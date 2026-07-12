Wimbledon: I risultati completi con il dettaglio del Day 14. Oggi è il giorno della finale del singolare maschile. In campo Jannik Sinner vs Alexander Zverev (LIVE)

I risultati dal torneo di Wimbledon - Foto Getty Images
Wimbledon
Londra, Regno Unito · 12 Luglio 2026
|☁
|
18°C
Nuvoloso, poi soleggiato e caldo · Picco 30°C
|
|CIELO
|Nuvoloso nelle prime ore, poi soleggiato dalla tarda mattinata al pomeriggio
|PIOGGIA
|Assente nelle ore indicate
|CAMPO
|Erba
Andamento della giornata — 12 Luglio
|
07:00
☁
19°
|
08:00
⛅
21°
|
09:00
⛅
23°
|
10:00
☀
25°
|
11:00
☀
27°
|
12:00
☀
28°
|
13:00
☀
29°
|
14:00
☀
30°
|
15:00
☀
30°
|
18:00
☀
28°
⚠ Nessuna pioggia indicata, ma caldo nel pomeriggio: finali sull’erba con temperature elevate
🎾 Programma del giorno — 12 Luglio
|
|
🎾
|
Wimbledon · Finali
Finali · Erba
|
F
☀ Soleggiato
⚠ Caldo
✅ Asciutto
🎾 Finali
🌿 Erba
Centre Court – Ore: 2:00pm
H. Guo / K. Mladenovic vs G. Dabrowski / L. Stefani
Il match deve ancora iniziare
J. Sinner vs A. Zverev (non prima ore 17:00)
Il match deve ancora iniziare
Loading ...
No.1 Court – Ore: 12:00am
T. Oda
vs A. Hewett
Slam Wimbledon
T. Oda [1]
6
6
A. Hewett [2]
1
1
Vincitore: T. Oda
Servizio
Svolgimento
Set 2
T. Oda
15-15
15-40
30-40
40-40
40-A
A-40
4-1 → 5-1
A. Hewett
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
4-0 → 4-1
A. Hewett
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
2-0 → 3-0
A. Hewett
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
A. Hewett
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
4-1 → 5-1
A. Hewett
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
3-0 → 3-1
A. Hewett
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
1-0 → 2-0
T. Oda
None-None
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
0-0 → 1-0
J. Lee vs C. Hewitt
Il match deve ancora iniziare
D. Cibulkova / B. Strycova vs M. Rybarikova / L. Safarova
Il match deve ancora iniziare
No.3 Court – Ore: 12:00am
N. Vink
vs S. Schroder
Slam Wimbledon
N. Vink [1]
6
6
S. Schroder [2]
1
3
Vincitore: N. Vink
Servizio
Svolgimento
Set 2
N. Vink
0-15
15-15
15-30
15-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
5-2 → 5-3
N. Vink
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-A
4-1 → 4-2
S. Schroder
0-15
15-15
15-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
2-0 → 2-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
N. Vink
0-15
15-15
30-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
5-1 → 6-1
S. Schroder
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
3-0 → 3-1
N. Vink
15-0
15-15
30-15
30-30
40-40
A-40
2-0 → 3-0
Y. Kamiji / Z. Zhu vs X. Li / Z. Wang
Slam Wimbledon
Y. Kamiji / Z. Zhu [1]•
0
4
X. Li / Z. Wang [2]
0
3
Servizio
Svolgimento
Set 1
Y. Kamiji / Z. Zhu
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
3-2 → 3-3
Y. Kamiji / Z. Zhu
2-1 → 2-2
Y. Kamiji / Z. Zhu
1-0 → 2-0
X. Li / Z. Wang
None-None
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
0-0 → 1-0
Court 12 – Ore: 12:00am
I. Manchala
vs M. Kocherzhenko
Slam Wimbledon
I. Manchala
9
7
2
0
M. Kocherzhenko•
7
5
6
0
Servizio
Svolgimento
Set 3
M. Kocherzhenko
None-None
1-0
2-0
2-1
2-2
3-2
3-3
3-4
4-4
4-5
5-5
6-5
6-6
7-7
7-8
7-9
Servizio
Svolgimento
Set 2
I. Manchala
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
2-3 → 2-4
M. Kocherzhenko
0-15
15-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
I. Manchala
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
6-5 → 7-5
I. Manchala
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
4-5 → 5-5
I. Manchala
30-0
40-0
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
3-4 → 4-4
M. Kocherzhenko
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
2-4 → 3-4
I. Manchala
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
1-4 → 2-4
I. Manchala
0-15
15-15
30-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
0-3 → 1-3
M. Kocherzhenko
None-None
15-0
30-0
30-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
0-0 → 0-1
J. Waelti vs L. Hotelier
Il match deve ancora iniziare
Court 18 – Ore: 12:00am
J. Murray
/ B. Soares
vs B. Bryan
/ M. Bryan
Slam Wimbledon
J. Murray / B. Soares
4
6
B. Bryan / M. Bryan
6
7
Vincitore: B. Bryan/M. Bryan
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
None-None*
0*-1
0*-2
0-3*
0-4*
0*-5
0*-6
1-6*
6-6 → 6-7
J. Murray / B. Soares
5-6 → 6-6
B. Bryan / M. Bryan
5-5 → 5-6
J. Murray / B. Soares
4-5 → 5-5
B. Bryan / M. Bryan
4-4 → 4-5
J. Murray / B. Soares
3-4 → 4-4
B. Bryan / M. Bryan
3-3 → 3-4
J. Murray / B. Soares
0-15
0-30
15-30
30-30
40-40
40-A
40-40
A-40
2-3 → 3-3
B. Bryan / M. Bryan
2-2 → 2-3
J. Murray / B. Soares
2-1 → 2-2
B. Bryan / M. Bryan
0-15
15-15
30-15
40-15
40-40
40-A
1-1 → 2-1
J. Murray / B. Soares
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
0-1 → 1-1
B. Bryan / M. Bryan
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
J. Murray / B. Soares
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
4-5 → 4-6
B. Bryan / M. Bryan
4-4 → 4-5
J. Murray / B. Soares
0-15
30-15
40-15
40-30
A-40
3-4 → 4-4
B. Bryan / M. Bryan
3-3 → 3-4
J. Murray / B. Soares
2-3 → 3-3
B. Bryan / M. Bryan
2-2 → 2-3
J. Murray / B. Soares
1-2 → 2-2
B. Bryan / M. Bryan
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
A-40
40-40
1-1 → 1-2
J. Murray / B. Soares
0-1 → 1-1
B. Bryan / M. Bryan
None-None
15-0
30-0
30-15
40-15
0-0 → 0-1
T. Haas / M. Hingis vs M. Philippoussis / C. Black
Slam Wimbledon
T. Haas / M. Hingis
15
1
M. Philippoussis / C. Black•
15
0
Servizio
Svolgimento
Set 1
M. Philippoussis / C. Black
T. Haas / M. Hingis
0-0 → 1-0
Court 4 – Ore: 12:30am
C. Griffith
vs P. Manohar
Slam Wimbledon
C. Griffith
None
6
4
1
P. Manohar•
None
3
6
0
Vincitore: C. Griffith
Servizio
Svolgimento
Set 3
C. Griffith
None-None
0-1
0-2
0-3
1-3
2-3
3-3
4-3
5-3
6-3
8-3
8-4
9-4
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
P. Manohar
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
2-0 → 2-1
C. Griffith
15-0
15-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
1-0 → 2-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
C. Griffith
0-15
15-15
15-30
30-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
5-3 → 6-3
C. Griffith
15-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
3-1 → 4-1
C. Griffith
None-None
0-15
30-15
30-30
40-30
0-0 → 1-0
J. Wang vs E. Henningsen
Il match deve ancora iniziare
B. Maresova vs I. Rebel
Il match deve ancora iniziare
Court 8 – Ore: 12:00am
S. Farkhodov
vs A. Mosaikos
Slam Wimbledon
S. Farkhodov
None
7
3
0
A. Mosaikos•
None
6
6
1
Vincitore: A. Mosaikos
Servizio
Svolgimento
Set 3
S. Farkhodov
None-None
1-0
2-0
3-0
4-0
4-1
5-1
6-1
8-1
8-2
8-3
8-4
8-5
8-6
8-7
8-8
9-9
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
S. Farkhodov
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
2-4 → 3-4
A. Mosaikos
15-0
15-15
30-30
40-30
40-40
40-A
1-4 → 2-4
A. Mosaikos
0-15
15-30
30-30
40-40
A-40
0-1 → 0-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
None-None*
1*-0
2*-0
3-0*
3-1*
3*-2
4*-2
5-2*
5-3*
5*-4
6*-4
6-6 → 7-6
S. Farkhodov
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
6-5 → 6-6
S. Farkhodov
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
4-5 → 5-5
S. Farkhodov
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
0-1 → 1-1
A. Mosaikos
None-None
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
0-0 → 0-1
D. Bender vs E. Frans
Il match deve ancora iniziare
E. Bulai vs C. Hirschi
Il match deve ancora iniziare
Gli scontri diretti sono 10-4 per Sinner e non ricordo da quanto tempo Zverev non riesce a battere Sinner, una cosa è certa: da quando Sinner ha iniziato a battere il tedesco non ha più smesso, segno di superiorità assoluta. Ora Zverev ha vinto il suo primo slam (senza Alcaraz e Sinner) e improvvisamente dovrebbe essere il più forte?! Quindi il suo problema dovrebbe (doveva?) essere solo psicologico?…Io credo che la superiorità sia soprattutto tecnica (e mentale) e se Sinner gioca come sa, senza problemi fisici, la partita avrà il suo vincitore naturale.
Ma davvero credete che Zverev possa impensierire Sinner? Davvero per tanti il tennis è un oggetto sconosciuto!!!
@ Gaz (#4652519)
Io lo nego assolutamente. Personaggi forse, ma talenti c’è ne sono un sacco. E livello medio altissimo.
Forza Jannik, ti auguro tanta fortuna e ottime sensazioni in campo.
Un talento del genere è inaccettabile non abbia ancora uno Slam quest’anno.
Vediamo di rimediare, forza!
Negli ultimi 3 Slam non ho votato (Roland Garros 2025, Wimbledon 2025, US Open 2025), oggi voto 3-0 Sinner
Zverev non è cambiato, si giocava finale o semifinale con Jannik, quindi gli altri li batteva già, vedremo se sarà davvero cambiato qualcosa oggi…
A me Sverev sta impressionando, gioca su una nuvola. Si e’ messo a giocare bene, anche di dritto. Per me non c’e nulla di scontato, anzi..
E questa da dove esce fuori?
@ Tonino (#4652577)
Non solo tifo Sinner ma ho già festeggiato ieri,in quanto è un successo scritto, cosicché oggi posso dedicarmi anima e core al Dream Team di Julione Velasco che affronta la Cina.
Chi vincerà? la sfida è tra -er (emergency room) e -ev (electric vehicule).
I go green!
Partita molto tosta oggi, Jannik deve alzare l’asticella e battere il record di Sotomayor. Frigo pieno di birre per festeggiare o per dimenticare. Dal celebre film “La moglie in vacanza, l’amante in città”, buon tennis a tutti.
Il verdetto finale sarà comunque opera delle condizioni mediche dei due visto che soffrono entrambi della stessa disfunzione.
@ Gaz (#4652523)
Non sò se veramente ci credi a quello che dici o se vuoi solo portare sfiga a Sinner, in ogni caso oggi la partita c è e sará dura perchè Zverev dopo la vittoria slam è cambiato e non è più quel giocatore tormentato e lamentoso, è chiaro che comunque io spero vinca Sinner,tu non sò…
Ragionamento che non fa una piega, quantunque io mi approccio a Livetennis pregustando già di passare il ferro da stiro su molti utenti.
Chi decide di abbonarsi già sa che succede (da qualche anno è così). Pensiero condivisibile il tuo ma possono benissimo farlo.
Speriamo.
@ Samuele (#4652487)
Il mainstream e certe lobby hanno fatto fuori Pantani…
Vedremo come serve Zverev, la sua speranza é arrivare ai tie break, sempre che Sinner sia al top. Le incognite ci sono sempre in una finale di wimbledon.
La strategia delle tv a pagamento è “tirare l’esca”….ti faccio vedere in chiaro qualche gara di F1, MotoGp, Tennis, Calcio cercando di far urlare più possibile i commentatori e inquadrando in tribuna più belle ragazze possibili per suscitare interesse in nuovi potenziali abbonati che magari non hanno mai visto una gara e una partita….”ammazza che figata però sto gran premio, non pensavo e poi anvedì che belle figliuole”
Nei fast food danno i “mini menù” a 5 euro, sperano che ti piaccia così poi passi a quello a 15 euro….
Io credo che se Sinner giochera’ come contro Nole, o meglio se servira’ come contro di lui, con tutto quello che ne segue a livello di sviluppo del punto, sara’ senz’altro il favorito.
E figurati se si perdono l’occasione ! Sono gia’ li’ che contano i soldini, alla faccia degli abbonati (non sono o sono stato abbonato).
Io spero che prima o poi ci sia un abbonato avvocato, che abbia tempo da perdere e giuste motivazioni per fare una bella class action contro questi “senza vergogna” che si prendono i soldi degli abbonati e poi trasmettono in chiaro, non solo il tennis ma anche la moto gp, in chiaro e in diretta sia ieri che oggi , e anche a volte la formula 1.
Non e’ solo una presa in giro verso gli abbonati ma una ladrata vera e propria. E facendo cosi’, riescono a tirare avanti drogando sempre di piu’ il mercato e ad andarci di mezzo ci siamo alla fine della filiera proprio noi appassionati. Io guardo tutto in streaming gratuito su internet sino a quando ci sara’ la possibilita’, poi semmai smettero’ di guardare, ma io, soldi a questi “senza vergogna” che oramai tanti anni fa, hanno rovinato il mercato, non glieli do.
Ma quale cambiato,chi lo dice? Sinner?
Non può certamente dire alla presentazione:
“Domani sono certo di vincere perché lui è ormai complessato da me ,ha un complesso di inferiorità,ed io scenderò in campo mentalmente già avanti 6-4 3-1
Lo viviamo diversamente perché abbiamo un protagonista principale,ma non hanno tutti i dubbi coloro che dicono che non ci sono avversari, negli ultimi 20 slam credo che è se sempre lo stesso duo, terzetto o quartetto.
C’è stato un evidente collasso del livello medio generale.
Sono brutti quegli eventi lunghi ma scontati, ieri ho fatto l’esempio del tour de France che ha già il suo vincitore iniziale,senza rivalità,per quanto mi riguarda mi ha tolto interesse,solo che abbiamo un campione italiano e ci piace goderne,ma non bisogna negare che è anche facilitato da un periodo veramente vuoto di talenti, personaggi e campioni.
La tensione sale, si organizza il pomeriggio.
Sarà una grande sfida, Zverev è cambiato.
Si.
TV 8 😉
Son 9 volte che ha il dente avvelenato…
Ma che voi sappiate, anche la finale andrà in chiaro?
Sverev oggi starà col dente avvelenato dopo tutti gli scoppoloni subiti dal rosso negli ultimi anni…occhio
Il mainstream vorrebbe a tutti i costi la vittoria di zverev, ma visto che i complotti non esistono e niente nella vita e nello sport è deciso a tavolino (vero?) vincerà Jannik.