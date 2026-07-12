Wimbledon 2026 - Day 14 ATP, Copertina, WTA

Wimbledon: I risultati completi con il dettaglio del Day 14. Oggi è il giorno della finale del singolare maschile. In campo Jannik Sinner vs Alexander Zverev (LIVE)

12/07/2026 13:46 30 commenti
I risultati dal torneo di Wimbledon - Foto Getty Images
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🇬🇧
Wimbledon
Londra, Regno Unito  ·  12 Luglio 2026

18°C
Nuvoloso, poi soleggiato e caldo  ·  Picco 30°C
CIELO Nuvoloso nelle prime ore, poi soleggiato dalla tarda mattinata al pomeriggio
PIOGGIA Assente nelle ore indicate
CAMPO Erba
ERBA

Andamento della giornata — 12 Luglio
07:00
19°
08:00
21°
09:00
23°
10:00
25°
11:00
27°
12:00
28°
13:00
29°
14:00
30°
15:00
30°
18:00
28°
⚠  Nessuna pioggia indicata, ma caldo nel pomeriggio: finali sull’erba con temperature elevate
🎾  Programma del giorno — 12 Luglio
🎾
Wimbledon · Finali
Finali · Erba
F
☀  Soleggiato
⚠  Caldo
✅  Asciutto
🎾  Finali
🌿  Erba

Centre Court – Ore: 2:00pm
H. Guo CHN / K. Mladenovic FRA vs G. Dabrowski CAN / L. Stefani BRA

Il match deve ancora iniziare

J. Sinner ITA vs A. Zverev GER (non prima ore 17:00)

Il match deve ancora iniziare

Wimbledon - Finale - Chi vincerà?

View Results

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No.1 Court – Ore: 12:00am
T. Oda JPN vs A. Hewett GBR
Slam Wimbledon
T. Oda [1]
6
6
A. Hewett [2]
1
1
Vincitore: T. Oda
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J. Lee USA vs C. Hewitt AUS

Il match deve ancora iniziare

D. Cibulkova SVK / B. Strycova CZE vs M. Rybarikova SVK / L. Safarova CZE

Il match deve ancora iniziare




No.3 Court – Ore: 12:00am
N. Vink NED vs S. Schroder NED
Slam Wimbledon
N. Vink [1]
6
6
S. Schroder [2]
1
3
Vincitore: N. Vink
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Y. Kamiji JPN / Z. Zhu CHN vs X. Li CHN / Z. Wang CHN

Slam Wimbledon
Y. Kamiji / Z. Zhu [1]
0
4
X. Li / Z. Wang [2]
0
3
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Court 12 – Ore: 12:00am
I. Manchala USA vs M. Kocherzhenko UKR
Slam Wimbledon
I. Manchala
9
7
2
0
M. Kocherzhenko
7
5
6
0
Mostra dettagli

J. Waelti SUI vs L. Hotelier JPN

Il match deve ancora iniziare




Court 18 – Ore: 12:00am
J. Murray GBR / B. Soares BRA vs B. Bryan USA / M. Bryan USA
Slam Wimbledon
J. Murray / B. Soares
4
6
B. Bryan / M. Bryan
6
7
Vincitore: B. Bryan/M. Bryan
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T. Haas GER / M. Hingis SUI vs M. Philippoussis AUS / C. Black ZIM

Slam Wimbledon
T. Haas / M. Hingis
15
1
M. Philippoussis / C. Black
15
0
Mostra dettagli




Court 4 – Ore: 12:30am
C. Griffith GBR vs P. Manohar IND
Slam Wimbledon
C. Griffith
None
6
4
1
P. Manohar
None
3
6
0
Vincitore: C. Griffith
Mostra dettagli

J. Wang CHN vs E. Henningsen DEN

Il match deve ancora iniziare

B. Maresova CZE vs I. Rebel GBR

Il match deve ancora iniziare




Court 8 – Ore: 12:00am
S. Farkhodov UZB vs A. Mosaikos CYP
Slam Wimbledon
S. Farkhodov
None
7
3
0
A. Mosaikos
None
6
6
1
Vincitore: A. Mosaikos
Mostra dettagli

D. Bender USA vs E. Frans INA

Il match deve ancora iniziare

E. Bulai ROU vs C. Hirschi AUS

Il match deve ancora iniziare

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30 commenti. Lasciane uno!

😐😈😯🙂😕😎👿😀💡😳😛🙄😉😥😮😆😡🙁

Tony_65 (Guest) 12-07-2026 13:45

Gli scontri diretti sono 10-4 per Sinner e non ricordo da quanto tempo Zverev non riesce a battere Sinner, una cosa è certa: da quando Sinner ha iniziato a battere il tedesco non ha più smesso, segno di superiorità assoluta. Ora Zverev ha vinto il suo primo slam (senza Alcaraz e Sinner) e improvvisamente dovrebbe essere il più forte?! Quindi il suo problema dovrebbe (doveva?) essere solo psicologico?…Io credo che la superiorità sia soprattutto tecnica (e mentale) e se Sinner gioca come sa, senza problemi fisici, la partita avrà il suo vincitore naturale.

 30
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Sabatino Furnari (Guest) 12-07-2026 13:31

Ma davvero credete che Zverev possa impensierire Sinner? Davvero per tanti il tennis è un oggetto sconosciuto!!!

 29
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Francesco (Guest) 12-07-2026 13:02

@ Gaz (#4652519)

Io lo nego assolutamente. Personaggi forse, ma talenti c’è ne sono un sacco. E livello medio altissimo.

 28
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Silvy__89 12-07-2026 12:51

Forza Jannik, ti auguro tanta fortuna e ottime sensazioni in campo.
Un talento del genere è inaccettabile non abbia ancora uno Slam quest’anno.
Vediamo di rimediare, forza!

 27
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+1: Taxi Driver
Vincenzo (Guest) 12-07-2026 12:51

Negli ultimi 3 Slam non ho votato (Roland Garros 2025, Wimbledon 2025, US Open 2025), oggi voto 3-0 Sinner

 26
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Inox 12-07-2026 12:47

Zverev non è cambiato, si giocava finale o semifinale con Jannik, quindi gli altri li batteva già, vedremo se sarà davvero cambiato qualcosa oggi…

 25
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+1: il capitano
Tennisforever2 (Guest) 12-07-2026 12:27

A me Sverev sta impressionando, gioca su una nuvola. Si e’ messo a giocare bene, anche di dritto. Per me non c’e nulla di scontato, anzi..

 24
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+1: Rovescio al tramonto
Murakami 12-07-2026 12:25

Scritto da Adriano Sichepanacca
Il verdetto finale sarà comunque opera delle condizioni mediche dei due visto che soffrono entrambi della stessa disfunzione.

E questa da dove esce fuori?

 23
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+1: Scolaretto
Gaz (Guest) 12-07-2026 12:17

@ Tonino (#4652577)

Non solo tifo Sinner ma ho già festeggiato ieri,in quanto è un successo scritto, cosicché oggi posso dedicarmi anima e core al Dream Team di Julione Velasco che affronta la Cina.

 22
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andrewthefirst 12-07-2026 12:16

Chi vincerà? la sfida è tra -er (emergency room) e -ev (electric vehicule).

I go green!

 21
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il capitano 12-07-2026 11:55

Partita molto tosta oggi, Jannik deve alzare l’asticella e battere il record di Sotomayor. Frigo pieno di birre per festeggiare o per dimenticare. Dal celebre film “La moglie in vacanza, l’amante in città”, buon tennis a tutti.

 20
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+1: Rovescio al tramonto, filouche8, Inox, Taxi Driver
Adriano Sichepanacca (Guest) 12-07-2026 11:55

Il verdetto finale sarà comunque opera delle condizioni mediche dei due visto che soffrono entrambi della stessa disfunzione.

 19
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-1: luca74, robdes12
Tonino (Guest) 12-07-2026 11:38

@ Gaz (#4652523)

Non sò se veramente ci credi a quello che dici o se vuoi solo portare sfiga a Sinner, in ogni caso oggi la partita c è e sará dura perchè Zverev dopo la vittoria slam è cambiato e non è più quel giocatore tormentato e lamentoso, è chiaro che comunque io spero vinca Sinner,tu non sò…

 18
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Gaz (Guest) 12-07-2026 11:29

Scritto da fondo

Scritto da Federico
Ma che voi sappiate, anche la finale andrà in chiaro?

E figurati se si perdono l’occasione ! Sono gia’ li’ che contano i soldini, alla faccia degli abbonati (non sono o sono stato abbonato).
Io spero che prima o poi ci sia un abbonato avvocato, che abbia tempo da perdere e giuste motivazioni per fare una bella class action contro questi “senza vergogna” che si prendono i soldi degli abbonati e poi trasmettono in chiaro, non solo il tennis ma anche la moto gp, in chiaro e in diretta sia ieri che oggi , e anche a volte la formula 1.
Non e’ solo una presa in giro verso gli abbonati ma una ladrata vera e propria. E facendo cosi’, riescono a tirare avanti drogando sempre di piu’ il mercato e ad andarci di mezzo ci siamo alla fine della filiera proprio noi appassionati. Io guardo tutto in streaming gratuito su internet sino a quando ci sara’ la possibilita’, poi semmai smettero’ di guardare, ma io, soldi a questi “senza vergogna” che oramai tanti anni fa, hanno rovinato il mercato, non glieli do.

Ragionamento che non fa una piega, quantunque io mi approccio a Livetennis pregustando già di passare il ferro da stiro su molti utenti.

 17
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Pheanes (Guest) 12-07-2026 11:16

Scritto da fondo

Scritto da Federico
Ma che voi sappiate, anche la finale andrà in chiaro?

E figurati se si perdono l’occasione ! Sono gia’ li’ che contano i soldini, alla faccia degli abbonati (non sono o sono stato abbonato).
Io spero che prima o poi ci sia un abbonato avvocato, che abbia tempo da perdere e giuste motivazioni per fare una bella class action contro questi “senza vergogna” che si prendono i soldi degli abbonati e poi trasmettono in chiaro, non solo il tennis ma anche la moto gp, in chiaro e in diretta sia ieri che oggi , e anche a volte la formula 1.
Non e’ solo una presa in giro verso gli abbonati ma una ladrata vera e propria. E facendo cosi’, riescono a tirare avanti drogando sempre di piu’ il mercato e ad andarci di mezzo ci siamo alla fine della filiera proprio noi appassionati. Io guardo tutto in streaming gratuito su internet sino a quando ci sara’ la possibilita’, poi semmai smettero’ di guardare, ma io, soldi a questi “senza vergogna” che oramai tanti anni fa, hanno rovinato il mercato, non glieli do.

Chi decide di abbonarsi già sa che succede (da qualche anno è così). Pensiero condivisibile il tuo ma possono benissimo farlo.

 16
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Rovescio al tramonto 12-07-2026 11:12

Scritto da fondo
Io credo che se Sinner giochera’ come contro Nole, o meglio se servira’ come contro di lui, con tutto quello che ne segue a livello di sviluppo del punto, sara’ senz’altro il favorito.

Speriamo.

 15
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Lukas (Guest) 12-07-2026 11:06

@ Samuele (#4652487)

Il mainstream e certe lobby hanno fatto fuori Pantani…

 14
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NICK (Guest) 12-07-2026 11:00

Scritto da Rovescio al tramonto
La tensione sale, si organizza il pomeriggio.
Sarà una grande sfida, Zverev è cambiato.

Vedremo come serve Zverev, la sua speranza é arrivare ai tie break, sempre che Sinner sia al top. Le incognite ci sono sempre in una finale di wimbledon.

 13
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+1: il capitano
Taxi Driver 12-07-2026 10:55

Scritto da fondo

Scritto da Federico
Ma che voi sappiate, anche la finale andrà in chiaro?

E figurati se si perdono l’occasione ! Sono gia’ li’ che contano i soldini, alla faccia degli abbonati (non sono o sono stato abbonato).
Io spero che prima o poi ci sia un abbonato avvocato, che abbia tempo da perdere e giuste motivazioni per fare una bella class action contro questi “senza vergogna” che si prendono i soldi degli abbonati e poi trasmettono in chiaro, non solo il tennis ma anche la moto gp, in chiaro e in diretta sia ieri che oggi , e anche a volte la formula 1.
Non e’ solo una presa in giro verso gli abbonati ma una ladrata vera e propria. E facendo cosi’, riescono a tirare avanti drogando sempre di piu’ il mercato e ad andarci di mezzo ci siamo alla fine della filiera proprio noi appassionati. Io guardo tutto in streaming gratuito su internet sino a quando ci sara’ la possibilita’, poi semmai smettero’ di guardare, ma io, soldi a questi “senza vergogna” che oramai tanti anni fa, hanno rovinato il mercato, non glieli do.

La strategia delle tv a pagamento è “tirare l’esca”….ti faccio vedere in chiaro qualche gara di F1, MotoGp, Tennis, Calcio cercando di far urlare più possibile i commentatori e inquadrando in tribuna più belle ragazze possibili per suscitare interesse in nuovi potenziali abbonati che magari non hanno mai visto una gara e una partita….”ammazza che figata però sto gran premio, non pensavo e poi anvedì che belle figliuole”

Nei fast food danno i “mini menù” a 5 euro, sperano che ti piaccia così poi passi a quello a 15 euro….

 12
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+1: il capitano
fondo (Guest) 12-07-2026 10:48

Io credo che se Sinner giochera’ come contro Nole, o meglio se servira’ come contro di lui, con tutto quello che ne segue a livello di sviluppo del punto, sara’ senz’altro il favorito.

 11
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+1: Setrakian, Silvy__89
fondo (Guest) 12-07-2026 10:45

Scritto da Federico
Ma che voi sappiate, anche la finale andrà in chiaro?

E figurati se si perdono l’occasione ! Sono gia’ li’ che contano i soldini, alla faccia degli abbonati (non sono o sono stato abbonato).
Io spero che prima o poi ci sia un abbonato avvocato, che abbia tempo da perdere e giuste motivazioni per fare una bella class action contro questi “senza vergogna” che si prendono i soldi degli abbonati e poi trasmettono in chiaro, non solo il tennis ma anche la moto gp, in chiaro e in diretta sia ieri che oggi , e anche a volte la formula 1.
Non e’ solo una presa in giro verso gli abbonati ma una ladrata vera e propria. E facendo cosi’, riescono a tirare avanti drogando sempre di piu’ il mercato e ad andarci di mezzo ci siamo alla fine della filiera proprio noi appassionati. Io guardo tutto in streaming gratuito su internet sino a quando ci sara’ la possibilita’, poi semmai smettero’ di guardare, ma io, soldi a questi “senza vergogna” che oramai tanti anni fa, hanno rovinato il mercato, non glieli do.

 10
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+1: Taxi Driver
Gaz (Guest) 12-07-2026 10:23

Scritto da Rovescio al tramonto
La tensione sale, si organizza il pomeriggio.
Sarà una grande sfida, Zverev è cambiato.

Ma quale cambiato,chi lo dice? Sinner?
Non può certamente dire alla presentazione:
“Domani sono certo di vincere perché lui è ormai complessato da me ,ha un complesso di inferiorità,ed io scenderò in campo mentalmente già avanti 6-4 3-1

 9
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Gaz (Guest) 12-07-2026 10:19

Lo viviamo diversamente perché abbiamo un protagonista principale,ma non hanno tutti i dubbi coloro che dicono che non ci sono avversari, negli ultimi 20 slam credo che è se sempre lo stesso duo, terzetto o quartetto.
C’è stato un evidente collasso del livello medio generale.
Sono brutti quegli eventi lunghi ma scontati, ieri ho fatto l’esempio del tour de France che ha già il suo vincitore iniziale,senza rivalità,per quanto mi riguarda mi ha tolto interesse,solo che abbiamo un campione italiano e ci piace goderne,ma non bisogna negare che è anche facilitato da un periodo veramente vuoto di talenti, personaggi e campioni.

 8
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-1: JannikUberAlles, robdes12
Rovescio al tramonto 12-07-2026 10:16

La tensione sale, si organizza il pomeriggio.
Sarà una grande sfida, Zverev è cambiato.

 7
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+1: Taxi Driver
Rovescio al tramonto 12-07-2026 10:15

Scritto da Federico
Ma che voi sappiate, anche la finale andrà in chiaro?

Si.

 6
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il capitano 12-07-2026 10:15

Scritto da Federico
Ma che voi sappiate, anche la finale andrà in chiaro?

TV 8 😉

 5
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+1: Taxi Driver, Don Budge fathers
Nicox (Guest) 12-07-2026 10:12

Scritto da Taxi Driver
Sverev oggi starà col dente avvelenato dopo tutti gli scoppoloni subiti dal rosso negli ultimi anni…occhio

Son 9 volte che ha il dente avvelenato…

 4
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+1: Taxi Driver
Federico (Guest) 12-07-2026 10:07

Ma che voi sappiate, anche la finale andrà in chiaro?

 3
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+1: Taxi Driver
Taxi Driver 12-07-2026 09:34

Sverev oggi starà col dente avvelenato dopo tutti gli scoppoloni subiti dal rosso negli ultimi anni…occhio

 2
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+1: Setrakian
Samuele (Guest) 12-07-2026 09:14

Il mainstream vorrebbe a tutti i costi la vittoria di zverev, ma visto che i complotti non esistono e niente nella vita e nello sport è deciso a tavolino (vero?) vincerà Jannik.

 1
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