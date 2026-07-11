Medvedev cambia ancora: termina dopo pochi mesi la collaborazione con Thomas Johansson

Daniil Medvedev continua a cercare la strada giusta per ritrovare la sua versione migliore. Secondo quanto riferito in esclusiva dalla giornalista Sofya Tartakova, il russo ha deciso di interrompere la collaborazione professionale con Thomas Johansson, entrato nel suo team dopo la separazione dallo storico allenatore Gilles Cervara.

Al momento non sono emersi ulteriori cambiamenti nello staff dell’ex numero uno del mondo, né è stato reso noto il nome del tecnico che potrebbe accompagnarlo nella prossima fase della stagione.

La separazione arriva al termine di alcuni mesi caratterizzati da numerosi alti e bassi. L’ingresso di Johansson sembrava aver prodotto un effetto positivo soprattutto nella prima parte dell’anno, quando Medvedev aveva recuperato parte della propria competitività, offrendo prestazioni convincenti a Dubai e Indian Wells.

In quelle settimane il russo aveva dato la sensazione di essersi riavvicinato al livello di tennis che in passato gli aveva permesso di vincere lo US Open e di raggiungere la prima posizione del ranking ATP. Le risposte arrivate successivamente, però, non sono state altrettanto incoraggianti.

La stagione sulla terra e sull’erba riporta i dubbi

La tournée sulla terra battuta e la successiva stagione sull’erba hanno fatto riemergere tutte le difficoltà di Medvedev. I risultati sono rimasti lontani dalle aspettative e il russo non è riuscito a esprimersi al massimo livello negli appuntamenti più importanti.

La deludente eliminazione a Wimbledon ha rappresentato l’ultimo passaggio negativo di un periodo nel quale Medvedev ha faticato a trovare continuità sia nei risultati sia nelle prestazioni.

Non sono mancati neppure i consueti momenti di nervosismo. Le manifestazioni di frustrazione, i continui dialoghi con il proprio angolo e gli sbalzi emotivi sono rimasti una costante, nonostante uno degli obiettivi della collaborazione con Johansson fosse quello di restituire maggiore serenità e stabilità al tennis del russo.

Ancora incerto il nome del nuovo allenatore

Non è ancora chiaro chi prenderà il posto di Johansson. Dopo la conclusione del lungo ciclo con Gilles Cervara, il tecnico svedese sembrava poter rappresentare la figura giusta per portare nuove idee e una ventata d’aria fresca nel progetto del russo. Il rapporto, invece, si è concluso dopo pochi mesi.

Medvedev si trova ora davanti a un altro momento importante della sua carriera. Da troppo tempo non riesce a esprimere con regolarità il livello che lo aveva portato a conquistare un titolo del Grande Slam e a diventare numero uno del mondo.

Con l’inizio della tournée nordamericana sul cemento ormai vicino, il russo dovrà individuare rapidamente una nuova guida tecnica. L’obiettivo sarà ritrovare stabilità e fiducia per tornare a competere alla pari con i principali protagonisti del circuito.





Francesco Paolo Villarico