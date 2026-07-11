Linda Noskova regina di Wimbledon: Muchova battuta in tre set dopo cinque match-point falliti

Linda Noskova è la nuova campionessa di Wimbledon. La 21enne ceca, numero 12 del mondo e nona testa di serie, ha sconfitto in finale la connazionale Karolina Muchova con il punteggio di 6-2 5-7 6-3 dopo due ore e 27 minuti di gioco, conquistando il primo titolo del Grande Slam della carriera.

Una vittoria sofferta, ma meritata. Noskova è stata quasi sempre avanti nel punteggio e avrebbe potuto chiudere la partita in due set, se non avesse sprecato cinque match-point: tre sul servizio di Muchova sul 5-2, uno con un doppio fallo nel lunghissimo nono game e l’ultimo nel gioco successivo. La più giovane delle due ceche ha però avuto il merito di non rimanere prigioniera delle occasioni perdute. Nel terzo set ha annullato tre pericolose palle break nel game iniziale, ha ritrovato il coraggio di spingere e si è ripresa una finale che sembrava esserle sfuggita dalle mani.

Non è stata una partita di altissimo livello tecnico. Quando una delle due riusciva ad alzare il ritmo, l’altra scendeva di tono e concedeva errori in serie. Ha vinto la giocatrice capace di mantenere maggiore lucidità nei momenti decisivi e di continuare ad attaccare anche quando le cose sembravano girare dalla parte opposta.

Noskova aggiunge così un altro nome alla lunga tradizione ceca sui prati dell’All England Club, dopo i successi di Petra Kvitova, Marketa Vondrousova e Barbora Krejcikova. A 21 anni è una delle giocatrici più interessanti della nuova generazione. Aveva raggiunto la prima finale Slam della carriera superando Marta Kostyuk in due set ed era diventata la più giovane finalista a Wimbledon dai tempi di Eugenie Bouchard nel 2014.

L’unico precedente tra Noskova e Muchova risaliva al terzo turno degli US Open 2025, quando era stata Muchova a imporsi in tre set al termine di una partita molto combattuta. Il Centre Court è completamente pieno. Nel Royal Box, la Principessa del Galles Kate Middleton, vestita di rosso, assiste alla finale insieme a grandi campionesse del passato come Martina Navratilova, nove volte vincitrice del torneo, Billie Jean King, Maria Sharapova e Simona Halep. Uno scenario capace di intimidire chiunque. Muchova, infatti, comincia contratta, mentre la più giovane rivale lascia andare subito il braccio. Noskova è superiore con il servizio, che le regala numerosi punti facili, e riesce a colpire con grande velocità sia di dritto sia di rovescio. Muchova appare rigida, fatica a dare peso alla palla e accumula errori anche banali da fondo.

Noskova tiene senza esitazioni il primo turno di battuta e, dopo alcuni game iniziali di studio, trova il break nel quarto gioco. Muchova prova a giocare in maniera più aggressiva, ma concede due palle break con altrettanti errori di dritto. Salva la prima con un ace, ma sulla seconda viene attaccata dalla connazionale, che chiude con un rovescio lungolinea vincente. Il break viene confermato al termine di un game combattuto. Noskova alterna prime vincenti e accelerazioni da fondo, trovando anche una delicata palla corta per salire 4-1. Muchova mostra qualche segnale di risveglio, si presenta a rete e tiene il servizio, ma la nuova campionessa continua a dominare con la battuta: ace di seconda, rovescio vincente e un altro ace per il 5-2.Muchova serve per restare nel set e precipita subito sullo 0-40. Riesce ad annullare tre set-point grazie al servizio, poi ne cancella un quarto con un ace. Sul quinto, però, non chiude una volée e Noskova la supera con un lob che cade sulla riga. Il primo set finisce 6-2 in appena 31 minuti.

L’inizio della seconda frazione sembra confermare la netta superiorità di Noskova. La ceca apre con un turno di battuta a zero e, pur dovendo annullare tre palle break nel terzo gioco, continua a comandare con il servizio e con il rovescio. Muchova tiene il passo fino al 2-2, ma la differenza nella qualità degli scambi resta evidente. Noskova costruisce punti sempre più spettacolari, alternando accelerazioni, palle corte e lob. Nel sesto gioco trova il break: Muchova viene superata da un passante, sbaglia un dritto dopo una risposta corta e infine mette la palla nella parte bassa della rete. Sul 4-2 la strada verso il titolo sembra ormai aperta. La numero 12 del mondo conferma il vantaggio con un game perfetto: dritto vincente, servizio e rovescio, poi un ace per il 5-2. Muchova va al servizio per restare nella finale e Noskova arriva per tre volte a match-point. La ceca più esperta, però, resiste. Tiene gli scambi, trova una palla corta nel momento più delicato e, dopo un game durato 20 punti, riesce a rimanere in partita. Noskova serve quindi per il titolo sul 5-3. Parte bene, arriva sul 30-0, ma Muchova reagisce e si procura una prima palla break. Noskova la cancella con servizio e schiaffo al volo, poi ne annulla altre con il servizio. La giovane ceca arriva al quarto match-point, ma commette un doppio fallo. Il game diventa una battaglia. Muchova si procura complessivamente sette palle break, mentre Noskova continua ad affidarsi alla prima di servizio per salvarsi. Alla fine, dopo un altro doppio fallo, Muchova spinge in risposta e ottiene il controbreak. Sul 5-4 Noskova ha subito una nuova possibilità. Un dritto di Muchova termina in rete e la numero 12 del mondo arriva al quinto match-point. Anche questa occasione svanisce: Muchova si salva con servizio e dritto, tiene un altro lungo scambio da fondo e completa il riaggancio sul 5-5. A questo punto è Noskova ad apparire in confusione. Gli errori di rovescio e di dritto aumentano, mentre Muchova ritrova profondità e fiducia. La giovane ceca concede una palla break e sbaglia una facile conclusione nei pressi della rete. Muchova sale 6-5 e, con due combinazioni di servizio e dritto, chiude il secondo set 7-5 dopo un’ora e 43 minuti complessivi di partita.

Dopo aver sprecato cinque match-point e perso cinque giochi consecutivi, Noskova sembra sul punto di crollare. Il primo game del terzo set diventa così decisivo. Muchova si procura tre palle break, ma la connazionale le annulla una dopo l’altra: prima approfittando di una risposta steccata, poi con un dritto vincente e infine con un incrociato giocato in una situazione disperata. Noskova tiene il servizio e ritrova immediatamente coraggio. Nel game successivo approfitta di due errori di Muchova e ottiene il break con un rovescio fuori misura della numero nove del mondo. Anche il terzo gioco è molto combattuto. Muchova ha una possibilità per rientrare, ma Noskova la cancella con la combinazione prima-dritto in contropiede. Un servizio vincente e un altro scambio comandato da fondo le permettono di confermare il break e salire 3-0.

Muchova interrompe la serie negativa con un buon turno di battuta, ma Noskova non concede più nulla. Recupera una palla corta, chiude con la volée e consolida il vantaggio per il 4-1. La qualità tecnica non è sempre elevata, ma la giovane ceca è tornata a comandare gli scambi e, soprattutto, ha recuperato lucidità. Sul 4-2 Noskova gioca un altro game di servizio impeccabile. Tre prime vincenti e un turno di battuta a zero la portano sul 5-2. Muchova resta in vita tenendo a sua volta il servizio senza concedere punti, ma questa volta, sul 5-3, il braccio della futura campionessa non trema.

Muchova apre il game con un errore di dritto. Noskova sbaglia il punto successivo, poi vince un lungo braccio di ferro da fondo aprendosi il campo con pazienza. Un ace le consegna altri due match-point. Basta il primo: la battuta è vincente e Linda Noskova può finalmente lasciarsi cadere sull’erba del Centre Court.

È lei la regina di Wimbledon 2026. Una campionessa capace di dominare, tremare quando il traguardo era ormai a un passo e ripartire dopo aver visto svanire cinque occasioni per chiudere. Il servizio e la capacità di accelerare con entrambi i fondamentali sono state le armi decisive, ma il titolo è arrivato soprattutto grazie alla forza mentale mostrata nel terzo set. Dopo il crollo del finale della seconda frazione, Noskova ha saputo cancellare quanto accaduto e tornare a giocare per vincere.

La cronaca (punto a punto)

1.set Al servizio Noskova gioco senza esitazioni 1-0.

Risponde Muchova che tiene anche lei la battuta senza problemi.

Ancora un gioco di studio, Noskova resta avanti 2-1.

Muchova gioca aggressivo, escono due dritti, due palle break 15-40. Ace 30-40. Seconda per Muchova, attacca la Noskova, rovescio lungolinea vincente break 3-1.

Muchova come bloccata in risposta. Due errori di dritto 30-0. Esce il rovescio di Linda 30-15. Prima vincente 40-15. Doppio fallo 40-30. Risposta sulla riga 40-40. Prima vincente vantaggio Noskova. Scambio complicato, Noskova chiude con l palla corta, break confermato 4-1.

A rete Muchova, volée elegante 15-0. Oggi il dritto di Karolina non funziona 15-15. Servizio e dritto 30-15. Ancora un ottimo dritto Muchova sembra riuscire ad entrare in partita 2-4.

Ace di seconda 15-0. Doppio fallo 15-15. Rovescio vincente 30-15. Risposta in rete 40-15, ace Noskova conferma il break senza problemi 5-2.

Dritto out 0-15. Risposta vincente un fulmine 0-30. Dritto in rete tre set-point 0-40. Esce la risposta della Noskova 15-40. Prima vincente 30-40. Ancora un’ottima prima al centro 40-40. Risposta vincente di dritto, set-point numero 4. Ace, parità. Lotta di rovesci, Muchova mette in rete, set-point, il quinto. Non chiude la volée Muchova, lob sulla riga primo set Noskova 6-2 in 31 minuti.

2.set Noskova al servizio. Servizio e dritto, la 12 del mondo ingiocabile 30-0. Ancora una prima vincente, Muchova “arrose” fuori di due metri, gioco a zero 1-0.

Muchova nel pallone due errori 0-30. Servizio slice 15-30. Sbaglia con il dritto Noskova 30-30. Due prime e Muchova tiene il servizio 1-1.

Ottima prima di Noskova 15-0. Esce il dritto 15-15. Rispsota profonda e dritto vincente per Muchova 15-30. Ancora una risposta vincente di rovescio due palle break 15-40. Servizio e dritto 30-40. Seconda al centro Muchova lenta a spostarsi 40-40. Comanda con il rovescio la 9 del mondo, palla break. Errore da fondo per Muchova, parità. Esce la risposta vantaggio Noskova. Ancora una prima, a fatica, ma Noskova resta avanti 2-1.

Servizio vincente 30-0. Ancora un’ottima prima 40-0. Gioco a zero Muchova pareggia 2-2.

Si apre il campo con la prima e chiude con il rovescio Noskova 15-0. Smorzata in rete 15-15. Difende in acrobazia la rete Noskova 30-15. Ancora una prima al centro, poi rovescio vincente 40-15. Geometria spettacolare di Noskova, tra palla corta, lob sulla riga e rovescio vincente 3-2.

Muchova a rete, splendido passante di Noskova 0-15. Tiene da fondo Muchova, 15-15. Dritto sulla riga 15-30. Risposta corta, Muchova spara il dritto fuori di due metri due palle break 15-40. Lenta ad uscira dal servizio dritto nel basso della rete, break 2-4. Noskova sulla strada del titolo.

Muchova sbaglia al secondo palleggio 15-0. Disegna una geometria perfetta Noskova, dritto vincente 30-0. Servizio e rovescio vincente 40-0. Ace, break confermato a zero 5-2.

Serve per restare in vita Muchova. Dritto out 15-0. Sbaglia Muchova 15-15. Palla corta vincente 30-15. Attacca con il dritto senza esitazioni Noskova, Muchova costretta all’errore 30-30. Spinge Noskova in risposta, Muchova è vigile 40-30. Missile di rovescio per la 12 del ranking 40-40. Risposta profonda, Muchova mette in rete, match-point. Muchova tiene lo scambio, errore dell’avversaria, parità. Ancora una risposta profonda, dritto in rete match-point numero due. Risponde out Noskova, parità. Prima in slice vincente, vantaggio Muchova. In risposta comanda Noskova, parità. A rete Muchova smash non risolutivo, Noskova fa il punto, match-point. Il nastro accorcia il rovescio di Noskova, Muchova chiude con la palla corta. Parità. Finalmente Muchova con due prime tiene il servizio 3-5.

Noskova serve per i Championships. Prima e schiaffo al volo 15-0. Riga, risposta out 30-0. Dritto in rete 30-15. Prende la riga Muchova, out il dritto di Noskova 30-30. Braccio di ferro sul dritto, Muchova chiude incrociato, palla break 30-40. Servizio e schiaffo al volo 40-40. Risposta sulle righe, esce il rovescio di Noskova, palla break. Prima al centro e dritto parità. Servizio ad uscire e dritto dall’altra parte. Match-point numero 4. Doppio fallo, parità. Lungolinea vincente per Muchova palla break. Ace, parità. Esce il dritto di Noskova, palla break. Ace, parità. Errore di Noskova, palla break. Ace parità. Dritto vincente di Muchova, palla break. Prima vincente, parità. Doppio fallo, palla break. Spinge in risposta Muchova arriva il break 5-4.

Risposta vincente 0-15. Palla corta della Muchova 15-15. Risponde bene Noskova 15-30. Prima vincente 30-30. Dritto sulla riga, Muchova non controlla, match-point 30-40. Servizio e dritto 40-40. Spara fuori la risposta Noskova, vantaggio Muchova. Braccio di ferro da fondo, Muchova mette in corridoio, parità. Spinge da fondo con il dritto Muchova, la dodici del mondo sbaglia. Ottimo e profondo il rovescio di Karolina , Noskova sbaglia, c’è il riaggancio 5-5.

Dritto out 15-0. Servizio e dritto 30-0. Passante vincente 30-15. Adesso è Noskova ad essere in confusione. Gratuito di rovescio 30-30. Male da fondo Linda, regalo di dritto palla break 30-40. Stecca la risposta Muchova, l’avversaria sbaglia da un metro dalla rete, arriva il break 5-6.

Prima vincente 15-0. In rete il dritto di Muchova 15-15. Noskova sbaglia la risposta 30-15. Servizio e dritto due set-point 40-15. Servizio e dritto 7-5 dopo 1 ora e 43 minuti. Si va al terzo.

3.set Noskova al servizio. Arriva subito una palla break 30-40. Stecca la risposta Muchova, parità. Braccio di ferro da fondo, Muchova prevale, palla break. Dritto vincente, parità. Muchova pennella una volée magistrale, palla break. Disperata Noskova trova il dritto incrociato. Parità. Ottima prima vantaggio Noskova. Tiene il servizio Noskova 1-0.

Sbaglia Muchova 0-15. Scambio intenso, Muchova chiude con il dritto 15-15. Si lotta da fondo Noskova sbaglia 30-30. Sbaglia di dritto la 9 del mondo, palla break 30-40. Esce il rovescio di Muchova, break 0-2.

Risposta vincente 0-15. Noskova rovescio lungolinea imprendibili 15-15. Risponde profondo Muchova 15-30. Male con il dritto la testa di serie numero nove 30-30. A rete Noskova 40-30. Costruisce perfettamente il punto Muchova che chiude con la palla corta, 40-40.Passante vincente palla break. Prima e dritto in contro piede, parità. Prima vincente, vantaggio Noskova. Bene da fondo Noskova, break confermato 3-0.

Un dritto in rete 15-15. Servizio e dritto 30-15. Braccio di ferro a rete, Muchova ha la meglio 40-15. Vola sulla palla corta Noskova 40-30.Super dritto da fondo Muchova smuove lo score 1-3.

Noskova prima vincente. Pallonetto, tweener di Muchova, ma Noskova vigila 30-0. Dritto incrociato di Muchova 30-15. A rete Noskova che recupera una palla corta e chiude con la volée 40-15. Comanda il gioco Noskova, break consolidato 4-1.

Muchova muove l’avversaria 15-0. Doppio fallo 15-15. Due prime vincenti 40-15. Sbaglia con il dritto Muchova 40-30. Servizio e dritto 2-4.

Continua a dominare con la prima Noskova 15-0. Risponde corto Muchova 30-0. Ancora un servizio che sorprende Muchova 40-0. Gioco a zero 5-2.

Serve solo prime Muchova che tiene il gioco a zero 3-5.

Noskoa di nuovo al servizio per il titolo. Fuori il dritto della Muchova 15-0. Risposta in top, Noskova s’infrena 15-15. Braccio di ferro da fondo, Noskova si apre il campo e chiude 30-15. Ace, due match-points. Prima vincente Linda Noskova è la campionessa di Wimbledon 2026.





Dal nostro inviato a Wimbledon, Enrico Milani

K. Muchova vs L. Noskova

