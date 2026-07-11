Wimbledon: Il programma di Domenica 12 Luglio 2026 (ultima giornata con sondaggio Livetennis della Finale tra Sinner vs Zverev)
Metti alla prova le tue conoscenze sul torneo
Entra in classifica con il gioco di Wimbledon »
Centre Court – Ore: 2:00pm
H. Guo / K. Mladenovic vs G. Dabrowski / L. Stefani
J. Sinner vs A. Zverev (non prima 17:00)
No.1 Court – Ore: 12:00am
T. Oda vs A. Hewett
J. Lee vs C. Hewitt
D. Cibulkova / B. Strycova vs M. Rybarikova / L. Safarova
No.3 Court – Ore: 12:00am
N. Vink vs S. Schroder
Y. Kamiji / Z. Zhu vs X. Li / Z. Wang
Court 12 – Ore: 12:00am
I. Manchala vs M. Kocherzhenko
J. Waelti vs L. Hotelier
Court 18 – Ore: 12:00am
J. Murray / B. Soares vs B. Bryan / M. Bryan
T. Haas / M. Hingis vs M. Philippoussis / C. Black
Court 4 – Ore: 12:30am
C. Griffith vs P. Manohar
J. Wang vs E. Henningsen
A. Kapanadze vs I. Rebel
Court 8 – Ore: 12:00am
S. Farkhodov vs A. Mosaikos
D. Bender vs Y. Li
E. Bulai vs C. Hirschi
TAG: Alexander Zverev, Jannik Sinner, Wimbledon, Wimbledon 2026
3 commenti
Forse dovresti seguire il tuo stesso consiglio…
https://www.wimbledon.com/en_GB/scores/slamtracker/1701
Se vuoi trollare per bene, almeno impara a leggere perché in nessun sito di tutto il mondo è scritto comefavorito Zverev.
Sul sito del torneo danno favorito Zverev con il 61%…