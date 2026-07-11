Wimbledon 2026 - Ultima giornata ATP, Copertina

Wimbledon: Il programma di Domenica 12 Luglio 2026 (ultima giornata con sondaggio Livetennis della Finale tra Sinner vs Zverev)

11/07/2026 18:20 3 commenti
Jannik Sinner nella foto
Jannik Sinner nella foto
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Centre Court – Ore: 2:00pm
H. Guo CHN / K. Mladenovic FRA vs G. Dabrowski CAN / L. Stefani BRA
J. Sinner ITA vs A. Zverev GER (non prima 17:00)

Wimbledon - Finale - Chi vincerà?

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No.1 Court – Ore: 12:00am
T. Oda JPN vs A. Hewett GBR
J. Lee USA vs C. Hewitt AUS
D. Cibulkova SVK / B. Strycova CZE vs M. Rybarikova SVK / L. Safarova CZE

No.3 Court – Ore: 12:00am
N. Vink NED vs S. Schroder NED
Y. Kamiji JPN / Z. Zhu CHN vs X. Li CHN / Z. Wang CHN

Court 12 – Ore: 12:00am
I. Manchala USA vs M. Kocherzhenko UKR
J. Waelti SUI vs L. Hotelier JPN

Court 18 – Ore: 12:00am
J. Murray GBR / B. Soares BRA vs B. Bryan USA / M. Bryan USA
T. Haas GER / M. Hingis SUI vs M. Philippoussis AUS / C. Black ZIM

Court 4 – Ore: 12:30am
C. Griffith GBR vs P. Manohar IND
J. Wang CHN vs E. Henningsen DEN
A. Kapanadze USA vs I. Rebel GBR

Court 8 – Ore: 12:00am
S. Farkhodov UZB vs A. Mosaikos CYP
D. Bender USA vs Y. Li CHN
E. Bulai ROU vs C. Hirschi AUS

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3 commenti

JOA20 (Guest) 11-07-2026 20:36

Scritto da renzopii

Scritto da JOA20
Sul sito del torneo danno favorito Zverev con il 61%…

Se vuoi trollare per bene, almeno impara a leggere perché in nessun sito di tutto il mondo è scritto comefavorito Zverev.

Forse dovresti seguire il tuo stesso consiglio…
https://www.wimbledon.com/en_GB/scores/slamtracker/1701

 3
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renzopii 11-07-2026 20:33

Scritto da JOA20
Sul sito del torneo danno favorito Zverev con il 61%…

Se vuoi trollare per bene, almeno impara a leggere perché in nessun sito di tutto il mondo è scritto comefavorito Zverev.

 2
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JOA20 (Guest) 11-07-2026 18:55

Sul sito del torneo danno favorito Zverev con il 61%…

 1
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