Sinner-Zverev, analisi e pronostico della finale di Wimbledon

Ci sono rivalità che vivono di equilibrio e altre che raccontano una gerarchia. Quella tra Jannik Sinner e Alexander Zverev appartiene alla seconda categoria, e i numeri lo dicono senza margini di interpretazione: 10-4 nel conto complessivo, nove vittorie consecutive per l’altoatesino, ultimo successo del tedesco che risale agli US Open 2023. Domenica pomeriggio sul Centre Court arriva il quindicesimo capitolo, quello che assegna Wimbledon, e per la prima volta i due si affrontano sull’erba.

È questo l’unico dato che introduce una vera incognita. Perché finora Sinner ha battuto Zverev sul cemento, sulla terra e sul veloce indoor, ma mai sui prati. E l’erba, si sa, è la superficie che più di ogni altra premia chi serve forte e accorcia gli scambi, cioè in teoria proprio le caratteristiche del tedesco.

Una serie che non è un caso

Nove vittorie di fila contro un giocatore del calibro di Zverev non capitano per fortuna. Capitano quando uno stile neutralizza l’altro. Sinner ha costruito il proprio dominio nella rivalità su due pilastri: la profondità e la precisione da fondo campo, che tolgono a Zverev il tempo per organizzare il dritto a sventaglio con cui il tedesco fa male, e una risposta che trasforma il servizio avversario da arma in semplice inizio dello scambio.

Il precedente più pesante è la finale degli Australian Open 2025, l’unico atto conclusivo di uno Slam che i due abbiano condiviso: Sinner si impose 6-3 7-6 6-3, controllando il match dall’inizio senza mai dare l’impressione di poterlo perdere. Zverev arrivava da un torneo solido e con i favori di parte del pronostico, eppure trovò comunque un muro. Da lì la serie si è allungata, confermando una costante: quando Zverev alza il livello, Sinner lo alza di più.

Come ci arrivano

Il numero 1 si presenta all’ultimo atto dopo aver ritrovato la versione migliore di sé proprio nel momento più delicato. La semifinale contro Novak Djokovic, vinta con un triplo 6-4, è stata la prestazione più convincente delle sue due settimane londinesi: 16 ace, zero doppi falli, l’88% dei punti conquistati con la prima e una sola palla break concessa in tre set, subito annullata. Contro il miglior ribattitore della storia del gioco, un dato che vale doppio. Lo stesso Djokovic ha ammesso di essere stato «uno o forse due livelli» sotto, senza nulla da recriminare.

Zverev, dal canto suo, arriva alla finale nella miglior forma della carriera sull’erba. Non era mai andato oltre gli ottavi a Wimbledon: quest’anno è in finale, il primo tedesco a riuscirci dai tempi di Michael Stich (1991). Il percorso ha avuto un peso specifico crescente, culminato con la demolizione di Taylor Fritz ai quarti (6-4 6-4 6-2) e con il 7-6(0) 6-2 6-4 rifilato in semifinale alla wild card di casa Arthur Fery, chiuso con 44 vincenti. A dare peso a tutto questo c’è il primo Slam della carriera conquistato un mese fa al Roland Garros contro Flavio Cobolli, il titolo che ha tolto a Zverev l’etichetta di eterno incompiuto e, a suo dire, gli ha cambiato l’approccio ai grandi appuntamenti.

L’erba come unica variabile

Il ragionamento dei più ottimisti tra i sostenitori di Zverev è lineare: se c’è una superficie su cui il tedesco può finalmente ribaltare la rivalità, è questa. Il suo servizio, su un campo veloce, diventa un’arma quasi impossibile da leggere anche per un ribattitore eccellente. E accorciando gli scambi, l’erba riduce quel gioco di spostamento da fondo con cui Sinner lo ha logorato sulle altre superfici.

Il contro-ragionamento, però, è altrettanto solido. Perché sull’erba la risposta pesa quanto e più del servizio, e in ricezione Sinner resta di un altro livello. Inoltre le condizioni annunciate per domenica, con caldo e umidità bassa, tolgono la componente di logoramento fisico che in passato aveva rappresentato l’unica reale insidia per il numero 1. In altre parole: la superficie regala a Zverev un’arma in più, ma non intacca ciò che rende Sinner tanto difficile da battere.

Il pronostico di Bottadiculo

I principali operatori assegnano a Sinner una quota compresa tra 1,18 e 1,22, mentre il successo di Zverev viaggia tra 4,25 e 5,00. È la fotografia di una gerarchia netta. Il valore, semmai, non sta nel puntare sul favorito annunciato: l’1,18 secco non paga il rischio, e per leggere davvero la finale conviene ragionare sul come più che sul chi, esattamente il modo in cui gli esperti di pronostici di Bottadiculo.it affrontano una partita dai numeri prima che dai nomi.

La posizione è questa: Sinner difende il titolo, ma non in tre set. Il servizio di Zverev, su questa superficie e in questo stato di forma, dovrebbe valergli almeno un parziale, con ogni probabilità un tie-break portato a casa nei propri turni di battuta. Il pronostico è Sinner in quattro set, con il risultato esatto 3-1 in lavagna attorno a 3,40 che descrive la finale meglio dell’1,18 secco sul vincente. Se i numeri diranno la verità, un italiano alzerà per la seconda volta consecutiva il trofeo più prestigioso del tennis. Difendere il titolo a Wimbledon, nell’era Open, è riuscito a soli nove giocatori: Sinner sarebbe il decimo.