Circuito ATP ATP, Copertina

ATP 250 Bastad: Il Tabellone Principale. Luciano Darderi n.2 del seeding è già al secondo turno. Al via anche Pellegrino e Travaglia

11/07/2026 17:28 11 commenti
Luciano Darderi ITA, 2002.02.14 - Foto Patrick Boren
Luciano Darderi ITA, 2002.02.14 - Foto Patrick Boren

SWE ATP 250 Bastad – Tabellone Principale – terra
(1) Andrey Rublev RUS vs Bye
Nicolai Budkov Kjaer NOR vs Andrea Pellegrino ITA
Jesper de Jong NED vs Vilius Gaubas LTU
(WC) Max Dahlin SWE vs (8) Sebastian Baez ARG

(3) Alejandro Tabilo CHI vs Bye
Facundo Diaz Acosta ARG vs Qualifier
Jan Choinski GBR vs Nikoloz Basilashvili GEO
Sebastian Ofner AUT vs (7) Thiago Agustin Tirante ARG

(6) Botic van de Zandschulp NED vs Qualifier
Adolfo Daniel Vallejo PAR vs Qualifier
Stefano Travaglia ITA vs Qualifier
Bye vs (4) Mariano Navone ARG

(5) Nuno Borges POR vs (WC) Moise Kouame FRA
Dalibor Svrcina CZE vs (WC) Grigor Dimitrov BUL
Daniel Altmaier GER vs Hugo Gaston FRA
Bye vs (2) Luciano Darderi ITA

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11 commenti. Lasciane uno!

😐😈😯🙂😕😎👿😀💡😳😛🙄😉😥😮😆😡🙁

piet64 11-07-2026 17:19

borges

tabilo

baez
navone

pellegrino
ofner
vallejo
altmaier

 11
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pablito 11-07-2026 17:16

Scritto da ospite1
primo turno abbordabile da tutti e tre

NBK non è pane morbido… 😉

 10
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+1: tinapica
Betafasan 11-07-2026 16:42

ITALIAAAA andiamooo

 9
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ospite1 (Guest) 11-07-2026 16:35

È uscito prima il tabellone del Md di quello delle quali

 8
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ospite1 (Guest) 11-07-2026 16:33

In doppio la coppia Pellegrino/Vavassori

 7
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+1: tinapica
Dany 11-07-2026 16:31

DARDERI

RUBLEV

BASILASHVILI
NAVONE

BAEZ
TABILO
VALLEJO
BORGES

 6
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ospite1 (Guest) 11-07-2026 16:06

primo turno abbordabile da tutti e tre

 5
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brizz 11-07-2026 15:57

navone

rublev

tabilo
darderi

de jong
tirante
vandezandschulp
borges

 4
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miky85 11-07-2026 15:54

Rublev

Navone

Diaz
Darderi

De Jong
Basilashvili
van de Zandschulp
Borges

 3
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Harlan (Guest) 11-07-2026 15:53

Il Dardone deve riscattarsi dalle brutte figure
Adesso sta sulla TB

 2
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Manuel (Guest) 11-07-2026 15:36

Difficile per tutti e tre anche per darderi che deve difendere il titolo

 1
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