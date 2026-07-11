ATP 250 Bastad: Il Tabellone Principale. Luciano Darderi n.2 del seeding è già al secondo turno. Al via anche Pellegrino e Travaglia
ATP 250 Bastad – Tabellone Principale – terra
(1) Andrey Rublev vs Bye
Nicolai Budkov Kjaer vs Andrea Pellegrino
Jesper de Jong vs Vilius Gaubas
(WC) Max Dahlin vs (8) Sebastian Baez
(3) Alejandro Tabilo vs Bye
Facundo Diaz Acosta vs Qualifier
Jan Choinski vs Nikoloz Basilashvili
Sebastian Ofner vs (7) Thiago Agustin Tirante
(6) Botic van de Zandschulp vs Qualifier
Adolfo Daniel Vallejo vs Qualifier
Stefano Travaglia vs Qualifier
Bye vs (4) Mariano Navone
(5) Nuno Borges vs (WC) Moise Kouame
Dalibor Svrcina vs (WC) Grigor Dimitrov
Daniel Altmaier vs Hugo Gaston
Bye vs (2) Luciano Darderi
TAG: ATP 250 Bastad, ATP 250 Bastad 2026, Luciano Darderi
borges
tabilo
baez
navone
pellegrino
ofner
vallejo
altmaier
NBK non è pane morbido… 😉
ITALIAAAA andiamooo
È uscito prima il tabellone del Md di quello delle quali
In doppio la coppia Pellegrino/Vavassori
DARDERI
RUBLEV
BASILASHVILI
NAVONE
BAEZ
TABILO
VALLEJO
BORGES
primo turno abbordabile da tutti e tre
navone
rublev
tabilo
darderi
de jong
tirante
vandezandschulp
borges
Rublev
Navone
Diaz
Darderi
De Jong
Basilashvili
van de Zandschulp
Borges
Il Dardone deve riscattarsi dalle brutte figure
Adesso sta sulla TB
Difficile per tutti e tre anche per darderi che deve difendere il titolo