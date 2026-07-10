Italiani in Campo (ATP-WTA-Challenger-compreso Wimbledon): I risultati completi con il dettaglio del 10 Luglio 2026
Wimbledon – erba
SF Sinner – Djokovic 2° inc. ore 14:30
QF Ciurnelli /Sloboda vs Antonius /Johnson 3° inc. ore 12:00
CH 75 Trieste – terra
QF Brancaccio – Dodig Non prima 16:45
QF Bernet – Bondioli Non prima 20:00
CH 50 Liege – terra
QF Loge – Giustino 2° inc. ore 12:00
CH 75 Bogotà – terra
QF Mena – Claverie 17:00
WTA Newport 125 – erba
QF Stefanini – Maria ore 17:00
WTA Contrexeville 125 – terra
QF Blinkova – Zantedeschi 3 incontro dalle 11:00
TAG: Italiani in campo
nei tornei atp gioca per l’italia. poi nei tornei a squadre probabilmente giochera’ per il Venezuela.
c’è un articolo sul sito dei Florida Gators del 14 giugno che ne parla
https://floridagators.com/news/2026/6/14/mens-tennis-former-gator-lorenzo-claverie-goes-undefeated-in-davis-cup-debut-for-team-venezuela
Un mistero Claviere. Sul sito Atp é italiano, ma ha partecipato alla Davis con il Venezuela, dove fra l’altro ha vinto tutti e 5 gli incontri che il Venezuela ha disputato qualificandolo per il playoff che giocherà contro l’Olanda a Settembre. Non vedo come possa ora giocare per l’Italia anche se effettivamente figurava prima come italiano.
@ roberto (#4651209)
il cambio di nazionalità è ormai di moda e di stretta attualità.
Bastava vedere Francia-Marocco di ieri per rendersene conto..
scusate ma io non capisco..
è come se Agamennone e Darderi rispondessero alla convocazione di Coria..
Ricordo il caso della “bandieruola” Bedene, che a seconda della convenienza passava dalla Slovenia alla Gran Bretagna, per poi tornare alla Slovenia
@ JOA20 (#4651203)
è attualmente iscritto al college florida gators, ha fatto il suo esordio in davis a giugno giocando e vincendo 5 match col venezuela.
Mi chiedo perchè esordire in Davis se subito dopo ha cambiato nazionalità?
diciamo che il ragazzo è un pò confuso.
Boh, anche sul sito della Davis la bandiera è italiana https://www.daviscup.com/en/players/58db6360-7ec1-4d36-ae98-4227e8924055
è vero, ma se è italiano perchè meno di un mese fa ha giocato la davis con il venezuela? un acquisto dell’ultimo minuto ?
la domanda che mi pongo a questo punto è se si può giocare i tornei con una nazionalità e la davis con un altra
Sul sito ATP la bandiera è italiana https://www.atptour.com/en/players/lorenzo-claverie/c0jv/overview
Claverie gioca per il Venezuela. Non come italiano. Infatti nella classifica mondiale batte bandiera venezuelana
Claverie sembra un Sonego ringiovanito!
Claverie con queato risultato rientra in classifica al primo torneo giocato
Abbiamo una SF (e che SF !!) e vari QF in tutti gli angoli del globo terracqueo
Forza ragazzi e ragazze