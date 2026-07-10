Italiani in Campo ATP, Challenger, Copertina, WTA

Italiani in Campo (ATP-WTA-Challenger-compreso Wimbledon): I risultati completi con il dettaglio del 10 Luglio 2026

10/07/2026 07:52 12 commenti
Lorenzo Claverie nella foto
Lorenzo Claverie nella foto

GBR Wimbledon – erba
SF Sinner ITA – Djokovic SRB 2° inc. ore 14:30

Il match deve ancora iniziare

QF Ciurnelli ITA/Sloboda SVK vs Antonius USA/Johnson USA 3° inc. ore 12:00

Il match deve ancora iniziare



ITA CH 75 Trieste – terra
QF Brancaccio ITA – Dodig CRO Non prima 16:45

Il match deve ancora iniziare

QF Bernet SUI – Bondioli ITA Non prima 20:00

Il match deve ancora iniziare



BEL CH 50 Liege – terra
QF Loge BEL – Giustino ITA 2° inc. ore 12:00

Il match deve ancora iniziare



COL CH 75 Bogotà – terra
QF Mena ARG – Claverie ITA 17:00

Il match deve ancora iniziare



USA WTA Newport 125 – erba
QF Stefanini ITA – Maria GER ore 17:00

Il match deve ancora iniziare



FRA WTA Contrexeville 125 – terra
QF Blinkova RUS – Zantedeschi ITA 3 incontro dalle 11:00

Il match deve ancora iniziare

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12 commenti. Lasciane uno!

😐😈😯🙂😕😎👿😀💡😳😛🙄😉😥😮😆😡🙁

roberto (Guest) 10-07-2026 11:02

Scritto da alberto
Un mistero Claviere. Sul sito Atp é italiano, ma ha partecipato alla Davis con il Venezuela, dove fra l’altro ha vinto tutti e 5 gli incontri che il Venezuela ha disputato qualificandolo per il playoff che giocherà contro l’Olanda a Settembre. Non vedo come possa ora giocare per l’Italia anche se effettivamente figurava prima come italiano.

nei tornei atp gioca per l’italia. poi nei tornei a squadre probabilmente giochera’ per il Venezuela.
c’è un articolo sul sito dei Florida Gators del 14 giugno che ne parla

https://floridagators.com/news/2026/6/14/mens-tennis-former-gator-lorenzo-claverie-goes-undefeated-in-davis-cup-debut-for-team-venezuela

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alberto (Guest) 10-07-2026 10:42

Un mistero Claviere. Sul sito Atp é italiano, ma ha partecipato alla Davis con il Venezuela, dove fra l’altro ha vinto tutti e 5 gli incontri che il Venezuela ha disputato qualificandolo per il playoff che giocherà contro l’Olanda a Settembre. Non vedo come possa ora giocare per l’Italia anche se effettivamente figurava prima come italiano.

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italo (Guest) 10-07-2026 10:36

@ roberto (#4651209)

il cambio di nazionalità è ormai di moda e di stretta attualità.
Bastava vedere Francia-Marocco di ieri per rendersene conto..

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roberto (Guest) 10-07-2026 10:34

scusate ma io non capisco..
è come se Agamennone e Darderi rispondessero alla convocazione di Coria..
Ricordo il caso della “bandieruola” Bedene, che a seconda della convenienza passava dalla Slovenia alla Gran Bretagna, per poi tornare alla Slovenia

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italo (Guest) 10-07-2026 10:27

@ JOA20 (#4651203)

è attualmente iscritto al college florida gators, ha fatto il suo esordio in davis a giugno giocando e vincendo 5 match col venezuela.
Mi chiedo perchè esordire in Davis se subito dopo ha cambiato nazionalità?
diciamo che il ragazzo è un pò confuso.

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JOA20 (Guest) 10-07-2026 10:24

Scritto da italo

Scritto da JOA20

Scritto da Dario P
Claverie gioca per il Venezuela. Non come italiano. Infatti nella classifica mondiale batte bandiera venezuelana

Sul sito ATP la bandiera è italiana https://www.atptour.com/en/players/lorenzo-claverie/c0jv/overview

è vero, ma se è italiano perchè meno di un mese fa ha giocato la davis con il venezuela? un acquisto dell’ultimo minuto ?

Boh, anche sul sito della Davis la bandiera è italiana https://www.daviscup.com/en/players/58db6360-7ec1-4d36-ae98-4227e8924055

 7
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italo (Guest) 10-07-2026 10:19

Scritto da JOA20

Scritto da Dario P
Claverie gioca per il Venezuela. Non come italiano. Infatti nella classifica mondiale batte bandiera venezuelana

Sul sito ATP la bandiera è italiana https://www.atptour.com/en/players/lorenzo-claverie/c0jv/overview

è vero, ma se è italiano perchè meno di un mese fa ha giocato la davis con il venezuela? un acquisto dell’ultimo minuto ?
la domanda che mi pongo a questo punto è se si può giocare i tornei con una nazionalità e la davis con un altra

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JOA20 (Guest) 10-07-2026 10:04

Scritto da Dario P
Claverie gioca per il Venezuela. Non come italiano. Infatti nella classifica mondiale batte bandiera venezuelana

Sul sito ATP la bandiera è italiana https://www.atptour.com/en/players/lorenzo-claverie/c0jv/overview

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Dario P (Guest) 10-07-2026 09:32

Claverie gioca per il Venezuela. Non come italiano. Infatti nella classifica mondiale batte bandiera venezuelana

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Koko (Guest) 10-07-2026 08:43

Claverie sembra un Sonego ringiovanito!

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miky85 10-07-2026 08:38

Claverie con queato risultato rientra in classifica al primo torneo giocato

 2
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Harlan (Guest) 10-07-2026 08:10

Abbiamo una SF (e che SF !!) e vari QF in tutti gli angoli del globo terracqueo
Forza ragazzi e ragazze

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+1: Detuqueridapresencia