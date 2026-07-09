Karolina Muchova doma Coco Gauff al super tie-break: prima finale a Wimbledon per la ceca

Karolina Muchova è la prima finalista dell’edizione 2026 di Wimbledon. Sul Centre Court la ceca, numero 9 del mondo, supera Coco Gauff con il punteggio di 6-2 1-6 7-6(10) dopo 2 ore e 35 minuti di gioco, conquistando per la prima volta in carriera la finale dei Championships. Per Muchova sarà la seconda finale Slam dopo quella persa al Roland Garros nel 2023; sabato affronterà la vincente della seconda semifinale tra Marta Kostyuk e Linda Noskova.

Sul Centre Court il caldo è quasi estivo, l’aria immobile e il Royal Box completamente occupato. L’erba, ormai consumata sulla linea di fondo, racconta meglio di qualsiasi statistica quanto il tennis moderno si giochi ormai da dietro, mentre la zona vicino alla rete resta sorprendentemente intatta.

La semifinale, però, è tutt’altro che lineare. I primi due set sono a senso unico: domina Muchova nel primo, risponde con la stessa autorità Gauff nel secondo. Il verdetto non poteva che arrivare al tie-break decisivo del terzo set, dove la qualità tecnica e la gestione della tensione fanno la differenza.

L’avvio è tutto della ceca. Dopo l’1-1 iniziale, Muchova cambia marcia, conquista quattro giochi consecutivi e vola sul 5-1 grazie a un doppio break. Gauff riesce soltanto ad accorciare sul 2-5, ma la numero nove del mondo chiude il parziale con un ace per il 6-2 dopo 40 minuti. L’americana fatica negli scambi da fondo, mentre Muchova varia continuamente ritmo e traiettorie, alternando accelerazioni e frequenti discese a rete.

Nel secondo set il copione si ribalta completamente. Gauff aumenta l’aggressività, entra con decisione nello scambio e cerca la rete appena possibile. Il break arriva nel quarto gioco, poi un secondo allunga definitivamente il punteggio sul 5-1. Muchova perde brillantezza, aumenta gli errori gratuiti e l’americana chiude senza concedere occasioni per il 6-1 che rimanda tutto alla frazione decisiva.

Nel terzo set torna l’equilibrio. Muchova ritrova profondità da fondo campo, Gauff continua a spingere con il diritto e a cercare la rete. Nessuna delle due riesce però a scappare nel punteggio. La ceca sale sul 5-4, ma l’americana tiene con personalità il servizio. Sul 6-5 Muchova prova l’allungo definitivo, ma Gauff resta lucida e porta la sfida al tie-break.

Il super tie-break è degno di una semifinale di Wimbledon. Muchova parte meglio e sale rapidamente sul 6-3, ma Gauff recupera fino al 6-6. La ceca torna avanti 8-7 e serve per la finale, ma il braccio si irrigidisce: un doppio fallo rimette tutto in equilibrio sull’8-8. L’inerzia sembra cambiare quando Muchova commette un altro errore da fondo e concede il primo match-point all’americana sul 9-8. È il momento chiave della partita. Gauff costruisce perfettamente il punto, si apre il campo, ma spedisce incredibilmente in rete un diritto praticamente già fatto. L’occasione sfuma e con essa gran parte delle sue speranze. Muchova ritrova immediatamente coraggio. Si procura un primo match-point sul 10-9 senza riuscire a concretizzarlo, ma sul secondo torna a comandare lo scambio da fondo campo costringendo Gauff all’errore definitivo. Il 12-10 chiude una battaglia intensa e consegna alla ceca la prima finale della carriera sui prati di Church Road.

La vittoria conferma ancora una volta il valore di Karolina Muchova quando la condizione fisica la sostiene. La ceca possiede uno dei repertori tecnici più completi del circuito: cambia continuamente rotazioni, rompe il ritmo con smorzate e discese a rete e sa interpretare il gioco sull’erba meglio di quasi tutte le avversarie. Gauff ha dimostrato grande carattere recuperando dopo un primo set difficile e arrivando a un solo punto dalla finale, ma nei momenti decisivi è stata proprio la maggiore varietà del tennis di Muchova a fare la differenza. Sabato la ceca avrà l’occasione di inseguire il primo titolo Slam della carriera, dopo la finale persa al Roland Garros nel 2023.

Dal nostro inviato a Wimbledon, Enrico Milani

K. Muchova vs C. Gauff

