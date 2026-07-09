Wimbledon: I risultati completi con il dettaglio del Day 11: Oggi è il giorno delle semifinali femminili (LIVE)
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Soleggiato e molto caldo · Picco 36°C
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⚠ Caldo intenso
✅ Asciutto
🎾 Semifinali
🌿 Erba
Centre Court – Ore: 2:30pm
K. Muchova vs C. Gauff
M. Kostyuk vs L. Noskova
M. Polmans / S. Hunter vs M. Arevalo / J. Ostapenko
No.1 Court – Ore: 2:00pm
M. Arevalo / M. Pavic vs K. Krawietz / T. Puetz
H. Heliovaara / H. Patten vs T. Kokkinakis / A. Kovacevic
A. Hewett / G. Reid vs S. Houdet / Z. Ji
No.2 Court – Ore: 12:00am
K. Siniakova / T. Townsend vs H. Guo / K. Mladenovic
I. Neel / G. Olmos vs X. Jiang / Y. Xu
J. Murray / B. Soares vs J. Cabal / R. Farah
M. Bahrami / I. Majoli vs G. Rusedski / J. Konta
No.3 Court – Ore: 12:00am
Z. Ji vs A. Hewett
A. Van Koot vs D. De Groot
F. Santoro / R. Stubbs vs R. Krajicek / A. Keothavong
B. Bryan / M. Bryan vs R. Lindstedt / H. Tecau
Court 12 – Ore: 12:00am
T. Boogaard vs O.Page
J. Secord vs V. Reisach
D. Kisimov vs C. Hewitt
M. Domenc / D. Jade vs R. Ciurnelli / L. Sloboda
Court 18 – Ore: 12:00am
F. Fognini / L. Hewitt vs J. Blake / K. Edmund
A. Paparkar vs J. Lee
E. Eigelsbach vs J. Preston
H. Kawanishi / K. Watanabe vs M. Antonius / A. Johnson
L. Miguel / Z. Sesko vs R. Neimanis / M. Todoran
Court 4 – Ore: 12:00am
I. Rebel vs A. Iwasa
A. Kapanadze vs N. Kesavan
L. Hotelier vs O. Laskowski
D. Monte vs L. Sharkey
I. Manchala vs I. Rebel
N. Kesavan vs S. Kiran
Court 5 – Ore: 12:00am
I. Manchala vs K. Hsu
L. Pronenko vs S. Kiran
M. Gonzalez Osorio vs D. Bender
C. Griffith vs J. Waelti
K. Hsu vs A. Iwasa
A. Kapanadze vs L. Pronenko
Court 6 – Ore: 12:00am
E. Henningsen vs G. Carvalho
J. Wang vs E. Gomes
N. Honsberger vs P. Manohar
N. Palombo vs E. Frans
E. Henningsen vs C. Hirschi
J. Wang vs B. Maresova
Court 7 – Ore: 12:00am
M. Makarova vs P. Skliar
Y. Qu vs A. Pushkareva
V. Barros / N. Leme Da Silva vs T. Frodin / M. Rajeshwaran Revathi
J. Kovackova / K. Zajickova vs F. Dorofeeva-Rybas / A. Pushkareva
Court 8 – Ore: 12:00am
X. Sun vs A. Pircher
O. Ogunsakin / N. Raguin vs Y. Alexandrescou / R. Tabata
J. Hazelitt / W. Newman vs P. Berezina / A. Cvetkovic
I. Wobker / D. Zoldakova vs A. Pircher / R. Yoshida
Court 9 – Ore: 12:00am
C. Hirschi vs M. Kocherzhenko
B. Maresova vs E. Bulai
M. Adamca vs A. Mosaikos
Y. Li vs S. Farkhodov
G. Carvalho vs M. Kocherzhenko
E. Gomes vs E. Bulai
Court 14 – Ore: 12:00am
T. Oda vs T. Miki
Y. Kamiji vs J. Bos
A. Lapthorne / G. Slade vs S. Schroder / J. Woodman
Y. Kamiji / Z. Zhu vs K. Montjane / L. Shuker
Court 15 – Ore: 12:00am
C. Ratzlaff vs G. Fernandez
Z. Wang vs L. De Greef
G. Fernandez / T. Oda vs M. De la Puente / R. Spaargaren
Court 17 – Ore: 12:00am
M. De la Puente vs A. Penney
K. Chasteau vs X. Li
G. Sasson / N. Vink vs A. Kaplan / G. Lazarte
D. De Groot / A. Van Koot vs X. Li / Z. Wang
To be arranged 1 – Ore: 6:00pm
D. Cibulkova / B. Strycova vs S. Lisicki / K.O’Brien
A. Radwanska / C. Wozniacki vs K. Flipkens / D. Hantuchova
TAG: Wimbledon, Wimbledon 2026
2 commenti
H2H pietoso per Muchova contro Gauff, 6-1 per l’americana.
Kostyuk e Noskova si sono incrociate solo una volta a Madrid quest’anno, con vittoria dell’ucraina.
Diciamo che una finale tutta ceca è abbastanza difficile da pronosticare
Nel femminile, malgrado la caduta delle favorite, è rimasto un bel tabellone con partite ancora molto equilibrate (almeno sulla carta).