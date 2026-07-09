Wimbledon 2026 ATP, Copertina, WTA

Wimbledon: I risultati completi con il dettaglio del Day 11: Oggi è il giorno delle semifinali femminili (LIVE)

09/07/2026 07:35 2 commenti
Coco Gauff nella foto - Foto Getty Images
Coco Gauff nella foto - Foto Getty Images

🇬🇧
Wimbledon
Londra, Regno Unito  ·  9 Luglio 2026

20°C
Soleggiato e molto caldo  ·  Picco 36°C
CIELO Soleggiato al mattino, poi parzialmente soleggiato nel pomeriggio
PIOGGIA Assente nelle ore principali
CAMPO Erba
ERBA

Andamento della giornata — 9 Luglio
08:00
21°
09:00
24°
10:00
26°
11:00
29°
12:00
32°
13:00
34°
14:00
35°
15:00
36°
17:00
35°
20:00
33°
⚠  Caldo molto intenso nel pomeriggio: semifinali sull’erba con temperature elevate, ma senza pioggia indicata
🎾  Programma del giorno — 9 Luglio
🎾
Wimbledon · Semifinali
Semifinali · Erba
SF
☀  Soleggiato
⚠  Caldo intenso
✅  Asciutto
🎾  Semifinali
🌿  Erba

Centre Court – Ore: 2:30pm
K. Muchova CZE vs C. Gauff USA

Il match deve ancora iniziare

M. Kostyuk UKR vs L. Noskova CZE

Il match deve ancora iniziare

M. Polmans AUS / S. Hunter AUS vs M. Arevalo ESA / J. Ostapenko LAT

Il match deve ancora iniziare



No.1 Court – Ore: 2:00pm
M. Arevalo ESA / M. Pavic CRO vs K. Krawietz GER / T. Puetz GER

Il match deve ancora iniziare

H. Heliovaara FIN / H. Patten GBR vs T. Kokkinakis AUS / A. Kovacevic USA

Il match deve ancora iniziare

A. Hewett GBR / G. Reid GBR vs S. Houdet FRA / Z. Ji CHN

Il match deve ancora iniziare




No.2 Court – Ore: 12:00am
K. Siniakova CZE / T. Townsend USA vs H. Guo CHN / K. Mladenovic FRA
Il match deve ancora iniziare

I. Neel EST / G. Olmos MEX vs X. Jiang CHN / Y. Xu CHN

Il match deve ancora iniziare

J. Murray GBR / B. Soares BRA vs J. Cabal COL / R. Farah COL

Il match deve ancora iniziare

M. Bahrami IRI / I. Majoli CRO vs G. Rusedski GBR / J. Konta GBR

Il match deve ancora iniziare




No.3 Court – Ore: 12:00am
Z. Ji CHN vs A. Hewett GBR
Il match deve ancora iniziare

A. Van Koot NED vs D. De Groot NED

Il match deve ancora iniziare

F. Santoro FRA / R. Stubbs AUS vs R. Krajicek NED / A. Keothavong GBR

Il match deve ancora iniziare

B. Bryan USA / M. Bryan USA vs R. Lindstedt SWE / H. Tecau ROU

Il match deve ancora iniziare



Court 12 – Ore: 12:00am
T. Boogaard NED vs O.Page GBR

Il match deve ancora iniziare

J. Secord USA vs V. Reisach GER

Il match deve ancora iniziare

D. Kisimov BUL vs C. Hewitt AUS

Il match deve ancora iniziare

M. Domenc FRA / D. Jade FRA vs R. Ciurnelli ITA / L. Sloboda SVK

Il match deve ancora iniziare




Court 18 – Ore: 12:00am
F. Fognini ITA / L. Hewitt AUS vs J. Blake USA / K. Edmund GBR
Il match deve ancora iniziare

A. Paparkar IND vs J. Lee USA

Il match deve ancora iniziare

E. Eigelsbach GER vs J. Preston USA

Il match deve ancora iniziare

H. Kawanishi JPN / K. Watanabe JPN vs M. Antonius USA / A. Johnson USA

Il match deve ancora iniziare

L. Miguel BRA / Z. Sesko SLO vs R. Neimanis LAT / M. Todoran ROU

Il match deve ancora iniziare



Court 4 – Ore: 12:00am
I. Rebel GBR vs A. Iwasa JPN

Il match deve ancora iniziare

A. Kapanadze USA vs N. Kesavan GBR

Il match deve ancora iniziare

L. Hotelier JPN vs O. Laskowski GBR

Il match deve ancora iniziare

D. Monte BRA vs L. Sharkey GBR

Il match deve ancora iniziare

I. Manchala USA vs I. Rebel GBR

Il match deve ancora iniziare

N. Kesavan GBR vs S. Kiran IND

Il match deve ancora iniziare




Court 5 – Ore: 12:00am
I. Manchala USA vs K. Hsu TPE
Il match deve ancora iniziare

L. Pronenko IOA vs S. Kiran IND

Il match deve ancora iniziare

M. Gonzalez Osorio COL vs D. Bender USA

Il match deve ancora iniziare

C. Griffith GBR vs J. Waelti SUI

Il match deve ancora iniziare

K. Hsu TPE vs A. Iwasa JPN

Il match deve ancora iniziare

A. Kapanadze USA vs L. Pronenko IOA

Il match deve ancora iniziare




Court 6 – Ore: 12:00am
E. Henningsen DEN vs G. Carvalho BRA
Il match deve ancora iniziare

J. Wang CHN vs E. Gomes BRA

Il match deve ancora iniziare

N. Honsberger SUI vs P. Manohar IND

Il match deve ancora iniziare

N. Palombo AUS vs E. Frans INA

Il match deve ancora iniziare

E. Henningsen DEN vs C. Hirschi AUS

Il match deve ancora iniziare

J. Wang CHN vs B. Maresova CZE

Il match deve ancora iniziare




Court 7 – Ore: 12:00am
M. Makarova IOA vs P. Skliar UKR
Il match deve ancora iniziare

Y. Qu CHN vs A. Pushkareva IOA

Il match deve ancora iniziare

V. Barros BRA / N. Leme Da Silva BRA vs T. Frodin USA / M. Rajeshwaran Revathi IND

Il match deve ancora iniziare

J. Kovackova CZE / K. Zajickova CZE vs F. Dorofeeva-Rybas IOA / A. Pushkareva IOA

Il match deve ancora iniziare




Court 8 – Ore: 12:00am
X. Sun CHN vs A. Pircher AUT
Il match deve ancora iniziare

O. Ogunsakin NGR / N. Raguin BOT vs Y. Alexandrescou FRA / R. Tabata JPN

Il match deve ancora iniziare

J. Hazelitt USA / W. Newman USA vs P. Berezina IOA / A. Cvetkovic SRB

Il match deve ancora iniziare

I. Wobker GER / D. Zoldakova CZE vs A. Pircher AUT / R. Yoshida JPN

Il match deve ancora iniziare




Court 9 – Ore: 12:00am
C. Hirschi AUS vs M. Kocherzhenko UKR
Il match deve ancora iniziare

B. Maresova CZE vs E. Bulai ROU

Il match deve ancora iniziare

M. Adamca SVK vs A. Mosaikos CYP

Il match deve ancora iniziare

Y. Li CHN vs S. Farkhodov UZB

Il match deve ancora iniziare

G. Carvalho BRA vs M. Kocherzhenko UKR

Il match deve ancora iniziare

E. Gomes BRA vs E. Bulai ROU

Il match deve ancora iniziare




Court 14 – Ore: 12:00am
T. Oda JPN vs T. Miki JPN
Il match deve ancora iniziare

Y. Kamiji JPN vs J. Bos NED

Il match deve ancora iniziare

A. Lapthorne GBR / G. Slade GBR vs S. Schroder NED / J. Woodman AUS

Il match deve ancora iniziare

Y. Kamiji JPN / Z. Zhu CHN vs K. Montjane RSA / L. Shuker GBR

Il match deve ancora iniziare



Court 15 – Ore: 12:00am
C. Ratzlaff USA vs G. Fernandez ARG

Il match deve ancora iniziare

Z. Wang CHN vs L. De Greef NED

Il match deve ancora iniziare

G. Fernandez ARG / T. Oda JPN vs M. De la Puente ESP / R. Spaargaren NED

Il match deve ancora iniziare



Court 17 – Ore: 12:00am
M. De la Puente ESP vs A. Penney GBR

Il match deve ancora iniziare

K. Chasteau FRA vs X. Li CHN

Il match deve ancora iniziare

G. Sasson ISR / N. Vink NED vs A. Kaplan TUR / G. Lazarte ARG

Il match deve ancora iniziare

D. De Groot NED / A. Van Koot NED vs X. Li CHN / Z. Wang CHN

Il match deve ancora iniziare



To be arranged 1 – Ore: 6:00pm
D. Cibulkova SVK / B. Strycova CZE vs S. Lisicki GER / K.O’Brien GBR

Il match deve ancora iniziare

A. Radwanska POL / C. Wozniacki DEN vs K. Flipkens BEL / D. Hantuchova SVK

Il match deve ancora iniziare

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2 commenti

JOA20 (Guest) 09-07-2026 09:20

H2H pietoso per Muchova contro Gauff, 6-1 per l’americana.
Kostyuk e Noskova si sono incrociate solo una volta a Madrid quest’anno, con vittoria dell’ucraina.
Diciamo che una finale tutta ceca è abbastanza difficile da pronosticare

 2
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JannikUberAlles 09-07-2026 09:15

Nel femminile, malgrado la caduta delle favorite, è rimasto un bel tabellone con partite ancora molto equilibrate (almeno sulla carta).

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