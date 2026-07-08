Sinner-Djokovic, il bis contro la leggenda: analisi e pronostico della semifinale di Wimbledon

Il numero venticinque insegue Novak Djokovic da quasi tre anni. L’ultimo Slam del serbo resta quello degli US Open 2023: da allora, due finali Major raggiunte e perse, Wimbledon 2024 e Australian Open 2026, entrambe contro Carlos Alcaraz, con in mezzo una collezione di semifinali. Venerdì 10 luglio, sul Centre Court, quel record tondo torna a portata di mano, ma sulla strada c’è l’ostacolo più duro che il tabellone potesse offrire: Jannik Sinner, numero uno del mondo e campione in carica. È la semifinale che tutti volevano, ed è anche, con ogni probabilità, la migliore occasione di Djokovic da mesi. A patto che le gambe reggano.

L’uomo delle maratone, e perché il conto potrebbe non arrivare

Partiamo dal luogo comune che circonda questa vigilia: Djokovic ha 39 anni, ha appena giocato cinque ore e quindici minuti nei quarti, quindi arriverà svuotato. È una lettura ragionevole, ma la storia del serbo impone cautela. In carriera Djokovic ha disputato cinque partite oltre le cinque ore, e le ha vinte tutte: da Baghdatis a Wimbledon 2007, alla leggendaria finale degli Australian Open 2012 contro Nadal chiusa dopo 5 ore e 53 minuti, passando per Wawrinka nel 2013 e ancora Nadal nella semifinale di Wimbledon 2018, fino alla battaglia con Auger-Aliassime di martedì. Cinque maratone, cinque successi. Quando il match diventa una prova di resistenza e nervi, il serbo non ha mai ceduto.

Quella vittoria sul canadese ha aggiunto altri primati alla sua collezione: 15ª semifinale a Wimbledon, ottava consecutiva, e 55ª in uno Slam, entrambe cifre record. E con 39 anni e 51 giorni Djokovic è diventato il terzo semifinalista Slam più anziano dell’Era Open, alle spalle soltanto di Ken Rosewall e Pancho Gonzales e davanti a Jimmy Connors e Roger Federer. Numeri che, da soli, spiegano perché archiviarlo dopo una maratona sia storicamente un errore.

Il capolavoro contro Auger-Aliassime

La partita che gli è valsa la semifinale è già negli annali come il quarto di finale più lungo nella storia di Wimbledon. Contro Felix Auger-Aliassime, numero quattro del mondo, Djokovic si è imposto 7-6(10) 3-6 6-3 6-7(4) 7-6(4), con tre set su cinque decisi al tie-break e un super tie-break finale. Ha vinto pur trascinandosi un problema alla gamba sinistra, per cui ha chiamato il fisioterapista sul 4-4 del secondo set, rientrando in campo leggermente claudicante. E ha vinto in una cornice complicata dalla chiusura del tetto a fine terzo set, che trasformava il Centrale in un’arena indoor teoricamente più adatta al servizio potente del canadese.

Il serbo ha raccontato la fatica senza filtri. «Vorrei che fosse una finale, così non dovrei preoccuparmi di come si sentirà il mio corpo», ha ammesso, aggiungendo di poter contare su un giorno di riposo in più e di sperare in un buon recupero. Ha paragonato l’intensità della sfida alla finale con Federer del 2019 e ha lamentato di aver giocato in questo torneo più partite indoor che outdoor, con il tetto chiuso, circostanza contro cui aveva protestato in campo. Da primo match in programma venerdì, però, dovrebbe finalmente ritrovare le condizioni diurne e all’aperto, quelle in cui l’erba corre e il rimbalzo resta basso, terreno ideale per il suo repertorio.

La finestra di Wimbledon per il 25° Slam

Che i Championships siano il terreno più fertile per il venticinquesimo Major di Djokovic lo pensano in molti tra gli addetti ai lavori. Boris Becker, che il serbo lo ha allenato, ha sempre ritenuto Wimbledon la sua migliore chance di aggiungere uno Slam, e crede che Nole ne sia consapevole. Gli fa eco Mark Philippoussis, ex finalista qui: vede Djokovic fresco e pienamente in corsa, e spiega che proprio sull’erba il serbo trova la superficie più adatta, perché i punti si accorciano e la sua maestria nel variare, tra back e cambi di ritmo, pesa di più. I sette titoli conquistati a Church Road e le 107 vittorie complessive, record assoluto nel torneo davanti a Federer, danno sostanza a queste opinioni.

C’è poi un’assenza che allarga la finestra: Alcaraz, che ha battuto Djokovic nelle sue ultime due finali Slam, quest’anno a Wimbledon non è al via. Per un giocatore che a 39 anni deve dosare le energie e scegliere dove investirle, un’edizione dello Slam sull’erba senza il suo avversario più ostico è un’occasione che non si ripete a comando. Non stupisce che una parte della stampa presente a Londra si sia spinta a considerare Djokovic addirittura leggermente favorito, lettura che però i mercati, come vedremo, ribaltano nettamente.

Sinner, il rovescio della medaglia: minimo sforzo, massimo risultato

Perché mentre Djokovic si svenava sul Centrale, Sinner archiviava il suo quarto di finale in due ore e mezza. Contro Jan-Lennard Struff, avversario tutt’altro che comodo sull’erba per servizio e propensione al serve and volley, l’azzurro ha chiuso 7-5 7-6(4) 6-3 senza mai spingere il motore fuori giri. È stato il quarto 3-0 consecutivo dopo l’unico spavento del torneo, il primo turno vinto al quinto set contro Miomir Kecmanovic.

Il cammino di Sinner racconta solidità più che dominio spettacolare: dopo i due set persi con Kecmanovic non ne ha più lasciati per strada, superando Nuno Borges, Jenson Brooksby, Shintaro Mochizuki e Struff, e confermando il primato italiano per numero di semifinali Slam raggiunte. Diversi di quei set, però, sono stati equilibratissimi: cinque i tie-break disputati nel torneo, quattro dei quali vinti. Un dato che dice quanto l’azzurro stia risolvendo i momenti di parità proprio dove le partite si spezzano, senza cedere set interi.

Il servizio: cosa dicono davvero i numeri

Sinner ha portato il servizio, un tempo suo tallone d’Achille, al livello di arma vera: contro Struff sono arrivati sedici ace, l’85% dei punti vinti con la prima palla e appena due palle break concesse in tutto il match. Nell’intero torneo ha perso la battuta solo sei volte, esattamente come dodici mesi fa.

Il dato che circola di più è quello degli ace complessivi: 97 in cinque match quest’anno, contro i 62 in sette match del cammino vittorioso 2025. Un balzo che sembra clamoroso, ma che va letto con cautela. Nel 2025 Sinner giocò diverse partite chiuse in poco più di un’ora, con pochi game e quindi poche occasioni al servizio, mentre quest’anno i cinque tie-break hanno prodotto set molto più lunghi. Più turni di battuta significano, meccanicamente, più ace. Il numero grezzo gonfia il progresso reale.

Molto più indicativo è l’aumento della percentuale di prime palle, salita dal 62% del 2025 al 66% di quest’anno: un progresso apparentemente modesto ma prezioso, perché di norma quando si insiste sull’ace la percentuale cala, mentre a Sinner è cresciuta. Ancora più significativo il dato sulle seconde: la quota di seconde non rimandate dagli avversari è passata dal 22% al 27%, e questo indicatore, a differenza di quello sulle prime, non risente del conteggio degli ace. È il segnale di una battuta migliorata nella sostanza, non solo nella potenza.

Sinner stesso ha spiegato la natura del lavoro, e la sua lettura è tecnica più che muscolare: due anni di modifiche al movimento, al lancio di palla, al tempo, con l’obiettivo dichiarato di «usare il servizio giusto nel momento giusto», non semplicemente di servire più forte. Ha rivelato che il tema ha prodotto discussioni importanti con il suo team, tutte risolte puntando sulla qualità più che sulla quantità. La prova pratica è arrivata proprio contro Struff: sotto set point nel secondo parziale, sul 5-4 per il tedesco, Sinner ha annullato tutto con due servizi vincenti intervallati da un ace, tre punti diretti nel momento più delicato del match. È lì, più che nel conteggio totale degli ace, che si misura il salto di qualità.

Sono questi i dettagli, la tenuta al servizio nei punti che spezzano un set, a pesare più delle medie complessive. È da qui che parte anche Bottadiculo.it, portale di pronostici sportivi attivo dal 2015, che analizza il tennis con lo stesso metodo che applica agli altri sport, costruendo le sue valutazioni su statistiche e dati verificabili più che sull’intuito, con l’idea di fondo che a vincere sia chi conosce meglio ciò su cui punta. Nei suoi pronostici tennis il confronto tra Sinner e Djokovic si legge proprio a partire dai momenti-chiave: contro un ribattitore come il serbo, saranno i punti pesanti al servizio a orientare i set.

I precedenti: una rivalità che ha già invertito la rotta due volte

Il quadro degli scontri diretti è tra i più affascinanti del circuito. Sinner conduce 6-5 negli undici incontri complessivi, e negli Slam il bilancio è 4-2 a suo favore. La parabola, però, è più eloquente del totale: Djokovic vinse i primi cinque confronti, da Monte-Carlo 2021 alla finale delle ATP Finals 2023, poi Sinner ne infilò cinque di fila tra la Coppa Davis del novembre 2023, l’Australian Open 2024, Shanghai 2024, il Roland Garros 2025 e la semifinale di Wimbledon 2025. La sequenza si è interrotta il 30 gennaio 2026, semifinale dell’Australian Open, quando Djokovic, sotto due set a uno, ha ribaltato l’incontro e vinto al quinto in quattro ore e nove minuti.

Sull’erba il conto pende dalla parte del serbo, 2-1, ma i tre precedenti raccontano ere diverse. Le vittorie di Djokovic risalgono al quarto di finale del 2022, quando rimontò da due set sotto un Sinner ventenne, e alla semifinale del 2023, chiusa in tre set annullando tutte e sei le palle break concesse. La terza sfida, la semifinale del 2025, ha però segno opposto: Sinner si impose 6-3 6-3 6-4, con Djokovic mai capace di esprimere il suo tennis migliore, e proseguì fino al primo, storico titolo ai Championships. È il precedente più recente sull’erba, e quello che fotografa meglio i rapporti di forza odierni, a differenza di un bilancio complessivo che pesca in un’epoca in cui Sinner era ancora acerbo su questa superficie.

L’appiglio di Djokovic, insomma, ha una data e un luogo precisi: Melbourne, sei mesi fa. È la prova che il piano per battere il numero uno esiste ancora e che l’esperienza nei set decisivi può colmare il divario. Lo stesso serbo, però, ha posto un’avvertenza netta: in Australia arrivava fresco dopo mesi di preparazione e con la maratona giocata in semifinale, qui la battaglia è alle spalle già dai quarti, e cambia anche la superficie.

Cosa dicono gli altri addetti ai lavori

Il giudizio degli esperti converge su un punto: Sinner è il favorito, ma non un favorito qualsiasi. Alexander Bublik, eliminato da Fritz negli ottavi, ha definito l’azzurro l’unico giocatore nettamente sopra tutti gli altri in questo momento. John McEnroe, pur riconoscendo che Sinner porta a casa le partite e fa la differenza nei punti decisivi, ha assegnato alla prova con Struff una «B+», sostenendo che dovrà alzare il livello per vincere il torneo, cosa che Sinner stesso ammette apertamente. Marcos Baghdatis ha ricordato che Djokovic non si può mai escludere sull’erba e ha indicato nel caldo un possibile fattore: Sinner ha faticato due volte quest’anno in condizioni climatiche estreme, anche se contro Struff, nella giornata più calda, ha detto di essersi trovato bene grazie al caldo secco londinese, per lui simile a quello di Parigi.

Le quote: Sinner favorito netto, valore nei mercati alternativi

Il verdetto dei principali operatori è univoco, e ribalta l’impressione di chi a Wimbledon vede Nole leggermente avanti. Il successo di Sinner è offerto in una forbice compresa tra 1,19 e 1,22, mentre la vittoria di Djokovic oscilla tra 3,85 e 4,50 a seconda dell’operatore. Uno scarto che riflette la condizione fisica più del valore tennistico assoluto: nessuno, guardando solo il gioco espresso, quoterebbe il serbo a oltre quattro volte la posta se arrivasse fresco a questa sfida.

Proprio per questo i mercati alternativi offrono spunti più interessanti del semplice vincente. Il set betting sul 3-1 in favore di Sinner si muove in una forbice attorno a 3,25-3,50, e fotografa lo scenario che molti ritengono più probabile: azzurro avanti, ma con un parziale strappato dall’esperienza del serbo, capace di tenere un set anche in giornata non brillante. Sul totale dei game, l’Over 37,5 è quotato intorno a 1,75: due battitori solidi, la posta in palio e la concreta possibilità di uno o più tie-break rendono l’ipotesi di una partita lunga tutt’altro che remota. È lo stesso ragionamento che porta a guardare con attenzione al mercato dei tie-break, viste le percentuali al servizio dei due.

Il pronostico

Sinner parte favorito, e le ragioni sono solide e cumulative: superficie che ormai padroneggia, freschezza fisica dopo un quarto sbrigato in economia, un servizio migliorato nella sostanza e non solo nei numeri, un conto aperto da saldare dopo Melbourne e lo status di campione in carica. Djokovic ha dalla sua l’occasione più ghiotta da mesi per il 25° Slam, la superficie che ama, un tabellone orfano di Alcaraz, la certezza incisa nella semifinale australiana di possedere ancora il piano per fermare il numero uno, e una statistica che grida prudenza a chiunque lo dia per scarico: cinque maratone in carriera, cinque vittorie.

La bilancia, però, pende da una parte, e il motivo è uno solo: quelle cinque ore e quindici minuti di martedì restano un’incognita che nemmeno la sua storia cancella del tutto. Perché stavolta l’ordine è rovesciato rispetto a Melbourne, la maratona è arrivata prima e non dopo, e a 39 anni recuperare in 48 ore su una superficie che chiede esplosività continua è impresa diversa dal farlo sul cemento australiano. Se Nole arriverà con le gambe per allungare la sfida sui quattro o cinque set, la sua testa nei momenti decisivi può ancora ribaltare il pronostico. Se il ritmo lo detterà Sinner fin dai primi scambi, la maratona presenterà il conto e l’azzurro difenderà il titolo restando in corsa verso il bis.

Il pronostico dice Sinner. La storia recente di questa rivalità, e l’infinita capacità di Djokovic di sopravvivere alle battaglie, dicono che a Nole è sempre bastata una fessura per rientrare. Venerdì, sul Centre Court, si misurerà quanto quella fessura sia larga.