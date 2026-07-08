L’Italia femminile batte anche l’Austria: torna in semifinale al Lampo Trophy a tre anni dall’ultima volta

Per una nazionale come quella azzurra, più volte protagonista nel Lampo Trophy, l’assenza dalle semifinali femminili delle scorse due edizioni ha lasciato parecchio amaro in bocca. Così, le nostre under 12 non hanno perso tempo per rifarsi quest’anno, conquistando un posto fra le migliori quattro della competizione addirittura con una giornata d’anticipo. Merito delle vittorie nei primi due impegni sui campi del Tennis Forza e Costanza 1911: 2-1 martedì al Sudafrica e un nuovo 2-1 mercoledì all’Austria, stavolta in rimonta. Perché il primo punto di giornata è andato alle austriache, grazie al successo di Alexandra Zettl contro Kristel Fantoni Kaba, con un 6-4 7-5 che ha premiato la maggiore solidità della prima nei momenti chiave. Ma anche stavolta lo spettro della sconfitta è rimasto piuttosto distante. Perché nel secondo singolare l’abruzzese Alice Carlinfante ha tenuto a debita distanza la rivale Sophia Haslehner, imponendosi per 6-2 6-3, e poi è stato ancora una volta il doppio a dar ragione alle azzurrine. Rispetto alla prima giornata è cambiata la coppia, perché la capitana Verdiana Verardi ha dato fiducia a Kristel Fantoni Kaba e Alice Cellai, ma non il risultato. Il duo azzurro, infatti, non ha incontrato particolari problemi contro Zmek/Haslehner, chiudendo con un rapido 6-1 6-1 che ha garantito l’approdo in semifinale. Infatti, nell’altro duello del Gruppo A la Francia ha dominato contro il Sudafrica (3-0 con tre game persi in altrettanti incontri), conquistando a sua volta la certezza matematica della semifinale.

Significa che il duello Italia-Francia di giovedì mattina (sempre al Tennis Forza e Costanza) servirà solo a decretare la prima e la seconda classificata del girone, ma indipendentemente dall’esito entrambe le nazionali saranno in gara anche venerdì. Nel Gruppo B, invece, al Centro Tennis Ospitaletto è arrivato il successo della Slovenia, che ha chiuso con un comodo 3-0 la sfida contro la Serbia, rilanciando le proprie chance di semifinale. Giovedì gli sloveni saranno a riposo, ma un successo del Canada contro i serbi garantirebbe loro l’approdo fra le migliori quattro. Discorso identico nel Gruppo B maschile, perché anche i maschi della Slovenia (battuti dal Canada al debutto) hanno chiuso per 3-0 contro la Serbia, sempre a Ospitaletto. Situazione più complessa nel Gruppo A maschile, nel quale l’Austria ha trovato la seconda vittoria in due giorni superando anche il Messico (3-0 il punteggio), mentre Italia e Francia si sono spartite i primi due singolari. I cugini d’oltralpe si sono portati in vantaggio grazie al successo di Jules Haehnel contro Giovanni Fazio (6-4 7-6, rimontando da 2-5 nel secondo set), ma l’azzurro Tommaso Radic ha pareggiato rapidamente i conti battendo Mateo Barachet per 6-2 6-0. Decide tutto il doppio: in caso di successo italiano sarà semifinale per i nostri anche nel maschile (e Francia eliminata), mentre una vittoria dei transalpini rimanderebbe tutti i verdetti alle sfide dell’ultima giornata della fase a gironi, Italia-Austria e Francia-Messico, entrambe in programma a Brescia nel pomeriggio di giovedì.

TUTTI I RISULTATI DI GIORNATA

TORNEO FEMMINILE

GRUPPO A (Tennis Forza e Costanza 1911)

Italia b. Austria 2-1

Alexandra Zettl (Aut) b. Kristel Fantoni Kaba (Ita) 6-4 7-5, Alice Carlinfante (Ita) b. Sophia Haslehner (Aut) 6-2 6-3, Fantoni Kaba/Cellai (Ita) b. Zmek/Haslehner (Aut) 6-1 6-1.

Francia b. Sudafrica 3-0

Lilou Vandeputte (Fra) b. Liane Steyn (Rsa) 6-1 6-1, Rose Millon (Fra) b. Eline Valks (Rsa) 6-0 6-0, Millon/Choi (Fra) b. Hans De Andrade/Steyn (Rsa) 6-1 6-0.

GRUPPO B (Centro Tennis Ospitaletto)

Slovenia b. Serbia 3-0

Julija Senica (Slo) b. Kalina Cvetkovic (Srb) 6-1 6-1, Tesa Savsek (Slo) b. Vis Mitic (Srb) 6-4 6-2, Kranjc/Senica (Slo) b. Ubovic/Cvetkovic (Srb) 6-4 6-0.

Turno di riposo: Canada.

TORNEO MASCHILE

GRUPPO A (Tennis Forza e Costanza 1911)

Italia vs Francia 1-1 (in corso)

Jules Haehnel (Fra) b. Giovanni Fazio (Ita) 6-4 7-6, Tommaso Radic (Ita) b. Mateo Barachet (Fra) 6-2 6-0.

Da completare: doppio Radic/Migliorini (Ita) vs Haehnel/Margoline (Fra).

Austria b. Messico 3-0

Victor Freitas (Aut) b. Luca Becerra (Mex) 6-0 6-0, Teodor Mihai Vasile (Aut) b. Juan Pablo Rivera Ludtke (Mex) 7-6 6-2, Vasile/Freitas (Aut) b. Rivera Ludtke/Becerra (Mex) 6-2 6-3.

GRUPPO B (Centro Tennis Ospitaletto)

Slovenia b. Serbia 3-0

Tim Smej (Slo) b. Marko Kovacevic (Srb) 6-2 6-3, Niko Brolih (Slo) b. Stefan Kustorovic (Srb) 6-0 6-0, Brolih/Smej (Slo) b. Kovacevic/Kustorovic (Srb) 6-4 5-4 ritiro.

Turno di riposo: Canada.

IL PROGRAMMA

Da martedì 7 a giovedì 9 luglio: gironi di qualificazione. Incontri femminili a partire dalle ore 8.45. Incontri maschili a partire dalle ore 13.30. Venerdì 10 luglio: semifinali maschili e femminili. Sabato 11 luglio: finali maschili e femminili. Ogni sfida prevede tre incontri: due singolari e un doppio. L’ingresso è gratuito.