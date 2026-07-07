Struff si arrende a Sinner ma lascia Wimbledon a testa alta: “Ho giocato una buona partita, lui è stato migliore nei punti decisivi”

Jan-Lennard Struff esce da Wimbledon, ma lo fa con la consapevolezza di aver disputato una partita di alto livello contro Jannik Sinner. Il tedesco è stato battuto dal numero uno del mondo con il punteggio di 7-5 7-6 6-3, in un match molto più equilibrato di quanto dica il risultato finale.

In conferenza stampa, Struff ha riconosciuto la qualità dell’avversario, ma ha anche sottolineato le chance avute, soprattutto nei primi due set.

“È stata la partita dura che mi aspettavo contro Jannik”, ha spiegato Struff. “Sono entrato in campo abbastanza bene, ho iniziato molto bene il match e sentivo di avere alcune possibilità”.

Il tedesco ha raccontato di essere riuscito più volte a mettere pressione nei turni di servizio di Sinner, senza però sfruttare fino in fondo le occasioni.

“Sono arrivato due o tre volte ai vantaggi nei suoi game di servizio, ma lui ha servito molto bene e ha giocato un grande tennis in quelle situazioni. Ho ottenuto un break, ma poi ho perso subito il servizio e il primo set è scivolato via”.

Il momento più delicato è arrivato nel secondo parziale, quando Struff è riuscito a rientrare da un break di svantaggio e ha avuto anche un set point.

“Nel secondo set sono riuscito a rientrare da un break sotto. È stato molto equilibrato. Ho avuto un set point, lui lo ha salvato bene. Nel tie-break ho perso un punto, è stato semplicemente bravo lui”.

Nonostante il 3-0 finale, Struff ritiene di aver offerto una prestazione positiva, decisa da pochi dettagli nei momenti più importanti.

“Nel terzo set ho avuto due o tre game in cui ho faticato un po’, forse a livello di concentrazione o di energia. Lui ha convertito subito. Alla fine è finita 3 set a 0, ma penso di aver giocato una buona partita. Oggi lui è stato semplicemente migliore di qualche punto”.

Struff ha poi parlato dell’aspetto mentale della sfida, spiegando quanto fosse importante restare concentrati contro un giocatore come Sinner, capace di punire ogni minima esitazione.

“Prima di tutto, non gioco così spesso su campi grandi come il No.1 Court. Sapevo di dover rendere bene, di dover giocare. C’era una grande atmosfera”, ha raccontato.

“Prima della partita sei sempre un po’ nervoso e non sai cosa succederà. Sono stato molto felice del modo in cui ho iniziato il match. Sono riuscito a servire bene, a giocare aggressivo, offensivo, e ad arrivare spesso ai vantaggi”.

Il problema, secondo Struff, è che contro Sinner mantenere quel livello per tutta la partita è estremamente difficile.

“Era difficile mantenere la concentrazione, perché lui fa questo regolarmente, partita dopo partita. È incredibile. Avevo la sensazione che se sbagliavo una o due palle, lui fosse subito lì. È questo che lo rende così forte”.

Nel primo set, alcuni dettagli hanno fatto la differenza. Struff ha ricordato in particolare il game in cui ha perso il servizio, con un paio di scelte che avrebbe potuto gestire diversamente.

“Forse ho commesso due o tre errori nel primo set e lui ha convertito la palla break. Era 0-40. Non avrei dovuto giocare al volo una palla, avrei dovuto lasciarla rimbalzare. Ma sono decisioni che prendi. Poi lui ha giocato una risposta vincente”.

Nel secondo set, invece, Struff ha avuto il merito di non uscire mentalmente dalla partita dopo il break subito.

“Sentivo che dovevo lottare e restare concentrato. Sono andato sotto di un break, ma sono riuscito a rientrare subito, e questo per me era molto importante. In partite così, se perdi un set tirato e vai sotto 2-1 con break, lui prende ritmo e quasi ti uccide nel match”.

Il set point avuto nel secondo parziale resta uno dei grandi rimpianti della partita.

“Sono rientrato, ho avuto un set point. Sentivo di giocare libero e di avere le mie occasioni. Penso ci fossero buone possibilità di vincere il set. Ma nel tie-break ho perso un punto con un rovescio in rete. Lui era lì e non mi ha dato la possibilità di rientrare. È stato abbastanza duro”.

Nel terzo set, invece, il calo al servizio ha pesato molto. Struff ha spiegato che contro Sinner serve una percentuale alta di prime, altrimenti diventa quasi impossibile reggere lo scambio da fondo.

“Nel terzo set ho avuto due o tre game un po’ difficili. Non ho servito bene, la mia percentuale era piuttosto bassa. Contro di lui ho bisogno di un buon servizio, altrimenti è troppo costante, troppo forte da fondo campo”.

“Credo che nell’ultimo set la percentuale fosse intorno al trenta e qualcosa. Tre game di fila così sono duri se lui ti mette pressione. Alla fine ha trovato il break. Io ero motivato a vincere il set, ma nel terzo lui è stato semplicemente più forte”.

Struff lascia comunque Wimbledon con un risultato importante. A 36 anni è diventato uno dei più anziani quartofinalisti Slam, un traguardo che per lui rappresenta un segnale forte.

“Ovviamente è fantastico. L’ho detto anche dopo il match con Hurkacz: a 36 anni è un segnale che non bisogna mai arrendersi, bisogna continuare a provarci”.

Il tedesco ha sottolineato quanto il lavoro e la lotta quotidiana abbiano ancora valore, anche in una stagione fin qui complicata.

“Tutta la lotta e tutto il resto valgono la pena. Sono molto felice e soddisfatto di questo. Spero che questo risultato possa spingermi ancora un po’ più avanti. Finora è stata una stagione difficile, ma questo è sicuramente uno dei momenti più importanti della mia carriera”.

Struff guarda già alle prossime settimane con il desiderio di trasformare questa corsa a Wimbledon in nuova energia.

“Cercherò di portarmi dietro tutto questo nei prossimi match e nelle prossime settimane. Sono sicuramente motivato a giocare. Spero di riuscire a mantenere questa forma e a giocare un buon tennis quest’anno”.

Una sconfitta netta nel punteggio, ma non nella sostanza: Struff ha messo in difficoltà Sinner per lunghi tratti, soprattutto nei primi due set, pagando però la maggiore freddezza dell’azzurro nei momenti chiave. Il tedesco lascia Wimbledon con orgoglio e con la conferma che, anche a 36 anni, può ancora competere ad altissimo livello.