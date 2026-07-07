L’Italia parte bene al Lampo Trophy 2026: le ragazze battono il Sudafrica, i ragazzi superano il Messico

Italia 2, Resto del mondo 0. Non poteva aprirsi meglio il Lampo Trophy delle nazionali azzurre, entrambe a segno nel primo incontro del Gruppo A sui campi del Tennis Forza e Costanza 1911. I ragazzi under 12 guidati da Maurizio Calcagno hanno risolto già nei singolari la sfida col Messico, mentre le ragazze guidate da Verdiana Verardi hanno avuto bisogno del doppio per battere il Sudafrica, ma la sostanza è la stessa. In entrambi i casi, per gli azzurrini sono arrivati i primi tre punti, preziosissimi nella lotta per l’approdo in semifinale. Nella giornata inaugurale della competizione, le prime a conquistare il successo sono state le ragazze, trascinate dalla piemontese Kristel Fantoni Kaba. Perché è stata lei a conquistare agevolmente il punto dell’1-0, lasciando un solo game a Haniela Hans De Andrade (6-1 6-0), ed è stata di nuovo lei a spalleggiare Alice Carlinfante nel doppio decisivo, reso necessario dalla sconfitta di Alice Cerrai contro Liane Steyn. La toscana pareva avere il duello in mano, ma dopo il 6-2 del primo set si è spenta, cedendo il secondo col medesimo punteggio e poi arrendendosi per 11/9 nel match tie-break che sostituisce il terzo set, nel quale ha cancellato alla rivale i primi due match-point (risalendo da 7-9 a 9-9) ma non il terzo. Tuttavia, come detto, a mettere le cose a posto ci hanno pensato Fantoni Kaba e Carlinfante, capaci di spuntarla contro la coppia Hans De Andrade/Valks senza cedere neanche un game.

Ancora più agevole la vittoria pomeridiana dei maschi, impegnati invece contro i rivali del Messico. Nei due singolari i nostri hanno lasciato per strada la miseria di cinque game, mostrando una evidente superiorità tecnica e fisica. Il siciliano Giovanni Fazio ha aperto le danze superando per 6-0 6-1 il coetaneo Luca Becerra, mentre a garantire la vittoria ci ha pensato il figlio d’arte Tommaso Radic (papà Mario è stato nei primi 150 giocatori del mondo), bravo a imporre un tennis più robusto nel duello contro il coriaceo Juan Pablo Rivera Ludtke, regolato con un doppio 6-2. A risultato acquisito gli azzurrini si sono presi anche il doppio, vinto da Tommaso Radic e Tommaso Migliorini contro gli stessi due messicani scesi in campo per i singolari (6-0 6-1). Conquistata la prima vittoria, entrambe le formazioni azzurre ne cercheranno una seconda nella giornata di mercoledì, in un doppio duello contro l’Austria (a segno nel maschile e sconfitta nel femminile, sempre contro la Francia). Come l’Italia, hanno inaugurato il loro Lampo Trophy con due successi anche entrambe le selezioni del Canada, capaci di monopolizzare la doppia sfida contro la Slovenia sui campi del Centro Tennis Ospitaletto. Come premio, per i due team nordamericani, c’è un giorno di riposo: torneranno in campo giovedì contro la Serbia, che invece debutterà mercoledì contro la Slovenia.

TUTTI I RISULTATI DI GIORNATA

TORNEO FEMMINILE

GRUPPO A (Tennis Forza e Costanza 1911)

Italia b. Sudafrica 2-1

Kristel Fantoni Kaba (Ita) b. Haniela Hans De Andrade (Rsa) 6-1 6-0, Liane Steyn (Rsa) b. Alice Cerrai (Ita) 2-6 6-2 11/9, Fantoni Kaba/Carlinfante (Ita) b. Hans De Andrade/Valks (Rsa) 6-0 6-0.

Francia b. Austria 3-0

Soline Choy (Fra) b. Katharina Zmek (Aut) 6-1 6-1, Rose Millon (Fra) b. Sophia Haslehner (Aut) 6-2 6-3, Millon/Vandeputte (Fra) b. Zmek/Zettl (Aut) 6-1 6-0.

GRUPPO B (Centro Tennis Ospitaletto)

Canada b. Slovenia 2-1

Aleksandra Alymov (Can) b. Aleksandra Kranjc (Slo) 7-5 6-0, Tesa Savsek (Slo) b. Fiona Huang (Can) 6-0 6-1, Alymov/Yue (Can) b. Savsek/Senica (Slo) 2-6 6-1 10/4.

Turno di riposo: Serbia.

TORNEO MASCHILE

GRUPPO A (Tennis Forza e Costanza 1911)

Italia b. Messico 3-0

Giovanni Fazio (Ita) b. Luca Becerra (Mex) 6-0 6-1, Tommaso Radic (Ita) b. Juan Pablo Rivera Ludtke (Mex) 6-2 6-2, Radic/Migliorini (Ita) b. Becerra/Rivera Ludtke (Mex) 6-0 6-1.

Austria b. Francia 2-0 (in corso)

Victor Freitas (Aut) b. Edgar Margoline (Fra) 6-4 2-6 10/7, Teodor Mihai Vasile (Aut) b. Mateo Barachet (Fra) 4-6 6-0 10/7.

Da completare: doppio Freitas/Daxer (Aut) vs Barachet/Haehnel (Fra).

GRUPPO B (Centro Tennis Ospitaletto)

Canada b. Slovenia 2-0 (in corso)

Lucca Teixeira (Can) b. Tim Smej (Slo) 6-1 6-4, Daniel Marinov (Can) b. Niko Brolih (Slo) 6-4 6-2.

Da completare: doppio Marinov/Martin (Can) vs Sketalo/Smej (Slo).

Turno di riposo: Serbia.

IL PROGRAMMA

Da martedì 7 a giovedì 9 luglio: gironi di qualificazione. Incontri femminili a partire dalle ore 8.45. Incontri maschili a partire dalle ore 13.30. Venerdì 10 luglio: semifinali maschili e femminili. Sabato 11 luglio: finali maschili e femminili. Ogni sfida prevede tre incontri: due singolari e un doppio. L’ingresso è gratuito.