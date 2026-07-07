Navratilova vuole cambiare il tennis: “Racchette più piccole per ridare valore alla tecnica”
Martina Navratilova lancia una proposta destinata a far discutere. Secondo la leggenda statunitense, il tennis moderno avrebbe perso parte della sua varietà tattica a causa dell’evoluzione dei materiali, in particolare delle racchette sempre più potenti e permissive. Per questo, durante Wimbledon, l’ex campionessa ha spiegato a Tennis Channel quale sarebbe la sua soluzione: ridurre le dimensioni del piatto corde.
Navratilova, vincitrice di 18 titoli del Grande Slam in singolare, ritiene che il tennis abbia bisogno di una correzione per tornare a premiare maggiormente tecnica, precisione e costruzione del punto.
“Se comandassi io nel tennis, obbligherei a utilizzare racchette con piatti corde più piccoli”, ha dichiarato Navratilova. “Così la tecnica avrebbe molta più importanza. Sarebbe più difficile colpire quei passing shot incredibili o tirare così forte quando si è completamente fuori equilibrio. La tecnica tornerebbe ad avere un valore molto più grande”.
Secondo l’ex numero 1 del mondo, l’evoluzione dell’attrezzatura ha finito per favorire un tennis sempre più basato sulla potenza, sulla velocità di palla e sulla capacità di colpire forte anche in situazioni tecnicamente imperfette. Una tendenza che, a suo giudizio, ha ridotto la varietà del gioco.
Navratilova non parla soltanto da nostalgica del serve and volley, ma da osservatrice convinta che il tennis moderno possa diventare più completo se il materiale smettesse di perdonare così tanto. Meno superficie utile significherebbe, nella sua visione, maggiore necessità di controllo, scelta e sensibilità.
L’idea, ha raccontato, è stata rafforzata anche da una conversazione avuta a Wimbledon con Rory McIlroy, grande campione di golf, presente nella Royal Box.
“Ho parlato con Rory McIlroy nella Royal Box e mi ha detto che anche lui ridurrebbe le dimensioni delle teste delle mazze da golf”, ha spiegato Navratilova. “Oggi sono enormi e il punto dolce è molto più grande rispetto al passato. Nel tennis succede esattamente la stessa cosa”.
Il concetto centrale è proprio quello dello sweet spot, il punto ideale di impatto. Con racchette più grandi e più tolleranti, anche colpi non perfettamente centrati possono produrre traiettorie potenti e profonde. Per Navratilova, invece, ridurre questa zona utile riporterebbe equilibrio tra potenza e precisione.
“Ridurre il punto dolce obbligherebbe a controllare meglio la palla e a togliere velocità in determinati momenti”, ha aggiunto. “Torneremmo a vedere molto più serve and volley o, almeno, più giocatori salire a rete”.
La proposta tocca uno dei temi più delicati del tennis contemporaneo: il rapporto tra evoluzione tecnologica e identità del gioco. Negli ultimi decenni racchette, corde e preparazione atletica hanno trasformato profondamente il modo di stare in campo, rendendo sempre più difficile vedere punti costruiti con variazioni, discese a rete e soluzioni di tocco.
Per Navratilova, intervenire sulle racchette significherebbe restituire spazio alla creatività. Non eliminare la potenza, ma renderla meno dominante. Non cancellare il tennis moderno, ma costringerlo a ritrovare più sfumature.
La proposta è radicale e difficilmente immediata da applicare, ma arriva da una delle voci più autorevoli nella storia del gioco. Navratilova immagina un tennis in cui colpire forte non basti, in cui il margine d’errore torni a pesare e in cui la tecnica faccia davvero la differenza.
Una rivoluzione del materiale per cambiare il prodotto in campo: è questa la visione di Navratilova. Racchette più piccole, meno colpi “gratis” e più responsabilità tecnica. Una provocazione, forse, ma anche un invito a riflettere su come il tennis possa ritrovare quella varietà che ha fatto grande il suo passato.
Francesco Paolo Villarico
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Non sono un espertone su queste cose tecniche, tutt’ altro. Però ho idea che cambierebbe molto poco in top 5. Che dite? Cazzata?
Chi se non Lady Tennis poteva proferire queste sante parole?
Di tennis ne capisci ma confondi su questo argomento. Da collezionista di telai soprattutto anni 80 le dimensioni sono mediamente aumentate ,basta prendere un listino dell’epoca. C’erano le Prince,le Donnay ,le Wilson Pro Staff 125 persino ma causa anche i costi (dai 500 Mila lire in su)erano assolute eccezioni e la lista delle midsize è infinita dalle max 200/300/400g,le head (la lista è molto lunga) alle Wilson (pro staff,staff, Matrix,agressor ecc) tutte con piatto 85sq circa. Ora sono generalmente 100sq, ergo un 15% in più di allora.
Parli poi di velocità:sai che le donne a volte tirano più dei maschi? Perché? Perché non è la velocità ma la “potenza” e le donne colpiscono più piatto . Lendl tirava il dritto a 135, Sampras a 19 anni serviva a 185 (dati rilevatore torneo indoor di Milano) ,oggi a 185 serve un under 16 (ho i rilevatori in campo).
Ma cosa dice Martina? Che è aumentato lo sweetspot (forse perché le racchette sono più ampie no?) grazie anche a soluzioni come il vecchio pws Wilson ma pure l’aggiunta di piombo ore 9/15. Tutto qui? Eh no. Con che corde giocava Sampras o Courier? Budello che garantiva maggior elasticità ma non grattava. Ora hai corde che completano i telai, armeggi con sezione esagonale per maggior lift( in realtà la sezione tonda può rendere di più in questo) oppure con co-poliesteri che esaltano la potenza (come quelle di Berrettini,vecchio prodotto ma tuttora valido visto che schiocca spingendo).
Non sono impressioni,la strumentazione conferma .
È un problema di autorità che, nel tennis, non è “centralizzata”, ma distribuita, o sbaglio?
Allora chi può imporre questa regola?
Voi non potete certo saperlo, ma una volta si irridevano quelli che giocavano con i cd. racchettoni, sembravano giocattoli per bambini… l’unico che non si è arreso mai a quello scempio a memoria fu gattone Mecir che ha sempre giocato con la racchetta in legno
Per me ha molto senso, ma non lo faranno mai.
Avrebbe anche senso rivedere leggermente le dimensioni del campo.
Che favolosi ed emozionanti incontri ho vissuto guardandoti!
@ Gaz (#4649319)
Molto d’accordo
Goditi la vita e non rompere che qualche fenomono che ci crede lo trovi pure…
Ma vome NON ESSERE D’ACCORDO CON UN MITO DRL TENNIS!! LA PIÙ IMPORTANTE CAMPIONESSA DI TUTTI I TEMPI ! ha quasi tutti i record imbattuti !
Sampras, Federer giovane e Courier utilizzavano la Pro Staff con piatto da 85 pollici e non tiravano piano. Al servizio non cambierebbe quasi nulla. Come già scrissi il piatto corde si è già ridotto negli ultimi anni, Chang e Agassi usavano piatti 107 e oggi quasi tutti usano 97 98 o al massimo 100 pollici. Siamo sicuri che l’aumento di velocità di palla sia dovuto solo alla dimensione delle racchette e non anche ad un generale miglioramento della tecnica esecutiva? ( Vedi dritto next gen)
Credo sia l’innovazione migliore
martina…ho giocato svariati anni con la tua yonex e non era propriamente quello che auspichi…
O con le racchette da Padel o meglio ancora con quelle da Ping pong.
Una delle poche che dice sempre cose giuste e intelligenti. Le attuali racchette hanno trasformato il tennis in un altro sport, quasi completamente diverso da quello che avrebbe dovuto essere se si fossero poste regole sugli attrezzi, cosa che accade in ogni altra disciplina. In alternativa si possono creare due tour: tennis tradizionale e tennis moderno.
Bisognerebbe anche ridurre di molto il cemento e tornare a terra e molta più erba.
@ Pier no guest (#4649301)
.. pare che la dimensione proposta sia quella delle racchette da tennistavolo
Ormai il tennis ha perso poesia,tutta palestra e potenza,meno abilità e fantasia.
Menomale che ci sono le donne che riescono a sembrare ancora umane con i loro difetti e limiti fisici.
Ogni 10 anni si vede già la differenza da 10 anni prima, eppure sono 30 anni che si parla,si propone, come giustamente fa Martina,si valuta,ma poi non si fa ancora niente di niente,alzare la rete, accorciare lo spazio ricezione servizio,racchette più piccole,ci sono state altre idee,ma niente,non si fa niente di niente per incominciare, perché è diventato un altro sport, vogliamo che peggiori o vogliamo stare a passo con i tempi?
Ma perché c’è questa paura di incominciare a fare un passo ?anche minimo, paura dei giocatori?
Ad un certo punto bisognerà fermare le bocce del tennis,se non vogliamo che diventi solo servizio o ping pong.
Enorme Martina, vediamo se la sua voce avrà una qualche eco.
Ne dubito fortemente.
A questo punto, perchè non giocarlo con le mazze da baseball?
Sono d’accordo, il tennis di una volta vedeva molte più discese a rete, era più tecnico. Oggi Stefan Edberg sarebbe molto danneggiato rispetto a quando giocava.
Murray… Navratilova…Toni Nadal sono altri i soggetti che dovrebbero fare queste dichiarazioni e precisamente Mr. Wilson, Mr.Head, Mr.Yonex .
Ma non sono interessati né lo saranno.
L’utente Purple Rain però non concorda con gli ex campioni… però mi fido più di loro e di me stesso 🙂