Challenger 125 Newport: Il Tabellone Principale. Nessun italiano al via

Challenger 125 Newport – Tabellone Principale – erba

Adrian Mannarino [1] [WC] vs Remy Bertola

Alexis Galarneau vs Juan Pablo Ficovich

Qualificato [Q] vs Kaichi Uchida [ALT]

Daniil Glinka vs Yunchaokete Bu [7]

Jenson Brooksby [3] vs Qualificato [Q]

Murphy Cassone [WC] vs Darwin Blanch

Jacob Fearnley vs Mark Lajal

Qualificato [Q] vs Yibing Wu [5]

Arthur Gea [8] vs Qualificato [Q]

August Holmgren vs Tristan Schoolkate

Bernard Tomic vs Braden Shick [SE]

Mackenzie McDonald vs Adam Walton [4]

Aleksandar Vukic [6] vs Liam Broady

Qualificato [Q] vs Rio Noguchi [ALT]

James McCabe vs Rei Sakamoto

Qualificato [Q] vs Alex Michelsen [2] [WC]