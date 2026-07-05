Challenger 125 Newport: Il Tabellone Principale. Nessun italiano al via
Challenger 125 Newport – Tabellone Principale – erba
Adrian Mannarino [1] [WC] vs Remy Bertola
Alexis Galarneau vs Juan Pablo Ficovich
Qualificato [Q] vs Kaichi Uchida [ALT]
Daniil Glinka vs Yunchaokete Bu [7]
Jenson Brooksby [3] vs Qualificato [Q]
Murphy Cassone [WC] vs Darwin Blanch
Jacob Fearnley vs Mark Lajal
Qualificato [Q] vs Yibing Wu [5]
Arthur Gea [8] vs Qualificato [Q]
August Holmgren vs Tristan Schoolkate
Bernard Tomic vs Braden Shick [SE]
Mackenzie McDonald vs Adam Walton [4]
Aleksandar Vukic [6] vs Liam Broady
Qualificato [Q] vs Rio Noguchi [ALT]
James McCabe vs Rei Sakamoto
Qualificato [Q] vs Alex Michelsen [2] [WC]
TAG: Circuito Challenger
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Brooksby
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Mannarino
Broady
Bu
Fearnley
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Michelsen