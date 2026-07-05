Circuito Challenger Challenger, Copertina

Challenger 125 Newport: Il Tabellone Principale. Nessun italiano al via

05/07/2026 19:35 2 commenti
Adrian Mannarino nella foto - Foto Getty Images
Adrian Mannarino nella foto - Foto Getty Images

USA Challenger 125 Newport – Tabellone Principale – erba
Adrian Mannarino [1] [WC] FRA vs Remy Bertola SUI
Alexis Galarneau CAN vs Juan Pablo Ficovich ARG
Qualificato [Q] vs Kaichi Uchida [ALT] JPN
Daniil Glinka EST vs Yunchaokete Bu [7] CHN

Jenson Brooksby [3] USA vs Qualificato [Q]
Murphy Cassone [WC] USA vs Darwin Blanch USA
Jacob Fearnley GBR vs Mark Lajal EST
Qualificato [Q] vs Yibing Wu [5] CHN

Arthur Gea [8] FRA vs Qualificato [Q]
August Holmgren DEN vs Tristan Schoolkate AUS
Bernard Tomic AUS vs Braden Shick [SE] USA
Mackenzie McDonald USA vs Adam Walton [4] AUS

Aleksandar Vukic [6] AUS vs Liam Broady GBR
Qualificato [Q] vs Rio Noguchi [ALT] JPN
James McCabe AUS vs Rei Sakamoto JPN
Qualificato [Q] vs Alex Michelsen [2] [WC] USA

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2 commenti

brizz 05-07-2026 20:09

brooksby

michelsen

mannarino
mcdonald

bu
wu
schoolkate
vukic

 2
Replica | Quota | 0
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miky85 05-07-2026 19:56

Brooksby

Walton

Mannarino
Broady

Bu
Fearnley
Gea
Michelsen

 1
Replica | Quota | 0
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