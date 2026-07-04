Aspria Tennis Cup 2026 – Trofeo BCS: inarrestabile Cecchinato, è in finale contro Diaz Acosta

Marco Cecchinato non si ferma più in questa memorabile settimana all’Aspria Harbour Club e conquista la finalissima dell’Atp Challenger di Milano. Unico azzurro impegnato oggi nelle semifinali, ha tenuto alta la bandiera tricolore superando il brasiliano Heide.

Domani, alle ore 11 (in diretta su Supertennis) Cecchinato affronta Diaz Acosta per quello che sarebbe uno storico tris all’Aspria Tennis Cup-Trofeo BCS, dopo aver già trionfato nel 2016 e lo scorso anno. Si tratta di una sfida tra ex vincitori del torneo, visto che anche l’argentino ha già trionfato qui nel 2023.

Le partite

Si sarebbero potute nascondere tante insidie nel match di Marco Cecchinato contro Gustavo Heide, ma l’azzurro ha giocato la partita perfetta disinnescando “la bomba” brasiliana. Spilungone tutto servizio e dritto, Heide sta vivendo il miglior momento della sua carriera, con il best ranking appena raggiunto (numero 133 da lunedì) e due vittorie a livello Challenger negli ultimi due mesi. Un giocatore in grande fiducia, che ha però subito dovuto fare i conti con la determinazione e la ferocia agonistica di Cecchinato.

Il palermitano è entrato in campo fortissimo, senza sbagliare nulla, cogliendo di sorpresa l’avversario, trascinato dallo scatenato pubblico milanese. Il punteggio di 6-1 è la perfetta fotografia del primo set. Nel secondo parziale, la reazione del brasiliano non scalfisce le convinzioni di Cecchinato: arrivati al momento clou sul 5-5, Marco piazza la zampata con il break decisivo che vale partita e finale.

“Oggi era davvero difficile contro un avversario in grande fiducia, che ha vinto tanto nelle ultime settimane. Sono stato molto bravo a partire forte e commettere pochissimi errori nel primo set e poi a rimanere lucido nel secondo”, il commento di Cecchinato a fine partita. Quello con Milano, per lui, sta diventando un legame speciale: “Qui ormai sono di casa, è la terza finale, viene sempre tanta gente a vedermi e il pubblico è fantastico. Domani scendo ancora in campo e darò tutto per vincere la terza volta”.

Ad affrontarlo, nella sfida tra ex vincitori del torneo, l’argentino Facundo Diaz Acosta, che ha superato in tre set lo spagnolo Rincon. Partita tutta mancina, con Rincon che è partito meglio ma poi è stato sopraffatto dalle fatiche del match di ieri con Comesana (3 ore e 40 minuti). Alla distanza, dopo 2 ore e 47 minuti, l’ha quindi spuntata Diaz Acosta: “Le condizioni oggi erano difficili, faceva moltissimo caldo. Sono felice di aver raggiunto la seconda finale qui a Milano, domani con Cecchinato sarà davvero durissima”, le sue parole e a fine match.

Cecchinato (ITA) b. Heide (BRA): 6-1, 7-5

Diaz Acosta (ARG) b. Rincon (SPA): 4-6, 6-4, 6-3

Trionfo azzurro in doppio

Si è poi concluso oggi il torneo di doppio con la vittoria della coppia tutta azzurra composta da Francesco Forti e Filippo Romano. I due hanno superato gli indiani Banthia/Kadhe per 6-3, 7-6 in 1 ora e 20 minuti di gioco.

Per i due è la seconda vittoria a livello Challenger quest’anno dopo Cervia, oltre ad aver trionfato alle pre-qualificazioni degli Internazionali BNL d’Italia. Per Forti/Romano, sempre più affiatati nella specialità, anche due finali perse sempre nei Challenger.

Forti/Romano (ITA) b. Banthia/Kadhe (IND): 6-3, 7-6

La finale

Sarà una domenica 5 luglio di passione all’Aspria Harbour Club di Milano: appuntamento alle ore 11 con la finalissima Cecchinato-Diaz Acosta.

L’ingresso al circolo è solo a pagamento. Gli appassionati possono già prenotare un posto sulle tribune dell’Aspria Harbour Club di Via Cascina Bellaria: i tagliandi, anche per la nuova Area Hospitality, sono in vendita sul circuito Ticketone. In alternativa, è aperta anche una biglietteria presso il circolo.

La finale sarà trasmessa in diretta da SuperTennis e in live streaming su Challenger TV.