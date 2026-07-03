Challenger Milano, Troyes, Brasov, Cary e Quito: I risultati completi con il dettaglio dei Quarti di Finale LIVE)

Enrico Dalla Valle nella foto - Foto Francesco Peluso
Challenger 75 Milano
Milano, Italia · 3 Luglio 2026
|☀
|
20°C
Soleggiato e caldo · Picco 34°C
|
|CIELO
|Soleggiato al mattino, prevalentemente soleggiato nel pomeriggio
|PIOGGIA
|Assente nelle ore indicate
|CAMPO
|Terra Battuta
Andamento della giornata — 3 Luglio
|
08:00
☀
20°
|
09:00
☀
22°
|
10:00
☀
25°
|
11:00
☀
28°
|
12:00
☀
30°
|
13:00
☀
32°
|
14:00
☀
32°
|
16:00
⛅
34°
|
18:00
⛅
33°
|
22:00
☀
28°
✅ Nessuna pioggia indicata: condizioni buone per i quarti di finale sulla terra
🎾 Programma del giorno — 3 Luglio
|
|
🎾
|
ATP Challenger 75 · Tabellone Principale
Quarti di Finale · Terra Battuta
|
CH 75 QF
☀ Soleggiato
✅ Asciutto
🔥 Caldo
🎾 Quarti
🏀 Terra Battuta
Center Court – ore 10:00
Gustavo Heide vs Enrico Dalla Valle
ATP Milan
Gustavo Heide [5]•
0
7
3
Enrico Dalla Valle
0
6
3
Servizio
Svolgimento
Set 2
E. Dalla Valle
15-0
ace
30-0
ace
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
3-2 → 3-3
G. Heide
0-15
0-30
df
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
df
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
2-2 → 3-2
E. Dalla Valle
0-15
df
0-30
15-30
30-30
40-30
2-1 → 2-2
G. Heide
15-0
15-15
30-15
30-30
df
30-40
df
40-40
A-40
40-40
40-A
df
40-40
A-40
1-1 → 2-1
E. Dalla Valle
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
1-0 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0-0*
0*-1
0*-2
1-2*
2-2*
3*-2
4*-2
5-2*
5-3*
5*-4
6*-4
6-6 → 7-6
E. Dalla Valle
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
5-5 → 5-6
E. Dalla Valle
15-0
ace
15-15
30-15
30-30
40-30
4-4 → 4-5
G. Heide
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
3-4 → 4-4
E. Dalla Valle
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
2-2 → 2-3
G. Heide
15-0
ace
30-0
ace
40-0
40-15
1-2 → 2-2
E. Dalla Valle
15-0
30-0
30-15
df
30-30
40-30
40-40
A-40
1-1 → 1-2
E. Dalla Valle
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Pierluigi Basile vs Marco Cecchinato (Non prima 11:30)
Il match deve ancora iniziare
Francisco Comesana vs Daniel Rincon (Non prima 14:00)
Il match deve ancora iniziare
Pierluigi Basile / Juan Cruz Martin Manzano vs Siddhant Banthia / Arjun Kadhe
Il match deve ancora iniziare
Court 10 – ore 11:30
Facundo Diaz Acosta vs Juan Cruz Martin Manzano
ATP Milan
Facundo Diaz Acosta [3]•
15
6
1
Juan Cruz Martin Manzano
0
0
1
Servizio
Svolgimento
Set 2
J. Cruz Martin Manzano
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
1-0 → 1-1
F. Diaz Acosta
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
J. Cruz Martin Manzano
5-0 → 6-0
J. Cruz Martin Manzano
15-0
15-15
15-30
15-40
df
30-40
3-0 → 4-0
J. Cruz Martin Manzano
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
1-0 → 2-0
F. Diaz Acosta
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Francesco Forti / Filippo Romano vs Georgii Kravchenko / Alejo Sanchez Quilez
Il match deve ancora iniziare
Challenger 50 Troyes
Troyes, Francia · 3 Luglio 2026
|⛅
|
15°C
Prevalentemente soleggiato · Picco 30°C
|
|CIELO
|Prevalentemente soleggiato, poi soleggiato nel pomeriggio
|PIOGGIA
|Assente nelle ore indicate
|CAMPO
|Terra Battuta
Andamento della giornata — 3 Luglio
|
08:00
⛅
14°
|
09:00
⛅
16°
|
10:00
⛅
18°
|
11:00
☀
21°
|
12:00
☀
23°
|
13:00
⛅
26°
|
14:00
⛅
27°
|
16:00
☀
28°
|
19:00
⛅
30°
|
22:00
☀
22°
✅ Nessuna pioggia indicata: condizioni buone per i quarti di finale sulla terra
🎾 Programma del giorno — 3 Luglio
|
|
🎾
|
ATP Challenger 50 · Tabellone Principale
Quarti di Finale · Terra Battuta
|
CH 50 QF
⛅ Prevalentemente soleggiato
✅ Asciutto
🎾 Quarti
🏀 Terra Battuta
Court central – Amplitude – ore 10:00
Lorenzo Giustino vs Igor Marcondes
ATP Troyes
Lorenzo Giustino [1]
15
4
7
1
Igor Marcondes•
40
6
6
0
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0-0*
0*-1
1*-1
2-1*
3-1*
3*-2
3*-3
4-3*
ace
4-4*
5*-4
6*-4
6-6 → 7-6
L. Giustino
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
ace
5-6 → 6-6
I. Marcondes
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
5-5 → 5-6
I. Marcondes
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
4-4 → 4-5
L. Giustino
15-0
15-15
15-30
df
30-30
30-40
4-3 → 4-4
L. Giustino
15-0
30-0
30-15
40-15
ace
40-30
2-3 → 3-3
I. Marcondes
0-15
df
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
ace
2-2 → 2-3
L. Giustino
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
1-2 → 2-2
I. Marcondes
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
ace
1-1 → 1-2
L. Giustino
15-0
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
ace
ace
0-1 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
I. Marcondes
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
4-4 → 4-5
L. Giustino
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
df
A-40
3-4 → 4-4
I. Marcondes
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
1-3 → 2-3
L. Giustino
15-0
15-15
df
30-15
ace
40-15
0-3 → 1-3
L. Giustino
15-0
30-0
30-15
df
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
0-1 → 0-2
I. Marcondes
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
0-0 → 0-1
Kilian Feldbausch vs Inaki Montes-De La Torre
Il match deve ancora iniziare
Marvin Moeller vs Marat Sharipov
Il match deve ancora iniziare
Eliakim Coulibaly vs Calvin Hemery (Non prima 17:30)
Il match deve ancora iniziare
Court 2 – Intermarche – ore 11:30
Anthony Genov / Kai Wehnelt vs Alexander Merino / Franco Ribero
ATP Troyes
Anthony Genov / Kai Wehnelt [3]
0
6
Alexander Merino / Franco Ribero [2]
2*
6
Servizio
Svolgimento
Set 1
A. Merino / Ribero
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
6-5 → 6-6
A. Genov / Wehnelt
5-5 → 6-5
A. Merino / Ribero
5-4 → 5-5
A. Genov / Wehnelt
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
5-3 → 5-4
A. Merino / Ribero
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
4-3 → 5-3
A. Genov / Wehnelt
3-3 → 4-3
A. Merino / Ribero
3-2 → 3-3
A. Genov / Wehnelt
2-2 → 3-2
A. Merino / Ribero
0-15
df
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
2-1 → 2-2
A. Genov / Wehnelt
1-1 → 2-1
A. Merino / Ribero
1-0 → 1-1
A. Genov / Wehnelt
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Jeffrey Chuan En Hsu / Michael Zhu vs Mats Hermans / Igor Marcondes (Non prima 13:00)
Il match deve ancora iniziare
Challenger 75 Brasov
Brasov, Romania · 3 Luglio 2026
|⛈
|
18°C
Instabile con temporali · Picco 23°C
|
|CIELO
|Nuvoloso/variabile, con temporali tra primo pomeriggio e tardo pomeriggio
|PIOGGIA
|Temporali alle 13:00, 14:00 e 16:00; rovesci in serata
|CAMPO
|Terra Battuta
Andamento della giornata — 3 Luglio
|
09:00
☁
17°
|
10:00
⛅
19°
|
11:00
⛅
20°
|
12:00
⛅
21°
|
13:00
⛈
22°
|
14:00
⛈
22°
|
16:00
⛈
22°
|
18:00
☁
19°
|
20:00
🌧
17°
|
22:00
🌧
16°
⚠ Allerta gialla temporali in vigore: programma da monitorare tra pomeriggio e sera
🎾 Programma del giorno — 3 Luglio
|
|
🎾
|
ATP Challenger 75 · Tabellone Principale
Quarti di Finale · Terra Battuta
|
CH 75 QF
⛈ Temporali
🌧 Rovesci
⚠ Allerta gialla
🎾 Quarti
🏀 Terra Battuta
Central Court – ore 10:00
Guido Ivan Justo vs Olle Wallin
ATP Brasov
Guido Ivan Justo
6
6
Olle Wallin
1
4
Vincitore: Justo
Servizio
Svolgimento
Set 2
G. Ivan Justo
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
5-4 → 6-4
G. Ivan Justo
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
4-3 → 5-3
G. Ivan Justo
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
3-2 → 4-2
O. Wallin
0-15
15-15
15-30
15-40
df
2-2 → 3-2
G. Ivan Justo
15-0
30-0
ace
30-15
df
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
1-2 → 2-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
O. Wallin
0-15
df
15-15
15-30
30-30
30-40
4-1 → 5-1
G. Ivan Justo
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
3-1 → 4-1
O. Wallin
0-15
0-30
df
0-40
15-40
30-40
2-1 → 3-1
O. Wallin
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
1-0 → 1-1
G. Ivan Justo
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
0-0 → 1-0
Dimitar Kuzmanov vs Zsombor Piros
ATP Brasov
Dimitar Kuzmanov
0
2
1
Zsombor Piros [2]•
0
6
2
Servizio
Svolgimento
Set 2
D. Kuzmanov
0-15
df
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
0-2 → 1-2
Z. Piros
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
0-1 → 0-2
D. Kuzmanov
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
D. Kuzmanov
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
1-3 → 1-4
Z. Piros
15-0
15-15
30-15
ace
40-15
ace
1-2 → 1-3
D. Kuzmanov
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
0-2 → 1-2
D. Kuzmanov
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
0-0 → 0-1
Maximilian Neuchrist / Michael Vrbensky vs Vijay Sundar Prashanth / Ramkumar Ramanathan
Il match deve ancora iniziare
Court 2 – ore 10:00
Andrej Nedic vs Keegan Smith
ATP Brasov
Andrej Nedic
1
6
Keegan Smith
6
7
Vincitore: Smith
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0*-0
0-1*
0-2*
1*-2
1*-3
2-3*
2-4*
2*-5
2*-6
3-6*
6-6 → 6-7
K. Smith
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
ace
6-5 → 6-6
A. Nedic
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
5-5 → 6-5
K. Smith
15-0
30-0
ace
30-15
30-30
40-30
5-4 → 5-5
A. Nedic
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
4-4 → 5-4
K. Smith
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
2-3 → 3-3
A. Nedic
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
2-2 → 2-3
K. Smith
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
2-1 → 2-2
A. Nedic
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
1-1 → 2-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
A. Nedic
0-15
0-30
30-40
40-40
A-40
0-5 → 1-5
Sascha Gueymard Wayenburg vs Maks Kasnikowski
ATP Brasov
Sascha Gueymard Wayenburg•
0
4
0
Maks Kasnikowski
0
6
2
Servizio
Svolgimento
Set 2
M. Kasnikowski
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
0-1 → 0-2
S. Gueymard Wayenburg
0-15
15-15
15-30
df
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
df
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
S. Gueymard Wayenburg
15-0
15-15
15-30
30-30
ace
30-40
4-4 → 4-5
M. Kasnikowski
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
4-3 → 4-4
S. Gueymard Wayenburg
3-3 → 4-3
S. Gueymard Wayenburg
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
2-2 → 3-2
S. Gueymard Wayenburg
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
1-1 → 2-1
S. Gueymard Wayenburg
0-15
15-15
ace
30-15
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Inigo Cervantes / Denys Molchanov vs Erik Grevelius / David Poljak
Il match deve ancora iniziare
Challenger 75 Cary
Cary, USA · 3 Luglio 2026
|☀
|
27°C
Soleggiato e molto caldo · Picco 36°C
|
|CIELO
|Sereno all’alba, poi soleggiato nelle ore disponibili
|PIOGGIA
|Assente nelle ore disponibili
|CAMPO
|Cemento
Andamento della giornata — 3 Luglio
|
05:00
☀
24°
|
06:00
☀
23°
|
07:00
☀
24°
|
08:00
☀
26°
|
09:00
☀
29°
|
10:00
☀
31°
|
11:00
☀
33°
|
12:00
☀
35°
|
13:00
☀
36°
|
—
ⓘ
—
✅ Nessuna pioggia indicata nella finestra oraria disponibile
🎾 Programma del giorno — 3 Luglio
|
|
🎾
|
ATP Challenger 75 · Tabellone Principale
Quarti di Finale · Cemento
|
CH 75 QF
☀ Soleggiato
✅ Asciutto
🔥 Molto caldo
🎾 Quarti
🏊 Cemento
Stadium – ore 15:00
Jay Friend vs Braden Shick
Il match deve ancora iniziare
Edward Winter vs William Manning (Non prima 01:00)
Il match deve ancora iniziare
Court 15 – ore 15:00
Jack Kennedy vs Yosuke Watanuki
Il match deve ancora iniziare
Finn Reynolds / James Watt vs Charlie Camus / Ainius Sabaliauskas
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Juan Jose Bianchi / Cleeve Harper vs Pruchya Isaro / Niki Kaliyanda Poonacha
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Court 14 – ore 01:00
Timo Legout vs Ozan Baris
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Patrick Harper / Trey Hilderbrand vs Justin Boulais / Jody Maginley
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Court 16 – ore 01:00
JiSung Nam / Patrik Niklas-Salminen vs Nathaniel Lammons / Jackson Withrow
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Challenger 50 Quito
Quito, Ecuador · 3 Luglio 2026
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11°C
Nuvoloso e fresco · Picco 20°C
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|CIELO
|Nuvoloso per tutta la finestra oraria disponibile
|PIOGGIA
|Assente nelle ore disponibili
|CAMPO
|Terra Battuta
Andamento della giornata — 3 Luglio
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04:00
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12°
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12°
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✅ Nessuna pioggia indicata nella finestra oraria disponibile
🎾 Programma del giorno — 3 Luglio
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ATP Challenger 50 · Tabellone Principale
Quarti di Finale · Terra Battuta
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CH 50 QF
☁ Nuvoloso
✅ Asciutto
🎾 Quarti
🏀 Terra Battuta
Cancha Central – ore 17:00
Felipe Meligeni Alves vs Rodrigo Pacheco Mendez
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Ignacio Monzon vs Samuel Heredia
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Hernan Casanova / Pedro Sakamoto vs Juan Manuel La Serna / Eduardo Ribeiro (Non prima 20:00)
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Cancha 1 – ore 17:00
Hernan Casanova vs Juan Sebastian Osorio
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Alan Magadan vs Matheus Pucinelli De Almeida
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Matias Soto / Federico Zeballos vs Valerio Aboian / Bruno Fernandez (Non prima 20:00)
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