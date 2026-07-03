Circuito Challenger Challenger, Copertina

Challenger Milano, Troyes, Brasov, Cary e Quito: I risultati completi con il dettaglio dei Quarti di Finale LIVE)

03/07/2026 07:42 Nessun commento
Enrico Dalla Valle nella foto - Foto Francesco Peluso
Enrico Dalla Valle nella foto - Foto Francesco Peluso

🇮🇹
Challenger 75 Milano
Milano, Italia  ·  3 Luglio 2026

20°C
Soleggiato e caldo  ·  Picco 34°C
CIELO Soleggiato al mattino, prevalentemente soleggiato nel pomeriggio
PIOGGIA Assente nelle ore indicate
CAMPO Terra Battuta
TERRA BATTUTA

Andamento della giornata — 3 Luglio
08:00
20°
09:00
22°
10:00
25°
11:00
28°
12:00
30°
13:00
32°
14:00
32°
16:00
34°
18:00
33°
22:00
28°
✅  Nessuna pioggia indicata: condizioni buone per i quarti di finale sulla terra
🎾  Programma del giorno — 3 Luglio
🎾
ATP Challenger 75 · Tabellone Principale
Quarti di Finale · Terra Battuta
CH 75 QF
☀  Soleggiato
✅  Asciutto
🔥  Caldo
🎾  Quarti
🏀  Terra Battuta

Center Court – ore 10:00
Gustavo Heide BRA vs Enrico Dalla Valle ITA

ATP Milan
Gustavo Heide [5]
0
7
3
Enrico Dalla Valle
0
6
3
Mostra dettagli

Pierluigi Basile ITA vs Marco Cecchinato ITA (Non prima 11:30)

Il match deve ancora iniziare

Francisco Comesana ARG vs Daniel Rincon ESP (Non prima 14:00)

Il match deve ancora iniziare

Pierluigi Basile ITA / Juan Cruz Martin Manzano ITA vs Siddhant Banthia IND / Arjun Kadhe IND

Il match deve ancora iniziare



Court 10 – ore 11:30
Facundo Diaz Acosta ARG vs Juan Cruz Martin Manzano ITA

ATP Milan
Facundo Diaz Acosta [3]
15
6
1
Juan Cruz Martin Manzano
0
0
1
Mostra dettagli

Francesco Forti ITA / Filippo Romano ITA vs Georgii Kravchenko UKR / Alejo Sanchez Quilez ESP

Il match deve ancora iniziare





🇫🇷
Challenger 50 Troyes
Troyes, Francia  ·  3 Luglio 2026

15°C
Prevalentemente soleggiato  ·  Picco 30°C
CIELO Prevalentemente soleggiato, poi soleggiato nel pomeriggio
PIOGGIA Assente nelle ore indicate
CAMPO Terra Battuta
TERRA BATTUTA

Andamento della giornata — 3 Luglio
08:00
14°
09:00
16°
10:00
18°
11:00
21°
12:00
23°
13:00
26°
14:00
27°
16:00
28°
19:00
30°
22:00
22°
✅  Nessuna pioggia indicata: condizioni buone per i quarti di finale sulla terra
🎾  Programma del giorno — 3 Luglio
🎾
ATP Challenger 50 · Tabellone Principale
Quarti di Finale · Terra Battuta
CH 50 QF
⛅  Prevalentemente soleggiato
✅  Asciutto
🎾  Quarti
🏀  Terra Battuta

Court central – Amplitude – ore 10:00
Lorenzo Giustino ITA vs Igor Marcondes BRA

ATP Troyes
Lorenzo Giustino [1]
15
4
7
1
Igor Marcondes
40
6
6
0
Mostra dettagli

Kilian Feldbausch SUI vs Inaki Montes-De La Torre ESP

Il match deve ancora iniziare

Marvin Moeller GER vs Marat Sharipov RUS

Il match deve ancora iniziare

Eliakim Coulibaly CIV vs Calvin Hemery FRA (Non prima 17:30)

Il match deve ancora iniziare



Court 2 – Intermarche – ore 11:30
Anthony Genov BUL / Kai Wehnelt GER vs Alexander Merino PER / Franco Ribero ARG

ATP Troyes
Anthony Genov / Kai Wehnelt [3]
0
6
Alexander Merino / Franco Ribero [2]
2*
6
Mostra dettagli

Jeffrey Chuan En Hsu TPE / Michael Zhu USA vs Mats Hermans NED / Igor Marcondes BRA (Non prima 13:00)

Il match deve ancora iniziare





🇷🇴
Challenger 75 Brasov
Brasov, Romania  ·  3 Luglio 2026

18°C
Instabile con temporali  ·  Picco 23°C
CIELO Nuvoloso/variabile, con temporali tra primo pomeriggio e tardo pomeriggio
PIOGGIA Temporali alle 13:00, 14:00 e 16:00; rovesci in serata
CAMPO Terra Battuta
TERRA BATTUTA

Andamento della giornata — 3 Luglio
09:00
17°
10:00
19°
11:00
20°
12:00
21°
13:00
22°
14:00
22°
16:00
22°
18:00
19°
20:00
🌧
17°
22:00
🌧
16°
⚠  Allerta gialla temporali in vigore: programma da monitorare tra pomeriggio e sera
🎾  Programma del giorno — 3 Luglio
🎾
ATP Challenger 75 · Tabellone Principale
Quarti di Finale · Terra Battuta
CH 75 QF
⛈  Temporali
🌧  Rovesci
⚠  Allerta gialla
🎾  Quarti
🏀  Terra Battuta

Central Court – ore 10:00
Guido Ivan Justo ARG vs Olle Wallin SWE

ATP Brasov
Guido Ivan Justo
6
6
Olle Wallin
1
4
Vincitore: Justo
Mostra dettagli

Dimitar Kuzmanov BUL vs Zsombor Piros HUN

ATP Brasov
Dimitar Kuzmanov
0
2
1
Zsombor Piros [2]
0
6
2
Mostra dettagli

Maximilian Neuchrist AUT / Michael Vrbensky CZE vs Vijay Sundar Prashanth IND / Ramkumar Ramanathan IND

Il match deve ancora iniziare



Court 2 – ore 10:00
Andrej Nedic BIH vs Keegan Smith USA

ATP Brasov
Andrej Nedic
1
6
Keegan Smith
6
7
Vincitore: Smith
Mostra dettagli

Sascha Gueymard Wayenburg FRA vs Maks Kasnikowski POL

ATP Brasov
Sascha Gueymard Wayenburg
0
4
0
Maks Kasnikowski
0
6
2
Mostra dettagli

Inigo Cervantes ESP / Denys Molchanov UKR vs Erik Grevelius SWE / David Poljak CZE

Il match deve ancora iniziare





🇺🇸
Challenger 75 Cary
Cary, USA  ·  3 Luglio 2026

27°C
Soleggiato e molto caldo  ·  Picco 36°C
CIELO Sereno all’alba, poi soleggiato nelle ore disponibili
PIOGGIA Assente nelle ore disponibili
CAMPO Cemento
CEMENTO

Andamento della giornata — 3 Luglio
05:00
24°
06:00
23°
07:00
24°
08:00
26°
09:00
29°
10:00
31°
11:00
33°
12:00
35°
13:00
36°
✅  Nessuna pioggia indicata nella finestra oraria disponibile
🎾  Programma del giorno — 3 Luglio
🎾
ATP Challenger 75 · Tabellone Principale
Quarti di Finale · Cemento
CH 75 QF
☀  Soleggiato
✅  Asciutto
🔥  Molto caldo
🎾  Quarti
🏊  Cemento

Stadium – ore 15:00
Jay Friend JPN vs Braden Shick USA

Il match deve ancora iniziare

Edward Winter AUS vs William Manning USA (Non prima 01:00)

Il match deve ancora iniziare



Court 15 – ore 15:00
Jack Kennedy USA vs Yosuke Watanuki JPN

Il match deve ancora iniziare

Finn Reynolds NZL / James Watt NZL vs Charlie Camus AUS / Ainius Sabaliauskas LTU

Il match deve ancora iniziare

Juan Jose Bianchi VEN / Cleeve Harper CAN vs Pruchya Isaro THA / Niki Kaliyanda Poonacha IND

Il match deve ancora iniziare



Court 14 – ore 01:00
Timo Legout FRA vs Ozan Baris USA

Il match deve ancora iniziare

Patrick Harper AUS / Trey Hilderbrand USA vs Justin Boulais CAN / Jody Maginley ANT

Il match deve ancora iniziare



Court 16 – ore 01:00
JiSung Nam KOR / Patrik Niklas-Salminen FIN vs Nathaniel Lammons USA / Jackson Withrow USA

Il match deve ancora iniziare





🇪🇨
Challenger 50 Quito
Quito, Ecuador  ·  3 Luglio 2026

11°C
Nuvoloso e fresco  ·  Picco 20°C
CIELO Nuvoloso per tutta la finestra oraria disponibile
PIOGGIA Assente nelle ore disponibili
CAMPO Terra Battuta
TERRA BATTUTA

Andamento della giornata — 3 Luglio
04:00
12°
05:00
12°
06:00
11°
07:00
12°
08:00
14°
09:00
16°
10:00
17°
11:00
19°
12:00
20°
✅  Nessuna pioggia indicata nella finestra oraria disponibile
🎾  Programma del giorno — 3 Luglio
🎾
ATP Challenger 50 · Tabellone Principale
Quarti di Finale · Terra Battuta
CH 50 QF
☁  Nuvoloso
✅  Asciutto
🎾  Quarti
🏀  Terra Battuta

Cancha Central – ore 17:00
Felipe Meligeni Alves BRA vs Rodrigo Pacheco Mendez MEX

Il match deve ancora iniziare

Ignacio Monzon ARG vs Samuel Heredia COL

Il match deve ancora iniziare

Hernan Casanova ARG / Pedro Sakamoto BRA vs Juan Manuel La Serna ARG / Eduardo Ribeiro BRA (Non prima 20:00)

Il match deve ancora iniziare



Cancha 1 – ore 17:00
Hernan Casanova ARG vs Juan Sebastian Osorio COL

Il match deve ancora iniziare

Alan Magadan MEX vs Matheus Pucinelli De Almeida BRA

Il match deve ancora iniziare

Matias Soto CHI / Federico Zeballos BOL vs Valerio Aboian ARG / Bruno Fernandez BRA (Non prima 20:00)

Il match deve ancora iniziare

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