Circuito Challenger Challenger, Copertina

Challenger Milano, Troyes, Brasov, Cary e Quito: I risultati completi con il dettaglio del Secondo Turno (LIVE)

02/07/2026 08:09 1 commento
Pierluigi Basile - Foto Francesco Peluso
Pierluigi Basile - Foto Francesco Peluso

🇮🇹
Challenger 75 Milano
Milano, Italia  ·  2 Luglio 2026

21°C
Soleggiato e caldo  ·  Picco 33°C
CIELO Soleggiato per tutta la giornata
PIOGGIA Assente nelle ore indicate
CAMPO Terra Battuta
TERRA BATTUTA

Andamento della giornata — 2 Luglio
08:00
22°
09:00
24°
10:00
25°
11:00
27°
12:00
29°
13:00
30°
14:00
31°
16:00
32°
17:00
33°
21:00
29°
✅  Nessuna pioggia indicata: condizioni buone per il 2° turno sulla terra
🎾  Programma del giorno — 2 Luglio
🎾
ATP Challenger 75 · Tabellone Principale
2° Turno · Terra Battuta
CH 75 R2
☀  Soleggiato
✅  Asciutto
🎾  2° Turno
🏀  Terra Battuta

Center Court – ore 10:00
Juan Cruz Martin Manzano ITA vs David Jorda Sanchis ESP

ATP Milan
Juan Cruz Martin Manzano
40
5
David Jorda Sanchis
0
0
Mostra dettagli

Miguel Damas ESP / Oriol Roca Batalla ESP vs Francesco Forti ITA / Filippo Romano ITA

Il match deve ancora iniziare

Facundo Diaz Acosta ARG vs Daniele Rapagnetta ITA (Non prima 13:00)

Il match deve ancora iniziare

Marco Cecchinato ITA vs Raul Brancaccio ITA (Non prima 16:00)

Il match deve ancora iniziare



Court 10 – ore 10:00
Elmer Moller DEN vs Pierluigi Basile ITA

ATP Milan
Elmer Moller [7]
0
1
Pierluigi Basile
0
4
Mostra dettagli

Siddhant Banthia IND / Arjun Kadhe IND vs Bruno Pujol Navarro ESP / David Vega Hernandez ESP

Il match deve ancora iniziare

Georgii Kravchenko UKR / Alejo Sanchez Quilez ESP vs Boris Arias BOL / Johannes Ingildsen DEN (Non prima 13:00)

Il match deve ancora iniziare

Tim Ruehl GER / Mick Veldheer NED vs Pierluigi Basile ITA / Juan Cruz Martin Manzano ITA

Il match deve ancora iniziare





🇫🇷
Challenger 50 Troyes
Troyes, Francia  ·  2 Luglio 2026

15°C
Soleggiato/variabile  ·  Picco 28°C
CIELO Soleggiato al mattino, più variabile nel pomeriggio
PIOGGIA Assente nelle ore indicate
CAMPO Terra Battuta
TERRA BATTUTA

Andamento della giornata — 2 Luglio
08:00
13°
09:00
15°
10:00
18°
11:00
21°
12:00
24°
13:00
25°
14:00
26°
15:00
28°
18:00
26°
22:00
22°
✅  Nessuna pioggia indicata: condizioni buone per il 2° turno sulla terra
🎾  Programma del giorno — 2 Luglio
🎾
ATP Challenger 50 · Tabellone Principale
2° Turno · Terra Battuta
CH 50 R2
☀  Soleggiato/variabile
✅  Asciutto
🎾  2° Turno
🏀  Terra Battuta

Court central – Amplitude – ore 10:30
Kilian Feldbausch SUI vs Ioannis Xilas GRE

ATP Troyes
Kilian Feldbausch [3]
0
0
Ioannis Xilas
0
0
Mostra dettagli

Maxime Chazal FRA vs Inaki Montes-De La Torre ESP

Il match deve ancora iniziare

Eliakim Coulibaly CIV vs Alexander Vasilev BUL

Il match deve ancora iniziare

Carlo Alberto Caniato ITA vs Calvin Hemery FRA (Non prima 17:30)

Il match deve ancora iniziare



Court 2 – Intermarche – ore 10:30
Finn Bass GBR / James Mackinlay GBR vs Jeffrey Chuan En Hsu TPE / Michael Zhu USA

ATP Troyes
Finn Bass / James Mackinlay [1]
0
0
Jeffrey Chuan En Hsu / Michael Zhu
0
0
Mostra dettagli

Mats Hermans NED / Igor Marcondes BRA vs Geoffrey Blancaneaux FRA / Yanis Ghazouani Durand FRA

Il match deve ancora iniziare

Manas Dhamne IND / Piotr Pawlak POL vs Alexander Merino PER / Franco Ribero ARG

Il match deve ancora iniziare

Yamato Sueoka JPN / Naoki Tajima JPN vs Anthony Genov BUL / Kai Wehnelt GER

Il match deve ancora iniziare





🇷🇴
Challenger 75 Brasov
Brasov, Romania  ·  2 Luglio 2026

19°C
Instabile con temporali  ·  Picco 26°C
CIELO Nuvoloso/variabile, con temporali tra mattina e primo pomeriggio
PIOGGIA Temporali e rovesci tra 09:00 e 14:00
CAMPO Terra Battuta
TERRA BATTUTA

Andamento della giornata — 2 Luglio
09:00
21°
10:00
22°
11:00
24°
12:00
23°
13:00
24°
14:00
🌧
24°
15:00
26°
17:00
22°
20:00
21°
23:00
18°
⚠  Allerta gialla temporali e caldo: programma da monitorare tra mattina e primo pomeriggio
🎾  Programma del giorno — 2 Luglio
🎾
ATP Challenger 75 · Tabellone Principale
2° Turno · Terra Battuta
CH 75 R2
⛈  Temporali
🌧  Rovesci
⚠  Allerta gialla
🎾  2° Turno
🏀  Terra Battuta

Central Court – ore 09:30
Ognjen Milic SRB vs Guido Ivan Justo ARG

ATP Brasov
Ognjen Milic
15
4
1
Guido Ivan Justo
15
6
1
Mostra dettagli

Luka Pavlovic FRA vs Dimitar Kuzmanov BUL

Il match deve ancora iniziare

Stefan Palosi ROU vs Zsombor Piros HUN

Il match deve ancora iniziare



Court 2 – ore 09:30
Vijay Sundar Prashanth IND / Ramkumar Ramanathan IND vs Alexandru Jecan ROU / Bogdan Pavel ROU

ATP Brasov
Vijay Sundar Prashanth / Ramkumar Ramanathan
0
6
0
Alexandru Jecan / Bogdan Pavel [2]
0
3
0
Mostra dettagli

Olle Wallin SWE vs Frederico Ferreira Silva POR

Il match deve ancora iniziare



Court 3 – ore 09:30
Filip Duda CZE / Stefan Latinovic SRB vs Inigo Cervantes ESP / Denys Molchanov UKR

ATP Brasov
Filip Duda / Stefan Latinovic [1]
40
4
Inigo Cervantes / Denys Molchanov
40
4
Mostra dettagli

Erik Grevelius SWE / David Poljak CZE vs Luca Castelnuovo SUI / Akira Santillan JPN

Il match deve ancora iniziare

Maximilian Neuchrist AUT / Michael Vrbensky CZE vs S D Prajwal Dev IND / Nitin Kumar Sinha IND

Il match deve ancora iniziare





🇺🇸
Challenger 75 Cary
Cary, USA  ·  2 Luglio 2026

27°C
Soleggiato e molto caldo  ·  Picco 34°C
CIELO Prevalentemente sereno al mattino, poi soleggiato
PIOGGIA Assente nelle ore disponibili
CAMPO Cemento
CEMENTO

Andamento della giornata — 2 Luglio
05:00
23°
06:00
22°
07:00
23°
08:00
25°
09:00
27°
10:00
29°
11:00
31°
12:00
33°
13:00
34°
✅  Nessuna pioggia indicata nella finestra oraria disponibile
🎾  Programma del giorno — 2 Luglio
🎾
ATP Challenger 75 · Tabellone Principale
2° Turno · Cemento
CH 75 R2
☀  Soleggiato
✅  Asciutto
🔥  Molto caldo
🎾  2° Turno
🏊  Cemento

Stadium – ore 15:00
Jules Leroux FRA / William Manning USA vs Pruchya Isaro THA / Niki Kaliyanda Poonacha IND (Non prima 23:00)

Il match deve ancora iniziare



Court 13 – ore 15:00
Finn Reynolds NZL / James Watt NZL vs Alafia Ayeni USA / Ethan Cook AUS (Non prima 23:00)

Il match deve ancora iniziare



Court 10 – ore 15:00
Charlie Camus AUS / Ainius Sabaliauskas LTU vs Kody Pearson AUS / Calum Puttergill AUS

Il match deve ancora iniziare



Court 4 – ore 15:00
Braden Shick USA vs Dhakshineswar Suresh IND

Il match deve ancora iniziare

Luis David Martinez VEN / Jeevan Nedunchezhiyan IND vs Justin Boulais CAN / Jody Maginley ANT

Il match deve ancora iniziare



Court 14 – ore 15:00
Blake Ellis AUS vs Ozan Baris USA

Il match deve ancora iniziare

Blake Bayldon AUS / Blake Ellis AUS vs Nathaniel Lammons USA / Jackson Withrow USA (Non prima 23:00)

Il match deve ancora iniziare




Court 15 – ore 15:00
Rei Sakamoto JPN vs Timo Legout FRA
Il match deve ancora iniziare



Court 16 – ore 15:00
Alex Martinez ESP vs Jay Friend JPN

Il match deve ancora iniziare

Patrick Harper AUS / Trey Hilderbrand USA vs Liam Broady GBR / Giles Hussey GBR (Non prima 23:00)

Il match deve ancora iniziare





🇪🇨
Challenger 50 Quito
Quito, Ecuador  ·  2 Luglio 2026

11°C
Nuvoloso e fresco  ·  Picco 20°C
CIELO Nuvoloso o prevalentemente nuvoloso nelle ore disponibili
PIOGGIA Assente nelle ore disponibili
CAMPO Terra Battuta
TERRA BATTUTA

Andamento della giornata — 2 Luglio
04:00
12°
05:00
11°
06:00
07:00
12°
08:00
14°
09:00
16°
10:00
17°
11:00
19°
12:00
20°
✅  Nessuna pioggia indicata nella finestra oraria disponibile
🎾  Programma del giorno — 2 Luglio
🎾
ATP Challenger 50 · Tabellone Principale
2° Turno · Terra Battuta
CH 50 R2
☁  Nuvoloso
✅  Asciutto
🎾  2° Turno
🏀  Terra Battuta

Cancha Central – ore 17:00
Juan Manuel La Serna ARG vs Ignacio Monzon ARG

Il match deve ancora iniziare

Segundo Goity Zapico ARG vs Rodrigo Pacheco Mendez MEX

Il match deve ancora iniziare

Juan Manuel La Serna ARG / Eduardo Ribeiro BRA vs Lucas Andrade Da Silva BRA / Felipe Meligeni Alves BRA (Non prima 19:00)

Il match deve ancora iniziare



Cancha 1 – ore 17:00
Valerio Aboian ARG vs Felipe Meligeni Alves BRA

Il match deve ancora iniziare

Hernan Casanova ARG / Pedro Sakamoto BRA vs Luis Britto BRA / Gustavo Ribeiro De Almeida BRA

Il match deve ancora iniziare

Juan Sebastian Gomez COL / Natan Rodrigues BRA vs Valerio Aboian ARG / Bruno Fernandez BRA (Non prima 19:00)

Il match deve ancora iniziare



Cancha 4 – ore 17:00
Samuel Heredia COL vs Eduardo Ribeiro BRA

Il match deve ancora iniziare

Matias Soto CHI / Federico Zeballos BOL vs Mauricio Echazu PER / Juan Sebastian Osorio COL

Il match deve ancora iniziare

TAG:

1 commento

bryan (Guest) 02-07-2026 09:15

Ceck oggi favorito nel derby, con i connazionali non stecca mai

 1
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!