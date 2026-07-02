Challenger Milano, Troyes, Brasov, Cary e Quito: I risultati completi con il dettaglio del Secondo Turno (LIVE)

Pierluigi Basile - Foto Francesco Peluso
Challenger 75 Milano
Milano, Italia · 2 Luglio 2026
|☀
|
21°C
Soleggiato e caldo · Picco 33°C
|
|CIELO
|Soleggiato per tutta la giornata
|PIOGGIA
|Assente nelle ore indicate
|CAMPO
|Terra Battuta
Andamento della giornata — 2 Luglio
|
08:00
☀
22°
|
09:00
☀
24°
|
10:00
☀
25°
|
11:00
☀
27°
|
12:00
☀
29°
|
13:00
☀
30°
|
14:00
☀
31°
|
16:00
☀
32°
|
17:00
☀
33°
|
21:00
☀
29°
✅ Nessuna pioggia indicata: condizioni buone per il 2° turno sulla terra
🎾 Programma del giorno — 2 Luglio
|
|
🎾
|
ATP Challenger 75 · Tabellone Principale
2° Turno · Terra Battuta
|
CH 75 R2
☀ Soleggiato
✅ Asciutto
🎾 2° Turno
🏀 Terra Battuta
Center Court – ore 10:00
Juan Cruz Martin Manzano vs David Jorda Sanchis
ATP Milan
Juan Cruz Martin Manzano
40
5
David Jorda Sanchis•
0
0
Servizio
Svolgimento
Set 1
J. Cruz Martin Manzano
0-15
df
15-15
15-30
df
30-30
40-30
ace
4-0 → 5-0
D. Jorda Sanchis
3-0 → 4-0
J. Cruz Martin Manzano
2-0 → 3-0
D. Jorda Sanchis
0-15
df
0-30
15-30
15-40
df
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
1-0 → 2-0
J. Cruz Martin Manzano
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
df
40-A
df
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Miguel Damas / Oriol Roca Batalla vs Francesco Forti / Filippo Romano
Il match deve ancora iniziare
Facundo Diaz Acosta vs Daniele Rapagnetta (Non prima 13:00)
Il match deve ancora iniziare
Marco Cecchinato vs Raul Brancaccio (Non prima 16:00)
Il match deve ancora iniziare
Court 10 – ore 10:00
Elmer Moller vs Pierluigi Basile
ATP Milan
Elmer Moller [7]•
0
1
Pierluigi Basile
0
4
Servizio
Svolgimento
Set 1
P. Basile
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
0-2 → 1-2
E. Moller
15-0
15-15
15-30
df
15-40
0-1 → 0-2
P. Basile
15-0
15-15
df
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Siddhant Banthia / Arjun Kadhe vs Bruno Pujol Navarro / David Vega Hernandez
Il match deve ancora iniziare
Georgii Kravchenko / Alejo Sanchez Quilez vs Boris Arias / Johannes Ingildsen (Non prima 13:00)
Il match deve ancora iniziare
Tim Ruehl / Mick Veldheer vs Pierluigi Basile / Juan Cruz Martin Manzano
Il match deve ancora iniziare
Challenger 50 Troyes
Troyes, Francia · 2 Luglio 2026
|☀
|
15°C
Soleggiato/variabile · Picco 28°C
|
|CIELO
|Soleggiato al mattino, più variabile nel pomeriggio
|PIOGGIA
|Assente nelle ore indicate
|CAMPO
|Terra Battuta
Andamento della giornata — 2 Luglio
|
08:00
☀
13°
|
09:00
☀
15°
|
10:00
☀
18°
|
11:00
☀
21°
|
12:00
☀
24°
|
13:00
☀
25°
|
14:00
☀
26°
|
15:00
⛅
28°
|
18:00
☁
26°
|
22:00
☀
22°
✅ Nessuna pioggia indicata: condizioni buone per il 2° turno sulla terra
🎾 Programma del giorno — 2 Luglio
|
|
🎾
|
ATP Challenger 50 · Tabellone Principale
2° Turno · Terra Battuta
|
CH 50 R2
☀ Soleggiato/variabile
✅ Asciutto
🎾 2° Turno
🏀 Terra Battuta
Court central – Amplitude – ore 10:30
Kilian Feldbausch vs Ioannis Xilas
ATP Troyes
Kilian Feldbausch [3]
0
0
Ioannis Xilas
0
0
Maxime Chazal vs Inaki Montes-De La Torre
Il match deve ancora iniziare
Eliakim Coulibaly vs Alexander Vasilev
Il match deve ancora iniziare
Carlo Alberto Caniato vs Calvin Hemery (Non prima 17:30)
Il match deve ancora iniziare
Court 2 – Intermarche – ore 10:30
Finn Bass / James Mackinlay vs Jeffrey Chuan En Hsu / Michael Zhu
ATP Troyes
Finn Bass / James Mackinlay [1]
0
0
Jeffrey Chuan En Hsu / Michael Zhu
0
0
Mats Hermans / Igor Marcondes vs Geoffrey Blancaneaux / Yanis Ghazouani Durand
Il match deve ancora iniziare
Manas Dhamne / Piotr Pawlak vs Alexander Merino / Franco Ribero
Il match deve ancora iniziare
Yamato Sueoka / Naoki Tajima vs Anthony Genov / Kai Wehnelt
Il match deve ancora iniziare
Challenger 75 Brasov
Brasov, Romania · 2 Luglio 2026
|⛈
|
19°C
Instabile con temporali · Picco 26°C
|
|CIELO
|Nuvoloso/variabile, con temporali tra mattina e primo pomeriggio
|PIOGGIA
|Temporali e rovesci tra 09:00 e 14:00
|CAMPO
|Terra Battuta
Andamento della giornata — 2 Luglio
|
09:00
⛈
21°
|
10:00
⛈
22°
|
11:00
⛅
24°
|
12:00
⛈
23°
|
13:00
⛈
24°
|
14:00
🌧
24°
|
15:00
☁
26°
|
17:00
⛅
22°
|
20:00
⛅
21°
|
23:00
⛅
18°
⚠ Allerta gialla temporali e caldo: programma da monitorare tra mattina e primo pomeriggio
🎾 Programma del giorno — 2 Luglio
|
|
🎾
|
ATP Challenger 75 · Tabellone Principale
2° Turno · Terra Battuta
|
CH 75 R2
⛈ Temporali
🌧 Rovesci
⚠ Allerta gialla
🎾 2° Turno
🏀 Terra Battuta
Central Court – ore 09:30
Ognjen Milic vs Guido Ivan Justo
ATP Brasov
Ognjen Milic•
15
4
1
Guido Ivan Justo
15
6
1
Servizio
Svolgimento
Set 2
O. Milic
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
df
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
O. Milic
0-15
df
15-15
30-15
40-15
40-30
3-5 → 4-5
G. Ivan Justo
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
3-4 → 3-5
O. Milic
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
2-4 → 3-4
G. Ivan Justo
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
2-3 → 2-4
O. Milic
0-15
df
15-15
15-30
15-40
df
df
2-2 → 2-3
O. Milic
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
1-1 → 2-1
G. Ivan Justo
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
1-0 → 1-1
O. Milic
0-15
0-30
0-40
df
15-40
30-40
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Luka Pavlovic vs Dimitar Kuzmanov
Il match deve ancora iniziare
Stefan Palosi vs Zsombor Piros
Il match deve ancora iniziare
Court 2 – ore 09:30
Vijay Sundar Prashanth / Ramkumar Ramanathan vs Alexandru Jecan / Bogdan Pavel
ATP Brasov
Vijay Sundar Prashanth / Ramkumar Ramanathan
0
6
0
Alexandru Jecan / Bogdan Pavel [2]•
0
3
0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Servizio
Svolgimento
Set 1
V. Sundar Prashanth / Ramanathan
15-0
ace
15-15
30-15
40-15
5-3 → 6-3
A. Jecan / Pavel
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
4-3 → 5-3
V. Sundar Prashanth / Ramanathan
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
3-3 → 4-3
A. Jecan / Pavel
3-2 → 3-3
V. Sundar Prashanth / Ramanathan
2-2 → 3-2
A. Jecan / Pavel
2-1 → 2-2
V. Sundar Prashanth / Ramanathan
1-1 → 2-1
A. Jecan / Pavel
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
1-0 → 1-1
V. Sundar Prashanth / Ramanathan
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Olle Wallin vs Frederico Ferreira Silva
Il match deve ancora iniziare
Court 3 – ore 09:30
Filip Duda / Stefan Latinovic vs Inigo Cervantes / Denys Molchanov
ATP Brasov
Filip Duda / Stefan Latinovic [1]•
40
4
Inigo Cervantes / Denys Molchanov
40
4
Servizio
Svolgimento
Set 1
F. Duda / Latinovic
15-0
30-0
40-0
40-15
df
40-30
40-40
I. Cervantes / Molchanov
4-3 → 4-4
F. Duda / Latinovic
3-3 → 4-3
I. Cervantes / Molchanov
3-2 → 3-3
F. Duda / Latinovic
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
ace
2-2 → 3-2
I. Cervantes / Molchanov
2-1 → 2-2
F. Duda / Latinovic
1-1 → 2-1
I. Cervantes / Molchanov
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
1-0 → 1-1
F. Duda / Latinovic
0-0 → 1-0
Erik Grevelius / David Poljak vs Luca Castelnuovo / Akira Santillan
Il match deve ancora iniziare
Maximilian Neuchrist / Michael Vrbensky vs S D Prajwal Dev / Nitin Kumar Sinha
Il match deve ancora iniziare
Challenger 75 Cary
Cary, USA · 2 Luglio 2026
|☀
|
27°C
Soleggiato e molto caldo · Picco 34°C
|
|CIELO
|Prevalentemente sereno al mattino, poi soleggiato
|PIOGGIA
|Assente nelle ore disponibili
|CAMPO
|Cemento
Andamento della giornata — 2 Luglio
|
05:00
☀
23°
|
06:00
☀
22°
|
07:00
☀
23°
|
08:00
☀
25°
|
09:00
☀
27°
|
10:00
☀
29°
|
11:00
☀
31°
|
12:00
☀
33°
|
13:00
☀
34°
|
—
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✅ Nessuna pioggia indicata nella finestra oraria disponibile
🎾 Programma del giorno — 2 Luglio
|
|
🎾
|
ATP Challenger 75 · Tabellone Principale
2° Turno · Cemento
|
CH 75 R2
☀ Soleggiato
✅ Asciutto
🔥 Molto caldo
🎾 2° Turno
🏊 Cemento
Stadium – ore 15:00
Jules Leroux / William Manning vs Pruchya Isaro / Niki Kaliyanda Poonacha (Non prima 23:00)
Il match deve ancora iniziare
Court 13 – ore 15:00
Finn Reynolds / James Watt vs Alafia Ayeni / Ethan Cook (Non prima 23:00)
Il match deve ancora iniziare
Court 10 – ore 15:00
Charlie Camus / Ainius Sabaliauskas vs Kody Pearson / Calum Puttergill
Il match deve ancora iniziare
Court 4 – ore 15:00
Braden Shick vs Dhakshineswar Suresh
Il match deve ancora iniziare
Luis David Martinez / Jeevan Nedunchezhiyan vs Justin Boulais / Jody Maginley
Il match deve ancora iniziare
Court 14 – ore 15:00
Blake Ellis vs Ozan Baris
Il match deve ancora iniziare
Blake Bayldon / Blake Ellis vs Nathaniel Lammons / Jackson Withrow (Non prima 23:00)
Il match deve ancora iniziare
Court 15 – ore 15:00
Rei Sakamoto
vs Timo Legout
Il match deve ancora iniziare
Court 16 – ore 15:00
Alex Martinez vs Jay Friend
Il match deve ancora iniziare
Patrick Harper / Trey Hilderbrand vs Liam Broady / Giles Hussey (Non prima 23:00)
Il match deve ancora iniziare
Challenger 50 Quito
Quito, Ecuador · 2 Luglio 2026
|☁
|
11°C
Nuvoloso e fresco · Picco 20°C
|
|CIELO
|Nuvoloso o prevalentemente nuvoloso nelle ore disponibili
|PIOGGIA
|Assente nelle ore disponibili
|CAMPO
|Terra Battuta
Andamento della giornata — 2 Luglio
|
04:00
☁
12°
|
05:00
☁
11°
|
06:00
☁
9°
|
07:00
☁
12°
|
08:00
☁
14°
|
09:00
☁
16°
|
10:00
☁
17°
|
11:00
☁
19°
|
12:00
☁
20°
|
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✅ Nessuna pioggia indicata nella finestra oraria disponibile
🎾 Programma del giorno — 2 Luglio
|
|
🎾
|
ATP Challenger 50 · Tabellone Principale
2° Turno · Terra Battuta
|
CH 50 R2
☁ Nuvoloso
✅ Asciutto
🎾 2° Turno
🏀 Terra Battuta
Cancha Central – ore 17:00
Juan Manuel La Serna vs Ignacio Monzon
Il match deve ancora iniziare
Segundo Goity Zapico vs Rodrigo Pacheco Mendez
Il match deve ancora iniziare
Juan Manuel La Serna / Eduardo Ribeiro vs Lucas Andrade Da Silva / Felipe Meligeni Alves (Non prima 19:00)
Il match deve ancora iniziare
Cancha 1 – ore 17:00
Valerio Aboian vs Felipe Meligeni Alves
Il match deve ancora iniziare
Hernan Casanova / Pedro Sakamoto vs Luis Britto / Gustavo Ribeiro De Almeida
Il match deve ancora iniziare
Juan Sebastian Gomez / Natan Rodrigues vs Valerio Aboian / Bruno Fernandez (Non prima 19:00)
Il match deve ancora iniziare
Cancha 4 – ore 17:00
Samuel Heredia vs Eduardo Ribeiro
Il match deve ancora iniziare
Matias Soto / Federico Zeballos vs Mauricio Echazu / Juan Sebastian Osorio
Il match deve ancora iniziare
1 commento
Ceck oggi favorito nel derby, con i connazionali non stecca mai