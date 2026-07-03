Wimbledon, Errani e Paolini si ritirano dal doppio: Jasmine punta tutto sul singolare

Nessun debutto nel doppio femminile di Wimbledon per Sara Errani e Jasmine Paolini. La coppia azzurra, tra le più attese del tabellone, avrebbe dovuto affrontare al primo turno la russa Maria Kozyreva e la bielorussa Iryna Shymanovich, ma il ritiro è arrivato all’ultimo momento.

Alla base della decisione c’è la volontà di Jasmine Paolini di concentrare tutte le energie sul proprio percorso nel torneo di singolare. Una scelta prudente, legata alla gestione fisica e alla necessità di preservare il corpo in una fase molto importante dello Slam londinese.

“La decisione migliore per il mio corpo”, ha scritto Paolini su Instagram, spiegando così la scelta di rinunciare al doppio con Errani.

Per le due azzurre si tratta di uno stop inatteso, soprattutto considerando l’intesa costruita negli ultimi anni e il valore della coppia nel circuito. Errani e Paolini hanno spesso rappresentato una garanzia per il tennis italiano, unendo esperienza, qualità tattica e grande spirito competitivo.

La priorità, però, resta la gestione delle energie. In un torneo lungo e impegnativo come Wimbledon, soprattutto con un calendario serrato e condizioni fisiche da monitorare giorno dopo giorno, Paolini ha scelto di non sovraccaricarsi e di puntare tutto sul singolare.

Il doppio perde così una delle coppie più interessanti del tabellone, ma per Jasmine la scelta guarda chiaramente al prosieguo del torneo individuale. L’obiettivo è arrivare nelle migliori condizioni possibili ai prossimi impegni, evitando rischi inutili e ascoltando i segnali del proprio corpo.

Una decisione difficile, ma comprensibile: Errani e Paolini non scenderanno in campo insieme a Wimbledon, almeno in questa edizione, mentre l’attenzione della toscana si sposterà interamente sul singolare.





Marco Rossi