Wimbledon, Errani e Paolini si ritirano dal doppio: Jasmine punta tutto sul singolare
Nessun debutto nel doppio femminile di Wimbledon per Sara Errani e Jasmine Paolini. La coppia azzurra, tra le più attese del tabellone, avrebbe dovuto affrontare al primo turno la russa Maria Kozyreva e la bielorussa Iryna Shymanovich, ma il ritiro è arrivato all’ultimo momento.
Alla base della decisione c’è la volontà di Jasmine Paolini di concentrare tutte le energie sul proprio percorso nel torneo di singolare. Una scelta prudente, legata alla gestione fisica e alla necessità di preservare il corpo in una fase molto importante dello Slam londinese.
“La decisione migliore per il mio corpo”, ha scritto Paolini su Instagram, spiegando così la scelta di rinunciare al doppio con Errani.
Per le due azzurre si tratta di uno stop inatteso, soprattutto considerando l’intesa costruita negli ultimi anni e il valore della coppia nel circuito. Errani e Paolini hanno spesso rappresentato una garanzia per il tennis italiano, unendo esperienza, qualità tattica e grande spirito competitivo.
La priorità, però, resta la gestione delle energie. In un torneo lungo e impegnativo come Wimbledon, soprattutto con un calendario serrato e condizioni fisiche da monitorare giorno dopo giorno, Paolini ha scelto di non sovraccaricarsi e di puntare tutto sul singolare.
Il doppio perde così una delle coppie più interessanti del tabellone, ma per Jasmine la scelta guarda chiaramente al prosieguo del torneo individuale. L’obiettivo è arrivare nelle migliori condizioni possibili ai prossimi impegni, evitando rischi inutili e ascoltando i segnali del proprio corpo.
Una decisione difficile, ma comprensibile: Errani e Paolini non scenderanno in campo insieme a Wimbledon, almeno in questa edizione, mentre l’attenzione della toscana si sposterà interamente sul singolare.
Marco Rossi
TAG: Jasmine Paolini, Sara Errani, Wimbledon
Fosse la volta buona.
Se decideva prima del torneo, Errani avrebbe giocato con una altra compagna. Molto scorretta
Non so perché, ma leggendo i tuoi commenti mi è venuto in mente uno dei miei complessi preferiti: i New Trolls…
Se hanno litigato domani jas vince. I litigi se sono per una causa giusta sono il sale della vita
Hanno litigato? Davvero?
Dici che domani Sara non sarà nel box di Jasmine?
Tutto può essere, ma essendo Sara anche nello staff credo che ne abbiano parlato e probabilmente concordato.
Sara voleva già ritirarsi a fine 2024, il doppio e il doppio misto con Vavassori l’hanno convinta a restare, ma credo che saluterà a fine 2026.
Dire vergognoso è troppo poco. Una mancanza di rispetto verso la tua compagna Errani che ti ha sempre aiutato.
@ Jek pecciorin (#4646656)
O leinon sta, bene o e’ una forma di egoismo qs decisione. Lerrani la lasci a casa?
da morire dal ridere…..punta tutto sul singolare.
ma dove vuoi arrivare ?
sei stata baciata dagli dei per un anno e mezzo,adesso semplicemente torni alla posizione che ti compete,nelle prime 20 se tutto,ma proprio tutto,va bene.
è già capitato ad altre lo stato di grazia che ha permesso di vincere addirittura slam (schiavone,kenin ,raducanu) ma poi giustamente finisce.
almeno lo avesse deciso subito,almeno sara poteva trovare un’altra compagna.
@ Devid tosco (#4646586)
@ Vivibocca (#4646585)
Ha fatto bene
Meglio tardi che mai….
decisione che si poteva prendere benissimo prima dell’inizio del torneo e lasciare la Errani cercarsi una compagna. Tifo perchè capiscano che non è il caso di continuare a giocare il doppio insieme, si sono già tolte diverse soddisfazioni ma trovo piuttosto evidente che Jas ha bisogno di preservare il fisico e la freschezza mentale.
Per me hanno litigato…
Bastava solo decidere un pochino prima che Sara sceglieva un altra partner
Ovviamente auguro ogni bene a Jasmine, ma da quando ha rinunciato a giocare in doppio, che a quei livelli è un allenamento, non mi sembra abbia ottenuto grandi risultati in singolare
Poi si lamentano che il doppio viene poco considerato.
Mi sembra molto corretto, verso l’organizzazione, ritirarsi poco prima dell’inizio, a tabellone compilato, a causa del fatto che sia meglio per il proprio corpo.
Estremamente corretto.
Era ora….
Non capisco. Il doppio si gioca in due… Cosa si è iscritta a fare la errani
Poco corretta nei confronti di Errani, che a sto punto farebbe meglio a cercarsi una nuova compagna o a ritirarsi
Benissimo Jas….