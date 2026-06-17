WTA 500 Bad Homburg e WTA 250 Eastbourne: La situazione aggiornata Md e Quali. Paolini e Cocciaretto ad Eastbourne
🎾 WTA TOUR
ENTRY LIST 2026
21 GIUGNO 2026 • BAD HOMBURG – ERBA • EASTBOURNE – ERBA
🇩🇪 WTA 500 BAD HOMBURG – DAL 21 GIUGNO, ERBA
MAIN DRAW
Rybakina 🇰🇿 • Swiatek 🇵🇱 • Svitolina 🇺🇦 • M. Andreeva 🏳️ • Muchova 🇨🇿 • Noskova 🇨🇿 • Alexandrova 🏳️ • Osaka 🇯🇵 • Jovic 🇺🇸 • Tauson 🇩🇰 • Mertens 🇧🇪 • L. Fernandez 🇨🇦 • Shnaider 🏳️ • Kalinskaya 🏳️ • E. Navarro 🇺🇸 • Samsonova 🏳️ • A. Li 🇺🇸 • Potapova 🏳️ • Xinyu Wang 🇨🇳 • Eala 🇵🇭 WC • Lys 🇩🇪 WC • V. Williams 🇺🇸 WC
CANCELLAZIONI
Cirstea 🇷🇴 • Baptiste 🇺🇸
QUALIFICAZIONI
Siniakova 🇨🇿 • Eala 🇵🇭 • Yastremska 🇺🇦 • Frech 🇵🇱 • Q. Zheng 🇨🇳 • S. Zhang 🇨🇳 • Sierra 🇦🇷 • Vekic 🇭🇷 • Zarazua 🇲🇽 • Townsend 🇺🇸 • Putintseva 🇰🇿 • Ruse 🇷🇴 • Begu 🇷🇴 • Badosa 🇪🇸 WC
🇬🇧 WTA 250 EASTBOURNE – DAL 21 GIUGNO, ERBA
MAIN DRAW
Paolini 🇮🇹 • Keys 🇺🇸 • Ostapenko 🇱🇻 • Cristian 🇷🇴 • Bejlek 🇨🇿 • Cocciaretto 🇮🇹 • Tjen 🇮🇩 • Krejcikova 🇨🇿 • Valentova 🇨🇿 • Boisson 🇫🇷 • Siegemund 🇩🇪 • Kessler 🇺🇸 • Sakkari 🇬🇷 • Bouzas Maneiro 🇪🇸 • Joint 🇦🇺 • Kasatkina 🇦🇺 • Maria 🇩🇪 • Starodubtseva 🇺🇦 • Bondar 🇭🇺 • Gibson 🇦🇺 • Pliskova 🇨🇿 PR
QUALIFICAZIONI
Marcinko 🇭🇷 • P. Udvardy 🇭🇺 • Kalinina 🇺🇦 • McNally 🇺🇸 • Ruzic 🇭🇷 • Oliynykova 🇺🇦 • Sonmez 🇹🇷 • Jacquemot 🇫🇷 • Bartunkova 🇨🇿 • Boulter 🇬🇧 • Linette 🇵🇱 • Stearns 🇺🇸 • Parks 🇺🇸 • Zakharova 🏳️ • Golubic 🇨🇭 • Birrell 🇦🇺 • Erjavec 🇸🇮 • Osorio 🇨🇴 • Kenin 🇺🇸 • Selekhmeteva 🏳️
TAG: WTA 250 Eastbourne, WTA 250 Eastbourne 2026, WTA 500 Bad Homburg, WTA 500 Bad Homburg 2026
Segui LiveTennis.it su..Facebook Twitter RSS Youtube Follow @livetennisit