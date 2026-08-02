Sebastian Korda si opera alla schiena: “Finalmente il dolore è scomparso”

Sebastian Korda si è sottoposto con successo a un intervento chirurgico alla schiena con l’obiettivo di tornare a competere nel circuito ATP senza dolore. Il tennista statunitense, fermo dalla fine di marzo, ha comunicato la notizia attraverso i propri profili social, pubblicando una foto scattata dopo l’operazione.

Il ventiseienne americano ha spiegato di aver scelto la strada dell’intervento dopo diversi mesi trascorsi cercando di gestire un problema alla schiena che esercitava una forte pressione sul nervo sciatico.

Quattro mesi lontano dal campo

“Sono stati quattro mesi lontano dal campo, durante i quali ho cercato di gestire il dolore alla schiena e la forte pressione sulla sciatica”, ha scritto Korda. “Dopo aver provato diversi trattamenti, abbiamo deciso di procedere rapidamente con un intervento chirurgico che ha finalmente alleviato il dolore. Che sollievo”.

L’ex numero 15 della classifica ATP non disputa un incontro ufficiale dal Masters 1000 di Miami, dove aveva raggiunto gli ottavi di finale alla fine di marzo. Il problema fisico lo ha successivamente costretto a fermarsi e a rinunciare a tutta la stagione sulla terra battuta e sull’erba.

Dopo diversi tentativi conservativi, Korda e il suo staff hanno quindi deciso di ricorrere all’operazione per risolvere definitivamente il problema e permettergli di iniziare il percorso di recupero.

I ringraziamenti e l’inizio della riabilitazione

Nel messaggio pubblicato sui social, lo statunitense ha ringraziato l’équipe medica che lo ha seguito: “Un enorme grazie al dottor Qureshi e alla sua squadra. Ora è il momento di recuperare, guarire e tornare al lavoro. Grazie a tutti per il sostegno. Ci vediamo presto”.

Korda non ha indicato una data precisa per il ritorno alle competizioni. I tempi dipenderanno dall’andamento della riabilitazione e dalla risposta del fisico nelle prossime settimane. La priorità sarà recuperare completamente prima di riprendere gli allenamenti ad alta intensità.

Una stagione iniziata con il titolo a Delray Beach

Prima dello stop, Korda aveva ottenuto un bilancio di 12 vittorie e 6 sconfitte nel corso della stagione. Il risultato più importante era arrivato a febbraio, quando aveva conquistato a Delray Beach il terzo titolo ATP della propria carriera.

La sua ultima vittoria risale invece al terzo turno del torneo di Miami, quando aveva superato in tre set l’allora numero uno del mondo Carlos Alcaraz, firmando uno dei successi più prestigiosi della propria carriera. Il suo percorso in Florida si era poi concluso negli ottavi di finale.

L’intervento rappresenta ora il primo passo verso il ritorno nel circuito. Korda dovrà affrontare un periodo di recupero e riabilitazione, ma la scomparsa del dolore costituisce un segnale incoraggiante dopo quattro mesi particolarmente complicati.