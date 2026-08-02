Sabalenka svela il kit per gli US Open 2026: trasparenze nere e colori accesi per difendere il titolo (Video)

Aryna Sabalenka ha mostrato per la prima volta il completo che indosserà agli US Open 2026. La numero uno del mondo ha presentato il nuovo kit Nike attraverso un breve video pubblicato sui social, attirando immediatamente l’attenzione degli appassionati.

La scelta è decisamente audace: il completo è formato da una base nei toni dell’arancione e del rosso, coperta da un abito nero in tessuto a rete. Un accostamento originale, pensato per valorizzare la personalità e l’energia della campionessa bielorussa.

Aryna Sabalenka dévoile son nouveau kit pour l’US Open 2026. pic.twitter.com/1za0CkvsLX — Univers Tennis (@UniversTennis) July 30, 2026

Un look molto diverso dai completi tradizionali

Il nuovo kit si allontana dalle linee più classiche solitamente proposte sui campi da tennis. La parte superiore e quella inferiore, caratterizzate da colori particolarmente accesi, rimangono visibili attraverso la copertura nera semitrasparente.

L’abito a rete crea così un effetto a più strati e accompagna i movimenti della giocatrice. Anche gli accessori richiamano le tonalità arancioni utilizzate per il completo, contribuendo a rendere il look immediatamente riconoscibile.

Sabalenka ha mostrato l’abbigliamento da diverse angolazioni, posando davanti alla telecamera e lasciando che fosse il kit a occupare completamente la scena. Il video ha rapidamente iniziato a circolare sulle varie piattaforme, generando commenti molto differenti.

Le reazioni degli appassionati

Come spesso accade davanti a una scelta estetica così particolare, le opinioni si sono divise. Alcuni tifosi hanno apprezzato il coraggio del design e la combinazione tra nero, arancione e rosso, ritenendola perfettamente adatta alla personalità esplosiva di Sabalenka.

Altri hanno invece criticato soprattutto la copertura a rete, giudicata poco adatta a un completo da competizione. Il nuovo kit ha ricevuto anche paragoni curiosi con i costumi dei supereroi e con alcuni look tipici della moda degli anni Novanta e dei primi Duemila.

La discussione ha coinvolto anche Nike. Una parte degli appassionati ritiene che una giocatrice del livello di Sabalenka dovrebbe disporre con maggiore continuità di completi esclusivi, costruiti appositamente intorno alla sua immagine e ai suoi risultati.

A New York per il terzo titolo consecutivo

Al di là delle valutazioni estetiche, Sabalenka arriverà a New York con un obiettivo molto più importante. La bielorussa ha vinto le ultime due edizioni degli US Open e proverà a completare una straordinaria tripletta.

Nel 2025 ha difeso il titolo superando Amanda Anisimova in finale e diventando la prima giocatrice dai tempi di Serena Williams a conquistare due edizioni consecutive dello Slam newyorkese.

Un nuovo successo nel 2026 le permetterebbe di diventare la prima donna proprio dai tempi di Serena, campionessa dal 2012 al 2014, a vincere il torneo per tre anni consecutivi.

Un kit destinato a non passare inosservato

Il cemento di Flushing Meadows ha spesso rappresentato anche una passerella per completi particolari e sperimentazioni stilistiche. Le sessioni serali dell’Arthur Ashe Stadium, le luci e l’atmosfera di New York spingono gli sponsor a proporre soluzioni più appariscenti rispetto agli altri tornei del Grande Slam.

Il nuovo look di Sabalenka risponde perfettamente a questa tradizione. Potrà piacere oppure dividere, ma difficilmente passerà inosservato. La numero uno mondiale ha già presentato l’abito con la consueta sicurezza: adesso dovrà provare a trasformarlo nel completo della sua terza vittoria consecutiva agli US Open.





Marco Rossi