Italiani e Italiane nei tornei ITF Copertina, Future

Italiani e Italiane nei tornei ITF: I risultati di Domenica 02 Agosto 2026

02/08/2026 08:21 Nessun commento
Andrea De Marchi nella foto
Andrea De Marchi nella foto

ITF UOMINI – SINGOLARE: M15 Kursumlijska Banja 11 (Serbia), terra battuta
09:30 Krstic V. SRB vs de Marchi A. ITA

ITF M15 Kursumlijska Banja - 2026-07-26T00:00:00Z
Veljko Krstic
15
4
2
Andrea De Marchi
15
6
2
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ITF DONNE – SINGOLARE: W15 Savitaipale (Finlandia), terra battuta – Finale
09:00 Tomase E. [4] LAT vs Ghirardato E. O. ITA
Il match deve ancora iniziare

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