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Italiani e Italiane nei tornei ITF: I risultati di Domenica 02 Agosto 2026
02/08/2026 08:21 Nessun commento
ITF UOMINI – SINGOLARE: M15 Kursumlijska Banja 11 (Serbia), terra battuta
09:30 Krstic V. vs de Marchi A.
ITF M15 Kursumlijska Banja - 2026-07-26T00:00:00Z
Veljko Krstic•
15
4
2
Andrea De Marchi
15
6
2
Servizio
Svolgimento
Set 2
Veljko Krstic
15-0
15-15
2-2
Andrea De Marchi
15-0
15-15
15-30
15-40
1-2 → 2-2
Veljko Krstic
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
A-40
0-2 → 1-2
Andrea De Marchi
0-15
15-30
30-30
40-30
0-1 → 0-2
Veljko Krstic
15-0
15-15
15-30
15-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Risultato
4-6
Andrea De Marchi
40-A
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
4-5 → 4-6
Veljko Krstic
30-0
40-40
3-5 → 4-5
Veljko Krstic
30-0
2-4
Andrea De Marchi
15-0
2-3 → 2-4
Andrea De Marchi
30-30
1-2
Veljko Krstic
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
1-1 → 1-2
Andrea De Marchi
15-0
30-0
40-0
1-0 → 1-1
Veljko Krstic
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
0-0 → 1-0
ITF DONNE – SINGOLARE: W15 Savitaipale (Finlandia), terra battuta – Finale
09:00 Tomase E. [4] vs Ghirardato E. O.
Il match deve ancora iniziare
TAG: Italiane nei tornei ITF, Italiani nei Future
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