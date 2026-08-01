Challenger 50 Istanbul: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. Un azzurro nelle Quali
Challenger 50 Istanbul – Tabellone Principale – hard
(1) Dan Added vs Lucas Poullain
(PR) Gabriel Debru vs (WC) Mert Naci Turker
Qualifier vs (WC) Arda Azkara
Qualifier vs (8) Mert Alkaya
(4) Petr Bar Biryukov vs (CO) Paul Inchauspe
Qualifier vs Qualifier
(PR) Gijs Brouwer vs Manas Dhamne
(Alt) Denis Yevseyev vs (5) Yanki Erel
(6) Akira Santillan vs Qualifier
(WC) Tuncay Duran vs Antoine Ghibaudo
Vadym Ursu vs Tiago Pereira
Lucio Ratti vs (3) Max Basing
(7) Ilia Simakin vs Adrian Boitan
Fajing Sun vs Semen Pankin
(SE) Constantin Bittoun Kouzmine vs Qualifier
Arthur Weber vs (2) Florent Bax
Challenger 50 Istanbul – Tabellone Qualificazione – hard
(1) Alexander Binda vs (WC) S Mert Ozdemir
Yaroslav Demin vs (8) Sidharth Rawat
(2) Aziz Ouakaa vs Hunter Heck
Erik Arutiunian vs (12) Kenta Miyoshi
(3) Colin Sinclair vs Maxwell Mckennon
(WC) Melih Anavatan vs (Alt) (9) Digvijay Pratap Singh
(4) Koki Matsuda vs (PR) Cem Ilkel
Yurii Dzhavakian vs (7) Daniil Ostapenkov
(5) Radu Albot vs Saba Purtseladze
Dimitris Azoidis vs (10) Toufik Sahtali
(Alt) (6) Maxim Zhukov vs (WC) Kerem Yilmaz
(WC) Samim Filiz vs (11) Alec Deckers
TAG: Circuito Challenger
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