Circuito Challenger Challenger, Copertina

Challenger 50 Istanbul: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. Un azzurro nelle Quali

01/08/2026 17:50 Nessun commento
Alexander Binda
Alexander Binda

TUR Challenger 50 Istanbul – Tabellone Principale – hard
(1) Dan Added FRA vs Lucas Poullain FRA
(PR) Gabriel Debru FRA vs (WC) Mert Naci Turker TUR
Qualifier vs (WC) Arda Azkara TUR
Qualifier vs (8) Mert Alkaya TUR

(4) Petr Bar Biryukov RUS vs (CO) Paul Inchauspe FRA
Qualifier vs Qualifier
(PR) Gijs Brouwer NED vs Manas Dhamne IND
(Alt) Denis Yevseyev KAZ vs (5) Yanki Erel TUR

(6) Akira Santillan JPN vs Qualifier
(WC) Tuncay Duran TUR vs Antoine Ghibaudo FRA
Vadym Ursu UKR vs Tiago Pereira POR
Lucio Ratti ARG vs (3) Max Basing GBR

(7) Ilia Simakin RUS vs Adrian Boitan ROU
Fajing Sun CHN vs Semen Pankin RUS
(SE) Constantin Bittoun Kouzmine FRA vs Qualifier
Arthur Weber FRA vs (2) Florent Bax FRA



TUR Challenger 50 Istanbul – Tabellone Qualificazione – hard
(1) Alexander Binda ITA vs (WC) S Mert Ozdemir TUR
Yaroslav Demin RUS vs (8) Sidharth Rawat IND

(2) Aziz Ouakaa TUN vs Hunter Heck USA
Erik Arutiunian BLR vs (12) Kenta Miyoshi JPN

(3) Colin Sinclair NMI vs Maxwell Mckennon USA
(WC) Melih Anavatan TUR vs (Alt) (9) Digvijay Pratap Singh IND

(4) Koki Matsuda JPN vs (PR) Cem Ilkel TUR
Yurii Dzhavakian UKR vs (7) Daniil Ostapenkov BLR

(5) Radu Albot MDA vs Saba Purtseladze GEO
Dimitris Azoidis GRE vs (10) Toufik Sahtali ALG

(Alt) (6) Maxim Zhukov RUS vs (WC) Kerem Yilmaz TUR
(WC) Samim Filiz TUR vs (11) Alec Deckers NED

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