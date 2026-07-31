Sinner torna al lavoro sul cemento di Monte-Carlo: obiettivo Cincinnati e US Open
Jannik Sinner ha intensificato la preparazione in vista della tournée nordamericana. Dopo alcuni giorni trascorsi nella sua San Candido, il numero uno del mondo si sta allenando sui campi in cemento di Monte-Carlo, dove ha iniziato il lavoro specifico per adattarsi alla superficie che caratterizzerà i prossimi appuntamenti.
L’azzurro ha deciso di rinunciare al Masters 1000 del Canada per recuperare completamente dalle fatiche accumulate durante Wimbledon e preparare con maggiore attenzione il ritorno alle competizioni. Salvo cambiamenti nella programmazione, Sinner tornerà in campo al Masters 1000 di Cincinnati.
Il passaggio dalla terra al cemento
Durante il breve soggiorno a San Candido, Sinner era stato fotografato mentre si allenava su un campo in terra battuta situato alla base degli impianti del Monte Baranci. Il trasferimento a Monte-Carlo segna ora l’inizio della preparazione specifica sul cemento.
Il cambio di superficie richiede un adattamento importante. Dopo le settimane trascorse sull’erba di Wimbledon e le prime sedute sulla terra, il numero uno del mondo deve ritrovare i riferimenti necessari per muoversi efficacemente sul duro e colpire la palla con il giusto tempo.
Il lavoro riguarderà soprattutto gli spostamenti laterali, il servizio, la risposta e la gestione degli scambi da fondo campo. Anche i carichi atletici verranno aumentati progressivamente, evitando di sottoporre il fisico a uno stress eccessivo dopo una prima parte di stagione particolarmente intensa.
La rinuncia al Canada per recuperare energie
La decisione di non partecipare al torneo di Montreal ha interrotto la straordinaria serie di cinque Masters 1000 consecutivi conquistati da Sinner. L’azzurro ha però preferito mettere da parte record e statistiche per tutelare il proprio corpo.
Il secondo trionfo consecutivo a Wimbledon è arrivato al termine di due settimane molto impegnative. Affrontare immediatamente il viaggio verso il Canada e un altro torneo esteso avrebbe ridotto il tempo disponibile per recuperare e preparare il passaggio al cemento.
Sinner e il suo staff hanno quindi scelto di effettuare un blocco di allenamenti a Monte-Carlo, dove il giocatore può lavorare in un ambiente familiare e seguire un programma personalizzato prima della partenza per gli Stati Uniti.
Cincinnati sarà il primo test agonistico
Il Masters 1000 di Cincinnati, in programma dal 13 al 23 agosto, dovrebbe rappresentare il primo appuntamento ufficiale di Sinner dopo Wimbledon. Il torneo dell’Ohio servirà per verificare la condizione raggiunta durante gli allenamenti e ritrovare il ritmo partita.
L’italiano tornerà in un luogo che nel 2025 gli ha lasciato sensazioni contrastanti. Sinner raggiunse la finale, ma fu costretto al ritiro contro Carlos Alcaraz a causa di un malessere. Questa volta cercherà di utilizzare la competizione per arrivare nelle migliori condizioni possibili a New York.
La presenza annunciata di Novak Djokovic e il possibile ritorno dello stesso Alcaraz renderanno Cincinnati uno dei tornei più attesi della stagione. Per Sinner, tuttavia, il risultato immediato non sarà l’unico obiettivo: sarà altrettanto importante valutare la risposta del fisico dopo il periodo senza incontri ufficiali.
Nel mirino soprattutto lo US Open
Il centro della programmazione rimane lo US Open. Sinner vuole presentarsi all’ultimo Slam della stagione con un numero sufficiente di partite nelle gambe, senza però arrivare a New York affaticato da un calendario troppo intenso.
Gli allenamenti sul cemento di Monte-Carlo rappresentano quindi un passaggio fondamentale. Il numero uno del mondo potrà aumentare gradualmente l’intensità, affinare i dettagli tecnici e prepararsi alle condizioni che troverà negli Stati Uniti.
Dopo il riposo successivo al trionfo di Wimbledon e le prime sedute nella sua San Candido, Sinner è tornato pienamente al lavoro: il cemento di Monte-Carlo è il punto di partenza verso Cincinnati e lo US Open.
Francesco Paolo Villarico
TAG: Italiani, Jannik Sinner
No, si interessa di idraulica: spedisce lavandini.
Lasciamola fare a lui e al suo staff la programmazione…. Essere selettivi ok e loro lo sono, ma quella che proponi può essere di un giocatore di 35 anni..
Lasciamola fare a lui e al suo staff la programmazione…. Essere selettivi ok e loro lo sono, ma quella che proponi può essere di un giocatore di 35 anni..
@ fate come il koala se non vi vuole non provate a ucciderla: mettetevi a dormire ( (#4661007)
Fagli fare almeno il double sunshine, altrimenti diventa un pensionato
Ahahahahah grande il mio AmicoGenerale.
@ fate come il koala se non vi vuole non provate a ucciderla: mettetevi a dormire ( (#4661007)
Anche io farei così,anzi toglierei il torneo di preparazione di Wimbledon e magari farei Miami per non perdere troppo ritmo,comunque focus totale sugli slam e zero interesse per tutto il resto
Ma guarda un po,il caterpillar si allena….
Vai Campione.
Vinciamo US Open e Atp Finals e mi ritengo soddisfatto.
Poi a gennaio attacco agli Australian Open per chiudere il Grande Slam a Parigi.
Si può fare, Alieno
Bene così campione, tutela al massimo il tuo fisico. Centellina le tue energie e pensa soltanto agli obbiettivi dei campioni: gli Slam.
Fossi in lui: un torneo di preparazione Australian Open + Australian Open; Roma + Roland Garros. Un torneo di preparazione sull’erba + Wimbledon. Cincinnati + U.S.Open . Torneo indoor di preparazione + Finali di Torino. Nient’altro. Chissenefrega della classifica (a parte il fatto che se vinci i 4 Slam + Torino e fai qualche punticino in quelli di preparazione, mi sa che rimani primo comunque …
Così tranquillizza alcuni di noi sostenitori del Campionissimo
Si…vabbè…adesso è anche muratore…
Sinner si è allenato prima a San Candido ed ora a Montecarlo, Berrettini ad Ibiza…si tratta evidentemente di modi diversi di preparazione, d’altronde è questa la bellezza di questo sport: la diversità.