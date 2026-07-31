ATP 500 Washington e ATP 250 Los Cabos: I risultati completi con il dettaglio del Day 5. In campo Lorenzo Musetti nei quarti di finale del torneo di Washington (LIVE)
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Prevalentemente nuvoloso, poi soleggiato · Picco 31°C
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✅ Asciutto
🎾 Quarti di Finale
🏸 Cemento
Stadium – ore 18:00
Alex de Minaur vs Brandon Nakashima (Non prima 20:00)
Taylor Fritz vs Alex Michelsen
Alejandro Tabilo vs Ben Shelton (Non prima 02:00)
John Harris – ore 18:00
Rafael Jodar vs Lorenzo Musetti (Non prima 00:00)
Grandstand – ore 21:00
Julian Cash / Lloyd Glasspool vs Sadio Doumbia / Fabien Reboul
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Parzialmente nuvoloso, poi soleggiato · Picco 32°C
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✅ Asciutto
🎾 Semifinali
🏸 Cemento
Estadio Alejandro Burillo – ore 04:30
Coleman Wong vs Arthur Gea
Cameron Norrie vs Denis Shapovalov (Non prima 06:00)
Grandstand – ore 04:30
Gonzalo Escobar / Niki Kaliyanda Poonacha vs Finn Reynolds / James Watt
Ryan Seggerman / Patrik Trhac vs Orlando Luz / Rafael Matos
TAG: Circuito ATP
Si, Pier, ma ogni cavallo ha bisogno del fantino…
@ Pier no guest (#4661111)
Mi sono loggato per metterti il verde, sottoscrivo in pieno quanto hai scritto.
Sky ha i diritti di Washington..
Ma perché nn mostra Deminaur -Nakashima? Peraltro sul centrale..
Come sempre quando va in campo Muso c’è un mix di speranze e timori da parte dei suoi fan.
Ad oggi,parlo di Lorenzo “sano”, l’unico con cui non può vincere è Jannik per troppi fattori,fisici,tecnici,tattici e mentali perché puoi variare,correre,inventare ma il basculante del garage vince sempre.
Con tutti gli altri , infortuni a parte,se la gioca perché se è vero che ha meno solidità e potenza combinate di tutti è altrettanto vero che nessuno gioca come lui e ti manda ai matti quando alza il pallettone e poi entra con slice,rovescio in controbalzo o dritto anticipato. Fa giocare male,toglie quello che tutti amano: il ritmo.
Ad oggi ciò che fa temere di più è la recidiva agli infortuni che ferisce in un fisico perfetto per il tennis ma che si è scoperto fragile.
Se prendi Muso non hai preso un cavallo vincente ma un cavallo avvincente.
Riguardo l orario di musetti, per chi non avesse capito, ci sono 6 ore di differenza con. Washington, quindi gioca a circa mezzanotte
Ricordo ad inizio torneo che qualcuno ha preso in giro gli americani perché avevano perso qualche giocatore, Tiafoe, Tien, Paul.
Comunque ai quarti di finale ne hanno portati 4.
Sono amici praticamente dalla pubertà, credo che la competizione ci sia, ma anche la gioia per il tuo amico.
Parlo per me, a canottaggio avevo un compagno nel due senza che regolarmente diventava avversario nel singolo e quando vinceva al mio posto ero arrabbiato per me e contento per lui… Se perdevamo entrambi (accadeva spesso) non era una consolazione per messuno dei due.
Per questo sarà fondamentale giocare con una buona percentuale e sfruttare il non buonissimo servizio di Jodar per avere sempre l’iniziativa
Non posso dire come finirà il match però posso dire Musetti giocherà per tutto il tempo col rovescio in slice
E l’utenza del sito si lamenterà e dirà “ma perché Musetti non riesce a stare vicino al campo? Perché è così passivo?” Indovinate cosa ci vuole per stare più vicino al campo? Esattamente: l’anticipo
Perché Federer Wawrinka e Dimitrov riuscivano ad anticipare mentre Musetti e Gasquet non ci riescono? Eppure si tratta di 4 mani molto educate
Vi faccio un’altra domanda: su quale superficie si sono formati da bambini Federer Wawrinka e Dimitrov? Il cemento
Su quale superficie si sono formati Musetti e Gasquet? Terra
L’utenza livetennis pretende che Musetti stia sempre vicino al campo ma COME PUÒ MUSETTI stare vicino al campo se è cresciuto su una superficie che ti INCORAGGIA a stare 3 METRI FUORI ED A TIRARE TOPPONI?
https://youtu.be/N6N1qQaYvsQ?is=RjQD6QKKjMK48f7i
Vi lascio con un video di Piatti che alla domanda “che punti deboli aveva Sinner da bambino?” Risponde:”aveva aperture ampie quindi la prima cosa che abbiamo fatto è stata quella di accorciare le aperture e fare in modo che i suoi colpi diventassero sempre più lineari”
VE LO DICE ANCHE PIATTI CHE IL TENNIS DEL FUTURO È SUL CEMENTO ED È ESCLUSIVAMENTE BOOM BOOM SENZA VARIAZIONI
In Italia può TRANQUILLAMENTE nascere un talento anche superiore a Sinner ma finché i coach Italiani resteranno aggrappati al tennis da terraioli DOPO SINNER L’ITALIA RITORNERÀ A NON AVERE NEMMENO UN TOP 200 PERCHÉ I COACH ITALIANI SI RIFIUTANO DI CAPIRE CHE IL TENNIS DEL FUTURO È QUELLO SENZA VARIAZIONI CON SOLO CANNONATE DI DRITTO E DI ROVESCIO
@ Marco M. (#4660873)
Mah… che la crescita repentina del suo “amico” Cobolli gli faccia piacere ho forti dubbi.
Scusate la ridondanza: era per correggere il puntevirgola al posto del puntesclamativo che volevo mettere…
Il punto è che anche Muso se sarà costretto a far, come suo solito, tergicristallo, rischia di affaticarsi troppo.
Per capire ci capirà, ma il fisico reggerà?
Forza Lorenzo!
Il punto è che anche Muso se sarà costretto a far, come suo solito, tergicristallo, rischia di affaticarsi troppo.
Per capire ci capirà, ma il fisico reggerà?
Forza Lorenzo!
Il punto è che anche Muso se sarà costretto a far, come suo solito, tergicristallo, rischia di affaticarsi troppo.
Per capire ci capirà, ma il fisico reggerà?
Forza Lorenzo;
Che poi l’atp non permetterà mai a giocatori così brutti, vedi Mensik in arte Victor Van Dort fidanzato della Sposa cadavere, di diventare n. 1..
Anche perché perdere con il giocatore più brutto del circuito..a parte gli scherzi è naturale che non sia al 100% ma alla fine sono tutti in un gruppone dove le differenze sono minime e tutti possono vincere e perdere con tutti a secondo della forma, della superficie, della giornata. Da Shelton al n. 30 ci sono mille punti e altri 1000 per arrivare al n. 100..senza scomodare Sinner, da Zverev al quarto oltre tremila punti..
@ Giampieur (#4660876)
Che gli incontri femminili partono dalle ore 18 ma il match di Musetti si giocherà su quel campo non prima di 00:00.
Forza Muso, basta alzare un pochino il livello. Se Jodar sarà costretto a fare destra e sinistra non ci capità niente
Non si capisce l’orario..musetti c’è scritto ore 18 poi tra parentesi non prima di mezzanotte? Che vuol dire
Oggi anche i siti di betting danno Musetti sfavorito, quindi spero che non arrivi qualche fenomeno a dirmi che tifo contro se prevedo la sconfitta.
Ovviamente il miglior Muso per me se la giocherebbe e potrebbe vincere, ma continuo a pensare che adesso Lorenzo debba solo recuperare una buona forma prima dell’ultimo Slam e in vista dei tornei di fine anno.
Con Arnaldi è andata come è andata e con Vukic l’ha vinta di carattere dopo aver rischiato di perderla sempre per i suoi atavici difetti, ma oggi temo che quel Muso non basti e dovrebbe fare un salto di qualità che al momento ritengo improbabile.
Stanotte potrò seguirla dal vivo, finalmente. Le emozioni della diretta sono impagabili rispetto a una differita e magari Lorenzo mi stupirà con le sue magie imbrigliando il gioco del giovane spagnolo.
Sarebbe un grande successo centrare la semifinale sapendo che è in vantaggio negli H2H con tutti i partecipanti esclusi Michelsen e Tabilo con i quali ha perso l’unico incontro effettuato.
Dovesse farcela con Jodar allora si che diventerei ottimista, ma intanto un passo alla volta.
Poi ha una motivazione speciale, entro fine anno penso che voglia riprendersi quel ruolo da numero due italiano (per classifica perché per tornei vinti Berrettini è lontano)) che fino all’infortunio nessuno metteva in dubbio. La grande crescita del suo amico Cobolli se da un lato gli avrà fatto molto piacere, dall’altro gli dovrebbe aver dato una spinta per cercare di sorpassarlo nuovamente.
Non penso che ci riuscirà entro la fine della stagione, ma sarà una bella motivazione per dare il meglio.