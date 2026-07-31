Circuito ATP ATP, Copertina

ATP 500 Washington e ATP 250 Los Cabos: I risultati completi con il dettaglio del Day 5. In campo Lorenzo Musetti nei quarti di finale del torneo di Washington (LIVE)

31/07/2026 09:07 20 commenti
Lorenzo Musetti nella foto - Foto Getty Images
Lorenzo Musetti nella foto - Foto Getty Images

🇺🇸
ATP 500 Washington
Washington, USA  ·  31 Luglio 2026

25°C
Prevalentemente nuvoloso, poi soleggiato  ·  Picco 31°C
CIELO Prevalentemente sereno nelle prime ore, poi prevalentemente soleggiato dalla mattina
PIOGGIA Assente nelle ore indicate
CAMPO Cemento
CEMENTO

Andamento della giornata — 31 Luglio
05:00
22°
06:00
20°
07:00
22°
08:00
23°
09:00
25°
10:00
26°
11:00
28°
12:00
29°
13:00
30°
14:00
31°
✅  Nessuna pioggia indicata: quarti di finale sul cemento in condizioni buone
🎾  Programma del giorno — 31 Luglio
🎾
ATP 500 · Main Draw
Quarti di Finale · Cemento
QF
⛅  Sole e nuvole
✅  Asciutto
🎾  Quarti di Finale
🏸  Cemento

Stadium – ore 18:00
Alex de Minaur AUS vs Brandon Nakashima USA (Non prima 20:00)

ATP Washington
Alex de Minaur [1]
6
4
Brandon Nakashima
7
6
Vincitore: Nakashima
Mostra dettagli

Taylor Fritz USA vs Alex Michelsen USA

ATP Washington
Taylor Fritz [3]
30
1
Alex Michelsen
0
1
Mostra dettagli

Alejandro Tabilo CHI vs Ben Shelton USA (Non prima 02:00)

Il match deve ancora iniziare



John Harris – ore 18:00
Rafael Jodar ESP vs Lorenzo Musetti ITA (Non prima 00:00)

Il match deve ancora iniziare



Grandstand – ore 21:00
Julian Cash GBR / Lloyd Glasspool GBR vs Sadio Doumbia FRA / Fabien Reboul FRA

ATP Washington
Julian Cash / Lloyd Glasspool [3]
0
0
Sadio Doumbia / Fabien Reboul
0
0
Vincitore: Cash / Glasspool per walkover
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🇲🇽
ATP 250 Los Cabos
Los Cabos, Messico  ·  31 Luglio 2026

29°C
Parzialmente nuvoloso, poi soleggiato  ·  Picco 32°C
CIELO Sereno nelle prime ore, poi soleggiato dalla mattina
PIOGGIA Assente nelle ore indicate
CAMPO Cemento
CEMENTO

Andamento della giornata — 31 Luglio
03:00
28°
04:00
28°
05:00
27°
06:00
28°
07:00
29°
08:00
30°
09:00
31°
10:00
32°
11:00
32°
✅  Nessuna pioggia indicata: semifinali sul cemento con caldo da gestire
🎾  Programma del giorno — 31 Luglio
🎾
ATP 250 · Main Draw
Semifinali · Cemento
SF
☀  Soleggiato
✅  Asciutto
🎾  Semifinali
🏸  Cemento

Estadio Alejandro Burillo – ore 04:30
Coleman Wong HKG vs Arthur Gea FRA

Il match deve ancora iniziare

Cameron Norrie GBR vs Denis Shapovalov CAN (Non prima 06:00)

Il match deve ancora iniziare



Grandstand – ore 04:30
Gonzalo Escobar ECU / Niki Kaliyanda Poonacha IND vs Finn Reynolds NZL / James Watt NZL

Il match deve ancora iniziare

Ryan Seggerman USA / Patrik Trhac USA vs Orlando Luz BRA / Rafael Matos BRA

Il match deve ancora iniziare

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20 commenti. Lasciane uno!

😐😈😯🙂😕😎👿😀💡😳😛🙄😉😥😮😆😡🙁

walden 31-07-2026 21:14

Scritto da Pier no guest
Come sempre quando va in campo Muso c’è un mix di speranze e timori da parte dei suoi fan.
Ad oggi,parlo di Lorenzo “sano”, l’unico con cui non può vincere è Jannik per troppi fattori,fisici,tecnici,tattici e mentali perché puoi variare,correre,inventare ma il basculante del garage vince sempre.
Con tutti gli altri , infortuni a parte,se la gioca perché se è vero che ha meno solidità e potenza combinate di tutti è altrettanto vero che nessuno gioca come lui e ti manda ai matti quando alza il pallettone e poi entra con slice,rovescio in controbalzo o dritto anticipato. Fa giocare male,toglie quello che tutti amano: il ritmo.
Ad oggi ciò che fa temere di più è la recidiva agli infortuni che ferisce in un fisico perfetto per il tennis ma che si è scoperto fragile.
Se prendi Muso non hai preso un cavallo vincente ma un cavallo avvincente.

Si, Pier, ma ogni cavallo ha bisogno del fantino…

 20
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piper 31-07-2026 21:04

@ Pier no guest (#4661111)

Mi sono loggato per metterti il verde, sottoscrivo in pieno quanto hai scritto.

 19
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+1: Detuqueridapresencia
Italo (Guest) 31-07-2026 20:12

Sky ha i diritti di Washington..
Ma perché nn mostra Deminaur -Nakashima? Peraltro sul centrale..

 18
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Pier no guest 31-07-2026 19:15

Come sempre quando va in campo Muso c’è un mix di speranze e timori da parte dei suoi fan.
Ad oggi,parlo di Lorenzo “sano”, l’unico con cui non può vincere è Jannik per troppi fattori,fisici,tecnici,tattici e mentali perché puoi variare,correre,inventare ma il basculante del garage vince sempre.
Con tutti gli altri , infortuni a parte,se la gioca perché se è vero che ha meno solidità e potenza combinate di tutti è altrettanto vero che nessuno gioca come lui e ti manda ai matti quando alza il pallettone e poi entra con slice,rovescio in controbalzo o dritto anticipato. Fa giocare male,toglie quello che tutti amano: il ritmo.
Ad oggi ciò che fa temere di più è la recidiva agli infortuni che ferisce in un fisico perfetto per il tennis ma che si è scoperto fragile.
Se prendi Muso non hai preso un cavallo vincente ma un cavallo avvincente.

 17
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+1: Manu09, ambrobaj, etberit, piper, Detuqueridapresencia, Marco Tullio Cicerone, Marco M., Il GUEst
Robeppe (Guest) 31-07-2026 19:06

Riguardo l orario di musetti, per chi non avesse capito, ci sono 6 ore di differenza con. Washington, quindi gioca a circa mezzanotte

 16
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MAURO (Guest) 31-07-2026 17:47

Ricordo ad inizio torneo che qualcuno ha preso in giro gli americani perché avevano perso qualche giocatore, Tiafoe, Tien, Paul.
Comunque ai quarti di finale ne hanno portati 4.

 15
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Marco M. 31-07-2026 16:52

Scritto da tinapica
@ Marco M. (#4660873)
Mah… che la crescita repentina del suo “amico” Cobolli gli faccia piacere ho forti dubbi.

Sono amici praticamente dalla pubertà, credo che la competizione ci sia, ma anche la gioia per il tuo amico.
Parlo per me, a canottaggio avevo un compagno nel due senza che regolarmente diventava avversario nel singolo e quando vinceva al mio posto ero arrabbiato per me e contento per lui… Se perdevamo entrambi (accadeva spesso) non era una consolazione per messuno dei due.

 14
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+1: ambrobaj, Detuqueridapresencia
Manu09 31-07-2026 16:44

Scritto da tinapica

Scritto da Manu09
Forza Muso, basta alzare un pochino il livello. Se Jodar sarà costretto a fare destra e sinistra non ci capità niente

Il punto è che anche Muso se sarà costretto a far, come suo solito, tergicristallo, rischia di affaticarsi troppo.
Per capire ci capirà, ma il fisico reggerà?
Forza Lorenzo!

Per questo sarà fondamentale giocare con una buona percentuale e sfruttare il non buonissimo servizio di Jodar per avere sempre l’iniziativa

 13
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Ging89 31-07-2026 16:34

Non posso dire come finirà il match però posso dire Musetti giocherà per tutto il tempo col rovescio in slice

E l’utenza del sito si lamenterà e dirà “ma perché Musetti non riesce a stare vicino al campo? Perché è così passivo?” Indovinate cosa ci vuole per stare più vicino al campo? Esattamente: l’anticipo

Perché Federer Wawrinka e Dimitrov riuscivano ad anticipare mentre Musetti e Gasquet non ci riescono? Eppure si tratta di 4 mani molto educate

Vi faccio un’altra domanda: su quale superficie si sono formati da bambini Federer Wawrinka e Dimitrov? Il cemento

Su quale superficie si sono formati Musetti e Gasquet? Terra

L’utenza livetennis pretende che Musetti stia sempre vicino al campo ma COME PUÒ MUSETTI stare vicino al campo se è cresciuto su una superficie che ti INCORAGGIA a stare 3 METRI FUORI ED A TIRARE TOPPONI?

https://youtu.be/N6N1qQaYvsQ?is=RjQD6QKKjMK48f7i

Vi lascio con un video di Piatti che alla domanda “che punti deboli aveva Sinner da bambino?” Risponde:”aveva aperture ampie quindi la prima cosa che abbiamo fatto è stata quella di accorciare le aperture e fare in modo che i suoi colpi diventassero sempre più lineari”

VE LO DICE ANCHE PIATTI CHE IL TENNIS DEL FUTURO È SUL CEMENTO ED È ESCLUSIVAMENTE BOOM BOOM SENZA VARIAZIONI

In Italia può TRANQUILLAMENTE nascere un talento anche superiore a Sinner ma finché i coach Italiani resteranno aggrappati al tennis da terraioli DOPO SINNER L’ITALIA RITORNERÀ A NON AVERE NEMMENO UN TOP 200 PERCHÉ I COACH ITALIANI SI RIFIUTANO DI CAPIRE CHE IL TENNIS DEL FUTURO È QUELLO SENZA VARIAZIONI CON SOLO CANNONATE DI DRITTO E DI ROVESCIO

 12
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tinapica 31-07-2026 16:25

@ Marco M. (#4660873)

Mah… che la crescita repentina del suo “amico” Cobolli gli faccia piacere ho forti dubbi.

 11
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+1: ambrobaj
tinapica 31-07-2026 16:23

Scusate la ridondanza: era per correggere il puntevirgola al posto del puntesclamativo che volevo mettere…

 10
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tinapica 31-07-2026 16:22

Scritto da Manu09
Forza Muso, basta alzare un pochino il livello. Se Jodar sarà costretto a fare destra e sinistra non ci capità niente

Il punto è che anche Muso se sarà costretto a far, come suo solito, tergicristallo, rischia di affaticarsi troppo.
Per capire ci capirà, ma il fisico reggerà?
Forza Lorenzo!

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tinapica 31-07-2026 16:22

Scritto da Manu09
Forza Muso, basta alzare un pochino il livello. Se Jodar sarà costretto a fare destra e sinistra non ci capità niente

Il punto è che anche Muso se sarà costretto a far, come suo solito, tergicristallo, rischia di affaticarsi troppo.
Per capire ci capirà, ma il fisico reggerà?
Forza Lorenzo!

 8
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tinapica 31-07-2026 16:22

Scritto da Manu09
Forza Muso, basta alzare un pochino il livello. Se Jodar sarà costretto a fare destra e sinistra non ci capità niente

Il punto è che anche Muso se sarà costretto a far, come suo solito, tergicristallo, rischia di affaticarsi troppo.
Per capire ci capirà, ma il fisico reggerà?
Forza Lorenzo;

 7
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Giampi 31-07-2026 15:14

Scritto da Giampi

Scritto da Marco M.
Oggi anche i siti di betting danno Musetti sfavorito, quindi spero che non arrivi qualche fenomeno a dirmi che tifo contro se prevedo la sconfitta.
Ovviamente il miglior Muso per me se la giocherebbe e potrebbe vincere, ma continuo a pensare che adesso Lorenzo debba solo recuperare una buona forma prima dell’ultimo Slam e in vista dei tornei di fine anno.
Con Arnaldi è andata come è andata e con Vukic l’ha vinta di carattere dopo aver rischiato di perderla sempre per i suoi atavici difetti, ma oggi temo che quel Muso non basti e dovrebbe fare un salto di qualità che al momento ritengo improbabile.
Stanotte potrò seguirla dal vivo, finalmente. Le emozioni della diretta sono impagabili rispetto a una differita e magari Lorenzo mi stupirà con le sue magie imbrigliando il gioco del giovane spagnolo.
Sarebbe un grande successo centrare la semifinale sapendo che è in vantaggio negli H2H con tutti i partecipanti esclusi Michelsen e Tabilo con i quali ha perso l’unico incontro effettuato.
Dovesse farcela con Jodar allora si che diventerei ottimista, ma intanto un passo alla volta.
Poi ha una motivazione speciale, entro fine anno penso che voglia riprendersi quel ruolo da numero due italiano (per classifica perché per tornei vinti Berrettini è lontano)) che fino all’infortunio nessuno metteva in dubbio. La grande crescita del suo amico Cobolli se da un lato gli avrà fatto molto piacere, dall’altro gli dovrebbe aver dato una spinta per cercare di sorpassarlo nuovamente.
Non penso che ci riuscirà entro la fine della stagione, ma sarà una bella motivazione per dare il meglio.

Anche perché perdere con il giocatore più brutto del circuito..a parte gli scherzi è naturale che non sia al 100% ma alla fine sono tutti in un gruppone dove le differenze sono minime e tutti possono vincere e perdere con tutti a secondo della forma, della superficie, della giornata. Da Shelton al n. 30 ci sono mille punti e altri 1000 per arrivare al n. 100..senza scomodare Sinner, da Zverev al quarto oltre tremila punti..

Che poi l’atp non permetterà mai a giocatori così brutti, vedi Mensik in arte Victor Van Dort fidanzato della Sposa cadavere, di diventare n. 1..

 6
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+1: Detuqueridapresencia
Giampi 31-07-2026 14:56

Scritto da Marco M.
Oggi anche i siti di betting danno Musetti sfavorito, quindi spero che non arrivi qualche fenomeno a dirmi che tifo contro se prevedo la sconfitta.
Ovviamente il miglior Muso per me se la giocherebbe e potrebbe vincere, ma continuo a pensare che adesso Lorenzo debba solo recuperare una buona forma prima dell’ultimo Slam e in vista dei tornei di fine anno.
Con Arnaldi è andata come è andata e con Vukic l’ha vinta di carattere dopo aver rischiato di perderla sempre per i suoi atavici difetti, ma oggi temo che quel Muso non basti e dovrebbe fare un salto di qualità che al momento ritengo improbabile.
Stanotte potrò seguirla dal vivo, finalmente. Le emozioni della diretta sono impagabili rispetto a una differita e magari Lorenzo mi stupirà con le sue magie imbrigliando il gioco del giovane spagnolo.
Sarebbe un grande successo centrare la semifinale sapendo che è in vantaggio negli H2H con tutti i partecipanti esclusi Michelsen e Tabilo con i quali ha perso l’unico incontro effettuato.
Dovesse farcela con Jodar allora si che diventerei ottimista, ma intanto un passo alla volta.
Poi ha una motivazione speciale, entro fine anno penso che voglia riprendersi quel ruolo da numero due italiano (per classifica perché per tornei vinti Berrettini è lontano)) che fino all’infortunio nessuno metteva in dubbio. La grande crescita del suo amico Cobolli se da un lato gli avrà fatto molto piacere, dall’altro gli dovrebbe aver dato una spinta per cercare di sorpassarlo nuovamente.
Non penso che ci riuscirà entro la fine della stagione, ma sarà una bella motivazione per dare il meglio.

Anche perché perdere con il giocatore più brutto del circuito..a parte gli scherzi è naturale che non sia al 100% ma alla fine sono tutti in un gruppone dove le differenze sono minime e tutti possono vincere e perdere con tutti a secondo della forma, della superficie, della giornata. Da Shelton al n. 30 ci sono mille punti e altri 1000 per arrivare al n. 100..senza scomodare Sinner, da Zverev al quarto oltre tremila punti..

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+1: Marco M., ambrobaj, Detuqueridapresencia
LiveTennis.it Staff 31-07-2026 11:04

@ Giampieur (#4660876)

Che gli incontri femminili partono dalle ore 18 ma il match di Musetti si giocherà su quel campo non prima di 00:00.

 4
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+1: Etor
Manu09 31-07-2026 10:53

Forza Muso, basta alzare un pochino il livello. Se Jodar sarà costretto a fare destra e sinistra non ci capità niente

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Giampieur (Guest) 31-07-2026 10:31

Non si capisce l’orario..musetti c’è scritto ore 18 poi tra parentesi non prima di mezzanotte? Che vuol dire

 2
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Marco M. 31-07-2026 10:24

Oggi anche i siti di betting danno Musetti sfavorito, quindi spero che non arrivi qualche fenomeno a dirmi che tifo contro se prevedo la sconfitta.
Ovviamente il miglior Muso per me se la giocherebbe e potrebbe vincere, ma continuo a pensare che adesso Lorenzo debba solo recuperare una buona forma prima dell’ultimo Slam e in vista dei tornei di fine anno.
Con Arnaldi è andata come è andata e con Vukic l’ha vinta di carattere dopo aver rischiato di perderla sempre per i suoi atavici difetti, ma oggi temo che quel Muso non basti e dovrebbe fare un salto di qualità che al momento ritengo improbabile.
Stanotte potrò seguirla dal vivo, finalmente. Le emozioni della diretta sono impagabili rispetto a una differita e magari Lorenzo mi stupirà con le sue magie imbrigliando il gioco del giovane spagnolo.
Sarebbe un grande successo centrare la semifinale sapendo che è in vantaggio negli H2H con tutti i partecipanti esclusi Michelsen e Tabilo con i quali ha perso l’unico incontro effettuato.
Dovesse farcela con Jodar allora si che diventerei ottimista, ma intanto un passo alla volta.
Poi ha una motivazione speciale, entro fine anno penso che voglia riprendersi quel ruolo da numero due italiano (per classifica perché per tornei vinti Berrettini è lontano)) che fino all’infortunio nessuno metteva in dubbio. La grande crescita del suo amico Cobolli se da un lato gli avrà fatto molto piacere, dall’altro gli dovrebbe aver dato una spinta per cercare di sorpassarlo nuovamente.
Non penso che ci riuscirà entro la fine della stagione, ma sarà una bella motivazione per dare il meglio.

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+1: Il GUEst, Detuqueridapresencia, Marco Tullio Cicerone, ambrobaj, etberit