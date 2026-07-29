Italiani in Campo (ATP-WTA-Challenger): I risultati completi con il dettaglio del 29 Luglio 2026
ATP 500 Washington – hard
R16 Vukic – Musetti Non prima 19:00
ATP 250 Los Cabos – hard
R16 Svrcina – Darderi 3° inc. ore 3:00
CH 125 San Marino – terra
R16 Muller – Cecchinato Non prima 18:30
R16 Diaz Acosta – Forti Non prima 20:30
CH 75 Bonn – terra
R16 Hermans /Lalami – Merino /Ricca Inizio 13:00
WTA 500 Washington Dc – hard
2T Navarro – Cocciaretto ore 20:00
WTA Targu Mures 125 – terra
1T Spiteri /Yashina – Bara /Karamoko 2 incontro dalle 16:00
QF Ibragimova /Toth – Ciric Bagaric /Moratelli 2 incontro dalle 11:00
TAG: Italiani in campo
7 commenti
Vabbe’, pero’ certe previsioni sono ovviamente “salvo infortuni” e Rune , sin da fine 2023 ha cominciato a soffrire di dolori alla schiena che ne hanno sempre condizionato il rendimento , poi vabbe’, si e’ rotto il tendine achille , ma erano gia’ un paio di anni che non riusciva a giocare con continuita’ e senza dolore. Io credo che se avesse potuto avere una carriera senza problemi fisici, adesso certamente sarebbe quanto meno al posto di Zverev. Credo che abbiamo perso (spero tanto di no) un grandissimo protagonista ed antagonista dei big two.
…e alle 2:30 hanno finito ! 😉
Ha vinto Svrcina,
nonostante i 12 (!) DF
(e 3 “assi”).
Per cui domani alle 6:00 nostre (le 21:00 in Mex), giocherà col Dardo. 😉
SE è per questo le stesse cose si leggevano anche su i siti italiani, adesso certe personaggi sono spariti, o hanno cambiato nick per la vergogna, ma io ricordo un “Alcaraz sideralmente lontano da Sinner” ad Ottobre 2023
Sconvolgenti le sconfitte di Kouamè e Landaluce, addirittura al 1T, già pronosticati come probabili futuri #1 e vincitori di numerosi Slam.
Tra l’altro ho letto ieri un articolo su un sito straniero che andava a rivangare le previsioni fatte dai lettori nel corso del 2023, quando al 90% si valutava Rune come sicuro #1 e vincitore di Major, sulla scorta della vittoria a Parigi (su Djokovic) nel ’22 ed altre prestazioni brillanti del danese.
Al contrario Sinner (poi “sbocciato” a fine ’23, come finalista alle Finals e vincitore di Davis Cup) era visto come un tennista mediocre che difficilmente avrebbe vinto un titolo 1000 e sicuramente MAI uno Slam.
Poi nella stagione 2024 si ribaltarono tutti i pronostici, con l’uscita di Holger dalla top-10 e con il “volo” di Jannik fino al #1 e poi nell’Olimpo dei più grandi di sempre, insieme al fenomeno Alcaraz.
…a proposito di orari… 🙁
Walton e Svrcina quasi alle 2 di notte hanno appena iniziato il terzo set: un set pari con due TB: 2:30 di gioco.
Finiranno a ora di colazione… 🙂
Il vincitore domani (!) (mercoledì per loro: 9 ore di fuso), giocherà col Dardo, che si spera si sia “ritemprato” e abbia assorbito la scoppola con Blockx, la trasvolata e le 9 ore.
Vedremo… 😉
Redazione.
Agostini in doppio a Liberec… 😉
Cecchinato potrebbe andare molto avanti, ha un bel tabellone