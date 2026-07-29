Italiani in Campo ATP, Challenger, Copertina, WTA

Italiani in Campo (ATP-WTA-Challenger): I risultati completi con il dettaglio del 29 Luglio 2026

29/07/2026 09:43 7 commenti
Francesco Forti nella foto
Francesco Forti nella foto

USA ATP 500 Washington – hard
R16 Vukic AUS – Musetti ITA Non prima 19:00

Il match deve ancora iniziare



MEX ATP 250 Los Cabos – hard
R16 Svrcina CZE – Darderi ITA 3° inc. ore 3:00

Il match deve ancora iniziare



SMR CH 125 San Marino – terra
R16 Muller FRA – Cecchinato ITA Non prima 18:30

Il match deve ancora iniziare

R16 Diaz Acosta ARG – Forti ITA Non prima 20:30

Il match deve ancora iniziare



GER CH 75 Bonn – terra
R16 Hermans NED/Lalami MAR – Merino PER/Ricca ITA Inizio 13:00

Il match deve ancora iniziare



USA WTA 500 Washington Dc – hard
2T Navarro USA – Cocciaretto ITA ore 20:00

Il match deve ancora iniziare



ROU WTA Targu Mures 125 – terra
1T Spiteri ITA/Yashina RUS – Bara ROU/Karamoko SUI 2 incontro dalle 16:00

Il match deve ancora iniziare

QF Ibragimova RUS/Toth HUN – Ciric Bagaric CRO/Moratelli ITA 2 incontro dalle 11:00

WTA Targu Mures 125
Alevtina Ibragimova / Amarissa Toth
30
0
Lucija Ciric Bagaric / Angelica Moratelli
40
1
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7 commenti

fondo (Guest) 29-07-2026 12:46

Scritto da no Sinner no Party

Scritto da pablito
…a proposito di orari…
Walton e Svrcina quasi alle 2 di notte hanno appena iniziato il terzo set: un set pari con due TB: 2:30 di gioco.
Finiranno a ora di colazione…
Il vincitore domani (!) (mercoledì per loro: 9 ore di fuso), giocherà col Dardo, che si spera si sia “ritemprato” e abbia assorbito la scoppola con Blockx, la trasvolata e le 9 ore.
Vedremo…

Sconvolgenti le sconfitte di Kouamè e Landaluce, addirittura al 1T, già pronosticati come probabili futuri #1 e vincitori di numerosi Slam.
Tra l’altro ho letto ieri un articolo su un sito straniero che andava a rivangare le previsioni fatte dai lettori nel corso del 2023, quando al 90% si valutava Rune come sicuro #1 e vincitore di Major, sulla scorta della vittoria a Parigi (su Djokovic) nel ’22 ed altre prestazioni brillanti del danese.
Al contrario Sinner (poi “sbocciato” a fine ’23, come finalista alle Finals e vincitore di Davis Cup) era visto come un tennista mediocre che difficilmente avrebbe vinto un titolo 1000 e sicuramente MAI uno Slam.
Poi nella stagione 2024 si ribaltarono tutti i pronostici, con l’uscita di Holger dalla top-10 e con il “volo” di Jannik fino al #1 e poi nell’Olimpo dei più grandi di sempre, insieme al fenomeno Alcaraz.

Vabbe’, pero’ certe previsioni sono ovviamente “salvo infortuni” e Rune , sin da fine 2023 ha cominciato a soffrire di dolori alla schiena che ne hanno sempre condizionato il rendimento , poi vabbe’, si e’ rotto il tendine achille , ma erano gia’ un paio di anni che non riusciva a giocare con continuita’ e senza dolore. Io credo che se avesse potuto avere una carriera senza problemi fisici, adesso certamente sarebbe quanto meno al posto di Zverev. Credo che abbiamo perso (spero tanto di no) un grandissimo protagonista ed antagonista dei big two.

 7
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pablito 29-07-2026 11:27

…e alle 2:30 hanno finito ! 😉

Ha vinto Svrcina,
nonostante i 12 (!) DF
(e 3 “assi”).

Per cui domani alle 6:00 nostre (le 21:00 in Mex), giocherà col Dardo. 😉

 6
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walden 29-07-2026 11:16

Scritto da no Sinner no Party

Scritto da pablito
…a proposito di orari…
Walton e Svrcina quasi alle 2 di notte hanno appena iniziato il terzo set: un set pari con due TB: 2:30 di gioco.
Finiranno a ora di colazione…
Il vincitore domani (!) (mercoledì per loro: 9 ore di fuso), giocherà col Dardo, che si spera si sia “ritemprato” e abbia assorbito la scoppola con Blockx, la trasvolata e le 9 ore.
Vedremo…

Sconvolgenti le sconfitte di Kouamè e Landaluce, addirittura al 1T, già pronosticati come probabili futuri #1 e vincitori di numerosi Slam.
Tra l’altro ho letto ieri un articolo su un sito straniero che andava a rivangare le previsioni fatte dai lettori nel corso del 2023, quando al 90% si valutava Rune come sicuro #1 e vincitore di Major, sulla scorta della vittoria a Parigi (su Djokovic) nel ’22 ed altre prestazioni brillanti del danese.
Al contrario Sinner (poi “sbocciato” a fine ’23, come finalista alle Finals e vincitore di Davis Cup) era visto come un tennista mediocre che difficilmente avrebbe vinto un titolo 1000 e sicuramente MAI uno Slam.
Poi nella stagione 2024 si ribaltarono tutti i pronostici, con l’uscita di Holger dalla top-10 e con il “volo” di Jannik fino al #1 e poi nell’Olimpo dei più grandi di sempre, insieme al fenomeno Alcaraz.

SE è per questo le stesse cose si leggevano anche su i siti italiani, adesso certe personaggi sono spariti, o hanno cambiato nick per la vergogna, ma io ricordo un “Alcaraz sideralmente lontano da Sinner” ad Ottobre 2023

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+1: Marco M.
no Sinner no Party (Guest) 29-07-2026 11:08

Scritto da pablito
…a proposito di orari…
Walton e Svrcina quasi alle 2 di notte hanno appena iniziato il terzo set: un set pari con due TB: 2:30 di gioco.
Finiranno a ora di colazione…
Il vincitore domani (!) (mercoledì per loro: 9 ore di fuso), giocherà col Dardo, che si spera si sia “ritemprato” e abbia assorbito la scoppola con Blockx, la trasvolata e le 9 ore.
Vedremo…

Sconvolgenti le sconfitte di Kouamè e Landaluce, addirittura al 1T, già pronosticati come probabili futuri #1 e vincitori di numerosi Slam.

Tra l’altro ho letto ieri un articolo su un sito straniero che andava a rivangare le previsioni fatte dai lettori nel corso del 2023, quando al 90% si valutava Rune come sicuro #1 e vincitore di Major, sulla scorta della vittoria a Parigi (su Djokovic) nel ’22 ed altre prestazioni brillanti del danese.

Al contrario Sinner (poi “sbocciato” a fine ’23, come finalista alle Finals e vincitore di Davis Cup) era visto come un tennista mediocre che difficilmente avrebbe vinto un titolo 1000 e sicuramente MAI uno Slam.

Poi nella stagione 2024 si ribaltarono tutti i pronostici, con l’uscita di Holger dalla top-10 e con il “volo” di Jannik fino al #1 e poi nell’Olimpo dei più grandi di sempre, insieme al fenomeno Alcaraz.

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+1: JannikUberAlles
pablito 29-07-2026 10:53

…a proposito di orari… 🙁

Walton e Svrcina quasi alle 2 di notte hanno appena iniziato il terzo set: un set pari con due TB: 2:30 di gioco.
Finiranno a ora di colazione… 🙂

Il vincitore domani (!) (mercoledì per loro: 9 ore di fuso), giocherà col Dardo, che si spera si sia “ritemprato” e abbia assorbito la scoppola con Blockx, la trasvolata e le 9 ore.

Vedremo… 😉

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pablito 29-07-2026 10:46

Redazione.

Agostini in doppio a Liberec… 😉

 2
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tommaso (Guest) 29-07-2026 10:32

Cecchinato potrebbe andare molto avanti, ha un bel tabellone

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