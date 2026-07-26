Circuito Challenger Challenger, Copertina

Challenger San Marino, Vancouver, Bonn, Liberec e Samsun: I risultati completi con il dettaglio del Primo Turno di Qualificazione (LIVE)

26/07/2026 10:03 Nessun commento
Federico Bondioli nella foto
Federico Bondioli nella foto

🇸🇲
Challenger 125 San Marino
San Marino  ·  26 Luglio 2026

🌩
21°C
Pioggia, temporali a tratti  ·  Picco 27°C
CIELO Temporali in mattinata, schiarite centrali e nuovi temporali nel primo pomeriggio
PIOGGIA Temporali alle 10:00, 14:00 e 15:00
CAMPO Terra Battuta
TERRA BATTUTA

Andamento della giornata — 26 Luglio
10:00
🌩
22°
11:00
24°
12:00
24°
13:00
25°
14:00
🌩
25°
15:00
🌩
25°
16:00
26°
17:00
27°
20:00
24°
23:00
21°
⚠  Temporali a tratti: 1° turno di qualificazione sulla terra da monitorare
🎾  Programma del giorno — 26 Luglio
🎾
ATP Challenger 125 · Qualificazioni
1° Turno Qualificazione · Terra Battuta
Q1
🌩  Temporali
⚠  Da monitorare
🎾  Qualificazioni
🏀  Terra Battuta

Center Court – ore 12:00
Federico Bondioli ITA vs Michael Vrbensky CZE

Il match deve ancora iniziare

Mili Poljicak CRO vs Enrico Baldisserri ITA

Il match deve ancora iniziare

Thiago Monteiro BRA vs Alberto Bronzetti ITA

Il match deve ancora iniziare

Manuel Mazza ITA vs Niels Visker NED

Il match deve ancora iniziare



Court 2 De Luigi – ore 12:00
Maxime Janvier FRA vs Lorenzo Angelini ITA

ATP San Marino
Maxime Janvier
0
0
Lorenzo Angelini [12]
0
0
Mostra dettagli

Jozef Kovalik SVK vs Gabriele Piraino ITA

Il match deve ancora iniziare

Juan Pablo Varillas PER vs Stefan Latinovic SRB

Il match deve ancora iniziare

Enrico Dalla Valle ITA vs Mattia Logrippo ITA

Il match deve ancora iniziare



Court 3 – ore 12:00
Dali Blanch USA vs Samuel Zannoni ITA

Il match deve ancora iniziare

Siddhant Banthia IND vs Tommaso Compagnucci ITA

Il match deve ancora iniziare

Alex De Gabriele MLT vs Mika Brunold SUI

Il match deve ancora iniziare

Federico Zeballos BOL vs Francesco Forti ITA

Il match deve ancora iniziare





🇩🇪
Challenger 75 Bonn
Bonn, Germania  ·  26 Luglio 2026

22°C
Sole e nuvole, rovesci nel tardo pomeriggio  ·  Picco 26°C
CIELO Nuvole intermittenti al mattino, prevalentemente nuvoloso nel pomeriggio
PIOGGIA Rovesci indicati tra 17:00 e 18:00
CAMPO Terra Battuta
TERRA BATTUTA

Andamento della giornata — 26 Luglio
10:00
23°
11:00
24°
12:00
26°
13:00
25°
14:00
24°
15:00
25°
16:00
25°
17:00
🌧
24°
18:00
🌧
23°
23:00
20°
⚠  Rovesci nel tardo pomeriggio: 1° turno di qualificazione sulla terra da monitorare
🎾  Programma del giorno — 26 Luglio
🎾
ATP Challenger 75 · Qualificazioni
1° Turno Qualificazione · Terra Battuta
Q1
🌧  Rovesci
⚠  Da monitorare
🎾  Qualificazioni
🏀  Terra Battuta

Center Court – ore 11:00
Moritz Kudernatsch GER vs Samuele Pieri ITA

ATP Bonn
Moritz Kudernatsch
15
4
0
Samuele Pieri [7]
40
6
0
Mostra dettagli

Olle Wallin SWE vs Vincent Dullinger GER

Il match deve ancora iniziare

Olle Wallin SWE vs Vincent Dullinger GER

Il match deve ancora iniziare

Yannic Nittmann GER vs Valerio Aboian ARG

Il match deve ancora iniziare

Marko Topo GER vs Leonardo Rossi ITA

Il match deve ancora iniziare




Match Court 2 – ore 11:00
Alex Marti Pujolras ESP vs Dusan Obradovic SRB
ATP Bonn
Alex Marti Pujolras
30
6
2
Dusan Obradovic [12]
15
4
0
Mostra dettagli

Christopher Thies GER vs Matthew William Donald CZE

Il match deve ancora iniziare

Daniel Elahi Galan COL vs Michiel De Krom NED

Il match deve ancora iniziare

Adrian Oetzbach GER vs Mika Petkovic GER

Il match deve ancora iniziare



Match Court 3 – ore 11:00
Sergey Fomin UZB vs Giuseppe La Vela ITA

ATP Bonn
Sergey Fomin [4]
15
6
1
Giuseppe La Vela
40
1
4
Mostra dettagli

Miguel Damas ESP vs Dimitris Sakellaridis GRE

Il match deve ancora iniziare

Amit Vales ISR vs Johan Nikles SUI

Il match deve ancora iniziare

Matheus Pucinelli De Almeida BRA vs Louis Wessels GER

Il match deve ancora iniziare





🇹🇷
Challenger 50 Samsun
Samsun, Turchia  ·  26 Luglio 2026

🌧
25°C
Prevalentemente nuvoloso, rovesci  ·  Picco 27°C
CIELO Prevalentemente nuvoloso al mattino, poi nuvole intermittenti e schiarite nel pomeriggio
PIOGGIA Rovesci indicati alle 11:00 e 12:00
CAMPO Cemento
CEMENTO

Andamento della giornata — 26 Luglio
11:00
🌧
26°
12:00
🌧
26°
13:00
27°
14:00
27°
15:00
26°
16:00
26°
17:00
25°
19:00
24°
21:00
22°
23:00
21°
⚠  Rovesci a metà giornata: 1° turno di qualificazione sul cemento da monitorare
🎾  Programma del giorno — 26 Luglio
🎾
ATP Challenger 50 · Qualificazioni
1° Turno Qualificazione · Cemento
Q1
🌧  Rovesci
⚠  Da monitorare
🎾  Qualificazioni
🏸  Cemento

Center Court – ore 09:30
Kuzey Kerem Bayrak TUR vs Mert Naci Turker TUR

ATP Samsun
Kuzey Kerem Bayrak
2
1
Mert Naci Turker [11]
6
6
Vincitore: Turker
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Toufik Sahtali ALG vs Gokberk Saritas TUR

ATP Samsun
Toufik Sahtali [4]
6
6
Gokberk Saritas
0
1
Vincitore: Sahtali
Mostra dettagli

Togan Tokac TUR vs Yurii Dzhavakian UKR

ATP Samsun
Togan Tokac
0
0
Yurii Dzhavakian [9]
0
0
Mostra dettagli

Maxwell Mckennon USA vs Samim Filiz TUR

Il match deve ancora iniziare



Court 2 – ore 09:30
Melih Anavatan TUR vs Hunter Heck USA

ATP Samsun
Melih Anavatan
4
6
6
Hunter Heck [10]
6
4
3
Vincitore: Anavatan
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Mirza Basic BIH vs S Mert Ozdemir TUR

ATP Samsun
Mirza Basic [6]
15
0
S Mert Ozdemir
0
0
Mostra dettagli

Naoki Tajima JPN vs Tuncay Duran TUR

Il match deve ancora iniziare

Constantin Bittoun Kouzmine FRA vs Kerem Yilmaz TUR

Il match deve ancora iniziare



Court 3 – ore 09:30
Kenta Miyoshi JPN vs Anton Chekhov RUS

ATP Samsun
Kenta Miyoshi [5]
6
6
Anton Chekhov
1
2
Vincitore: Miyoshi
Mostra dettagli

Viktor Markov BUL vs Grigoriy Lomakin KAZ

ATP Samsun
Viktor Markov
0
5
2
Grigoriy Lomakin [12]
0
7
1
Mostra dettagli

Shunsuke Nakagawa JPN vs Saba Purtseladze GEO

Il match deve ancora iniziare

Digvijay Pratap Singh IND vs Sergey Betov BLR

Il match deve ancora iniziare





🇨🇿
Challenger 75 Liberec
Liberec, Repubblica Ceca  ·  26 Luglio 2026

22°C
Sole e nuvole, asciutto  ·  Picco 29°C
CIELO Prevalentemente soleggiato al mattino, poi nuvole intermittenti e cielo nuvoloso nel pomeriggio
PIOGGIA Assente nelle ore indicate
CAMPO Terra Battuta
TERRA BATTUTA

Andamento della giornata — 26 Luglio
10:00
22°
11:00
24°
12:00
25°
13:00
26°
14:00
27°
15:00
28°
16:00
29°
17:00
28°
20:00
24°
23:00
20°
⚠  Allarme giallo per rischio incendi boschivi: qualificazioni sulla terra in condizioni asciutte
🎾  Programma del giorno — 26 Luglio
🎾
ATP Challenger 75 · Qualificazioni
1° Turno Qualificazione · Terra Battuta
Q1
⛅  Sole e nuvole
⚠  Secco
🎾  Qualificazioni
🏀  Terra Battuta

Svijany Court – ore 10:30
Jakub Nicod CZE vs Gerard Campana Lee KOR

ATP Liberec
Jakub Nicod
0
6
0
Gerard Campana Lee [9]
0
1
0
Vincitore: Nicod
Mostra dettagli

Rudolf Molleker GER vs Jakub Vrba CZE

ATP Liberec
Rudolf Molleker [6]
30
2
Jakub Vrba
0
2
Mostra dettagli

Daniel Siniakov CZE vs Jonas Kucera CZE (Non prima 14:00)

Il match deve ancora iniziare

Andrej Martin SVK vs Tommy Luxa CZE

Il match deve ancora iniziare




Lasvit Court – ore 10:30
Peter Fajta HUN vs Pablo Martinez Gomez ESP
ATP Liberec
Peter Fajta
0
6
1
Pablo Martinez Gomez [11]
15
7
3
Mostra dettagli

William Rejchtman Vinciguerra SWE vs S D Prajwal Dev IND

Il match deve ancora iniziare

Dominik Kellovsky CZE vs Tomasz Berkieta POL

Il match deve ancora iniziare

Dominik Recek CZE vs Khumoyun Sultanov UZB

Il match deve ancora iniziare



Pernerka Court – ore 10:30
Georgii Kravchenko UKR vs Leo Raquillet FRA

ATP Liberec
Georgii Kravchenko [3]
15
3
6
0
Leo Raquillet
30
6
3
0
Mostra dettagli

Norbert Gombos SVK vs Samir Hamza Reguig ALG

Il match deve ancora iniziare

Nicolas Kicker ARG vs Aleksandr Braynin UKR

Il match deve ancora iniziare

Jakub Kusy CZE vs Alec Beckley RSA

Il match deve ancora iniziare





🇨🇦
Challenger 125 Vancouver
Vancouver, Canada  ·  26 Luglio 2026

🌧
16°C
Nuvoloso, pioggia e rovesci  ·  Picco 17°C
CIELO Nuvoloso con pioggia e rovesci tra notte e tarda mattinata
PIOGGIA Pioggia alle 01:00, 09:00, 10:00, 11:00 e 12:00; rovesci anche nelle prime ore
CAMPO Cemento
CEMENTO

Andamento della giornata — 26 Luglio
05:00
16°
06:00
16°
07:00
🌧
16°
08:00
16°
09:00
🌧
16°
10:00
🌧
16°
11:00
🌧
16°
12:00
🌧
17°
⚠  Pioggia e rovesci fino a tarda mattinata: 1° turno di qualificazione sul cemento da monitorare
🎾  Programma del giorno — 26 Luglio
🎾
ATP Challenger 125 · Qualificazioni
1° Turno Qualificazione · Cemento
Q1
🌧  Pioggia
⚠  Da monitorare
🎾  Qualificazioni
🏸  Cemento

Centre Court – ore 19:00
Connor Church CAN vs Justin Boulais CAN

Il match deve ancora iniziare

Cesar Bouchelaghem FRA vs Quinn Vandecasteele USA

Il match deve ancora iniziare

Braden Shick USA vs Benjamin Thomas George CAN

Il match deve ancora iniziare



Artemis Gold – ore 19:00
Mikael Arseneault CAN vs James Trotter JPN

Il match deve ancora iniziare

Daniel Milavsky USA vs Kaylan Bigun USA

Il match deve ancora iniziare

Tyler Zink USA vs Nicolas Arseneault CAN

Il match deve ancora iniziare



Court 1 – ore 19:00
Jay Friend JPN vs Hiroki Moriya JPN

Il match deve ancora iniziare



Court 2 – ore 19:00
Hayato Matsuoka JPN vs Guillaume Dalmasso FRA

Il match deve ancora iniziare

Kokoro Isomura JPN vs Karl Poling USA

Il match deve ancora iniziare




Court 3 – ore 19:00
Pavle Marinkov AUS vs Christian Langmo USA
Il match deve ancora iniziare

Philip Sekulic AUS vs Anton Shepp NZL

Il match deve ancora iniziare

Joshua Sheehy USA vs Renta Tokuda JPN

Il match deve ancora iniziare

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