Challenger San Marino, Vancouver, Bonn, Liberec e Samsun: I risultati completi con il dettaglio del Primo Turno di Qualificazione (LIVE)

Federico Bondioli nella foto
Challenger 125 San Marino
San Marino · 26 Luglio 2026
|🌩
|
21°C
Pioggia, temporali a tratti · Picco 27°C
|
|CIELO
|Temporali in mattinata, schiarite centrali e nuovi temporali nel primo pomeriggio
|PIOGGIA
|Temporali alle 10:00, 14:00 e 15:00
|CAMPO
|Terra Battuta
Andamento della giornata — 26 Luglio
|
10:00
🌩
22°
|
11:00
☀
24°
|
12:00
☀
24°
|
13:00
☀
25°
|
14:00
🌩
25°
|
15:00
🌩
25°
|
16:00
⛅
26°
|
17:00
⛅
27°
|
20:00
☀
24°
|
23:00
☀
21°
⚠ Temporali a tratti: 1° turno di qualificazione sulla terra da monitorare
🎾 Programma del giorno — 26 Luglio
|
|
🎾
|
ATP Challenger 125 · Qualificazioni
1° Turno Qualificazione · Terra Battuta
|
Q1
🌩 Temporali
⚠ Da monitorare
🎾 Qualificazioni
🏀 Terra Battuta
Center Court – ore 12:00
Federico Bondioli vs Michael Vrbensky
Il match deve ancora iniziare
Mili Poljicak vs Enrico Baldisserri
Il match deve ancora iniziare
Thiago Monteiro vs Alberto Bronzetti
Il match deve ancora iniziare
Manuel Mazza vs Niels Visker
Il match deve ancora iniziare
Court 2 De Luigi – ore 12:00
Maxime Janvier vs Lorenzo Angelini
ATP San Marino
Maxime Janvier
0
0
Lorenzo Angelini [12]
0
0
Jozef Kovalik vs Gabriele Piraino
Il match deve ancora iniziare
Juan Pablo Varillas vs Stefan Latinovic
Il match deve ancora iniziare
Enrico Dalla Valle vs Mattia Logrippo
Il match deve ancora iniziare
Court 3 – ore 12:00
Dali Blanch vs Samuel Zannoni
Il match deve ancora iniziare
Siddhant Banthia vs Tommaso Compagnucci
Il match deve ancora iniziare
Alex De Gabriele vs Mika Brunold
Il match deve ancora iniziare
Federico Zeballos vs Francesco Forti
Il match deve ancora iniziare
Challenger 75 Bonn
Bonn, Germania · 26 Luglio 2026
|⛅
|
22°C
Sole e nuvole, rovesci nel tardo pomeriggio · Picco 26°C
|
|CIELO
|Nuvole intermittenti al mattino, prevalentemente nuvoloso nel pomeriggio
|PIOGGIA
|Rovesci indicati tra 17:00 e 18:00
|CAMPO
|Terra Battuta
Andamento della giornata — 26 Luglio
|
10:00
⛅
23°
|
11:00
⛅
24°
|
12:00
⛅
26°
|
13:00
☁
25°
|
14:00
☁
24°
|
15:00
☁
25°
|
16:00
☁
25°
|
17:00
🌧
24°
|
18:00
🌧
23°
|
23:00
☁
20°
⚠ Rovesci nel tardo pomeriggio: 1° turno di qualificazione sulla terra da monitorare
🎾 Programma del giorno — 26 Luglio
|
|
🎾
|
ATP Challenger 75 · Qualificazioni
1° Turno Qualificazione · Terra Battuta
|
Q1
🌧 Rovesci
⚠ Da monitorare
🎾 Qualificazioni
🏀 Terra Battuta
Center Court – ore 11:00
Moritz Kudernatsch vs Samuele Pieri
ATP Bonn
Moritz Kudernatsch•
15
4
0
Samuele Pieri [7]
40
6
0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Servizio
Svolgimento
Set 1
M. Kudernatsch
15-0
15-15
30-15
30-30
df
40-30
40-40
40-A
4-4 → 4-5
M. Kudernatsch
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
3-3 → 4-3
M. Kudernatsch
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
2-2 → 3-2
M. Kudernatsch
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
2-0 → 2-1
M. Kudernatsch
15-0
15-15
df
15-30
30-30
40-30
ace
40-40
A-40
40-40
df
A-40
0-0 → 1-0
Olle Wallin vs Vincent Dullinger
Il match deve ancora iniziare
Olle Wallin vs Vincent Dullinger
Il match deve ancora iniziare
Yannic Nittmann vs Valerio Aboian
Il match deve ancora iniziare
Marko Topo vs Leonardo Rossi
Il match deve ancora iniziare
Match Court 2 – ore 11:00
Alex Marti Pujolras
vs Dusan Obradovic
ATP Bonn
Alex Marti Pujolras
30
6
2
Dusan Obradovic [12]•
15
4
0
Servizio
Svolgimento
Set 2
A. Marti Pujolras
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
1-0 → 2-0
D. Obradovic
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
df
40-A
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
A. Marti Pujolras
5-4 → 6-4
D. Obradovic
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
df
A-40
ace
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
A-40
5-3 → 5-4
A. Marti Pujolras
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
ace
4-3 → 5-3
A. Marti Pujolras
0-15
df
15-15
30-15
40-15
3-2 → 4-2
A. Marti Pujolras
0-15
df
15-15
30-15
40-15
2-1 → 3-1
A. Marti Pujolras
1-0 → 2-0
Christopher Thies vs Matthew William Donald
Il match deve ancora iniziare
Daniel Elahi Galan vs Michiel De Krom
Il match deve ancora iniziare
Adrian Oetzbach vs Mika Petkovic
Il match deve ancora iniziare
Match Court 3 – ore 11:00
Sergey Fomin vs Giuseppe La Vela
ATP Bonn
Sergey Fomin [4]
15
6
1
Giuseppe La Vela•
40
1
4
Servizio
Svolgimento
Set 2
S. Fomin
15-0
15-15
15-30
df
15-40
df
df
1-3 → 1-4
S. Fomin
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
1-1 → 1-2
S. Fomin
0-15
15-15
30-15
40-30
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
S. Fomin
15-0
ace
15-15
30-15
40-15
40-30
4-1 → 5-1
G. La Vela
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
3-1 → 4-1
G. La Vela
0-15
df
0-30
0-40
15-40
30-40
0-0 → 1-0
Miguel Damas vs Dimitris Sakellaridis
Il match deve ancora iniziare
Amit Vales vs Johan Nikles
Il match deve ancora iniziare
Matheus Pucinelli De Almeida vs Louis Wessels
Il match deve ancora iniziare
Challenger 50 Samsun
Samsun, Turchia · 26 Luglio 2026
|🌧
|
25°C
Prevalentemente nuvoloso, rovesci · Picco 27°C
|
|CIELO
|Prevalentemente nuvoloso al mattino, poi nuvole intermittenti e schiarite nel pomeriggio
|PIOGGIA
|Rovesci indicati alle 11:00 e 12:00
|CAMPO
|Cemento
Andamento della giornata — 26 Luglio
|
11:00
🌧
26°
|
12:00
🌧
26°
|
13:00
⛅
27°
|
14:00
⛅
27°
|
15:00
⛅
26°
|
16:00
⛅
26°
|
17:00
⛅
25°
|
19:00
☀
24°
|
21:00
☀
22°
|
23:00
☀
21°
⚠ Rovesci a metà giornata: 1° turno di qualificazione sul cemento da monitorare
🎾 Programma del giorno — 26 Luglio
|
|
🎾
|
ATP Challenger 50 · Qualificazioni
1° Turno Qualificazione · Cemento
|
Q1
🌧 Rovesci
⚠ Da monitorare
🎾 Qualificazioni
🏸 Cemento
Center Court – ore 09:30
Kuzey Kerem Bayrak vs Mert Naci Turker
ATP Samsun
Kuzey Kerem Bayrak
2
1
Mert Naci Turker [11]
6
6
Vincitore: Turker
Servizio
Svolgimento
Set 2
K. Kerem Bayrak
15-0
15-15
15-30
df
30-30
40-30
ace
40-40
A-40
40-40
40-A
1-1 → 1-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
K. Kerem Bayrak
0-15
0-30
15-30
15-40
df
df
2-4 → 2-5
M. Naci Turker
0-15
15-15
ace
30-15
30-30
30-40
0-3 → 1-3
K. Kerem Bayrak
0-15
df
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
0-2 → 0-3
M. Naci Turker
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
0-1 → 0-2
Toufik Sahtali vs Gokberk Saritas
ATP Samsun
Toufik Sahtali [4]
6
6
Gokberk Saritas
0
1
Vincitore: Sahtali
Servizio
Svolgimento
Set 2
T. Sahtali
0-15
df
15-15
30-15
40-15
3-1 → 4-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
T. Sahtali
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
df
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
ace
A-40
4-0 → 5-0
G. Saritas
15-0
ace
15-15
15-30
15-40
3-0 → 4-0
G. Saritas
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
Togan Tokac vs Yurii Dzhavakian
ATP Samsun
Togan Tokac
0
0
Yurii Dzhavakian [9]
0
0
Maxwell Mckennon vs Samim Filiz
Il match deve ancora iniziare
Court 2 – ore 09:30
Melih Anavatan vs Hunter Heck
ATP Samsun
Melih Anavatan
4
6
6
Hunter Heck [10]
6
4
3
Vincitore: Anavatan
Servizio
Svolgimento
Set 3
H. Heck
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
5-3 → 6-3
H. Heck
15-0
15-15
40-15
40-30
ace
4-2 → 4-3
M. Anavatan
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
df
ace
3-2 → 4-2
H. Heck
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
3-1 → 3-2
M. Anavatan
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
1-0 → 2-0
H. Heck
0-15
df
0-30
15-30
30-30
30-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
M. Anavatan
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
ace
40-A
df
40-40
A-40
40-40
A-40
ace
5-4 → 6-4
H. Heck
0-15
15-15
15-30
df
30-30
30-40
df
40-40
A-40
40-40
df
A-40
5-3 → 5-4
H. Heck
15-0
30-15
ace
40-15
40-30
40-40
40-A
3-3 → 4-3
M. Anavatan
15-0
15-15
df
30-15
30-30
40-30
2-3 → 3-3
H. Heck
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
1-1 → 1-2
M. Anavatan
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
0-1 → 1-1
H. Heck
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
M. Anavatan
15-0
ace
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
4-5 → 4-6
H. Heck
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
4-4 → 4-5
M. Anavatan
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
3-4 → 4-4
M. Anavatan
15-0
15-15
30-15
30-30
df
30-40
40-40
A-40
2-3 → 3-3
H. Heck
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
1-3 → 2-3
Mirza Basic vs S Mert Ozdemir
ATP Samsun
Mirza Basic [6]•
15
0
S Mert Ozdemir
0
0
Naoki Tajima vs Tuncay Duran
Il match deve ancora iniziare
Constantin Bittoun Kouzmine vs Kerem Yilmaz
Il match deve ancora iniziare
Court 3 – ore 09:30
Kenta Miyoshi vs Anton Chekhov
ATP Samsun
Kenta Miyoshi [5]
6
6
Anton Chekhov
1
2
Vincitore: Miyoshi
Servizio
Svolgimento
Set 2
A. Chekhov
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
df
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
2-0 → 2-1
A. Chekhov
15-0
15-15
15-30
df
30-30
30-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
K. Miyoshi
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
2-0 → 3-0
Viktor Markov vs Grigoriy Lomakin
ATP Samsun
Viktor Markov
0
5
2
Grigoriy Lomakin [12]•
0
7
1
Servizio
Svolgimento
Set 2
V. Markov
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
df
A-40
1-1 → 2-1
V. Markov
15-0
15-15
df
15-30
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
V. Markov
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
df
40-A
5-5 → 5-6
G. Lomakin
15-0
30-0
40-15
40-30
40-40
A-40
5-4 → 5-5
V. Markov
15-0
30-0
ace
30-15
40-15
4-4 → 5-4
G. Lomakin
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
4-3 → 4-4
V. Markov
0-15
df
15-15
30-15
30-30
30-40
df
40-40
A-40
3-3 → 4-3
V. Markov
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
df
A-40
40-40
A-40
1-1 → 2-1
G. Lomakin
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
1-0 → 1-1
V. Markov
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Shunsuke Nakagawa vs Saba Purtseladze
Il match deve ancora iniziare
Digvijay Pratap Singh vs Sergey Betov
Il match deve ancora iniziare
Challenger 75 Liberec
Liberec, Repubblica Ceca · 26 Luglio 2026
|⛅
|
22°C
Sole e nuvole, asciutto · Picco 29°C
|
|CIELO
|Prevalentemente soleggiato al mattino, poi nuvole intermittenti e cielo nuvoloso nel pomeriggio
|PIOGGIA
|Assente nelle ore indicate
|CAMPO
|Terra Battuta
Andamento della giornata — 26 Luglio
|
10:00
☀
22°
|
11:00
⛅
24°
|
12:00
⛅
25°
|
13:00
⛅
26°
|
14:00
⛅
27°
|
15:00
⛅
28°
|
16:00
☁
29°
|
17:00
☁
28°
|
20:00
☁
24°
|
23:00
⛅
20°
⚠ Allarme giallo per rischio incendi boschivi: qualificazioni sulla terra in condizioni asciutte
🎾 Programma del giorno — 26 Luglio
|
|
🎾
|
ATP Challenger 75 · Qualificazioni
1° Turno Qualificazione · Terra Battuta
|
Q1
⛅ Sole e nuvole
⚠ Secco
🎾 Qualificazioni
🏀 Terra Battuta
Svijany Court – ore 10:30
Jakub Nicod vs Gerard Campana Lee
ATP Liberec
Jakub Nicod
0
6
0
Gerard Campana Lee [9]•
0
1
0
Vincitore: Nicod
Servizio
Svolgimento
Set 2
Servizio
Svolgimento
Set 1
J. Nicod
15-0
30-0
40-15
40-30
40-40
A-40
ace
5-1 → 6-1
G. Campana Lee
0-15
df
15-15
15-30
15-40
df
4-1 → 5-1
J. Nicod
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
df
40-40
A-40
3-1 → 4-1
G. Campana Lee
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
2-1 → 3-1
J. Nicod
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
1-1 → 2-1
J. Nicod
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
40-A
0-0 → 0-1
Rudolf Molleker vs Jakub Vrba
ATP Liberec
Rudolf Molleker [6]
30
2
Jakub Vrba•
0
2
Servizio
Svolgimento
Set 1
R. Molleker
15-0
15-15
30-30
30-40
df
40-40
ace
A-40
1-2 → 2-2
J. Vrba
15-0
30-0
40-0
ace
40-15
ace
0-0 → 0-1
Daniel Siniakov vs Jonas Kucera (Non prima 14:00)
Il match deve ancora iniziare
Andrej Martin vs Tommy Luxa
Il match deve ancora iniziare
Lasvit Court – ore 10:30
Peter Fajta
vs Pablo Martinez Gomez
ATP Liberec
Peter Fajta
0
6
1
Pablo Martinez Gomez [11]•
15
7
3
Servizio
Svolgimento
Set 2
P. Fajta
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
0-3 → 1-3
P. Martinez Gomez
0-2 → 0-3
P. Martinez Gomez
0-15
15-15
ace
30-15
40-15
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0*-0
0-1*
df
0-2*
ace
0*-3
1*-3
1-4*
2-4*
2*-5
3*-5
3-6*
6-6 → 6-7
P. Martinez Gomez
15-0
30-0
30-15
40-15
ace
6-5 → 6-6
P. Fajta
0-15
0-30
15-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
5-5 → 6-5
P. Martinez Gomez
5-4 → 5-5
P. Fajta
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
ace
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
4-4 → 5-4
P. Martinez Gomez
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
4-3 → 4-4
P. Fajta
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
df
A-40
3-3 → 4-3
P. Martinez Gomez
3-2 → 3-3
P. Fajta
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
2-2 → 3-2
P. Martinez Gomez
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
1-2 → 2-2
P. Fajta
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
1-1 → 1-2
P. Martinez Gomez
1-0 → 1-1
William Rejchtman Vinciguerra vs S D Prajwal Dev
Il match deve ancora iniziare
Dominik Kellovsky vs Tomasz Berkieta
Il match deve ancora iniziare
Dominik Recek vs Khumoyun Sultanov
Il match deve ancora iniziare
Pernerka Court – ore 10:30
Georgii Kravchenko vs Leo Raquillet
ATP Liberec
Georgii Kravchenko [3]
15
3
6
0
Leo Raquillet•
30
6
3
0
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
G. Kravchenko
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
5-3 → 6-3
L. Raquillet
0-15
15-15
30-15
40-30
40-40
df
A-40
5-2 → 5-3
G. Kravchenko
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
4-2 → 5-2
G. Kravchenko
0-15
15-15
ace
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
2-0 → 3-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
G. Kravchenko
0-15
0-30
df
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
ace
2-5 → 3-5
G. Kravchenko
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
df
2-3 → 2-4
L. Raquillet
15-15
15-30
15-40
df
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
2-2 → 2-3
G. Kravchenko
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
40-30
40-40
A-40
1-2 → 2-2
L. Raquillet
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
1-1 → 1-2
G. Kravchenko
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
0-1 → 1-1
Norbert Gombos vs Samir Hamza Reguig
Il match deve ancora iniziare
Nicolas Kicker vs Aleksandr Braynin
Il match deve ancora iniziare
Jakub Kusy vs Alec Beckley
Il match deve ancora iniziare
Challenger 125 Vancouver
Vancouver, Canada · 26 Luglio 2026
|🌧
|
16°C
Nuvoloso, pioggia e rovesci · Picco 17°C
|
|CIELO
|Nuvoloso con pioggia e rovesci tra notte e tarda mattinata
|PIOGGIA
|Pioggia alle 01:00, 09:00, 10:00, 11:00 e 12:00; rovesci anche nelle prime ore
|CAMPO
|Cemento
Andamento della giornata — 26 Luglio
|
05:00
☁
16°
|
06:00
☁
16°
|
07:00
🌧
16°
|
08:00
☁
16°
|
09:00
🌧
16°
|
10:00
🌧
16°
|
11:00
🌧
16°
|
12:00
🌧
17°
|
—
ⓘ
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—
⚠ Pioggia e rovesci fino a tarda mattinata: 1° turno di qualificazione sul cemento da monitorare
🎾 Programma del giorno — 26 Luglio
|
|
🎾
|
ATP Challenger 125 · Qualificazioni
1° Turno Qualificazione · Cemento
|
Q1
🌧 Pioggia
⚠ Da monitorare
🎾 Qualificazioni
🏸 Cemento
Centre Court – ore 19:00
Connor Church vs Justin Boulais
Il match deve ancora iniziare
Cesar Bouchelaghem vs Quinn Vandecasteele
Il match deve ancora iniziare
Braden Shick vs Benjamin Thomas George
Il match deve ancora iniziare
Artemis Gold – ore 19:00
Mikael Arseneault vs James Trotter
Il match deve ancora iniziare
Daniel Milavsky vs Kaylan Bigun
Il match deve ancora iniziare
Tyler Zink vs Nicolas Arseneault
Il match deve ancora iniziare
Court 1 – ore 19:00
Jay Friend vs Hiroki Moriya
Il match deve ancora iniziare
Court 2 – ore 19:00
Hayato Matsuoka vs Guillaume Dalmasso
Il match deve ancora iniziare
Kokoro Isomura vs Karl Poling
Il match deve ancora iniziare
Court 3 – ore 19:00
Pavle Marinkov
vs Christian Langmo
Il match deve ancora iniziare
Philip Sekulic vs Anton Shepp
Il match deve ancora iniziare
Joshua Sheehy vs Renta Tokuda
Il match deve ancora iniziare
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