Sinner rinuncia a Montreal e pensa allo US Open: preservarsi è la scelta giusta, possibile anche evitare Cincinnati?
Jannik Sinner non disputerà il Masters 1000 di Montreal, in programma dal 2 al 12 agosto. Una rinuncia sorprendente, perché impedisce al numero uno del mondo di continuare a inseguire un traguardo senza precedenti: vincere tutti e nove i Masters 1000 nella stessa stagione.
L’italiano aveva conquistato consecutivamente Indian Wells, Miami, Montecarlo, Madrid e Roma, diventando il primo giocatore della storia capace di aggiudicarsi cinque tornei di questa categoria di fila. In Canada avrebbe potuto cercare il sesto successo e portarsi a tre titoli dal completamento di un’impresa mai realizzata.
Sinner e il suo staff hanno invece deciso di mettere da parte record e statistiche per proteggere il fisico. Reduce dal secondo trionfo consecutivo a Wimbledon, l’azzurro ha bisogno di recuperare energie e preparare con attenzione il passaggio dall’erba al cemento nordamericano.
Una scelta di maturità dopo la lezione di Parigi
La decisione merita di essere apprezzata per la lucidità con cui è stata presa. La possibilità di entrare ulteriormente nella storia avrebbe potuto condizionare la programmazione di qualsiasi giocatore, spingendolo a forzare i tempi. Sinner ha invece preferito ragionare sul lungo periodo, anteponendo gli US Open alla rincorsa ai nove Masters 1000.
Quanto accaduto durante la stagione sulla terra battuta ha probabilmente influito. Prima del 2026, all’italiano mancavano proprio Montecarlo, Madrid e Roma per completare la collezione dei tornei della categoria. Sinner ha affrontato tutti e tre gli appuntamenti, vincendoli, ma è poi arrivato al Roland Garros con un notevole carico fisico e ha perso al secondo turno dopo aver accusato alcuni problemi.
Il calendario successivo non gli ha concesso una vera pausa. Dopo aver saltato i tornei di preparazione sull’erba, Sinner ha comunque dovuto affrontare due settimane intense a Wimbledon, culminate con la conquista del titolo. Cambiare nuovamente superficie e presentarsi subito in Canada avrebbe comportato ulteriori rischi.
Il record sacrificato per un obiettivo più importante
L’assenza da Montreal chiude definitivamente il sogno di vincere tutti i Masters 1000 della stagione. Tuttavia, i record non possono diventare una prigione, soprattutto in un circuito nel quale gli infortuni sono sempre più frequenti e i periodi di riposo sempre più ridotti.
Sinner ha già scritto una pagina importante conquistando cinque titoli consecutivi nella categoria. Tentare di prolungare la serie sarebbe stato affascinante, ma arrivare scarico o con qualche problema fisico agli US Open avrebbe rappresentato un prezzo eccessivo.
L’azzurro è stato finalista a New York nel 2025 e quest’anno si presenterà con l’obiettivo di compiere un passo ulteriore. In questa prospettiva, rinunciare al Canada appare una decisione logica e condivisibile.
La nostra opinione: potrebbe saltare anche la fornace di Cincinnati
Secondo noi, Sinner potrebbe valutare perfino una scelta ancora più prudente: evitare anche Cincinnati e prepararsi direttamente per New York. Il torneo dell’Ohio è tradizionalmente caratterizzato da temperature elevate, grande umidità e condizioni estremamente pesanti. Esporsi a quella fornace poche settimane prima degli US Open potrebbe non essere indispensabile.
L’italiano potrebbe raggiungere New York in anticipo, adattarsi gradualmente ai campi e alle condizioni ambientali e utilizzare il nuovo torneo di doppio misto, in programma nella settimana precedente all’inizio dei tabelloni principali, come primo test competitivo. Sempre che decida di partecipare e trovi la compagna adatta, il formato breve gli permetterebbe di ritrovare ritmo senza affrontare immediatamente il carico fisico richiesto dal singolare.
A questo potrebbe aggiungersi un’esibizione controllata prima dell’inizio dello Slam, utile per provare il servizio, la risposta e gli spostamenti in un contesto simile a quello di una partita, ma senza la pressione e l’accumulo di incontri previsti da un Masters 1000.
Programmazione e possibilità di vincere sono due discorsi differenti
È importante precisare che stiamo ragionando esclusivamente in termini di programmazione e tutela fisica, non della soluzione migliore per vincere immediatamente un torneo. Presentarsi agli US Open senza aver disputato un incontro ufficiale di singolare sul cemento comporterebbe inevitabilmente alcune incognite: ritmo partita ridotto, minore abitudine ai punti importanti e necessità di trovare la condizione durante i primi turni.
Giocare a Cincinnati rappresenterebbe certamente la preparazione agonistica più tradizionale e offrirebbe a Sinner la possibilità di conquistare un altro titolo prestigioso. Saltare il torneo, invece, significherebbe accettare qualche rischio tecnico in cambio di maggiori energie e di una minore esposizione al caldo, alla stanchezza e a possibili problemi fisici.
Non esiste quindi una scelta perfetta. Esiste soltanto una valutazione delle priorità. Se un obiettivo importante è vincere Cincinnati, il Masters 1000 dell’Ohio è inevitabile. Se l’obiettivo è presentarsi a New York nelle migliori condizioni fisiche possibili, allora anche una preparazione alternativa attraverso allenamenti, doppio misto ed eventualmente un’esibizione merita di essere presa in considerazione.
La rinuncia a Montreal dimostra che Sinner e il suo team non vogliono lasciarsi condizionare dai record. La bontà della scelta potrà essere valutata soltanto al termine della tournée americana, ma il principio di partenza appare corretto: dopo aver già conquistato tanto, preservare il corpo in vista degli US Open vale più della rincorsa a qualsiasi statistica.
Francesco Paolo Villarico
TAG: Editoriale LiveTennis, Italiani, Jannik Sinner
L’antipatia è legittima.
Sullo stufarsi penso sia sincero ma sbaglia obiettivo.
Troppo presto per dirlo.
Anche Jannik stava giocando tutto ma proprio tutto, ma se ha dei limiti non dipendenti da lui, quel “altra pasta” lo trovo un po’ ingeneroso.
Se c’è una cosa in cui Jannik ha dimostrato è di non risparmiarsi mai.
Sta scoprendo forse dei limiti (fisici?) che nemmeno lui avrebbe voluto?
Ma la pasta a mio avviso Onurb, è la stessa.
Io sono certo che in questo periodo, più stressante da un punto di vista mediatico, climatico, tennisticamente intenso, lui le sue 70/80 partite l’anno le giocherà.
Ma la pasta Onurb è la stessa di tutti i più grandi.
Sta impresa di tutti i 1000 in un anno è una cosa che hanno tirato fuori i giornalisti, facendo articoli su articoli su sto record, dalla sua bocca non è mai uscito che volesse fare una cosa del genere.
Gli slam restano gli appuntamenti più importanti ed è prioritario arrivarci in buona salute
Dispiace, perché è sempre bello vederlo in campo, ma loro sanno cosa sia meglio.
Per me non fa precedente questa scelta, solo è figlia di contingenze e continuerà, come ha sempre fatto tranne per la squalifica, a giocare praticamente tutti i mille…questo almeno per altri 5-6 anni.
Questa è una palla / menzogna clamorosa e una previsione di nessun senso nessuna credibilità.
1) i “Big Three” SALTAVANO “MASTER 1000” a gò gò, anche senza particolari ragioni…
Federer, solo per fare un esempio, n1 ATP, anno 2005, età pressoché uguale a quella di Sinner nel 2026, saltò: a)Roma, b)Montreal, c)Madrid, d)Bercy (che erano tutti “1000”).
2) E’ una previsione demenziale il Sinner che si metterebbe a giocare “fra un paio di anni 3 o 4 master 1000 e non di più”.
@ Onurb (#4658366)
.. ma altra pasta dde che? Anche a me non piace de Cecco, e per fortuna che sostieni Jannik, ma ormai è chiaro come il sole che sei e sarai sempre un Djokovic-…
Tre mesi fa hanno scelto di NON preservare il fisico, e di fare un record, tra l’altro non di primissima fascia (perché ormai i record di prima fascia sono slam e settimane da numero uno, i record sui mille purtroppo sono a contorno. Triste ma é cosí), e tra l’altro il Rolando era l’obiettivo stagionale dichiarato.
Ora fanno l’esatto contrario.
Siccome non mi paiono degli improvvisatori, tutt altro, sono certo che non ci sia incoerenza.
È quindi per me evidente che nei controlli medici dopo Cerundolo debba essere risultato qualcosa, che giustamente non sapremo mai nel dettaglio. “Abbiamo capito qual é il problema, ma puó ripetersi”: qualsiasi valutazione sulle scelte di Sinner deve passare il vaglio di questa dichiarazione sibillina
@ Giampi (#4658374)
Sono praticamente gli stessi giorni che sono intercorsi da Parigi a Wimbledon…..F. P. V.
Il suo stufarsi è legato al soggetto in questione. Stessi articoli diverso soggetto non avrebbe scritto il commento.
A posteriori, l’unico mille a cui rinunciare era Madrid per vari motivi tra cui l’altura che non serve a preparare Parigi. Infatti, non lo giocherà più…
Questa storia dei nove 1000 finisce qui e non se ne parlerà più per fortuna. Anche perché parlarne quando ne mancano quattro è ridicolo. Avrei capito avesse vinto Montreal e Cincinnati o anche Shanghai. Ne mancava uno e allora sarebbe stato sensato. Però gli amanti del fantatennis non demordono e adesso Villarico parla di saltare pure Cincinnati così arriva senza partite per due mesi. Ma che c’avete nella testa? Oltretutto, ma se lo staff parla di allenarsi con il caldo per abituarsi alle condizioni difficili che deve fare Sinner, giocare al fresco indoor per arrivare agli US Open che quanto a caldo umido non sono inferiori a nessuno?
@ Viva il tennis (#4658367)
Esatto.
Scelta ponderata,ci speravo,quello che doveva fare a Roma(rinunciare)per puntare tutto sugli slam; non c’è record dei 1000 che tenga a confronto di uno slam.
Cosa ti ha stufato?
Andrea, tu commetti secondo me un errore di fondo, stesso errore che commette un mio amico.
Fai ricadere su Sinner gli errori di altri.
Se ti stai stufando di Sinner è forse per il martellare incessante dei media attorno a lui.
Ma lui non c’entra.
Fosse per lui i giornalisti e tutto questo clamore asfissiante che gli sta attorno lì eviterebbe al 100%.
E probabilmente chi, come te, non simpatizza tanto per lui, forse non si stuferebbe come dici.
Penso che il tuo stufarti sia legato a terzi e non a Sinner e il tuo bersaglio non dovrebbe essere lui.
Con buona pace anche di chi come me da anni è abbonato a Roma, l’unica scelta sensata sarà rinunciarvi per preparare bene l’unico slam che non ha mai vinto.
E, ma anche tu, se devo essere sincero, hai stufato…
Fra un paio d anni giocherà solo gli slam,le finals e 3 o 4 master1000, non di piu…..i big3 giocavano tutto ma proprio tutto…..non dico altro….altra pasta ….ciò detto , comunque forza Jannik sempre
boh…se devo essere sincero, a me ha già stufato…