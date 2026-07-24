Djokovic tra l’ipotesi del ritiro e tre record da inseguire allo US Open

Novak Djokovic continua a sentirsi competitivo ai massimi livelli, ma per la prima volta ha ammesso con grande chiarezza che il momento del ritiro si sta avvicinando. Il serbo ne ha parlato durante il Fanatics Fest di New York, proprio nella città in cui proverà a scrivere un altro capitolo della propria leggenda allo US Open 2026.

«Il mio ritiro è più vicino che mai», ha dichiarato il vincitore di 24 titoli del Grande Slam. Un’affermazione significativa per un giocatore che, in passato, aveva mostrato una certa insofferenza di fronte alle continue domande sulla conclusione della propria carriera.

Il tempo, il nuovo grande avversario

I risultati dimostrano che Djokovic è ancora capace di competere con i migliori. Il serbo ha raggiunto sei semifinali nelle ultime sette partecipazioni Slam, ha sconfitto Jannik Sinner agli Australian Open e ha costretto Carlos Alcaraz a una grande rimonta nella finale di Melbourne.

Il principale problema, però, è diventato il recupero fisico. A Wimbledon, dopo aver vinto un quarto di finale durato cinque ore e quindici minuti contro Félix Auger-Aliassime, Djokovic si è presentato alla sfida con Sinner senza le energie necessarie per esprimere il proprio tennis.

«Sento ancora di poter giocare ai massimi livelli e i risultati lo confermano. Posso essere competitivo, ma quel momento si sta avvicinando», ha riconosciuto il serbo.

Djokovic ha spiegato che ogni campione arriva alla conclusione della carriera attraverso un percorso diverso: alcuni scelgono di fermarsi al vertice, altri vengono frenati dal proprio corpo, mentre altri ancora comprendono di non poter più reggere il confronto con le nuove generazioni.

«Non so se esista un modo perfetto per ritirarsi. Mentirei se dicessi di non pensarci», ha ammesso. Il serbo ha poi ricordato una frase pronunciata da Andre Agassi nel suo documentario: «Non so quando arriverà la fine per Novak, ma sono sicuro che, quando arriverà, sarà improvvisa».

Tre primati nel mirino a New York

Prima di prendere qualsiasi decisione sul futuro, Djokovic avrà un’altra grande occasione allo US Open. A 39 anni potrebbe battere tre record storici, due dei quali senza dover necessariamente conquistare il titolo.

Il traguardo più prestigioso sarebbe diventare il campione maschile più anziano nella storia del torneo. Il primato assoluto appartiene a William Larned, vincitore nel 1911 a 38 anni, 8 mesi e 3 giorni. Djokovic detiene già il record dell’Era Open grazie al successo del 2023, ottenuto a 36 anni e tre mesi, ma un nuovo trionfo gli permetterebbe di superare anche il primato assoluto, oltre a regalargli il tanto inseguito 25° Major.

Nel mirino anche due record di Connors

Gli altri due primati appartengono a Jimmy Connors. Djokovic arriverà a Flushing Meadows con 95 vittorie, tre in meno rispetto alle 98 dello statunitense. Per superarlo dovrà ottenere quattro successi e raggiungere i quarti di finale, salendo così a quota 99.

Connors conserva anche il record di incontri disputati nel singolare maschile dello US Open: 115 contro i 110 di Djokovic. Al serbo serviranno quindi sei partite per arrivare a quota 116 e diventare il nuovo primatista. Per riuscirci dovrà raggiungere la semifinale e disputarla, indipendentemente dal risultato dell’incontro.

Djokovic ha già conquistato il torneo newyorkese quattro volte, nel 2011, 2015, 2018 e 2023, disputando complessivamente dieci finali. Proprio a Flushing Meadows ha sollevato il suo ultimo trofeo Slam, tre anni fa.

Un ultimo grande sogno

I record di Connors rappresentano soprattutto una testimonianza di continuità e longevità, mentre l’eventuale titolo a 39 anni avrebbe un valore ancora più profondo: dimostrerebbe che Djokovic è tuttora capace di affrontare sette incontri al meglio dei cinque set e di superare i principali esponenti della nuova generazione.

La presenza di Sinner, Alcaraz e degli altri giovani campioni rende la missione estremamente complicata. Il serbo, però, continua a trovare nuovi stimoli per prolungare la propria carriera. «Cerco ancora di godermi la competizione. Del ritiro parleremo più avanti», ha concluso.

La fine appare dunque più vicina, ma non è ancora arrivata. Prima di lasciare il tennis, Djokovic vuole concedersi un’altra possibilità a New York: inseguire tre record, conquistare il 25° Slam e dimostrare ancora una volta di poter sfidare il tempo.





Marco Rossi