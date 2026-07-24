Circuito Challenger Challenger, Copertina

Challenger Bloomfiled Hills, Zug, Segovia, Tampere e Winnipeg: I risultati completi con il dettaglio dei Quarti di Finale (LIVE)

24/07/2026 08:09 Nessun commento
Diego Dedura-Palomero GER, 12.03.2008 - Foto getty images
Diego Dedura-Palomero GER, 12.03.2008 - Foto getty images

🇨🇭
Challenger 125 Zug
Zug, Svizzera  ·  24 Luglio 2026

15°C
Soleggiato e asciutto  ·  Picco 28°C
CIELO Soleggiato al mattino, poi prevalentemente soleggiato e con nuvole intermittenti nel tardo pomeriggio
PIOGGIA Assente nelle ore indicate
CAMPO Terra Battuta
TERRA BATTUTA

Andamento della giornata — 24 Luglio
09:00
13°
10:00
16°
11:00
18°
12:00
21°
13:00
23°
14:00
26°
15:00
26°
16:00
28°
18:00
26°
21:00
21°
✅  Nessuna pioggia indicata: quarti di finale sulla terra in condizioni buone
🎾  Programma del giorno — 24 Luglio
🎾
ATP Challenger 125 · Main Draw
Quarti di Finale · Terra Battuta
QF
☀  Soleggiato
✅  Asciutto
🎾  Quarti di Finale
🏀  Terra Battuta

Redcomet Arena – ore 13:00
Philip Henning RSA vs Thiago Seyboth Wild BRA

Il match deve ancora iniziare

Harold Mayot FRA vs Dylan Dietrich SUI

Il match deve ancora iniziare

Max Hans Rehberg GER vs Anton Matusevich GBR (Non prima 16:30)

Il match deve ancora iniziare

Marc-Andrea Huesler SUI vs Dominic Stricker SUI (Non prima 19:30)

Il match deve ancora iniziare



Jego court 1 – ore 13:00
Joshua Paris GBR / Filip Pieczonka POL vs Andrew Paulson CZE / David Poljak CZE

Il match deve ancora iniziare

Thijmen Loof NED / Kaito Uesugi JPN vs Victor Cornea ROU / Daniel Cukierman ISR

Il match deve ancora iniziare





🇫🇮
Challenger 75 Tampere
Tampere, Finlandia  ·  24 Luglio 2026

14°C
Nuvoloso, poi schiarite  ·  Picco 20°C
CIELO Nuvoloso al mattino, poi nuvole intermittenti e tratti soleggiati nel pomeriggio
PIOGGIA Assente nelle ore indicate
CAMPO Terra Battuta
TERRA BATTUTA

Andamento della giornata — 24 Luglio
09:00
13°
10:00
14°
11:00
16°
12:00
17°
13:00
18°
14:00
19°
15:00
19°
16:00
20°
18:00
20°
21:00
18°
✅  Nessuna pioggia indicata: quarti di finale sulla terra in condizioni discrete
🎾  Programma del giorno — 24 Luglio
🎾
ATP Challenger 75 · Main Draw
Quarti di Finale · Terra Battuta
QF
☁  Nuvoloso
✅  Asciutto
🎾  Quarti di Finale
🏀  Terra Battuta

Center Court – ore 12:00
Gauthier Onclin BEL vs Tom Gentzsch GER

Il match deve ancora iniziare

Maks Kasnikowski POL vs Hynek Barton CZE

Il match deve ancora iniziare

Henri Squire GER vs Otto Virtanen FIN (Non prima 16:00)

Il match deve ancora iniziare



Court 1 – ore 12:00
Igor Marcondes BRA vs Diego Dedura GER

Il match deve ancora iniziare

Jannik Opitz GER / Louis Wessels GER vs Matt Ponchet FRA / Oskar Brostrom Poulsen DEN

Il match deve ancora iniziare

Patrik Niklas-Salminen FIN / Michael Vrbensky CZE vs Jarno Jans NED / Niels Visker NED

Il match deve ancora iniziare







🇪🇸
Challenger 75 Segovia
Segovia, Spagna  ·  24 Luglio 2026

18°C
Soleggiato e asciutto  ·  Picco 31°C
CIELO Soleggiato per tutta la giornata, sereno in serata
PIOGGIA Assente nelle ore indicate
CAMPO Cemento
CEMENTO

Andamento della giornata — 24 Luglio
09:00
19°
10:00
20°
11:00
23°
12:00
26°
13:00
28°
14:00
29°
15:00
30°
17:00
31°
21:00
26°
23:00
22°
⚠  Caldo nel pomeriggio: quarti di finale sul cemento in condizioni asciutte
🎾  Programma del giorno — 24 Luglio
🎾
ATP Challenger 75 · Main Draw
Quarti di Finale · Cemento
QF
☀  Soleggiato
⚠  Caldo
🎾  Quarti di Finale
🏸  Cemento

Pista Pedro Muñoz – ore 11:00
Luka Pavlovic FRA vs Mert Alkaya TUR

ATP Segovia
Luka Pavlovic
30
3
Mert Alkaya
15
1
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Matteo Martineau FRA vs Yanki Erel TUR (Non prima 13:00)

Il match deve ancora iniziare

Alejandro Moro Canas ESP vs Oliver Crawford GBR (Non prima 17:00)

Il match deve ancora iniziare



Pista 1 – ore 12:00
Paul Inchauspe FRA vs Keegan Smith USA

Il match deve ancora iniziare

Alejo Sanchez Quilez ESP / Benjamin Winter Lopez ESP vs Bruno Pujol Navarro ESP / David Vega Hernandez ESP (Non prima 15:00)

Il match deve ancora iniziare

Arda Azkara TUR / Yanki Erel TUR vs Adil Kalyanpur IND / Jeevan Nedunchezhiyan IND (Non prima 16:30)

Il match deve ancora iniziare





🇺🇸
Challenger 125 Bloomfield Hills
Bloomfield Hills, USA  ·  24 Luglio 2026

17°C
Parzialmente nuvoloso, poi sole  ·  Picco 26°C
CIELO Sereno nelle prime ore, poi prevalentemente soleggiato fino al primo pomeriggio
PIOGGIA Assente nelle ore indicate
CAMPO Cemento
CEMENTO

Andamento della giornata — 24 Luglio
07:00
16°
08:00
18°
09:00
20°
10:00
22°
11:00
23°
12:00
25°
13:00
26°
14:00
26°
✅  Nessuna pioggia indicata: quarti di finale sul cemento in condizioni buone
🎾  Programma del giorno — 24 Luglio
🎾
ATP Challenger 125 · Main Draw
Quarti di Finale · Cemento
QF
⛅  Sole e nuvole
✅  Asciutto
🎾  Quarti di Finale
🏸  Cemento

Center Court – ore 17:00
Michael Zheng USA vs Adam Walton AUS

Il match deve ancora iniziare

Jacob Fearnley GBR vs J.J. Wolf USA

Il match deve ancora iniziare

Dhakshineswar Suresh IND vs Andres Martin USA

Il match deve ancora iniziare

Alex Michelsen USA vs Mark Lajal EST

Il match deve ancora iniziare



Court 2 – ore 19:00
Pruchya Isaro THA / Niki Kaliyanda Poonacha IND vs Finn Reynolds NZL / James Watt NZL

Il match deve ancora iniziare

Trey Hilderbrand USA / JJ Tracy USA vs Jody Maginley ANT / Karl Poling USA

Il match deve ancora iniziare





🇨🇦
Challenger 75 Winnipeg
Winnipeg, Canada  ·  24 Luglio 2026

🌩
21°C
Nuvole intermittenti, rischio temporali  ·  Picco 23°C
CIELO Nuvole intermittenti e prevalente nuvolosità nelle ore centrali
PIOGGIA Temporali indicati intorno alle 13:00 locali
CAMPO Cemento
CEMENTO

Andamento della giornata — 24 Luglio
06:00
18°
07:00
18°
08:00
19°
09:00
20°
10:00
21°
11:00
22°
12:00
23°
13:00
🌩
22°
⚠  Temporali possibili intorno alle 13:00 locali: quarti di finale sul cemento da monitorare
🎾  Programma del giorno — 24 Luglio
🎾
ATP Challenger 75 · Main Draw
Quarti di Finale · Cemento
QF
🌩  Rischio temporali
⚠  Da monitorare
🎾  Quarti di Finale
🏸  Cemento

Stadium – ore 18:00
Joshua Sheehy USA / Tyler Zink USA vs Kody Pearson AUS / James Trotter JPN

Il match deve ancora iniziare

Rio Noguchi JPN vs Charles Broom GBR (Non prima 19:30)

Il match deve ancora iniziare

Yu Hsiou Hsu TPE vs Toby Samuel GBR

Il match deve ancora iniziare

Liam Draxl CAN vs Clement Chidekh FRA (Non prima 01:00)

Il match deve ancora iniziare



Court 1 – ore 18:00
Daniel Milavsky USA / Braden Shick USA vs Thomas Fancutt AUS / Ajeet Rai NZL

Il match deve ancora iniziare

Shintaro Mochizuki JPN vs Johannus Monday GBR (Non prima 00:00)

Il match deve ancora iniziare

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