Challenger Bloomfiled Hills, Zug, Segovia, Tampere e Winnipeg: I risultati completi con il dettaglio dei Quarti di Finale (LIVE)

🇨🇭 Challenger 125 Zug Zug, Svizzera · 24 Luglio 2026 ☀ 15°C Soleggiato e asciutto · Picco 28°C CIELO Soleggiato al mattino, poi prevalentemente soleggiato e con nuvole intermittenti nel tardo pomeriggio PIOGGIA Assente nelle ore indicate CAMPO Terra Battuta TERRA BATTUTA Andamento della giornata — 24 Luglio 09:00 ☀ 13° 10:00 ☀ 16° 11:00 ☀ 18° 12:00 ☀ 21° 13:00 ☀ 23° 14:00 ☀ 26° 15:00 ☀ 26° 16:00 ⛅ 28° 18:00 ⛅ 26° 21:00 ⛅ 21° ✅ Nessuna pioggia indicata: quarti di finale sulla terra in condizioni buone 🎾 Programma del giorno — 24 Luglio 🎾 ATP Challenger 125 · Main Draw Quarti di Finale · Terra Battuta QF ☀ Soleggiato

✅ Asciutto

🎾 Quarti di Finale

🏀 Terra Battuta

Redcomet Arena – ore 13:00

Philip Henning vs Thiago Seyboth Wild



Il match deve ancora iniziare

Harold Mayot vs Dylan Dietrich



Il match deve ancora iniziare

Max Hans Rehberg vs Anton Matusevich (Non prima 16:30)



Il match deve ancora iniziare

Marc-Andrea Huesler vs Dominic Stricker (Non prima 19:30)



Il match deve ancora iniziare

Jego court 1 – ore 13:00

Joshua Paris / Filip Pieczonka vs Andrew Paulson / David Poljak



Il match deve ancora iniziare

Thijmen Loof / Kaito Uesugi vs Victor Cornea / Daniel Cukierman



Il match deve ancora iniziare

🇫🇮 Challenger 75 Tampere Tampere, Finlandia · 24 Luglio 2026 ☁ 14°C Nuvoloso, poi schiarite · Picco 20°C CIELO Nuvoloso al mattino, poi nuvole intermittenti e tratti soleggiati nel pomeriggio PIOGGIA Assente nelle ore indicate CAMPO Terra Battuta TERRA BATTUTA Andamento della giornata — 24 Luglio 09:00 ☁ 13° 10:00 ☁ 14° 11:00 ☁ 16° 12:00 ☁ 17° 13:00 ☁ 18° 14:00 ⛅ 19° 15:00 ⛅ 19° 16:00 ⛅ 20° 18:00 ☀ 20° 21:00 ☁ 18° ✅ Nessuna pioggia indicata: quarti di finale sulla terra in condizioni discrete 🎾 Programma del giorno — 24 Luglio 🎾 ATP Challenger 75 · Main Draw Quarti di Finale · Terra Battuta QF ☁ Nuvoloso

✅ Asciutto

🎾 Quarti di Finale

🏀 Terra Battuta

Center Court – ore 12:00

Gauthier Onclin vs Tom Gentzsch



Il match deve ancora iniziare

Maks Kasnikowski vs Hynek Barton



Il match deve ancora iniziare

Henri Squire vs Otto Virtanen (Non prima 16:00)



Il match deve ancora iniziare

Court 1 – ore 12:00

Igor Marcondes vs Diego Dedura



Il match deve ancora iniziare

Jannik Opitz / Louis Wessels vs Matt Ponchet / Oskar Brostrom Poulsen



Il match deve ancora iniziare

Patrik Niklas-Salminen / Michael Vrbensky vs Jarno Jans / Niels Visker



Il match deve ancora iniziare

🇪🇸 Challenger 75 Segovia Segovia, Spagna · 24 Luglio 2026 ☀ 18°C Soleggiato e asciutto · Picco 31°C CIELO Soleggiato per tutta la giornata, sereno in serata PIOGGIA Assente nelle ore indicate CAMPO Cemento CEMENTO Andamento della giornata — 24 Luglio 09:00 ☀ 19° 10:00 ☀ 20° 11:00 ☀ 23° 12:00 ☀ 26° 13:00 ☀ 28° 14:00 ☀ 29° 15:00 ☀ 30° 17:00 ☀ 31° 21:00 ☀ 26° 23:00 ☀ 22° ⚠ Caldo nel pomeriggio: quarti di finale sul cemento in condizioni asciutte 🎾 Programma del giorno — 24 Luglio 🎾 ATP Challenger 75 · Main Draw Quarti di Finale · Cemento QF ☀ Soleggiato

⚠ Caldo

🎾 Quarti di Finale

🏸 Cemento

Pista Pedro Muñoz – ore 11:00

Luka Pavlovic vs Mert Alkaya



ATP Segovia Luka Pavlovic Luka Pavlovic 30 3 Mert Alkaya • Mert Alkaya 15 1 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 M. Alkaya 0-15 0-30 15-30 3-1 L. Pavlovic 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 2-1 → 3-1 M. Alkaya 0-15 0-30 0-40 15-40 1-1 → 2-1 L. Pavlovic 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 M. Alkaya 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

Matteo Martineau vs Yanki Erel (Non prima 13:00)



Il match deve ancora iniziare

Alejandro Moro Canas vs Oliver Crawford (Non prima 17:00)



Il match deve ancora iniziare

Pista 1 – ore 12:00

Paul Inchauspe vs Keegan Smith



Il match deve ancora iniziare

Alejo Sanchez Quilez / Benjamin Winter Lopez vs Bruno Pujol Navarro / David Vega Hernandez (Non prima 15:00)



Il match deve ancora iniziare

Arda Azkara / Yanki Erel vs Adil Kalyanpur / Jeevan Nedunchezhiyan (Non prima 16:30)



Il match deve ancora iniziare

🇺🇸 Challenger 125 Bloomfield Hills Bloomfield Hills, USA · 24 Luglio 2026 ⛅ 17°C Parzialmente nuvoloso, poi sole · Picco 26°C CIELO Sereno nelle prime ore, poi prevalentemente soleggiato fino al primo pomeriggio PIOGGIA Assente nelle ore indicate CAMPO Cemento CEMENTO Andamento della giornata — 24 Luglio 07:00 ☀ 16° 08:00 ☀ 18° 09:00 ☀ 20° 10:00 ☀ 22° 11:00 ☀ 23° 12:00 ☀ 25° 13:00 ☀ 26° 14:00 ☀ 26° — ⓘ — — ⓘ — ✅ Nessuna pioggia indicata: quarti di finale sul cemento in condizioni buone 🎾 Programma del giorno — 24 Luglio 🎾 ATP Challenger 125 · Main Draw Quarti di Finale · Cemento QF ⛅ Sole e nuvole

✅ Asciutto

🎾 Quarti di Finale

🏸 Cemento

Center Court – ore 17:00

Michael Zheng vs Adam Walton



Il match deve ancora iniziare

Jacob Fearnley vs J.J. Wolf



Il match deve ancora iniziare

Dhakshineswar Suresh vs Andres Martin



Il match deve ancora iniziare

Alex Michelsen vs Mark Lajal



Il match deve ancora iniziare

Court 2 – ore 19:00

Pruchya Isaro / Niki Kaliyanda Poonacha vs Finn Reynolds / James Watt



Il match deve ancora iniziare

Trey Hilderbrand / JJ Tracy vs Jody Maginley / Karl Poling



Il match deve ancora iniziare

🇨🇦 Challenger 75 Winnipeg Winnipeg, Canada · 24 Luglio 2026 🌩 21°C Nuvole intermittenti, rischio temporali · Picco 23°C CIELO Nuvole intermittenti e prevalente nuvolosità nelle ore centrali PIOGGIA Temporali indicati intorno alle 13:00 locali CAMPO Cemento CEMENTO Andamento della giornata — 24 Luglio 06:00 ⛅ 18° 07:00 ⛅ 18° 08:00 ⛅ 19° 09:00 ⛅ 20° 10:00 ⛅ 21° 11:00 ⛅ 22° 12:00 ⛅ 23° 13:00 🌩 22° — ⓘ — — ⓘ — ⚠ Temporali possibili intorno alle 13:00 locali: quarti di finale sul cemento da monitorare 🎾 Programma del giorno — 24 Luglio 🎾 ATP Challenger 75 · Main Draw Quarti di Finale · Cemento QF 🌩 Rischio temporali

⚠ Da monitorare

🎾 Quarti di Finale

🏸 Cemento

Stadium – ore 18:00

Joshua Sheehy / Tyler Zink vs Kody Pearson / James Trotter



Il match deve ancora iniziare

Rio Noguchi vs Charles Broom (Non prima 19:30)



Il match deve ancora iniziare

Yu Hsiou Hsu vs Toby Samuel



Il match deve ancora iniziare

Liam Draxl vs Clement Chidekh (Non prima 01:00)



Il match deve ancora iniziare

Court 1 – ore 18:00

Daniel Milavsky / Braden Shick vs Thomas Fancutt / Ajeet Rai



Il match deve ancora iniziare

Shintaro Mochizuki vs Johannus Monday (Non prima 00:00)



Il match deve ancora iniziare