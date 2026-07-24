Challenger Bloomfiled Hills, Zug, Segovia, Tampere e Winnipeg: I risultati completi con il dettaglio dei Quarti di Finale (LIVE)
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Soleggiato e asciutto · Picco 28°C
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✅ Asciutto
🎾 Quarti di Finale
🏀 Terra Battuta
Redcomet Arena – ore 13:00
Philip Henning vs Thiago Seyboth Wild
Harold Mayot vs Dylan Dietrich
Max Hans Rehberg vs Anton Matusevich (Non prima 16:30)
Marc-Andrea Huesler vs Dominic Stricker (Non prima 19:30)
Jego court 1 – ore 13:00
Joshua Paris / Filip Pieczonka vs Andrew Paulson / David Poljak
Thijmen Loof / Kaito Uesugi vs Victor Cornea / Daniel Cukierman
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Nuvoloso, poi schiarite · Picco 20°C
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✅ Asciutto
🎾 Quarti di Finale
🏀 Terra Battuta
Center Court – ore 12:00
Gauthier Onclin vs Tom Gentzsch
Maks Kasnikowski vs Hynek Barton
Henri Squire vs Otto Virtanen (Non prima 16:00)
Court 1 – ore 12:00
Igor Marcondes vs Diego Dedura
Jannik Opitz / Louis Wessels vs Matt Ponchet / Oskar Brostrom Poulsen
Patrik Niklas-Salminen / Michael Vrbensky vs Jarno Jans / Niels Visker
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Soleggiato e asciutto · Picco 31°C
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🎾 Quarti di Finale
🏸 Cemento
Pista Pedro Muñoz – ore 11:00
Luka Pavlovic vs Mert Alkaya
Matteo Martineau vs Yanki Erel (Non prima 13:00)
Alejandro Moro Canas vs Oliver Crawford (Non prima 17:00)
Pista 1 – ore 12:00
Paul Inchauspe vs Keegan Smith
Alejo Sanchez Quilez / Benjamin Winter Lopez vs Bruno Pujol Navarro / David Vega Hernandez (Non prima 15:00)
Arda Azkara / Yanki Erel vs Adil Kalyanpur / Jeevan Nedunchezhiyan (Non prima 16:30)
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Parzialmente nuvoloso, poi sole · Picco 26°C
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🎾 Quarti di Finale
🏸 Cemento
Center Court – ore 17:00
Michael Zheng vs Adam Walton
Jacob Fearnley vs J.J. Wolf
Dhakshineswar Suresh vs Andres Martin
Alex Michelsen vs Mark Lajal
Court 2 – ore 19:00
Pruchya Isaro / Niki Kaliyanda Poonacha vs Finn Reynolds / James Watt
Trey Hilderbrand / JJ Tracy vs Jody Maginley / Karl Poling
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Nuvole intermittenti, rischio temporali · Picco 23°C
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🎾 Quarti di Finale
🏸 Cemento
Stadium – ore 18:00
Joshua Sheehy / Tyler Zink vs Kody Pearson / James Trotter
Rio Noguchi vs Charles Broom (Non prima 19:30)
Yu Hsiou Hsu vs Toby Samuel
Liam Draxl vs Clement Chidekh (Non prima 01:00)
Court 1 – ore 18:00
Daniel Milavsky / Braden Shick vs Thomas Fancutt / Ajeet Rai
Shintaro Mochizuki vs Johannus Monday (Non prima 00:00)
TAG: Circuito Challenger
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