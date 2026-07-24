Italiani in Campo ATP, Challenger, Copertina, WTA

Italiani in Campo (ATP-WTA-Challenger): I risultati completi con il dettaglio del 24 Luglio 2026

24/07/2026 07:37 Nessun commento
Jennifer Ruggeri nella foto
Jennifer Ruggeri nella foto

POR ATP 250 Estoril – terra
QF Faria POR – Darderi ITA 2° inc. ore 18:00

Il match deve ancora iniziare



ITA WTA Palermo 125 – terra
QF Jones GBR – Ruggeri ITA ore 17:00

Il match deve ancora iniziare

QF Kabbaj MAR – Bronzetti ITA ore 19:00

Il match deve ancora iniziare

SF Tikhonova RUS/Zidansek SLO – Ciric Bagaric CRO/Moratelli ITA 2 incontro dalle 19:00

Il match deve ancora iniziare

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