Da Palermo: Bronzetti vince il derby azzurro, Spiteri battuta in due set. Ai quarti anche Francesca Jones

Il derby azzurro dei Palermo Ladies Open sorride a Lucia Bronzetti. La riminese, testa di serie n. 2 del tabellone, conquista l’accesso ai quarti di finale superando la licatese Dalila Spiteri, n. 355 del ranking WTA, con un doppio 6-4 in un’ora e 33 minuti. È stato un derby equilibrato e combattuto, con entrambe le giocatrici protagoniste di un confronto intenso. Alla distanza, però, è riuscita a emergere Bronzetti che nei quarti affronterà la marocchina Yasmine Kabbaj, n. 271 della classifica mondiale. “A questi livelli tutte le partite sono difficili – le parole di Bronzetti dopo il match – Spiteri ha giocato bene, alla fine ha fatto la differenza l’atteggiamento. Sono rimasta attaccata in tutti i punti e sono contenta di essere riuscita a portare a casa la partita”.

Prosegue senza ostacoli anche il cammino della testa di serie n. 1 Francesca Jones. La britannica ha regolato la rumena Miriam Bulgaru, n. 246 WTA, con un convincente 6-3 6-2 in un’ora e 10 minuti, centrando così la settima vittoria consecutiva. Nei quarti troverà l’azzurra Jennifer Ruggeri.

DOPPIO

Si ferma ai quarti di finale il percorso di Anastasia Abbagnato e Miriana Tona. Le due siciliane sono state sconfitte dalla statunitense McAdoo e dall’ungherese Nagy con il punteggio di 7-5 6-3. In semifinale McAdoo/Nagy affronteranno le teste di serie n. 1 Cascino/Lansere, vittoriose al match tie-break su Ayukawa/Serban. L’altra semifinale vedrà di fronte le teste di serie n. 2 Ciric Bagaric/Moratelli e la coppia Tikhonova/Zidansek.

IL PROGRAMMA DI VENERDÌ

Ad aprire la giornata sul Centrale, alle ore 17, sarà la numero 1 del seeding Francesca Jones che affronterà Jennifer Ruggeri. A seguire, non prima delle 19, spazio a Lucia Bronzetti contro Yasmine Kabbaj. A chiudere il venerdì sul campo principale sarà Fiona Ferro con la tedesca Mina Hodzic. Sul Campo 6, invece, in programma le semifinali di doppio e il quarto di finale tra la russa Ibragimova e la francese Burel.

BCC TONIOLO E LE ECCELLENZE VITIVINICOLE

Giornata dedicata alle eccellenze vitivinicole siciliane al Country Time Club, che ha ospitato l’evento WineSicily x Palermo Ladies Open. Nella Class Country si è invece svolto l’incontro promosso dalla BCC G. Toniolo e San Michele di San Cataldo, dal titolo “Coltivare l’autenticità: il credito cooperativo a sostegno dello sviluppo vitivinicolo territoriale“. L’iniziativa ha riunito rappresentanti del mondo bancario, produttivo e associativo per approfondire le prospettive di crescita della filiera vitivinicola siciliana e il ruolo che il credito cooperativo può svolgere nel sostenere uno dei comparti più rappresentativi dell’economia regionale.

Schedule – Friday, Jul 24

CENTRALE starts at 05:00 PM

[1] F. Jones (GBR) vs J. Ruggeri (ITA)

NB 7:00 PM Y. Kabbaj (MAR) vs [2] L. Bronzetti (ITA)

[7] F. Ferro (FRA) vs [Q] M. Hodzic (GER)

CAMPO 6 starts at 05:00 PM

[1] E. Cascino (FRA) / S. Lansere vs R. McAdoo (USA) / A. Nagy (HUN)

NB 7:00 PM A. Ibragimova vs C. Burel (FRA)

A. Tikhonova / T. Zidansek (SLO) vs [2] L. Ciric Bagaric (CRO) / A. Moratelli (ITA)