Circuito ATP ATP, Copertina

ATP 250 Estoril e Kitzbuhel: I risultati completi con il dettaglio del Day 5. In campo Luciano Darderi nei quarti di finale in Portogallo (LIVE)

24/07/2026 07:54 1 commento
Luciano Darderi ITA, 2002.02.14 - Foto Patrick Boren
Luciano Darderi ITA, 2002.02.14 - Foto Patrick Boren

🇵🇹
ATP 250 Estoril
Estoril, Portogallo  ·  24 Luglio 2026

🌧
20°C
Parzialmente nuvoloso, rovesci a tratti  ·  Picco 25°C
CIELO Parzialmente soleggiato al mattino, poi nuvole intermittenti e tratti nuvolosi nel pomeriggio
PIOGGIA Rovesci indicati alle 10:00, 11:00, 16:00 e 17:00
CAMPO Terra Battuta
TERRA BATTUTA

Andamento della giornata — 24 Luglio
09:00
22°
10:00
🌧
22°
11:00
🌧
23°
12:00
24°
13:00
24°
14:00
25°
15:00
24°
16:00
🌧
24°
17:00
🌧
24°
21:00
21°
⚠  Rovesci tra tarda mattinata e pomeriggio: quarti di finale sulla terra da monitorare
🎾  Programma del giorno — 24 Luglio
🎾
ATP 250 · Main Draw
Quarti di Finale · Terra Battuta
QF
🌧  Rovesci
⚠  Da monitorare
🎾  Quarti di Finale
🏀  Terra Battuta

ESTADIO MILLENNIUM – ore 13:00
Tiago Torres POR vs Hugo Gaston FRA

Il match deve ancora iniziare

Andrey Rublev RUS vs Luca Van Assche FRA

Il match deve ancora iniziare

Roman Andres Burruchaga ARG vs Alexander Blockx BEL (Non prima 18:00)

Il match deve ancora iniziare

Jaime Faria POR vs Luciano Darderi ITA

Il match deve ancora iniziare



COURT CASCAIS – ore 15:00
Vasil Kirkov USA / Bart Stevens NED vs Nuno Borges POR / Francisco Cabral POR

Il match deve ancora iniziare

Sander Arends NED / David Pel NED vs Orlando Luz BRA / Rafael Matos BRA

Il match deve ancora iniziare





🇦🇹
ATP 250 Kitzbühel
Kitzbühel, Austria  ·  24 Luglio 2026

12°C
Soleggiato e asciutto  ·  Picco 24°C
CIELO Prevalentemente soleggiato al mattino, poi soleggiato per tutto il pomeriggio e sereno in serata
PIOGGIA Assente nelle ore indicate
CAMPO Terra Battuta
TERRA BATTUTA

Andamento della giornata — 24 Luglio
09:00
11°
10:00
13°
11:00
16°
12:00
19°
13:00
21°
14:00
22°
15:00
23°
16:00
24°
20:00
20°
23:00
16°
✅  Nessuna pioggia indicata: semifinali sulla terra in condizioni buone
🎾  Programma del giorno — 24 Luglio
🎾
ATP 250 · Main Draw
Semifinali · Terra Battuta
SF
☀  Soleggiato
✅  Asciutto
🎾  Semifinali
🏀  Terra Battuta

Center Court – ore 10:30
Pierre-Hugues Herbert FRA / Kevin Krawietz GER vs Jakob Schnaitter GER / Mark Wallner GER

ATP Kitzbuhel
Pierre-Hugues Herbert / Kevin Krawietz [1]
0
2
3
Jakob Schnaitter / Mark Wallner [3]
0
6
0
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Yannick Hanfmann GER vs Quentin Halys FRA (Non prima 12:30)

Il match deve ancora iniziare

Alexander Bublik KAZ vs Tomas Martin Etcheverry ARG (Non prima 14:00)

Il match deve ancora iniziare

N.Sriram Balaji IND / Andre Goransson SWE vs Lucas Miedler AUT / Marc Polmans AUS

Il match deve ancora iniziare

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1 commento

Tomax (Guest) 24-07-2026 10:37

Ma Cosa va a fare a Los Cabos prossima settimana?volo infinito poi deve andare in Canada non è forse meglio andare direttamente al 1000

 1
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