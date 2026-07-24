ATP 250 Estoril e Kitzbuhel: I risultati completi con il dettaglio del Day 5. In campo Luciano Darderi nei quarti di finale in Portogallo (LIVE)

🇵🇹 ATP 250 Estoril Estoril, Portogallo · 24 Luglio 2026 🌧 20°C Parzialmente nuvoloso, rovesci a tratti · Picco 25°C CIELO Parzialmente soleggiato al mattino, poi nuvole intermittenti e tratti nuvolosi nel pomeriggio PIOGGIA Rovesci indicati alle 10:00, 11:00, 16:00 e 17:00 CAMPO Terra Battuta TERRA BATTUTA Andamento della giornata — 24 Luglio 09:00 ⛅ 22° 10:00 🌧 22° 11:00 🌧 23° 12:00 ⛅ 24° 13:00 ⛅ 24° 14:00 ⛅ 25° 15:00 ⛅ 24° 16:00 🌧 24° 17:00 🌧 24° 21:00 ☁ 21° ⚠ Rovesci tra tarda mattinata e pomeriggio: quarti di finale sulla terra da monitorare 🎾 Programma del giorno — 24 Luglio 🎾 ATP 250 · Main Draw Quarti di Finale · Terra Battuta QF 🌧 Rovesci

⚠ Da monitorare

🎾 Quarti di Finale

🏀 Terra Battuta

ESTADIO MILLENNIUM – ore 13:00

Tiago Torres vs Hugo Gaston



Il match deve ancora iniziare

Andrey Rublev vs Luca Van Assche



Il match deve ancora iniziare

Roman Andres Burruchaga vs Alexander Blockx (Non prima 18:00)



Il match deve ancora iniziare

Jaime Faria vs Luciano Darderi



Il match deve ancora iniziare

COURT CASCAIS – ore 15:00

Vasil Kirkov / Bart Stevens vs Nuno Borges / Francisco Cabral



Il match deve ancora iniziare

Sander Arends / David Pel vs Orlando Luz / Rafael Matos



Il match deve ancora iniziare

🇦🇹 ATP 250 Kitzbühel Kitzbühel, Austria · 24 Luglio 2026 ☀ 12°C Soleggiato e asciutto · Picco 24°C CIELO Prevalentemente soleggiato al mattino, poi soleggiato per tutto il pomeriggio e sereno in serata PIOGGIA Assente nelle ore indicate CAMPO Terra Battuta TERRA BATTUTA Andamento della giornata — 24 Luglio 09:00 ☀ 11° 10:00 ☀ 13° 11:00 ⛅ 16° 12:00 ☀ 19° 13:00 ☀ 21° 14:00 ☀ 22° 15:00 ☀ 23° 16:00 ☀ 24° 20:00 ☀ 20° 23:00 ☀ 16° ✅ Nessuna pioggia indicata: semifinali sulla terra in condizioni buone 🎾 Programma del giorno — 24 Luglio 🎾 ATP 250 · Main Draw Semifinali · Terra Battuta SF ☀ Soleggiato

✅ Asciutto

🎾 Semifinali

🏀 Terra Battuta

Center Court – ore 10:30

Pierre-Hugues Herbert / Kevin Krawietz vs Jakob Schnaitter / Mark Wallner



ATP Kitzbuhel Pierre-Hugues Herbert / Kevin Krawietz [1] Pierre-Hugues Herbert / Kevin Krawietz [1] 0 2 3 Jakob Schnaitter / Mark Wallner [3] • Jakob Schnaitter / Mark Wallner [3] 0 6 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 J. Schnaitter / Wallner 3-0 P. Herbert / Krawietz 15-0 30-0 30-15 40-15 2-0 → 3-0 J. Schnaitter / Wallner 15-0 15-15 df 15-30 15-40 1-0 → 2-0 P. Herbert / Krawietz 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 J. Schnaitter / Wallner 15-0 30-0 40-0 ace 2-5 → 2-6 P. Herbert / Krawietz 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 1-5 → 2-5 J. Schnaitter / Wallner 15-0 30-0 30-15 df 40-15 1-4 → 1-5 P. Herbert / Krawietz 15-0 30-0 40-0 0-4 → 1-4 J. Schnaitter / Wallner 15-0 30-0 40-0 40-15 0-3 → 0-4 P. Herbert / Krawietz 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 0-2 → 0-3 J. Schnaitter / Wallner 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace ace 0-1 → 0-2 P. Herbert / Krawietz 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 40-40 0-0 → 0-1

Yannick Hanfmann vs Quentin Halys (Non prima 12:30)



Il match deve ancora iniziare

Alexander Bublik vs Tomas Martin Etcheverry (Non prima 14:00)



Il match deve ancora iniziare

N.Sriram Balaji / Andre Goransson vs Lucas Miedler / Marc Polmans



Il match deve ancora iniziare