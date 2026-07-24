ATP 250 Estoril e Kitzbuhel: I risultati completi con il dettaglio del Day 5. In campo Luciano Darderi nei quarti di finale in Portogallo (LIVE)

Luciano Darderi ITA, 2002.02.14 - Foto Patrick Boren
ATP 250 Estoril
Estoril, Portogallo · 24 Luglio 2026
|🌧
|
20°C
Parzialmente nuvoloso, rovesci a tratti · Picco 25°C
|
|CIELO
|Parzialmente soleggiato al mattino, poi nuvole intermittenti e tratti nuvolosi nel pomeriggio
|PIOGGIA
|Rovesci indicati alle 10:00, 11:00, 16:00 e 17:00
|CAMPO
|Terra Battuta
Andamento della giornata — 24 Luglio
|
09:00
⛅
22°
|
10:00
🌧
22°
|
11:00
🌧
23°
|
12:00
⛅
24°
|
13:00
⛅
24°
|
14:00
⛅
25°
|
15:00
⛅
24°
|
16:00
🌧
24°
|
17:00
🌧
24°
|
21:00
☁
21°
⚠ Rovesci tra tarda mattinata e pomeriggio: quarti di finale sulla terra da monitorare
🎾 Programma del giorno — 24 Luglio
|
|
🎾
|
ATP 250 · Main Draw
Quarti di Finale · Terra Battuta
|
QF
🌧 Rovesci
⚠ Da monitorare
🎾 Quarti di Finale
🏀 Terra Battuta
ESTADIO MILLENNIUM – ore 13:00
Tiago Torres vs Hugo Gaston
Il match deve ancora iniziare
Andrey Rublev vs Luca Van Assche
Il match deve ancora iniziare
Roman Andres Burruchaga vs Alexander Blockx (Non prima 18:00)
Il match deve ancora iniziare
Jaime Faria vs Luciano Darderi
Il match deve ancora iniziare
COURT CASCAIS – ore 15:00
Vasil Kirkov / Bart Stevens vs Nuno Borges / Francisco Cabral
Il match deve ancora iniziare
Sander Arends / David Pel vs Orlando Luz / Rafael Matos
Il match deve ancora iniziare
ATP 250 Kitzbühel
Kitzbühel, Austria · 24 Luglio 2026
|☀
|
12°C
Soleggiato e asciutto · Picco 24°C
|
|CIELO
|Prevalentemente soleggiato al mattino, poi soleggiato per tutto il pomeriggio e sereno in serata
|PIOGGIA
|Assente nelle ore indicate
|CAMPO
|Terra Battuta
Andamento della giornata — 24 Luglio
|
09:00
☀
11°
|
10:00
☀
13°
|
11:00
⛅
16°
|
12:00
☀
19°
|
13:00
☀
21°
|
14:00
☀
22°
|
15:00
☀
23°
|
16:00
☀
24°
|
20:00
☀
20°
|
23:00
☀
16°
✅ Nessuna pioggia indicata: semifinali sulla terra in condizioni buone
🎾 Programma del giorno — 24 Luglio
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🎾
|
ATP 250 · Main Draw
Semifinali · Terra Battuta
|
SF
☀ Soleggiato
✅ Asciutto
🎾 Semifinali
🏀 Terra Battuta
Center Court – ore 10:30
Pierre-Hugues Herbert / Kevin Krawietz vs Jakob Schnaitter / Mark Wallner
ATP Kitzbuhel
Pierre-Hugues Herbert / Kevin Krawietz [1]
0
2
3
Jakob Schnaitter / Mark Wallner [3]•
0
6
0
Servizio
Svolgimento
Set 2
P. Herbert / Krawietz
2-0 → 3-0
J. Schnaitter / Wallner
15-0
15-15
df
15-30
15-40
1-0 → 2-0
P. Herbert / Krawietz
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
J. Schnaitter / Wallner
2-5 → 2-6
P. Herbert / Krawietz
0-15
15-15
30-15
ace
30-30
40-30
1-5 → 2-5
J. Schnaitter / Wallner
1-4 → 1-5
P. Herbert / Krawietz
0-4 → 1-4
J. Schnaitter / Wallner
0-3 → 0-4
P. Herbert / Krawietz
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
0-2 → 0-3
J. Schnaitter / Wallner
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
ace
ace
0-1 → 0-2
P. Herbert / Krawietz
15-0
15-15
15-30
df
30-30
40-30
40-40
0-0 → 0-1
Yannick Hanfmann vs Quentin Halys (Non prima 12:30)
Il match deve ancora iniziare
Alexander Bublik vs Tomas Martin Etcheverry (Non prima 14:00)
Il match deve ancora iniziare
N.Sriram Balaji / Andre Goransson vs Lucas Miedler / Marc Polmans
Il match deve ancora iniziare
1 commento
Ma Cosa va a fare a Los Cabos prossima settimana?volo infinito poi deve andare in Canada non è forse meglio andare direttamente al 1000