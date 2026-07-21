Italiani in Campo ATP, Challenger, Copertina, WTA

Italiani in Campo (ATP-WTA-Challenger): I risultati completi con il dettaglio del 21 Luglio 2026

21/07/2026 09:42 3 commenti
Francesco Passaro ITA, 2001.01.07 - Foto Getty Images
Francesco Passaro ITA, 2001.01.07 - Foto Getty Images

SUI CH 75 Zug – terra
R32 Stricker SUI – Passaro ITA Non prima 16:30

Il match deve ancora iniziare

R32 Mayot FRA – Brancaccio ITA Inizio 11:00

Il match deve ancora iniziare



ESP CH 75 Segovia – hard
R32 Moro Canas ESP – Giunta ITA Non prima 19:00

Il match deve ancora iniziare



ITA WTA Palermo 125 – terra
1T Basiletti ITA – Grant ITA ore 17:00

Il match deve ancora iniziare

1T Pistola it – Bronzetti ITA 2 incontro dalle 17:00

Il match deve ancora iniziare

1T Abbagnato ITA – Burel FRA ore 20:00

Il match deve ancora iniziare

1T McAdoo USA/Nagy HUN – Kabbaj MAR/Spiteri ITA 3 incontro dalle 17:00

Il match deve ancora iniziare

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3 commenti

Zedarioz (Guest) 21-07-2026 10:17

Intanto il grandissimo bomber berrettini gioca a Ibiza con la dj…
Matteo n. 1, soldi e vita.

 3
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Sky (Guest) 21-07-2026 09:33

Spero questa settimana passi più in fretta possibile

 2
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pablito 21-07-2026 09:30

Martedì di magro… 😉

 1
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