Italiani in Campo (ATP-WTA-Challenger): I risultati completi con il dettaglio del 21 Luglio 2026
CH 75 Zug – terra
R32 Stricker – Passaro Non prima 16:30
R32 Mayot – Brancaccio Inizio 11:00
CH 75 Segovia – hard
R32 Moro Canas – Giunta Non prima 19:00
WTA Palermo 125 – terra
1T Basiletti – Grant ore 17:00
1T Pistola – Bronzetti 2 incontro dalle 17:00
1T Abbagnato – Burel ore 20:00
1T McAdoo /Nagy – Kabbaj /Spiteri 3 incontro dalle 17:00
TAG: Italiani in campo
3 commenti
Intanto il grandissimo bomber berrettini gioca a Ibiza con la dj…
Matteo n. 1, soldi e vita.
Spero questa settimana passi più in fretta possibile
Martedì di magro… 😉