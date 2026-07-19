Italiani in Campo (ATP-WTA-Challenger): I risultati completi con il dettaglio del 19 Luglio 2026

Andrea Pellegrino nella foto
ATP 250 Bastad – terra
F Rublev – Darderi Non prima 14:00
Il match deve ancora iniziare
ATP 250 Kitzbuhel – terra
Q2 Cinà – Giustino Non prima 12:30
Il match deve ancora iniziare
ATP 250 Estoril – terra
Q2 Pellegrino – Bueno Inizio 13:00
Il match deve ancora iniziare
CH 75 Cordenons – terra
F Bondioli – Alcala Gurri ore 18:00
Il match deve ancora iniziare
CH 75 Zug – terra
Q1 Pieri
– Nesterov 4° inc. ore 10:30
Il match deve ancora iniziare
CH 75 Segovia – hard
Q1 Giunta – Dev Inizio 10:00
ATP Segovia
Massimo Giunta [4]
6
7
S D Prajwal Dev
4
6
Vincitore: Giunta
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0-0*
0*-1
1*-1
ace
1-2*
2-2*
2*-3
3*-3
4-3*
4-4*
5*-4
6*-4
6-6 → 7-6
S. D Prajwal Dev
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
5-5 → 5-6
M. Giunta
15-0
ace
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
4-5 → 5-5
S. D Prajwal Dev
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
4-4 → 4-5
M. Giunta
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
ace
3-4 → 4-4
S. D Prajwal Dev
0-15
0-30
30-30
ace
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
ace
3-3 → 3-4
M. Giunta
15-0
15-15
30-15
30-30
df
40-30
ace
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
ace
A-40
2-3 → 3-3
S. D Prajwal Dev
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
2-2 → 2-3
S. D Prajwal Dev
1-1 → 1-2
M. Giunta
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
ace
0-1 → 1-1
S. D Prajwal Dev
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
S. D Prajwal Dev
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
5-3 → 5-4
S. D Prajwal Dev
0-15
15-15
15-30
df
30-30
30-40
40-40
A-40
4-2 → 4-3
S. D Prajwal Dev
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
3-1 → 3-2
S. D Prajwal Dev
2-0 → 2-1
CH 75 Tampere – terra
Q1 Vasa – Tabacco Inizio 11:00
ATP Tampere
Iiro Vasa•
0
1
Giorgio Tabacco [11]
15
1
Servizio
Svolgimento
Set 1
G. Tabacco
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
1-0 → 1-1
I. Vasa
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Q1 Arnaboldi – Pohjola 2° inc. ore 11:00
Il match deve ancora iniziare
Q1 Papa – Rossi 4° inc. ore 11:00
Il match deve ancora iniziare
CH 125 Bloomfield Hills – hard
Q1 Claverie – Kuzuhara 3° inc. ore 16:00
Il match deve ancora iniziare
WTA Roma 125 – terra
F Jones
– Bronzetti 18:00
Il match deve ancora iniziare
WTA Palermo 125 – terra
TDQ Ren – Tona 2 incontro dalle 17:00
Il match deve ancora iniziare
TDQ Basiletti – Shinikova ore 19:30
Il match deve ancora iniziare
WTA 250 Hamburg – terra
Q1 Monnet – Pieri 2 incontro dalle 10:00
WTA Hamburg
Carole Monnet [6]
40
0
Jessica Pieri•
40
1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Jessica Pieri
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
Carole Monnet
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
0-0 → 0-1
2 commenti
@ james_9000 (#4656103)
Sorry! Un abbraccio
Forza Federico!!! Anche se hai scelto la cittadinanza russa continuo a tifare per te!!!
Si scherza ovviamente!
Forza Lusiano, porta a casa un altro torneo!
In generale forza azzurri!!!