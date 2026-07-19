Italiani in Campo ATP, Challenger, Copertina, WTA

Italiani in Campo (ATP-WTA-Challenger): I risultati completi con il dettaglio del 19 Luglio 2026

19/07/2026 12:02 2 commenti
Andrea Pellegrino nella foto
Andrea Pellegrino nella foto

SWE ATP 250 Bastad – terra
F Rublev RUS – Darderi ITA Non prima 14:00

Il match deve ancora iniziare



AUT ATP 250 Kitzbuhel – terra
Q2 Cinà ITA – Giustino ITA Non prima 12:30

Il match deve ancora iniziare



POR ATP 250 Estoril – terra
Q2 Pellegrino ITA – Bueno PER Inizio 13:00

Il match deve ancora iniziare



ITA CH 75 Cordenons – terra
F Bondioli ITA – Alcala Gurri ESP ore 18:00

Il match deve ancora iniziare




SUI CH 75 Zug – terra
Q1 Pieri ITA – Nesterov BUL 4° inc. ore 10:30
Il match deve ancora iniziare



ESP CH 75 Segovia – hard
Q1 Giunta ITA – Dev IND Inizio 10:00

ATP Segovia
Massimo Giunta [4]
6
7
S D Prajwal Dev
4
6
Vincitore: Giunta
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FIN CH 75 Tampere – terra
Q1 Vasa FIN – Tabacco ITA Inizio 11:00

ATP Tampere
Iiro Vasa
0
1
Giorgio Tabacco [11]
15
1
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Q1 Arnaboldi ITA – Pohjola FIN 2° inc. ore 11:00

Il match deve ancora iniziare

Q1 Papa USA – Rossi ITA 4° inc. ore 11:00

Il match deve ancora iniziare



USA CH 125 Bloomfield Hills – hard
Q1 Claverie ITA – Kuzuhara USA 3° inc. ore 16:00

Il match deve ancora iniziare




ITA WTA Roma 125 – terra
F Jones GBR – Bronzetti ITA 18:00
Il match deve ancora iniziare



ITA WTA Palermo 125 – terra
TDQ Ren CHN – Tona ITA 2 incontro dalle 17:00

Il match deve ancora iniziare

TDQ Basiletti ITA – Shinikova BUL ore 19:30

Il match deve ancora iniziare



DEU WTA 250 Hamburg – terra
Q1 Monnet FRA – Pieri ITA 2 incontro dalle 10:00

WTA Hamburg
Carole Monnet [6]
40
0
Jessica Pieri
40
1
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2 commenti

LiveTennis.it Staff 19-07-2026 09:38

@ james_9000 (#4656103)

Sorry! Un abbraccio

 2
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+1: MarcoP
james_9000 (Guest) 19-07-2026 09:03

Forza Federico!!! Anche se hai scelto la cittadinanza russa continuo a tifare per te!!!
Si scherza ovviamente!
Forza Lusiano, porta a casa un altro torneo!
In generale forza azzurri!!!

 1
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+1: MarcoP