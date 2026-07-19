Circuito Challenger Challenger, Copertina

Challenger 75 Segovia: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. Massimo Giunta nelle quali

19/07/2026 07:39 9 commenti
Massimo Giunta nella foto
Massimo Giunta nella foto

ESP Challenger 75 Segovia – Tabellone Principale – hard
(1) Chris Rodesch LUX vs Matteo Martineau FRA
(Alt) Gonzalo Villanueva ARG vs (SE) Ilya Ivashka BLR
Yanki Erel TUR vs Sergey Fomin UZB
Qualifier vs (8) Max Basing GBR

(4) Alejandro Moro Canas ESP vs Qualifier
Qualifier vs Facundo Mena ARG
Antoine Ghibaudo FRA vs (WC) Alejo Sanchez Quilez ESP
(WC) Alex Marti Pujolras ESP vs (5) Oliver Crawford GBR

(6) Yi Zhou CHN vs Michael Geerts BEL
Qualifier vs Luka Pavlovic FRA
Alastair Gray GBR vs Akira Santillan JPN
Mert Alkaya TUR vs (3) Juan Pablo Ficovich ARG

(7) Dan Added FRA vs Florent Bax FRA
(CO) Paul Inchauspe FRA vs Qualifier
(WC) Mario Gonzalez Fernandez ESP vs (NG) Miguel Tobon COL
Qualifier vs (2) Keegan Smith USA



ESP Challenger 75 Segovia – Tabellone Qualificazione – hard
Ivan Marrero Curbelo [1] ESP – Enrique Collard [WC] GBR
Yaroslav Demin [WC] RUS – Constantin Bittoun Kouzmine [7] FRA

Cyril Vandermeersch [2] FRA – Iliyan Radulov [PR] BUL
Maxwell Mckennon USA – Aziz Ouakaa [9] TUN

Sergio Callejon Hernando [3] ESP – Nicolas Tepmahc [ALT] FRA
Asier Meneses Perny [WC] ESP – Takuya Kumasaka [8] JPN

Massimo Giunta [4] ITA – S D Prajwal Dev [ALT] IND
Samuel Heredia [ALT] COL – John Echeverria [11] ESP

Luca Castelnuovo [5] SUI – Alexander Vasilev [ALT] BUL
Digvijay Pratap Singh IND – Koki Matsuda [10] JPN

Dominik Palan [6] CZE – Bernardo Munk Mesa [WC] ESP
Alberto Barroso Campos [ALT] ESP – Mitsuki Wei Kang Leong [12] MAS

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MATTEO 19-07-2026 12:16

Smith

Basing

Crawford
Pavlovic

Rodesch
Moro
Gray
Added

 9
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Donato 19-07-2026 12:00

Rodesch

Ficovich

Crawford
Smith

Fomin
Mena
Geerts
Added

 8
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Lollo99 19-07-2026 11:42

Rodesch

Ficovich

Crawford
Added

Basing
Moro
Pavlovic
Bax

 7
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akgul num.1 19-07-2026 11:20

Zhou

Crawford

Ivashka
Added

Basing
Moro
Ficovich
Smith

 6
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nico 19-07-2026 11:00

Smith

Crawford

Rodesch
Pavlovic

Basing
Moro
Ficovich
Added

 5
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pafort 19-07-2026 10:48

MORO

FICOVICH

BASING
SMITH

RODESCH
CRAWFORD
GEERTS
ADDED

 4
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brizz 19-07-2026 10:46

crawford

added

rodesch
zhou

erel
moro
alkaya
smith

 3
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miky85 19-07-2026 09:28

Ficovich

Crawford

Rodesch
Added

Erel
Moro
Geerts
Smith

 2
Replica | Quota | 0
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patrick 19-07-2026 08:01

RODESCH

ADDED

CRAWFORD
GEERTS

BASING
MORO
FICOVICH
SMITH

 1
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