Challenger 75 Segovia: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. Massimo Giunta nelle quali
Challenger 75 Segovia – Tabellone Principale – hard
(1) Chris Rodesch vs Matteo Martineau
(Alt) Gonzalo Villanueva vs (SE) Ilya Ivashka
Yanki Erel vs Sergey Fomin
Qualifier vs (8) Max Basing
(4) Alejandro Moro Canas vs Qualifier
Qualifier vs Facundo Mena
Antoine Ghibaudo vs (WC) Alejo Sanchez Quilez
(WC) Alex Marti Pujolras vs (5) Oliver Crawford
(6) Yi Zhou vs Michael Geerts
Qualifier vs Luka Pavlovic
Alastair Gray vs Akira Santillan
Mert Alkaya vs (3) Juan Pablo Ficovich
(7) Dan Added vs Florent Bax
(CO) Paul Inchauspe vs Qualifier
(WC) Mario Gonzalez Fernandez vs (NG) Miguel Tobon
Qualifier vs (2) Keegan Smith
Challenger 75 Segovia – Tabellone Qualificazione – hard
Ivan Marrero Curbelo [1] – Enrique Collard [WC]
Yaroslav Demin [WC] – Constantin Bittoun Kouzmine [7]
Cyril Vandermeersch [2] – Iliyan Radulov [PR]
Maxwell Mckennon – Aziz Ouakaa [9]
Sergio Callejon Hernando [3] – Nicolas Tepmahc [ALT]
Asier Meneses Perny [WC] – Takuya Kumasaka [8]
Massimo Giunta [4] – S D Prajwal Dev [ALT]
Samuel Heredia [ALT] – John Echeverria [11]
Luca Castelnuovo [5] – Alexander Vasilev [ALT]
Digvijay Pratap Singh – Koki Matsuda [10]
Dominik Palan [6] – Bernardo Munk Mesa [WC]
Alberto Barroso Campos [ALT] – Mitsuki Wei Kang Leong [12]
TAG: Circuito Challenger
Smith
Basing
Crawford
Pavlovic
Rodesch
Moro
Gray
Added
Rodesch
Ficovich
Crawford
Smith
Fomin
Mena
Geerts
Added
Rodesch
Ficovich
Crawford
Added
Basing
Moro
Pavlovic
Bax
Zhou
Crawford
Ivashka
Added
Basing
Moro
Ficovich
Smith
Smith
Crawford
Rodesch
Pavlovic
Basing
Moro
Ficovich
Added
MORO
FICOVICH
BASING
SMITH
RODESCH
CRAWFORD
GEERTS
ADDED
crawford
added
rodesch
zhou
erel
moro
alkaya
smith
Ficovich
Crawford
Rodesch
Added
Erel
Moro
Geerts
Smith
RODESCH
ADDED
CRAWFORD
GEERTS
BASING
MORO
FICOVICH
SMITH