ATP 250 Gstaad, Bastad, Estoril e Kitzbuhel: I risultati completi con il dettaglio delle Finali e del Turno Decisivo di Qualificazione. Darderi si gioca il titolo in Svezia. Tre azzurri alla caccia del Md

Luciano Darderi ITA, 2002.02.14 - Foto Getty Images
ATP 250 Gstaad
Gstaad, Svizzera · 19 Luglio 2026
🌧
17°C
Sole e nuvole, rovesci a tratti · Picco 23°C
CIELO
Nuvole intermittenti al mattino, poi parzialmente soleggiato con rovesci nel pomeriggio
PIOGGIA
Rovesci indicati tra 10:00 e 11:00, poi intorno alle 15:00 e 17:00
CAMPO
Terra Battuta
Andamento della giornata — 19 Luglio
09:00
⛅
16°
10:00
🌧
18°
11:00
🌧
19°
12:00
⛅
21°
13:00
⛅
21°
14:00
⛅
22°
15:00
🌧
22°
17:00
🌧
22°
20:00
☀
21°
23:00
☀
16°
⚠ Rovesci a tratti: finali sulla terra da monitorare, soprattutto tra mattina e pomeriggio
🎾 Programma del giorno — 19 Luglio
🎾
ATP 250 · Main Draw
Finali · Terra Battuta
F
🌧 Rovesci
⚠ Da monitorare
🎾 Finali
🏀 Terra Battuta
Roy Emerson Arena – ore 11:30
Stefanos Tsitsipas vs Raphael Collignon
ATP Gstaad
Stefanos Tsitsipas
•
15
6
0
Raphael Collignon [7]
0
4
2
Servizio
Svolgimento
Set 2
Servizio
Svolgimento
Set 1
R. Collignon
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
4-3 → 4-4
S. Tsitsipas
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
2-2 → 3-2
Lucas Miedler
/ Marc Polmans vs Marcelo Demoliner / Robert Galloway
Il match deve ancora iniziare
ATP 250 Bastad
Bastad, Svezia · 19 Luglio 2026
🌧
16°C
Nuvoloso, rovesci a tratti · Picco 19°C
CIELO
Prevalentemente nuvoloso, con qualche schiarita nelle ore centrali
PIOGGIA
Rovesci alle 09:00, possibili rovesci alle 13:00 e pioggia in serata
CAMPO
Terra Battuta
Andamento della giornata — 19 Luglio
09:00
🌧
16°
10:00
⛅
17°
11:00
⛅
18°
12:00
⛅
18°
13:00
🌧
19°
14:00
⛅
19°
15:00
⛅
18°
17:00
⛅
16°
21:00
🌧
14°
23:00
☁
12°
⚠ Rovesci tra mattina e primo pomeriggio, pioggia in serata: finali sulla terra da monitorare
🎾 Programma del giorno — 19 Luglio
🎾
ATP 250 · Main Draw
Finali · Terra Battuta
F
🌧 Rovesci
⚠ Da monitorare
🎾 Finali
🏀 Terra Battuta
Centre Court – ore 11:30
Theo Arribage / Francisco Cabral vs Sadio Doumbia / Fabien Reboul
ATP Bastad
Theo Arribage / Francisco Cabral [1]
•
15
3
1
Sadio Doumbia / Fabien Reboul [2]
0
6
2
Servizio
Svolgimento
Set 2
S. Doumbia / Reboul
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
1-1 → 1-2
T. Arribage / Cabral
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
0-1 → 1-1
S. Doumbia / Reboul
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
T. Arribage / Cabral
3-5 → 3-6
S. Doumbia / Reboul
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
3-4 → 3-5
T. Arribage / Cabral
2-4 → 3-4
S. Doumbia / Reboul
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
2-3 → 2-4
T. Arribage / Cabral
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
2-2 → 2-3
S. Doumbia / Reboul
2-1 → 2-2
T. Arribage / Cabral
1-1 → 2-1
S. Doumbia / Reboul
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
1-0 → 1-1
T. Arribage / Cabral
0-0 → 1-0
Andrey Rublev
vs Luciano Darderi (Non prima 14:00)
Il match deve ancora iniziare
ATP 250 Estoril
Estoril, Portogallo · 19 Luglio 2026
⛅
20°C
Sole e nuvole, asciutto · Picco 26°C
CIELO
Parzialmente soleggiato per gran parte della giornata, con nuvole intermittenti nel pomeriggio
PIOGGIA
Assente nelle ore indicate
CAMPO
Terra Battuta
Andamento della giornata — 19 Luglio
08:00
⛅
20°
09:00
⛅
21°
10:00
⛅
22°
11:00
⛅
24°
12:00
⛅
24°
13:00
⛅
25°
14:00
⛅
26°
17:00
⛅
25°
20:00
⛅
22°
23:00
⛅
20°
✅ Nessuna pioggia indicata: qualificazioni sulla terra in condizioni buone
🎾 Programma del giorno — 19 Luglio
🎾
ATP 250 · Qualificazioni
Turno Qualificazione · Terra Battuta
Q
⛅ Sole e nuvole
✅ Asciutto
🎾 Qualificazioni
🏀 Terra Battuta
ESTADIO MILLENNIUM – ore 13:00
Andrea Pellegrino vs Gonzalo Bueno
Il match deve ancora iniziare
Pedro Martinez
vs Timofey Skatov
Il match deve ancora iniziare
COURT CASCAIS – ore 13:00
Kyrian Jacquet vs Taro Daniel
Il match deve ancora iniziare
Orlando Luz
vs Clement Tabur
Il match deve ancora iniziare
ATP 250 Kitzbühel
Kitzbühel, Austria · 19 Luglio 2026
🌧
16°C
Instabile, rovesci a tratti · Picco 20°C
CIELO
Nuvole intermittenti per gran parte della giornata, con rovesci tra mattina e pomeriggio
PIOGGIA
Rovesci alle 09:00 e poi tra 14:00, 15:00 e 17:00
CAMPO
Terra Battuta
Andamento della giornata — 19 Luglio
09:00
🌧
15°
10:00
⛅
16°
11:00
⛅
17°
12:00
⛅
19°
13:00
⛅
20°
14:00
🌧
20°
15:00
🌧
19°
17:00
🌧
19°
20:00
☀
17°
23:00
⛅
15°
⚠ Allerta gialla per temporali fino alle 15:00: qualificazioni sulla terra da monitorare
🎾 Programma del giorno — 19 Luglio
🎾
ATP 250 · Qualificazioni
Turno Qualificazione · Terra Battuta
Q
🌧 Rovesci
⚠ Allerta gialla
🎾 Qualificazioni
🏀 Terra Battuta
Center Court – ore 11:30
Jurij Rodionov vs Vitaliy Sachko (Non prima 13:30)
Il match deve ancora iniziare
Grandstand – ore 12:30
Federico Cina vs Lorenzo Giustino
Il match deve ancora iniziare
Kilian Feldbausch
vs Sandro Kopp
Il match deve ancora iniziare
Küchenmeister – ore 12:30
Hugo Dellien vs Laslo Djere
Il match deve ancora iniziare
2 commenti
Ma sapete x caso dove luccicano gli occhi a Gianluca Cadenasso. Non lo vedo più in nessun tabellone
Forza Dardone !
Fra i due, chi sclera prima, l’altro vince… 😉