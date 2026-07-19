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ATP 250 Gstaad, Bastad, Estoril e Kitzbuhel: I risultati completi con il dettaglio delle Finali e del Turno Decisivo di Qualificazione. Darderi si gioca il titolo in Svezia. Tre azzurri alla caccia del Md

19/07/2026 12:01 2 commenti
Luciano Darderi ITA, 2002.02.14 - Foto Getty Images
Luciano Darderi ITA, 2002.02.14 - Foto Getty Images

🇨🇭
ATP 250 Gstaad
Gstaad, Svizzera  ·  19 Luglio 2026

🌧
17°C
Sole e nuvole, rovesci a tratti  ·  Picco 23°C
CIELO Nuvole intermittenti al mattino, poi parzialmente soleggiato con rovesci nel pomeriggio
PIOGGIA Rovesci indicati tra 10:00 e 11:00, poi intorno alle 15:00 e 17:00
CAMPO Terra Battuta
TERRA BATTUTA

Andamento della giornata — 19 Luglio
09:00
16°
10:00
🌧
18°
11:00
🌧
19°
12:00
21°
13:00
21°
14:00
22°
15:00
🌧
22°
17:00
🌧
22°
20:00
21°
23:00
16°
⚠  Rovesci a tratti: finali sulla terra da monitorare, soprattutto tra mattina e pomeriggio
🎾  Programma del giorno — 19 Luglio
🎾
ATP 250 · Main Draw
Finali · Terra Battuta
F
🌧  Rovesci
⚠  Da monitorare
🎾  Finali
🏀  Terra Battuta

Roy Emerson Arena – ore 11:30
Stefanos Tsitsipas GRE vs Raphael Collignon BEL

ATP Gstaad
Stefanos Tsitsipas
15
6
0
Raphael Collignon [7]
0
4
2
Mostra dettagli

Lucas Miedler AUT / Marc Polmans AUS vs Marcelo Demoliner BRA / Robert Galloway USA

Il match deve ancora iniziare





🇸🇪
ATP 250 Bastad
Bastad, Svezia  ·  19 Luglio 2026

🌧
16°C
Nuvoloso, rovesci a tratti  ·  Picco 19°C
CIELO Prevalentemente nuvoloso, con qualche schiarita nelle ore centrali
PIOGGIA Rovesci alle 09:00, possibili rovesci alle 13:00 e pioggia in serata
CAMPO Terra Battuta
TERRA BATTUTA

Andamento della giornata — 19 Luglio
09:00
🌧
16°
10:00
17°
11:00
18°
12:00
18°
13:00
🌧
19°
14:00
19°
15:00
18°
17:00
16°
21:00
🌧
14°
23:00
12°
⚠  Rovesci tra mattina e primo pomeriggio, pioggia in serata: finali sulla terra da monitorare
🎾  Programma del giorno — 19 Luglio
🎾
ATP 250 · Main Draw
Finali · Terra Battuta
F
🌧  Rovesci
⚠  Da monitorare
🎾  Finali
🏀  Terra Battuta

Centre Court – ore 11:30
Theo Arribage FRA / Francisco Cabral POR vs Sadio Doumbia FRA / Fabien Reboul FRA

ATP Bastad
Theo Arribage / Francisco Cabral [1]
15
3
1
Sadio Doumbia / Fabien Reboul [2]
0
6
2
Mostra dettagli

Andrey Rublev RUS vs Luciano Darderi ITA (Non prima 14:00)

Il match deve ancora iniziare





🇵🇹
ATP 250 Estoril
Estoril, Portogallo  ·  19 Luglio 2026

20°C
Sole e nuvole, asciutto  ·  Picco 26°C
CIELO Parzialmente soleggiato per gran parte della giornata, con nuvole intermittenti nel pomeriggio
PIOGGIA Assente nelle ore indicate
CAMPO Terra Battuta
TERRA BATTUTA

Andamento della giornata — 19 Luglio
08:00
20°
09:00
21°
10:00
22°
11:00
24°
12:00
24°
13:00
25°
14:00
26°
17:00
25°
20:00
22°
23:00
20°
✅  Nessuna pioggia indicata: qualificazioni sulla terra in condizioni buone
🎾  Programma del giorno — 19 Luglio
🎾
ATP 250 · Qualificazioni
Turno Qualificazione · Terra Battuta
Q
⛅  Sole e nuvole
✅  Asciutto
🎾  Qualificazioni
🏀  Terra Battuta

ESTADIO MILLENNIUM – ore 13:00
Andrea Pellegrino ITA vs Gonzalo Bueno PER

Il match deve ancora iniziare

Pedro Martinez ESP vs Timofey Skatov KAZ

Il match deve ancora iniziare



COURT CASCAIS – ore 13:00
Kyrian Jacquet FRA vs Taro Daniel JPN

Il match deve ancora iniziare

Orlando Luz BRA vs Clement Tabur FRA

Il match deve ancora iniziare





🇦🇹
ATP 250 Kitzbühel
Kitzbühel, Austria  ·  19 Luglio 2026

🌧
16°C
Instabile, rovesci a tratti  ·  Picco 20°C
CIELO Nuvole intermittenti per gran parte della giornata, con rovesci tra mattina e pomeriggio
PIOGGIA Rovesci alle 09:00 e poi tra 14:00, 15:00 e 17:00
CAMPO Terra Battuta
TERRA BATTUTA

Andamento della giornata — 19 Luglio
09:00
🌧
15°
10:00
16°
11:00
17°
12:00
19°
13:00
20°
14:00
🌧
20°
15:00
🌧
19°
17:00
🌧
19°
20:00
17°
23:00
15°
⚠  Allerta gialla per temporali fino alle 15:00: qualificazioni sulla terra da monitorare
🎾  Programma del giorno — 19 Luglio
🎾
ATP 250 · Qualificazioni
Turno Qualificazione · Terra Battuta
Q
🌧  Rovesci
⚠  Allerta gialla
🎾  Qualificazioni
🏀  Terra Battuta

Center Court – ore 11:30
Jurij Rodionov AUT vs Vitaliy Sachko UKR (Non prima 13:30)

Il match deve ancora iniziare



Grandstand – ore 12:30
Federico Cina ITA vs Lorenzo Giustino ITA

Il match deve ancora iniziare

Kilian Feldbausch SUI vs Sandro Kopp AUT

Il match deve ancora iniziare



Küchenmeister – ore 12:30
Hugo Dellien BOL vs Laslo Djere SRB

Il match deve ancora iniziare

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2 commenti

sarvuccio 19-07-2026 11:57

Ma sapete x caso dove luccicano gli occhi a Gianluca Cadenasso. Non lo vedo più in nessun tabellone

 2
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pablito 19-07-2026 09:12

Forza Dardone !

Fra i due, chi sclera prima, l’altro vince… 😉

 1
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