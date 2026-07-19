Circuito Challenger Challenger, Copertina

Challenger 125 Bloomfield Hills: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. Presente un azzurro nelle quali

19/07/2026 07:24 9 commenti
Alex Michelsen USA, 25.08.2004 - Foto Getty Images
Alex Michelsen USA, 25.08.2004 - Foto Getty Images

USA Challenger 125 Bloomfield Hills – Tabellone Principale – hard
Alex Michelsen [1] USA – Arthur Gea FRA
Moez Echargui TUN – Billy Harris GBR
Mark Lajal EST – Darwin Blanch USA
Alexis Galarneau CAN – Pablo Llamas Ruiz [5] ESP

Yunchaokete Bu [3] CHN – Borna Gojo CRO
Qualificato – Lloyd Harris RSA
Qualificato – Qualificato
Andres Martin USA – Dane Sweeny [7] AUS

Jacob Fearnley [8] GBR – Remy Bertola SUI
Bernard Tomic AUS – Tristan Boyer USA
Colton Smith USA – J.J. Wolf USA
Spencer Johnson [WC] USA – Coleman Wong [4] HKG

Michael Zheng [6] USA – Abdullah Shelbayh JOR
Qualificato – Qualificato
Qualificato – Thanasi Kokkinakis [WC] AUS
Blaise Bicknell JAM – Adam Walton [2] AUS



USA Challenger 125 Bloomfield Hills – Tabellone Qualificazione – hard
Stefan Kozlov [1] USA – Leo Vithoontien JPN
Matt Kuhar USA – Roger Pascual Ferra [12] ESP

Samir Banerjee [2] USA – Evan Zhu USA
Patrick Maloney USA – Hiroki Moriya [7] JPN

Masamichi Imamura [3] JPN – James Tracy [ALT] USA
Noah Zamora USA – Karl Poling [8] USA

Dhakshineswar Suresh [4] [ALT] IND – Brandon Perez [ALT] VEN
Lorenzo Claverie [PR] ITA – Bruno Kuzuhara [11] USA

Quinn Vandecasteele [5] USA – Sebastian Gorzny [ALT] USA
Richard Biagiotti [WC] USA – Gavin Young [10] USA

Christian Langmo [6] USA – Aidan Mayo USA
Owen Demuth [WC] USA – Alan Magadan [9] USA

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MATTEO 19-07-2026 12:18

Michelsen

Boyer

Bu
Zheng

Blanch
Martin
Wong
Kokkinakis

 9
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Donato 19-07-2026 12:02

Michelsen

Walton

Sweeny
Wolf

Lajal
Bu
Fearnley
Zheng

 8
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Lollo99 19-07-2026 11:39

Michelsen

Walton

Bu
Fearnley

Galarneau
Sweeny
Smith
Zheng

 7
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nico 19-07-2026 11:08

Walton

Michelsen

Sweeny
Fearnley

Lajal
Bu
Wong
Zheng

 6
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pafort 19-07-2026 10:53

LAJAL

ZHENG

SWEENY
FEARNLEY

MICHELSEN
HARRIS L
WONG
KOKKINAKIS

 5
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brizz 19-07-2026 10:51

michelsen

fearnley

bu
walton

galarneau
sweeny
wong
zheng

 4
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akgul num.1 19-07-2026 10:50

Michelsen

Wolf

Bu
Zheng

Lajal
Sweeney
Boyer
Walton

 3
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miky85 19-07-2026 09:35

Michelsen

Walton

Bu
Boyer

Lajal
Q
Wong
Q

 2
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patrick 19-07-2026 08:15

MICHELSEN

KOKKINAKIS

HARRIS L
WONG

LAJAL
SWEENY
FEARNLEY
ZHENG

 1
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