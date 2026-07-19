Challenger 125 Bloomfield Hills: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. Presente un azzurro nelle quali
Challenger 125 Bloomfield Hills – Tabellone Principale – hard
Alex Michelsen [1] – Arthur Gea
Moez Echargui – Billy Harris
Mark Lajal – Darwin Blanch
Alexis Galarneau – Pablo Llamas Ruiz [5]
Yunchaokete Bu [3] – Borna Gojo
Qualificato – Lloyd Harris
Qualificato – Qualificato
Andres Martin – Dane Sweeny [7]
Jacob Fearnley [8] – Remy Bertola
Bernard Tomic – Tristan Boyer
Colton Smith – J.J. Wolf
Spencer Johnson [WC] – Coleman Wong [4]
Michael Zheng [6] – Abdullah Shelbayh
Qualificato – Qualificato
Qualificato – Thanasi Kokkinakis [WC]
Blaise Bicknell – Adam Walton [2]
Challenger 125 Bloomfield Hills – Tabellone Qualificazione – hard
Stefan Kozlov [1] – Leo Vithoontien
Matt Kuhar – Roger Pascual Ferra [12]
Samir Banerjee [2] – Evan Zhu
Patrick Maloney – Hiroki Moriya [7]
Masamichi Imamura [3] – James Tracy [ALT]
Noah Zamora – Karl Poling [8]
Dhakshineswar Suresh [4] [ALT] – Brandon Perez [ALT]
Lorenzo Claverie [PR] – Bruno Kuzuhara [11]
Quinn Vandecasteele [5] – Sebastian Gorzny [ALT]
Richard Biagiotti [WC] – Gavin Young [10]
Christian Langmo [6] – Aidan Mayo
Owen Demuth [WC] – Alan Magadan [9]
TAG: Circuito Challenger
Michelsen
Boyer
Bu
Zheng
Blanch
Martin
Wong
Kokkinakis
Michelsen
Walton
Sweeny
Wolf
Lajal
Bu
Fearnley
Zheng
Michelsen
Walton
Bu
Fearnley
Galarneau
Sweeny
Smith
Zheng
Walton
Michelsen
Sweeny
Fearnley
Lajal
Bu
Wong
Zheng
LAJAL
ZHENG
SWEENY
FEARNLEY
MICHELSEN
HARRIS L
WONG
KOKKINAKIS
michelsen
fearnley
bu
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galarneau
sweeny
wong
zheng
Michelsen
Wolf
Bu
Zheng
Lajal
Sweeney
Boyer
Walton
Michelsen
Walton
Bu
Boyer
Lajal
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Wong
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MICHELSEN
KOKKINAKIS
HARRIS L
WONG
LAJAL
SWEENY
FEARNLEY
ZHENG