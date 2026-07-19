Challenger 125 Zug: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. Tre azzurri nel Md e uno nelle quali
Challenger 125 Zug – Tabellone Principale – terra
Zsombor Piros [1] – Stefano Napolitano
Qualificato – Max Hans Rehberg [ALT]
Buvaysar Gadamauri – Alvaro Guillen Meza
Cezar Cretu – Kimmer Coppejans [7]
Roberto Carballes Baena [4] – Marc-Andrea Huesler [WC]
Qualificato – Henry Bernet [WC]
Filip Cristian Jianu – Qualificato
Qualificato – Francesco Passaro [5]
Jerome Kym [6] – Jay Clarke
Philip Henning – Qualificato
Thomas Faurel [NG] – Daniel Rincon
Thiago Seyboth Wild – Zdenek Kolar [3]
Harold Mayot [8] – Raul Brancaccio
Miguel Damas – Qualificato
Max Alcala Gurri – Martin Krumich [ALT]
Dylan Dietrich [WC] – Tomas Barrios Vera [2]
Challenger 125 Zug – Tabellone Qualificazione – terra
Alternate vs (WC) Andrin Casanova
Alexander Ritschard vs (Alt) (9) Norbert Gombos
(2) Juan Pablo Varillas vs Adrian Boitan
Alexander Donski vs (10) Marko Topo
(3) Petr Bar Biryukov vs Luca Staeheli
(WC) Nikola Djosic vs (11) Anton Matusevich
(4) Juan Bautista Torres vs (WC) Nicola Senn
Denis Yevseyev vs (7) Dominic Stricker
(5) Thiago Monteiro vs (WC) Flynn Thomas
Samuele Pieri vs (8) Petr Nesterov
(6) Mili Poljicak vs Patrick Schoen
Mika Brunold vs (12) Georgii Kravchenko
TAG: Circuito Challenger
Barrios
Passaro
Cretu
Kolar
Piros
Carballes
Kym
Damas
Piros
Barrios
Passaro
Kolar
Meza
Carballes
Kym
Mayot
Buono spot per Passaro
Kym
Piros
Passaro
Barrios
Coppejans
Huesler
Kolar
Q
Kym
Piros
Huesler
Mayot
Coppejans
Passaro
Rincon
Barrios
MAYOT
CARBALLES
PIROS
KYM
COPPEJANS
PASSARO
KOLAR
BARRIOS
carballes
rincon
piros
barrios
coppejans
jianu
kym
brancaccio
Rincon
Carballes
Piros
Mayot
Guillen
Passaro
Kym
Barrios
Kym
Carballes
Piros
Mayot
Coppejans
Q
Rincon
Barrios
CARBALLES
MAYOT
PIROS
KYM
COPPEJANS
PASSARO
KOLAR
BARRIOS
PIROS
CARBALLES
MAYOT
PIROS
KYM
COPPEJANS
PASSARO
KOLAR
BARRIOS