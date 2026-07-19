Circuito Challenger Challenger, Copertina

Challenger 125 Zug: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. Tre azzurri nel Md e uno nelle quali

19/07/2026 07:35 11 commenti
Stefano Napolitano nella foto
Stefano Napolitano nella foto

SUI Challenger 125 Zug – Tabellone Principale – terra
Zsombor Piros [1] HUNStefano Napolitano ITA
Qualificato – Max Hans Rehberg [ALT] GER
Buvaysar Gadamauri GEO – Alvaro Guillen Meza ECU
Cezar Cretu ROUKimmer Coppejans [7] BEL

Roberto Carballes Baena [4] ESP – Marc-Andrea Huesler [WC] SUI
Qualificato – Henry Bernet [WC] SUI
Filip Cristian Jianu ROU – Qualificato
Qualificato – Francesco Passaro [5] ITA

Jerome Kym [6] SUI – Jay Clarke GBR
Philip Henning RSA – Qualificato
Thomas Faurel [NG] FRA – Daniel Rincon ESP
Thiago Seyboth Wild BRAZdenek Kolar [3] CZE

Harold Mayot [8] FRARaul Brancaccio ITA
Miguel Damas ESP – Qualificato
Max Alcala Gurri ESP – Martin Krumich [ALT] CZE
Dylan Dietrich [WC] SUITomas Barrios Vera [2] CHI




SUI Challenger 125 Zug – Tabellone Qualificazione – terra
Alternate it vs (WC) Andrin Casanova SUI
Alexander Ritschard SUI vs (Alt) (9) Norbert Gombos SVK

(2) Juan Pablo Varillas PER vs Adrian Boitan ROU
Alexander Donski BUL vs (10) Marko Topo GER

(3) Petr Bar Biryukov RUS vs Luca Staeheli SUI
(WC) Nikola Djosic SUI vs (11) Anton Matusevich GBR

(4) Juan Bautista Torres ARG vs (WC) Nicola Senn SUI
Denis Yevseyev KAZ vs (7) Dominic Stricker SUI

(5) Thiago Monteiro BRA vs (WC) Flynn Thomas SUI
Samuele Pieri ITA vs (8) Petr Nesterov BUL

(6) Mili Poljicak CRO vs Patrick Schoen SUI
Mika Brunold SUI vs (12) Georgii Kravchenko UKR

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MATTEO 19-07-2026 12:17

Barrios

Passaro

Cretu
Kolar

Piros
Carballes
Kym
Damas

 11
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Donato 19-07-2026 12:08

Piros

Barrios

Passaro
Kolar

Meza
Carballes
Kym
Mayot

 10
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ospite1 (Guest) 19-07-2026 11:45

Buono spot per Passaro

 9
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Lollo99 19-07-2026 11:40

Kym

Piros

Passaro
Barrios

Coppejans
Huesler
Kolar
Q

 8
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nico 19-07-2026 11:04

Kym

Piros

Huesler
Mayot

Coppejans
Passaro
Rincon
Barrios

 7
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pafort 19-07-2026 10:50

MAYOT

CARBALLES

PIROS
KYM

COPPEJANS
PASSARO
KOLAR
BARRIOS

 6
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brizz 19-07-2026 10:49

carballes

rincon

piros
barrios

coppejans
jianu
kym
brancaccio

 5
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akgul num.1 19-07-2026 10:45

Rincon

Carballes

Piros
Mayot

Guillen
Passaro
Kym
Barrios

 4
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miky85 19-07-2026 09:32

Kym

Carballes

Piros
Mayot

Coppejans
Q
Rincon
Barrios

 3
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patrick 19-07-2026 08:12

CARBALLES

MAYOT

PIROS
KYM

COPPEJANS
PASSARO
KOLAR
BARRIOS

 2
Replica | Quota | 0
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patrick 19-07-2026 08:06

PIROS

CARBALLES

MAYOT

PIROS
KYM

COPPEJANS
PASSARO
KOLAR
BARRIOS

 1
Replica | Quota | 0
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