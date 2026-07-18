WTA 250 Praga: Il Tabellone Principale. Marie Bouzkova guida il seeding
WTA 250 Praga – Tabellone Principale – terra
(1) Marie Bouzkova vs Jessica Bouzas Maneiro
Qualifier vs Qualifier
(WC) Laura Samson vs Maya Joint
Eva Lys vs (5) Tereza Valentova
(4) Nikola Bartunkova vs Yue Yuan
(WC) Jana Kovackova vs Lanlana Tararudee
Polina Kudermetova vs Alina Korneeva
Ella Seidel vs (8) Daria Snigur
(7) Diane Parry vs Qualifier
Qualifier vs Lilli Tagger
Maria Timofeeva vs Aliaksandra Sasnovich
Anna Blinkova vs (3) Sara Bejlek
(6) Antonia Ruzic vs Qualifier
(WC) Alisa Oktiabreva vs Oceane Dodin
Alycia Parks vs (WC) Lucie Havlickova
Qualifier vs (2) Barbora Krejcikova
TAG: WTA 250 Praga, WTA 250 Praga 2026
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BARTUNKOVA
BELJEK
BOUZKOVA
KREJCIKOVA
VALENTOVA
SNIGUR
TAGGER
RUZIC