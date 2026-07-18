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WTA 250 Praga: Il Tabellone Principale. Marie Bouzkova guida il seeding

18/07/2026 16:36 1 commento
Marie Bouzkova - Foto Getty Images
Marie Bouzkova - Foto Getty Images

CZE WTA 250 Praga – Tabellone Principale – terra
(1) Marie Bouzkova CZE vs Jessica Bouzas Maneiro ESP
Qualifier vs Qualifier
(WC) Laura Samson CZE vs Maya Joint AUS
Eva Lys GER vs (5) Tereza Valentova CZE

(4) Nikola Bartunkova CZE vs Yue Yuan CHN
(WC) Jana Kovackova CZE vs Lanlana Tararudee THA
Polina Kudermetova UZB vs Alina Korneeva RUS
Ella Seidel GER vs (8) Daria Snigur UKR

(7) Diane Parry FRA vs Qualifier
Qualifier vs Lilli Tagger AUT
Maria Timofeeva UZB vs Aliaksandra Sasnovich BLR
Anna Blinkova RUS vs (3) Sara Bejlek CZE

(6) Antonia Ruzic CRO vs Qualifier
(WC) Alisa Oktiabreva CZE vs Oceane Dodin FRA
Alycia Parks USA vs (WC) Lucie Havlickova CZE
Qualifier vs (2) Barbora Krejcikova CZE

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1 commento

patrick 18-07-2026 17:25

BARTUNKOVA

BELJEK

BOUZKOVA
KREJCIKOVA

VALENTOVA
SNIGUR
TAGGER
RUZIC

 1
Replica | Quota | 0
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