ATP Challenger 75 Cordenons 2026: Bondioli conquista la semifinale, esce Napolitano. Bene Alcala Gurri e Villanueva

Sarà tra Federico Bondioli e il vincente della sfida Hugo Dellien-Mathias Fuele e Max Alcala Gurri-Gonzalo Villanueva le semifinali nella 23esima edizione dell’Atp Challenger 75 Cordenons Serena Wines 1881-Acqua Maniva Tennis Cup Internazionali del Friuli Venezia Giulia.

Nel primo quarto di finale lo spagnolo Max Alcala Gurri (n.229 Atp che coincide con il proprio carrier high) già vincitore quest’anno del Challenger 50 di Cervia e Royan, dimostra nuovamente di essere in stato di grazia e supera agevolmente l’uruguaiano Franco Roncadelli con il punteggio di 6-1 6-3. In questa stagione il 23enne iberico ha vinto 45 partite tra circuito Challenger e Itf World Tennis, dimostrandosi tra i giocatori più “on fire” dei circuiti minori senza avere ancora perso un set qui sui campi dell’Eurosporting.

Centra la semifinale l’azzurro Federico Bondioli, il 21enne di Ravenna ribalta l’indiano Sumit Nagal, testa di serie numero 3 per 1-6 7-5 6-3 e raggiunge il secondo più importante risultato di questi primi 7 mesi del 2026 dopo il penultimo atto nel Challenger 125 di Napoli. Nel primo set il romagnolo è rimasto totalmente in balia dell’avversario senza riuscire ad opporre la minima resistenza. Nel secondo parziale Bondioli nei primi giochi è rimasto aggrappato alla partita iniziando a credere maggiormente nella possibilità di sovvertire l’andamento della stessa. Nel dodicesimo game il romagnolo è riuscito nell’intento di strappare per la prima volta il servizio a Nagal e ha chiuso 7-5. Nella terza decisiva frazione l’indiano ha avuto un evidente calo psicofisico e Bondioli ne ha subito approfittato per scappare sul 2-0, ma poi ha accusato un breve passaggio a vuoto sul 4-2 concedendo il break all’avversario. Nagal non ha però capitalizzato la chance concessa dall’azzurro di rientrare in partita e ha nuovamente incassato l’allungo di Bondioli che questa volta si è rivelato decisivo sull’esito del match.

Niente da fare invece per Stefano Napolitano, il 31enne biellese ha dovuto cedere il passo al qualificato argentino Gonzalo Villanueva con il punteggio di 6-3 7-6. Il tennista albiceleste è apparso particolarmente solido da fondocampo mentre l’italiano ha commesso alcuni errori gratuiti di troppo specie nelle fasi decisive del secondo set concluso vittoriosamente 7-3 al tie-break dall’avversario.

SABATO 18 E DOMENICA 19 LUGLIO 2026 l’ingresso per assistere alle fasi finali del Torneo sul Campo Centrale sarà A PAGAMENTO.

Tariffe:

€ 10,00 intero giornaliero

€ 5,00 ridotto giornaliero per bambini fino ai 10 anni di età

Sarà possibile acquistare il biglietto:

iovedì 16 Luglio dalle ore 17:00 alle ore 19:00 presso l’apposito desk che troverete all’ingresso del Campo Centrale del Circolo

Tutti gli incontri di singolare e doppio sono trasmessi in streaming ai seguenti link: sul sito ATP Tennis Tour e tennis.euro-sporting.it/live-streaming-2026-atp-challenger-75-cordenons/.

RISULTATI QUARTI DI FINALE TABELLONE SINGOLARE:

Federico Bondioli (ITA) b. [3] Sumit Nagal (IND) 1-6 7-5 6-3

[Q] Gonzalo Villanueva (ARG) b. [7] Stefano Napolitano (ITA) 6-3 7-6 (3)

[5] Max Alcala Gurri (ESP) b. Franco Roncadelli (URU) 6-1 6-3

[1] [SE] Hugo Dellien (BOL) vs [Q] Matyas Fuele (HUN)

RISULTATI SEMIFINALI TABELLONE DOPPIO:

Charles Barry (IRL) / Anthony Genov (BUL) b. [4] Denys Molchanov (UKR) / Ramkumar Ramanathan (IND) 6-2 6-3

[3] Alexandru Jecan (ROU) / David Poljak (CZE) b. [WC] Federico Bondioli (ITA) / Carlo Alberto Caniato (ITA) W.O.