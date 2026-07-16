Le ATP Finals si disputeranno a Torino anche nel 2027

Squadra che vince, non si cambia. Il vecchio adagio calcistico tanto caro a molti appassionati calza a pennello per commentare l’annuncio dell’ATP che conferma Torino come sede per le Nitto ATP Finals 2027. L’evento resterà in Italia sicuramente fino al 2030, tuttavia girava con insistenza la voce di un possibile spostamento della sede a Milano, nel nuovo palazzo dello sport inaugurato con i Giochi Olimpici dello scorso febbraio. Tuttavia la bontà dell’organizzazione nella città sabauda, il riscontro del pubblico e il gradimento dei giocatori hanno portato alla decisione che, oltre al 2026, anche nell’anno successivo la kermesse di fine anno del tout ATP resterà all’Inalpi Arena. La notizia girava da qualche settimana nella città piemontese, ma la fumata bianca è arrivata con un comunicato pubblicato sul sito ATP nel pomeriggio: “ATP e la FITP hanno annunciato il prolungamento dell’accordo, che fa seguito a cinque edizioni di grande successo ospitate nel capoluogo piemontese, mentre la sesta è in programma nel novembre 2026. Una partnership che si conferma tra le più fortunate nella storia recente del circuito ATP” si legge nel comunicato.

“Disputate per la prima volta a Torino nel 2021, le Nitto ATP Finals hanno registrato risultati straordinari sia dentro che fuori dal campo. L’edizione 2025 ha fatto segnare il record assoluto di spettatori con 229.879 presenze, in crescita del 9% rispetto all’anno precedente. La finale è stata seguita da 7 milioni di telespettatori, diventando l’incontro di tennis più visto nella storia della televisione italiana. A livello globale, i contenuti dell’evento hanno totalizzato 218 milioni di visualizzazioni video sui canali social dell’ATP, con un incremento del 67% rispetto al 2024. Anche il montepremi ha raggiunto livelli record, toccando quota 15,5 milioni di dollari. Jannik Sinner, vincitore imbattuto del torneo, ha incassato 5,07 milioni di dollari, il premio più alto mai assegnato nella storia della manifestazione”.

Interessanti le novità annunciate per l’edizione 2026: nel Fan Village sarà allestito un nuovo campo di allenamento a vista aperta che consentirà ai tifosi di seguire più da vicino la preparazione dei giocatori prima dei match. La capienza dell’Inalpi Arena sarà aumentata a oltre 13.500 posti, mentre quattro nuove terrazze a bordo campo e aree hospitality ampliate offriranno un’esperienza ancora più esclusiva per ospiti e sponsor.

“Il nostro evento di punta è cresciuto costantemente a Torino, conquistando un pubblico globale, mettendo in mostra i migliori giocatori del mondo e offrendo un’esperienza di altissimo livello ai tifosi”, ha dichiarato il presidente dell’ATP Andrea Gaudenzi. “Negli ultimi cinque anni Torino è diventata sinonimo delle Nitto ATP Finals, contribuendo a portare il torneo a livelli ancora più elevati. I numeri record registrati in termini di montepremi, affluenza del pubblico e ascolti televisivi testimoniano la dedizione della FITP, della Città di Torino, di Nitto e di tutti i partner coinvolti nell’organizzazione dell’evento. Siamo felici di continuare insieme questo percorso di crescita”.

Il presidente della FITP Angelo Binaghi ha aggiunto: “Torino ha dimostrato negli anni di essere una sede straordinaria per le Nitto ATP Finals. Per questo motivo abbiamo deciso di proseguire insieme anche nel 2027. È una scelta di continuità e di fiducia verso una città, un territorio e una rete di istituzioni e partner che hanno lavorato con grande passione e competenza, contribuendo a rendere questo evento uno dei più apprezzati dell’intero panorama tennistico mondiale. La conferma di Torino per il 2027 ci consente di programmare il futuro con ambizione e di rafforzare ulteriormente il legame tra questa manifestazione e il territorio che l’ha accolta e fatta crescere. Gli straordinari risultati che stiamo già registrando nella vendita dei biglietti per l’edizione 2026 dimostrano come le Nitto ATP Finals abbiano conquistato il cuore degli appassionati italiani e internazionali. È il segnale più incoraggiante per continuare a investire in un progetto che rappresenta un patrimonio prezioso per lo sport italiano e per l’intero Paese”.

Anche il colosso nipponico Nitto è stato confermato come title sponsor per l’intero periodo. “Per quanto riguarda la sede ospitante oltre il 2027, sono ancora in corso le valutazioni del caso e ulteriori aggiornamenti saranno comunicati nei prossimi mesi” si conclude il comunicato.

Marco Mazzoni

LE Nitto ATP FINALS SI DISPUTERANNO A TORINO ANCHE NEL 2027 – Comunicato Ufficiale

Dopo cinque anni meravigliosi, e un’edizione 2026 che si annuncia da record, il grande tennis mondiale resterà sotto la Mole anche il prossimo anno

Torino, 16 luglio 2026 – Le Nitto ATP Finals a Torino rappresentano una storia di successo costruita nel tempo attraverso visione, professionalità, impegno e risultati concreti. Questa storia, che ha saputo consolidarsi e crescere anno dopo anno, oggi si prepara ad aprire una nuova fase del proprio percorso.

La celebrazione di un cammino ricco di successi, le sfide che attendono la prossima edizione del torneo e un annuncio destinato a entrare nella storia dello sport italiano si fondono in un’unica, straordinaria notizia: le Nitto ATP Finals si disputeranno a Torino anche nel 2027.

La Federazione Italiana Tennis e Padel conferma, infatti, che il capoluogo piemontese continuerà a ospitare il torneo che ogni anno riunisce gli otto migliori giocatori e le otto migliori coppie di doppio del mondo, confermandosi una delle grandi capitali internazionali del tennis.

L’annuncio arriva in un momento di straordinario entusiasmo attorno all’evento, testimoniato anche dal ritmo eccezionale delle vendite dei biglietti per l’edizione 2026, che sta facendo registrare risultati senza precedenti e confermando il crescente interesse del pubblico italiano e internazionale per le Nitto ATP Finals.

Dal 2021 la città di Torino è diventata il cuore pulsante del grande tennis mondiale, cogliendo l’opportunità di mostrare al mondo il proprio fascino, la propria cultura e una straordinaria capacità organizzativa nell’ospitare eventi di caratura internazionale. In questi anni il capoluogo piemontese ha saputo unire eccellenza organizzativa, accoglienza e spettacolo, trasformando le Nitto ATP Finals in una vera e propria celebrazione dello sport.

Anno dopo anno, il legame tra Torino e il torneo si è consolidato, ed è anche per questo motivo che la conferma dell’evento per il 2027 rappresenta un riconoscimento al lavoro svolto in questi anni e alla qualità dell’esperienza offerta ad appassionati, atleti e addetti ai lavori.

2021-2025: UN QUINQUENNIO D’ORO – Cinque edizioni da ricordare, cinque anni di crescita e passione condivisa. A conclusione del primo quinquennio di assegnazione delle Nitto ATP Finals a Torino (2021-2025), il bilancio è positivo sotto ogni profilo, a conferma di come il torneo rappresenti non soltanto un evento sportivo di eccellenza, ma anche un investimento strategico nazionale con ricadute economiche, reputazionali, turistiche e industriali misurabili e certificate per tutto il territorio.

L’edizione 2025 delle Nitto ATP Finals ha generato un impatto economico complessivo di 591,1 milioni di euro, un ritorno sociale sull’investimento (SROI) pari a 5,31 e un nuovo record di 229.879 spettatori, con una crescita del 93% rispetto al 2021 e un pubblico sempre più internazionale.

MASTER PLAN: LE GRANDI NOVITÀ DELL’EDIZIONE 2026 – La conferma di Torino anche per il 2027 si inserisce in un percorso di crescita che troverà una prima, importante espressione già nell’edizione 2026 delle Nitto ATP Finals. Il nuovo Master Plan introduce, infatti, un profondo rinnovamento degli spazi dell’Inalpi Arena e del Fan Village; sport, innovazione, intrattenimento, sostenibilità, grande musica e alta cucina si intrecciano armoniosamente, trasformando le Nitto ATP Finals in un’esperienza di livello superiore per pubblico, partner, addetti ai lavori e tennisti.

Il Fan Village, nella sua nuova configurazione, si trasformerà nel cuore pulsante dell’evento; grazie a novità strutturali uniche nel loro genere, i tifosi potranno vivere un’esperienza ancora più immersiva e partecipativa, valorizzando così l’intero ecosistema delle Finals. Tra le novità più significative dell’edizione 2026 si distingue lo Skywalk firmato da Pininfarina: una passerella sopraelevata riservata ai giocatori che collegherà l’Inalpi Arena al Fan Village, destinata a diventare uno degli elementi più iconici e scenografici del torneo.

Anche Piazza San Carlo sarà al centro dell’esperienza delle Nitto ATP Finals, con il tradizionale Blue Carpet arricchito da una nuova installazione progettata da Pininfarina, pensata per valorizzare ulteriormente il legame tra l’evento e la città di Torino.

Nel Fan Village sorgerà un nuovo campo di allenamento con vista, che permetterà ai protagonisti del torneo di preparare i propri match sotto gli occhi degli appassionati, creando un’occasione unica di contatto ravvicinato tra campioni e tifosi.

A completare il progetto contribuirà la nuova e ampliata facciata del Fan Village, caratterizzata da una grande parete LED destinata a trasformare il Piazzale Grande Torino in un grande palcoscenico digitale.

All’interno dell’Inalpi Arena, invece, la nuova configurazione delle sedute porterà la capienza a oltre 13.500 posti, mentre quattro nuove terrazze con affaccio diretto sul campo e il potenziamento delle aree hospitality offriranno un’esperienza ancora più esclusiva per partner, ospiti e aziende.

Angelo Binaghi, Presidente della Federazione Italiana Tennis e Padel: “Torino ha dimostrato in questi anni di essere una sede straordinaria per le Nitto ATP Finals. Per questo abbiamo deciso di proseguire insieme anche nel 2027. È una scelta di continuità e di fiducia verso una città, una regione e un sistema di istituzioni e partner che hanno lavorato con grande passione e competenza, contribuendo a rendere questo appuntamento uno dei più apprezzati del calendario mondiale del tennis. La conferma di Torino per il 2027 ci permette di continuare a programmare il futuro con ambizione e di consolidare ulteriormente il legame tra questo evento e il territorio che lo ha accolto e fatto crescere. I risultati straordinari che stiamo registrando già in fase di vendita per l’edizione 2026 ci dicono che le Nitto ATP Finals sono entrate definitivamente nel cuore degli italiani e degli appassionati di tutto il mondo. È il segnale più bello e più incoraggiante per continuare a investire in un progetto che rappresenta un patrimonio per lo sport italiano e per l’intero Paese”.

Andrea Gaudenzi, Presidente ATP: “Il nostro evento di punta è andato sempre più rafforzandosi a Torino, attirando un pubblico globale, mettendo in mostra i migliori giocatori di questo sport e offrendo un’esperienza per i fan di livello mondiale. Negli ultimi cinque anni Torino è diventata sinonimo delle Nitto ATP Finals, contribuendo a portare l’evento a nuovi livelli. I numeri da record che abbiamo registrato in termini di montepremi, affluenza di pubblico e audience televisiva testimoniano la dedizione di FITP, della Città di Torino, di Nitto e di tutti i nostri partner dell’evento. Siamo lieti di continuare a consolidare insieme questo percorso”.

Hideo Takasaki, Chairman, CEO Nitto: “Nitto desidera esprimere la sua sincera gratitudine all’ATP, alla FITP, alla città di Torino e alla comunità locale per il loro continuo supporto alle Nitto ATP Finals. Dal 2021, il torneo è cresciuto insieme alla città di Torino, rafforzando costantemente la sua presenza globale e trasformandosi in un evento di livello mondiale che affascina i tifosi di tutto il mondo. Ci auguriamo sinceramente che nel 2027 il torneo continui a raggiungere nuove vette nella splendida città di Torino, ricca di storia e cultura, e continui a ispirare i tifosi di tutto il mondo”.

Le Nitto ATP Finals 2027 si disputeranno nel mese di novembre all’Inalpi Arena; i migliori otto giocatori e le migliori otto coppie del pianeta si sfideranno ancora una volta per l’ultimo grande titolo della stagione, proseguendo un percorso che ha portato Torino al centro del tennis mondiale.