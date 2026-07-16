Connors sceglie Sinner: “Con o senza Alcaraz, il suo tennis resta il migliore”

Jannik Sinner o Carlos Alcaraz: chi esprime il miglior tennis del circuito? Nel dibattito è intervenuto anche Jimmy Connors, ex numero uno del mondo e vincitore di otto titoli del Grande Slam. Lo statunitense non ha dubbi e, al momento, preferisce il gioco dell’italiano.

Il secondo successo consecutivo conquistato a Wimbledon, quinto titolo Slam della sua carriera, ha rafforzato ulteriormente la posizione di Sinner al vertice del tennis mondiale. Dopo la delusione del Roland Garros, il numero uno ha dominato sull’erba londinese, superando Novak Djokovic in semifinale e Alexander Zverev nell’ultimo atto.

Connors: “Sinner continua a fare il proprio lavoro”

Intervenuto nel podcast Advantage Connors, l’ex campione statunitense ha riconosciuto che l’assenza di Alcaraz ha reso meno complicato il percorso di Sinner negli ultimi mesi. Un aspetto che, secondo lui, non riduce però i meriti dell’azzurro.

“Ha approfittato del fatto che Alcaraz non stesse giocando, ma non è colpa sua. Sinner continua a fare il proprio lavoro, completa la sua parte di tabellone ed elimina chiunque trovi lungo il cammino”, ha spiegato Connors.

Il giudizio dell’americano è netto: “Che Alcaraz ci sia oppure no, dal mio punto di vista il tennis di Sinner resta il migliore. So che Carlos introduce più variazioni e propone soluzioni differenti, ma il modo in cui Jannik si muove, considerando anche la sua altezza, è impressionante”.

Connors ha sottolineato soprattutto la qualità dei colpi da fondo campo dell’italiano: “La solidità e la potenza con cui colpisce la palla sono davvero notevoli”.

“Le assenze fanno parte dello sport”

L’ex numero uno ha ammesso che la presenza di Alcaraz sia mancata al circuito, ma ha ricordato come infortuni e rinunce siano elementi inevitabili nella carriera di qualsiasi atleta.

“I giocatori si infortunano e a volte rinunciano ai tornei. Fa parte del gioco e del rischio che si corre mettendo in discussione la propria reputazione settimana dopo settimana”, ha osservato Connors.

Lo statunitense ha quindi ricordato che anche durante la sua carriera il circuito non si fermava quando era assente: “Dicevano di sentire la mia mancanza, ma il torneo andava avanti ugualmente”.

In attesa del ritorno di Alcaraz e di nuovi confronti diretti, Connors assegna dunque la propria preferenza a Sinner, premiandone la continuità, il movimento e la straordinaria efficacia nei colpi da fondo campo.





Francesco Paolo Villarico