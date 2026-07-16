Zeppieri, nuovo intervento al polso

Brutte notizie arrivano da Giulio Zeppieri. Il mancino laziale ha comunicato di essersi sottoposto ad un nuovo intervento al polso sinistro, la notizia è arrivata attraverso un post social che lo ritrae sorridente sul letto dell’ospedale dopo l’intervento. Zeppieri era fermo dalla sconfitta patita all’ATP 500 di Barcellona nel primo turno di qualificazioni per mano di Cerundolo, poi si era fermato per provare a risolvere nuovi fastidi al polso già seriamente lesionato in passato, ma vista l’impossibilità di recuperare con cure conservative ha scelto di passare di nuovo sotto ai ferri.

“Ciao ragazzi. Il dolore al polso è tornato e sono stato quindi costretto ad un nuovo intervento chirurgico. L’operazione è andata bene e non vedo l’ora di tornare a lavorare per il rientro in campo. Grazie a chi, in questi mesi, si è interessato alla mia situazione e mi ha fatto sentire il suo supporto. Supereremo anche questa”.

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Immediati i messaggi di incoraggiamento da parte di moltissimi appassionati e colleghi, tra cui Francesco Passaro e Matteo Gigante (anche lui infortunato da diversi mesi) che scrive “Forza frate, più forte che mai”. Giulio aveva iniziato a soffrire di seri problemi al polso nel 2024, anno in cui arrivò al proprio best ranking di n.110. Costretto ad una prima operazione, rimase fermo otto mesi, e il rientro non fu facile vista la serietà del problema sofferto e l’area interessata, forse la più delicata in assoluto per un tennista che proprio dal polso trae le sensazioni all’impatto con la palla.

Zepperi, attualmente n.218 ATP, nel 2026 ha disputato solo 9 match. Un grande in bocca al lupo per un pronto recupero.

Mario Cecchi