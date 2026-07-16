Statistiche di rendimento 2026: Sinner domina nelle categorie più significative, soprattutto sul servizio
Con i Championships di Wimbledon andati in archivio con la bellissima vittoria di Jannik Sinner, il tour stagionale compie un ipotetico giro di boa. Mesi di tennis sul cemento all’aperto, poi la terra battuta e quindi le 5 settimane su erba, assai poche per il desiderio di moltissimi spettatori (e giocatori), ma tant’è. Jannik domina il ranking ATP forte dello Slam “verde” e dei cinque Masters 1000 vinti nel 2026, oltre ai tantissimi punti accumulati lo scorso anno, tra il secondo titolo alle Finals di Torino, il successo a Parigi indoor, Pechino e Vienna, oltre alla finale a US Open persa contro Alcaraz. Ben 13.450 i punti dell’italiano, ma è parimenti interessante e straordinario andare a scrutare le classifiche di rendimento nelle varie situazioni di gioco (da tennis abstract), dove Sinner domina su tutta la linea e nelle statistiche più importanti, in particolare al servizio, con solo poche eccezioni.
Con 44 vittorie e solo 3 sconfitte (inclusa quella terribile a Roland Garros contro Cerundolo, per colpa del noto malore), Sinner ha una percentuale di 93,6% di successo, che lo stacca nettamente da tutti gli avversari. Secondo c’è Alcaraz con 22 vittorie e 3 sconfitte (88%) e poi Zverev con 44-11 (80%). Seguono Fils e Djokovic ed è curioso notare come 3 dei primi cinque abbiano giocato ben poco nel 2026, tra scelte (Novak) e infortuni (Arthur e Carlos).
Il “nuovo” e fortissimo servizio di Jannik, sempre più continuo e incisivo, sta sostenendo alla grande il tennis del n.1, un colpo con cui fa molti punti diretti e si apre il campo ad un successivo affondo vincente (o quasi). La conferma viene dall’osservare le sue prestazioni ma anche dai numeri del 2026. Nella stagione in corso infatti Sinner ha una percentuale complessiva di punti vinti al servizio del 73,6%, che lo pone davanti a Fritz e Zverev. Jannik domina la classifica dei punti vinti al servizio escludendo ace e doppi falli: 70,9%, davanti a Shelton e Zverev. Per numero di Ace l’azzurro è terzo con 441 in stagione, dietro a Fritz (leader con 560) e Zverev (473). Per percentuale complessiva di prime di servizio in gioco Sinner è solo 21° (64,8%, primo è Navone con il 72,5%), ma se guardiamo al più importante dato dei punti vinti con la prima di battuta in gioco, allora Jannik torna a dominare nel 2026 con un eccezionale 81,4%. Segue Fritz, 80,2% e poi Auger-Aliassime (78,7%). Per punti vinti con la seconda palla Sinner è appena dietro a Shelton: Ben vanta un 59,5%, mentre Jannik il 59,1% (terzo Zverev).
Impressionante il dato di turni di servizio vinti da Sinner: 94,4%, leader nel 2026 in questo settore della prestazione, davanti a Shelton col 91,7% e quindi Auger-Aliassime col 90,8%. Sinner domina anche nella statistica che rileva i punti giocati per turno di battuta nel 2026: 5,8, primato che condivide con Zverev; l’italiano è primo anche per punti persi nei game di servizio, 1,5; segue Zverev con 1,7 insieme a Fritz.
Grandissima efficacia generale e in particolare nei game di battuta quindi Sinner, un filo meno in risposta dove si attesta sull’eccellenza ma non in cima alle graduatorie stagionali. Infatti nel 2026 per percentuale di punti vinti in risposta Sinner è quinto col 40,7%, dietro a Navone (42,3%), Alcaraz (41,9%), Medvedev e F.Cerundolo (41,3%). Nei punti vinti in risposta contro la prima di servizio comanda Alcaraz (35%), Sinner è sesto (32,8%), mentre per punti vinti in risposta sulla seconda di servizio dell’avversario Jannik è terzo (54,4%), dietro a F.Cerundolo (55,5%) e Navone (54,5%).
Più indietro invece Jannik per trasformazione delle chance di break: nel 2026 è dodicesimo col 41%, in una specialità che vede leader Buse col 47,6%, seguito da Medvedev e Jodar. Torna sul podio Sinner per percentuale di palle break salvate: è secondo col 74,4%, di una frazione dietro a Shelton (74,5%).
Sinner domina anche in un altro indice assai significativo, definito “Dominance Ratio”, ossia la percentuale di punti vinti in risposta diviso con la percentuale dei punti persi al servizio: 1,54, un dato che lo colloca nettamente davanti al secondo (Alcaraz, con 1,32) e poi il terzo (Zverev, 1,29). Jannik ha vinto nel 2026 il 56,2% dei punti, leader in stagione davanti ad Alcaraz (54,4%) e poi Zverev (53,2%). Sinner è appena dietro a Tien per percentuale di tiebreak vinti (73,9% l’americano, 73,7% l’italiano), mentre domina nella percentuale di set vinti (87,5%, davanti ad Alcaraz col 81,3%).
Una carrellata di numeri che, tirando le somme, conferma pianamente quanto Jannik Sinner stia dominando il 2026. Il n.1, banalmente il più forte di tutti.
Marco Mazzoni
TAG: Jannik Sinner, Marco Mazzoni, Statistiche
Non sottovalutiamo il record di pugnetti verso l’angolo apparecchiato.
Se Sinner non fosse morto al Roland Garros e fosse arrivato in finale sarebbe probabilmente al 2 posto negli ace e questo quattro anni fa sarebbe risultato incredibile
Ho controllato, per quanto possa sembrare incredibile vengono considerati anche i risultati dei challenger e quindi Barton che non ha mai giocato in un torneo atp rientra. Devo dire che è una cosa assurda come è assurdo che possano entrare in queste classifiche giocatori che in stagione hanno giocato poche partite..
Riguardo il servizio,
-Aces Wimbledon 2026 :
128 SINNER
112 STRUFF
104 ZVEREV
104 BUBLIK
96 AUGER ALIASSIME.
– Percentuale di successo,
Agosto 2024-luglio 2026 SINNER 131 V 92,9% (in corso)
Dal 1975 percentuale dopo 130 partite vinte,
2004-2005-2006 FEDERER 247 V 94,3 %
Ottobre 2014-2015-luglio 2016 DJOKOVIC 137 V 93,2%
1984-1985 MC ENROE 153 V 92,7 %
1978-1979 BORG 163 V 92,6% 1976-1980 311 V 92,3 %.
1985- 1986 LENDL 158 V 92,4 %
fonte Atptour.
Per avere dati più realistici bisogna moltiplicare questi numeri per la media del valore del ranking degli avversari, magari escludendo dal conteggio le wc
Per avere dati più
A volte le statistiche sono perfino “divertenti” perché nascondono delle vere sorprese…
…ad esempio se prendo i “TDI Insights Stats” di ATP trovo:
– Sinner in testa quasi ovunque (dietro a Carlos nel FH, di poco: 8,83 vs 8,85) tranne che nel “servizio” dove non appare in top-5 mentre GMP e Opelka sono i migliori, scontati, poi c’è Hurkacz (sorpresa!) e quindi Fritz e Shelton, da immaginarsi
– nella “performance” totale trovo in testa i Monster-2, poi Nole che è davanti a Sascha!
– nelle “risposte” comandano i Sincaraz, poi Nole e quindi (sorpresa!) Medvedev davanti a Sascha
– per il “dritto” ho già detto, ma al 3° posto c’è Nole e quindi (sorpresa!) Musetti davanti a Cerundolo sr.
– sono rimasto basito nella sezione del “rovescio” dove non compare Nole ma Sincaraz al comando, quindi Zverev (scontato) incalzato da Draper (sorpresa!) e Medvedev
– arriviamo ai “fuochi d’artificio” nella sezione “Conversion/Steal” dove comanda Sinner davanti a Tarvet (chi!?!) poi Napolitano (mi stropiccio gli occhi) quindi Tsitsipas (non era bollito?) e Barton (un UFO senza foto)
Buon tennis a tutti 😉
È chiaro che non conosci l’ironia.
Infatti queste statistiche andrebbero filtrate con un vs top 10, ma la popolazione sarebbe troppo bassa, oppure vs top 50, e permetterebbe di avere un dato più significativo.
Navone, che ha appena perso contro Travaglia a Bastad
@ giumart (#4655104)
Il nostro miglior rappresentante del rovescio ad una mano, oltre 4 anni fa , ha vinto 2 tornei e poi più nulla. Lasciatelo stare .
Ci sono due metodi, uno è l’elo ranking che prende in considerazione il ranking dell’avversario. In questo modo, ad esempio, se vinci tante partite in tornei minori con avversari di basso ranking la tua posizione nel ranking non migliora molto a prescindere dai punti Atp che porti a casa. L’altro invece è reperibile sulle statistiche del sito Atp relative al leaderboard. Lì puoi confrontare il rendimento del giocatore in relazione ai top 10-20-50.. Sorprendentemente Navone ad esempio nel return leader è quinto e se vada a vedere come va con i top 10 diventa addirittura terzo. Ne consegue che Navone è un giocatore molto forte in risposta, il che non deve sorprendere perché argentini e spagnoli hanno una grande tradizione in questo fondamentale. I primi cinque nella classifica all time sono argentini e spagnoli mentre ce ne sono, Navone compreso, 23 nei primi 50. Per capire l’Italia ne ha due Sinner e…Volandri.
Ma Zverev domina come rendimento negli Slam. A meno che agli USO non esca ai primi turni mentre Sinner vince, sarà nominato campione del mondo
Dopo anni siete riusciti a citare tennis abstract..magari, quelli che parlano a vanvera continueranno a farlo ma qualcuno…
@ JannikUberAlles (#4655106)
Esatto non credo che Navone incontri gli stessi avversari di Jannik
Navone, un 2001 come Sinner, più vecchio di circa 6 mesi, attualmente #48 (b.r. #29 nel ’24) e con 1 titolo e 3 milioni ($) di premi in carriera, mi spinge a fare questa riflessione: ma se i dati venissero “filtrati” con le partite giocate contro i primi 100/50/20, dove sarebbe classificato l’argentino?
Perché nel caso di Sinner (o Alcaraz) senza partecipare ai 250 (pochi pure i 500) ecco che l’occasione di affrontare giocatori over-100 diventa rara mentre per Navone è più facile rispondere al servizio di un over-150 piuttosto che a quello di un top-10 (come capita a Jannik o Carlos nelle fasi finali di un 1000).
Credo 😉
Si, però… non ha il rovescio ad una mano…