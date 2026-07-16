Italiani in Campo ATP, Challenger, Copertina, WTA

Italiani in Campo (ATP-WTA-Challenger): I risultati completi con il dettaglio del 16 Luglio 2026

16/07/2026 08:15 Nessun commento
Andrea Pellegrino nella foto
Andrea Pellegrino nella foto

SWE ATP 250 Bastad – terra
R16 Rublev RUS – Pellegrino ITA 2° inc. ore 11:00

Il match deve ancora iniziare



CRO ATP 250 Umag – terra
QF Dzumhur BIH – Arnaldi ITA Non prima 18:00

Il match deve ancora iniziare



ITA Challenger Cordenons – terra
2T Alcala Gurri ESP – Angelini ITA Ore 10:00

Il match deve ancora iniziare

2T Napolitano ITA – Barrena ARG 2° inc. ore 10:00

ATP Cordenons
Stefano Napolitano [7]
0
6
3
0
Alex Barrena
0
4
6
0
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2T Dellien BOL – Dalla Valle ITA Non prima 14:30

Il match deve ancora iniziare

QF [1] Tim Ruehl GER / Mick Veldheer NED vs [WC] Federico Bondioli ITA / Carlo Alberto Caniato ITA

Il match deve ancora iniziare

R16 [3] Alexandru Jecan ROU / David Poljak CZE vs Alexander Binda ITA / Oleg Prihodko MKD

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ITA WTA Roma 125 – terra
2T Zantedeschi ITA – Trevisan ITA ore 17:00

Il match deve ancora iniziare

2T Kostovic SRB – Bronzetti ITA 2 incontro dalle 17:00

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2T Brancaccio ITA – Vedder NED 2 incontro dalle 17:00

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GRE WTA 250 Athens – hard
2T Tauson DEN – Tona ITA 2 incontro dalle 18:30

Il match deve ancora iniziare



ROU WTA 250 Iasi – terra
QF Kempen BEL/Panova RUS – Moratelli ITA/Podoroska ARG 2 incontro dalle 11:00

Il match deve ancora iniziare

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