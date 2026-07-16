Italiani in Campo (ATP-WTA-Challenger): I risultati completi con il dettaglio del 16 Luglio 2026
ATP 250 Bastad – terra
R16 Rublev – Pellegrino 2° inc. ore 11:00
ATP 250 Umag – terra
QF Dzumhur – Arnaldi Non prima 18:00
Challenger Cordenons – terra
2T Alcala Gurri – Angelini Ore 10:00
2T Napolitano – Barrena 2° inc. ore 10:00
2T Dellien – Dalla Valle Non prima 14:30
QF [1] Tim Ruehl / Mick Veldheer vs [WC] Federico Bondioli / Carlo Alberto Caniato
R16 [3] Alexandru Jecan / David Poljak vs Alexander Binda / Oleg Prihodko
WTA Roma 125 – terra
2T Zantedeschi – Trevisan ore 17:00
2T Kostovic – Bronzetti 2 incontro dalle 17:00
2T Brancaccio – Vedder 2 incontro dalle 17:00
WTA 250 Athens – hard
2T Tauson – Tona 2 incontro dalle 18:30
WTA 250 Iasi – terra
QF Kempen /Panova – Moratelli /Podoroska 2 incontro dalle 11:00
TAG: Italiani in campo
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