ATP 250 Umago, Gstaad e Bastad: I risultati completi con il dettaglio del Day 3. Kitzbühel, Sonego lotta ma cede a Collignon: due tie-break condannano l’azzurro. Oggi in campo altri 4 azzurri (LIVE)

Flavio Cobolli ITA, 2002.05.06 - Foto Patrick Boren
Si ferma al secondo turno il cammino di Lorenzo Sonego all’ATP 250 di Kitzbühel. Il torinese è stato sconfitto da Raphaël Collignon con il punteggio di 7-6(2) 7-6(3), al termine di una partita combattuta e decisa da pochi punti nei momenti più importanti.
Sonego ha avuto le sue occasioni, soprattutto nel primo set, ma non è riuscito a concretizzarle. Nel secondo ha invece annullato un match point sul 4-5, trascinando nuovamente il parziale al tie-break. Anche in questa occasione, però, è stato il belga a mostrare maggiore lucidità.
Sonego recupera il break, ma spreca due set point
La partita è iniziata in condizioni complicate, con il cielo minaccioso e una breve interruzione provocata dalla pioggia. Alla ripresa Collignon ha conquistato il primo break dell’incontro, approfittando di alcuni errori dell’italiano per portarsi sul 2-1.
La reazione di Sonego è stata immediata. Il torinese ha alzato il livello con il diritto e ha ottenuto il controbreak nel game successivo, ristabilendo la parità. Da quel momento entrambi hanno mantenuto il servizio, anche se Collignon ha commesso diversi doppi falli e concesso qualche opportunità.
La grande occasione per Sonego è arrivata sul 5-4. L’azzurro si è procurato due set point in risposta, ma non è riuscito a trasformarli. Sul primo il belga ha trovato una buona combinazione tra servizio e diritto; sul secondo Lorenzo non ha chiuso un punto che sembrava ormai vinto, permettendo all’avversario di salvarsi.
Il set è così arrivato al tie-break, dominato da Collignon. Il belga ha approfittato di alcuni errori gratuiti di Sonego e si è imposto per 7 punti a 2, chiudendo la prima frazione dopo un’ora e 15 minuti.
Nel secondo set dominano i servizi
Il secondo parziale è stato ancora più equilibrato, ma ha offerto pochissime opportunità in risposta. Collignon ha iniziato servendo con grande efficacia, senza concedere punti nei suoi primi turni di battuta, mentre Sonego si è affidato alla prima e alle variazioni per rimanere agganciato al punteggio.
L’italiano ha provato spesso a modificare il ritmo con la palla corta e con alcune discese a rete, ma non è mai riuscito a procurarsi una palla break. Anche Collignon ha faticato a trovare spazio in risposta fino al decimo game, quando si è presentata l’occasione per chiudere l’incontro.
Sul 5-4 il belga ha conquistato un match point, favorito da una risposta profonda che ha costretto Sonego a colpire in difficoltà. Lorenzo lo ha però annullato con una prima vincente e ha successivamente tenuto la battuta, portandosi sul 5-5.
Collignon non ha accusato il contraccolpo e ha conservato agevolmente il servizio. Sonego ha risposto con un buon dodicesimo game, impreziosito anche da uno spettacolare contro-smash, rinviando ancora una volta il verdetto al tie-break.
Collignon più lucido nel tie-break decisivo
Anche nel secondo tie-break i servizi hanno inizialmente fatto la differenza. I due giocatori hanno conquistato i primi sei punti nei rispettivi turni di battuta, cambiando campo sul 3-3.
L’equilibrio si è spezzato subito dopo, quando Sonego ha sotterrato un diritto giocato dopo la seconda di servizio. Collignon ha consolidato il vantaggio con lo schema servizio-diritto e si è procurato tre match point sul 6-3.
Il torinese ha annullato i primi due affidandosi alla battuta e a un diritto vincente, ma sul terzo si è sviluppato uno dei pochi scambi giocati durante i punti al servizio del belga. L’ultimo errore di Sonego ha consegnato a Collignon il successo.
Il belga accede così ai quarti di finale dell’ATP 250 di Kitzbühel, mentre Sonego lascia il torneo con il rammarico per le opportunità non sfruttate nel primo set. L’azzurro ha lottato fino all’ultimo punto, ma nei due tie-break ha pagato una maggiore imprecisione rispetto all’avversario.
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3 commenti
invero interessante la questione che livetennis guardi al futuro. ha fatto la cronaca di una partita che potrebbe giocarsi la settimana prossima, quando si giocherà a kitzbuhel.
Stranissima la sconfitta di Blockx ieri sera. Stava dominando e servendo come un treno fino al 2-1 del secondo set.
Da lì, buio totale.
Sempre molto strani questi tornei “fuori stagione”
Dopo aver sprecato 2 set point credo che sappiamo tutti che Sonego perderà questo set