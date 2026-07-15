Circuito ATP ATP, Copertina

ATP 250 Umago, Gstaad e Bastad: I risultati completi con il dettaglio del Day 3. Kitzbühel, Sonego lotta ma cede a Collignon: due tie-break condannano l’azzurro. Oggi in campo altri 4 azzurri (LIVE)

15/07/2026 12:55 3 commenti
Flavio Cobolli ITA, 2002.05.06 - Foto Patrick Boren
Flavio Cobolli ITA, 2002.05.06 - Foto Patrick Boren

Si ferma al secondo turno il cammino di Lorenzo Sonego all’ATP 250 di Kitzbühel. Il torinese è stato sconfitto da Raphaël Collignon con il punteggio di 7-6(2) 7-6(3), al termine di una partita combattuta e decisa da pochi punti nei momenti più importanti.

Sonego ha avuto le sue occasioni, soprattutto nel primo set, ma non è riuscito a concretizzarle. Nel secondo ha invece annullato un match point sul 4-5, trascinando nuovamente il parziale al tie-break. Anche in questa occasione, però, è stato il belga a mostrare maggiore lucidità.

Sonego recupera il break, ma spreca due set point

La partita è iniziata in condizioni complicate, con il cielo minaccioso e una breve interruzione provocata dalla pioggia. Alla ripresa Collignon ha conquistato il primo break dell’incontro, approfittando di alcuni errori dell’italiano per portarsi sul 2-1.

La reazione di Sonego è stata immediata. Il torinese ha alzato il livello con il diritto e ha ottenuto il controbreak nel game successivo, ristabilendo la parità. Da quel momento entrambi hanno mantenuto il servizio, anche se Collignon ha commesso diversi doppi falli e concesso qualche opportunità.

La grande occasione per Sonego è arrivata sul 5-4. L’azzurro si è procurato due set point in risposta, ma non è riuscito a trasformarli. Sul primo il belga ha trovato una buona combinazione tra servizio e diritto; sul secondo Lorenzo non ha chiuso un punto che sembrava ormai vinto, permettendo all’avversario di salvarsi.

Il set è così arrivato al tie-break, dominato da Collignon. Il belga ha approfittato di alcuni errori gratuiti di Sonego e si è imposto per 7 punti a 2, chiudendo la prima frazione dopo un’ora e 15 minuti.

Nel secondo set dominano i servizi

Il secondo parziale è stato ancora più equilibrato, ma ha offerto pochissime opportunità in risposta. Collignon ha iniziato servendo con grande efficacia, senza concedere punti nei suoi primi turni di battuta, mentre Sonego si è affidato alla prima e alle variazioni per rimanere agganciato al punteggio.

L’italiano ha provato spesso a modificare il ritmo con la palla corta e con alcune discese a rete, ma non è mai riuscito a procurarsi una palla break. Anche Collignon ha faticato a trovare spazio in risposta fino al decimo game, quando si è presentata l’occasione per chiudere l’incontro.

Sul 5-4 il belga ha conquistato un match point, favorito da una risposta profonda che ha costretto Sonego a colpire in difficoltà. Lorenzo lo ha però annullato con una prima vincente e ha successivamente tenuto la battuta, portandosi sul 5-5.

Collignon non ha accusato il contraccolpo e ha conservato agevolmente il servizio. Sonego ha risposto con un buon dodicesimo game, impreziosito anche da uno spettacolare contro-smash, rinviando ancora una volta il verdetto al tie-break.

Collignon più lucido nel tie-break decisivo

Anche nel secondo tie-break i servizi hanno inizialmente fatto la differenza. I due giocatori hanno conquistato i primi sei punti nei rispettivi turni di battuta, cambiando campo sul 3-3.

L’equilibrio si è spezzato subito dopo, quando Sonego ha sotterrato un diritto giocato dopo la seconda di servizio. Collignon ha consolidato il vantaggio con lo schema servizio-diritto e si è procurato tre match point sul 6-3.

Il torinese ha annullato i primi due affidandosi alla battuta e a un diritto vincente, ma sul terzo si è sviluppato uno dei pochi scambi giocati durante i punti al servizio del belga. L’ultimo errore di Sonego ha consegnato a Collignon il successo.

Il belga accede così ai quarti di finale dell’ATP 250 di Kitzbühel, mentre Sonego lascia il torneo con il rammarico per le opportunità non sfruttate nel primo set. L’azzurro ha lottato fino all’ultimo punto, ma nei due tie-break ha pagato una maggiore imprecisione rispetto all’avversario.

🇭🇷
ATP 250 Umago
Umago, Croazia  ·  15 Luglio 2026

25°C
Soleggiato, poi nuvole intermittenti  ·  Picco 33°C
CIELO Soleggiato al mattino, poi nuvole intermittenti e cielo più coperto in serata
PIOGGIA Assente nelle ore indicate, ma allerta temporali in serata
CAMPO Terra Battuta
TERRA BATTUTA

Andamento della giornata — 15 Luglio
09:00
23°
10:00
25°
11:00
28°
12:00
30°
13:00
32°
14:00
32°
15:00
33°
17:00
32°
20:00
30°
23:00
26°
⚠  Allerta gialla per caldo e temporali in serata: 2° turno sulla terra da monitorare se il programma si prolunga
🎾  Programma del giorno — 15 Luglio
🎾
ATP 250 · Main Draw
2° Turno · Terra Battuta
R2
☀  Sole e nuvole
⚠  Allerta caldo
🎾  2° Turno
🏀  Terra Battuta

Goran Ivanisevic Stadium – ore 16:00
Federico Agustin Gomez ARG vs Matteo Arnaldi ITA

Il match deve ancora iniziare

Flavio Cobolli ITA vs Roman Andres Burruchaga ARG (Non prima 18:00)

Il match deve ancora iniziare

Dino Prizmic CRO vs Alex Molcan SVK (Non prima 21:00)

Il match deve ancora iniziare



Studenac Arena – ore 16:00
Tomas Martin Etcheverry ARG vs Daniel Merida ESP

Il match deve ancora iniziare

Marco Trungelliti ARG vs Alejandro Davidovich Fokina ESP (Non prima 18:00)

Il match deve ancora iniziare

Luca Van Assche FRA vs Titouan Droguet FRA (Non prima 19:30)

Il match deve ancora iniziare



Court 1 – ore 16:00
Juan Carlos Prado Angelo BOL vs Damir Dzumhur BIH

Il match deve ancora iniziare

Pablo Carreno Busta ESP vs Camilo Ugo Carabelli ARG

Il match deve ancora iniziare

David Stevenson GBR / Marcus Willis GBR vs Damir Dzumhur BIH / Stefan Latinovic SRB

Il match deve ancora iniziare



Court 2 – ore 16:00
Adam Pavlasek CZE / Patrik Rikl CZE vs JiSung Nam KOR / Patrik Niklas-Salminen FIN

Il match deve ancora iniziare

Admir Kalender CRO / Nino Serdarusic CRO vs Constantin Frantzen GER / Robin Haase NED

Il match deve ancora iniziare

Maximo Gonzalez ARG / Santiago Gonzalez MEX vs Roman Andres Burruchaga ARG / Mariano Kestelboim ARG

Il match deve ancora iniziare





🇨🇭
ATP 250 Gstaad
Gstaad, Svizzera  ·  15 Luglio 2026

🌩
21°C
Sole e nuvole, temporali dal primo pomeriggio  ·  Picco 27°C
CIELO Parzialmente soleggiato al mattino, poi instabile con temporali
PIOGGIA Temporali indicati dalle 13:00 e di nuovo in serata
CAMPO Terra Battuta
TERRA BATTUTA

Andamento della giornata — 15 Luglio
09:00
21°
10:00
24°
11:00
26°
12:00
27°
13:00
🌩
26°
14:00
25°
15:00
25°
17:00
24°
19:00
🌩
22°
21:00
🌩
20°
⚠  Allerta arancione per temporali dalle 12:00: 2° turno sulla terra fortemente da monitorare
🎾  Programma del giorno — 15 Luglio
🎾
ATP 250 · Main Draw
2° Turno · Terra Battuta
R2
🌩  Temporali
⚠  Allerta arancione
🎾  2° Turno
🏀  Terra Battuta

Roy Emerson Arena – ore 10:30
Raphael Collignon BEL vs Lorenzo Sonego ITA

ATP Gstaad
Raphael Collignon [7]
7
7
Lorenzo Sonego
6
6
Vincitore: Collignon
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Arthur Rinderknech FRA vs Clement Tabur FRA

ATP Gstaad
Arthur Rinderknech [4]
0
4
Clement Tabur
0
5
Mostra dettagli

Yannick Hanfmann GER vs Valentin Vacherot MON (Non prima 15:00)

Il match deve ancora iniziare

Jerome Kym SUI vs Stefanos Tsitsipas GRE (Non prima 17:30)

Il match deve ancora iniziare



Court 1 – ore 10:30
Jakub Paul SUI / Ryan Seggerman USA vs Sergio Martos Gornes ESP / Jaume Munar ESP

ATP Gstaad
Jakub Paul / Ryan Seggerman
6
5
10
Sergio Martos Gornes / Jaume Munar
3
7
7
Vincitore: Paul / Seggerman
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Sander Gille BEL / Sem Verbeek NED vs Fernando Romboli BRA / John-Patrick Smith AUS

ATP Gstaad
Sander Gille / Sem Verbeek
6
6
Fernando Romboli / John-Patrick Smith
4
4
Vincitore: Gille / Verbeek
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Hendrik Jebens GER / Matej Vocel CZE vs Ignacio Buse PER / Inigo Cervantes ESP

ATP Gstaad
Hendrik Jebens / Matej Vocel
0
0
Ignacio Buse / Inigo Cervantes
0
0
Mostra dettagli

Marcelo Demoliner BRA / Robert Galloway USA vs Jakob Schnaitter GER / Mark Wallner GER

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🇸🇪
ATP 250 Bastad
Bastad, Svezia  ·  15 Luglio 2026

14°C
Soleggiato e asciutto  ·  Picco 26°C
CIELO Soleggiato o prevalentemente soleggiato per tutta la giornata
PIOGGIA Assente nelle ore indicate
CAMPO Terra Battuta
TERRA BATTUTA

Andamento della giornata — 15 Luglio
09:00
13°
10:00
15°
11:00
17°
12:00
19°
13:00
21°
14:00
24°
15:00
26°
17:00
24°
20:00
22°
23:00
18°
✅  Nessuna pioggia indicata: 2° turno sulla terra in condizioni buone
🎾  Programma del giorno — 15 Luglio
🎾
ATP 250 · Main Draw
2° Turno · Terra Battuta
R2
☀  Soleggiato
✅  Asciutto
🎾  2° Turno
🏀  Terra Battuta

Centre Court – ore 11:00
Botic van de Zandschulp NED vs Adolfo Daniel Vallejo PAR

ATP Bastad
Botic van de Zandschulp [6]
30
6
3
6
Adolfo Daniel Vallejo
30
4
6
5
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Nuno Borges POR vs Grigor Dimitrov BUL

Il match deve ancora iniziare

Stefano Travaglia ITA vs Mariano Navone ARG

Il match deve ancora iniziare

Daniel Altmaier GER vs Luciano Darderi ITA

Il match deve ancora iniziare



Court 1 – ore 11:00
Ariel Behar URU / Thiago Agustin Tirante ARG vs Oliver Johansson SWE / Nikola Slavic SWE

Il match deve ancora iniziare

Theo Arribage FRA / Francisco Cabral POR vs Erik Grevelius SWE / Adam Heinonen SWE

ATP Bastad
Theo Arribage / Francisco Cabral [1]
7
6
Erik Grevelius / Adam Heinonen
5
4
Vincitore: Arribage / Cabral
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Andrea Pellegrino ITA / Andrea Vavassori ITA vs Vasil Kirkov USA / Bart Stevens NED

ATP Bastad
Andrea Pellegrino / Andrea Vavassori
0
0
Vasil Kirkov / Bart Stevens
0
0
Mostra dettagli



Court 2 – ore 11:00
Orlando Luz BRA / Rafael Matos BRA vs Sander Arends NED / David Pel NED

ATP Bastad
Orlando Luz / Rafael Matos
6
3
6
Sander Arends / David Pel [3]
4
6
10
Vincitore: Arends / Pel
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Mac Kiger USA / Reese Stalder USA vs Sadio Doumbia FRA / Fabien Reboul FRA

ATP Bastad
Mac Kiger / Reese Stalder
15
0
3
Sadio Doumbia / Fabien Reboul [2]
30
6
2
Mostra dettagli

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3 commenti

brunodalla 15-07-2026 13:43

invero interessante la questione che livetennis guardi al futuro. ha fatto la cronaca di una partita che potrebbe giocarsi la settimana prossima, quando si giocherà a kitzbuhel.

 3
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OspiteSgradito (Guest) 15-07-2026 11:57

Stranissima la sconfitta di Blockx ieri sera. Stava dominando e servendo come un treno fino al 2-1 del secondo set.
Da lì, buio totale.
Sempre molto strani questi tornei “fuori stagione”

 2
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Franco (Guest) 15-07-2026 11:37

Dopo aver sprecato 2 set point credo che sappiamo tutti che Sonego perderà questo set

 1
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