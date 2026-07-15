ATP 250 Umago, Gstaad e Bastad: I risultati completi con il dettaglio del Day 3. Kitzbühel, Sonego lotta ma cede a Collignon: due tie-break condannano l’azzurro. Oggi in campo altri 4 azzurri (LIVE)

Si ferma al secondo turno il cammino di Lorenzo Sonego all’ATP 250 di Kitzbühel. Il torinese è stato sconfitto da Raphaël Collignon con il punteggio di 7-6(2) 7-6(3), al termine di una partita combattuta e decisa da pochi punti nei momenti più importanti.

Sonego ha avuto le sue occasioni, soprattutto nel primo set, ma non è riuscito a concretizzarle. Nel secondo ha invece annullato un match point sul 4-5, trascinando nuovamente il parziale al tie-break. Anche in questa occasione, però, è stato il belga a mostrare maggiore lucidità.

Sonego recupera il break, ma spreca due set point

La partita è iniziata in condizioni complicate, con il cielo minaccioso e una breve interruzione provocata dalla pioggia. Alla ripresa Collignon ha conquistato il primo break dell’incontro, approfittando di alcuni errori dell’italiano per portarsi sul 2-1.

La reazione di Sonego è stata immediata. Il torinese ha alzato il livello con il diritto e ha ottenuto il controbreak nel game successivo, ristabilendo la parità. Da quel momento entrambi hanno mantenuto il servizio, anche se Collignon ha commesso diversi doppi falli e concesso qualche opportunità.

La grande occasione per Sonego è arrivata sul 5-4. L’azzurro si è procurato due set point in risposta, ma non è riuscito a trasformarli. Sul primo il belga ha trovato una buona combinazione tra servizio e diritto; sul secondo Lorenzo non ha chiuso un punto che sembrava ormai vinto, permettendo all’avversario di salvarsi.

Il set è così arrivato al tie-break, dominato da Collignon. Il belga ha approfittato di alcuni errori gratuiti di Sonego e si è imposto per 7 punti a 2, chiudendo la prima frazione dopo un’ora e 15 minuti.

Nel secondo set dominano i servizi

Il secondo parziale è stato ancora più equilibrato, ma ha offerto pochissime opportunità in risposta. Collignon ha iniziato servendo con grande efficacia, senza concedere punti nei suoi primi turni di battuta, mentre Sonego si è affidato alla prima e alle variazioni per rimanere agganciato al punteggio.

L’italiano ha provato spesso a modificare il ritmo con la palla corta e con alcune discese a rete, ma non è mai riuscito a procurarsi una palla break. Anche Collignon ha faticato a trovare spazio in risposta fino al decimo game, quando si è presentata l’occasione per chiudere l’incontro.

Sul 5-4 il belga ha conquistato un match point, favorito da una risposta profonda che ha costretto Sonego a colpire in difficoltà. Lorenzo lo ha però annullato con una prima vincente e ha successivamente tenuto la battuta, portandosi sul 5-5.

Collignon non ha accusato il contraccolpo e ha conservato agevolmente il servizio. Sonego ha risposto con un buon dodicesimo game, impreziosito anche da uno spettacolare contro-smash, rinviando ancora una volta il verdetto al tie-break.

Collignon più lucido nel tie-break decisivo

Anche nel secondo tie-break i servizi hanno inizialmente fatto la differenza. I due giocatori hanno conquistato i primi sei punti nei rispettivi turni di battuta, cambiando campo sul 3-3.

L’equilibrio si è spezzato subito dopo, quando Sonego ha sotterrato un diritto giocato dopo la seconda di servizio. Collignon ha consolidato il vantaggio con lo schema servizio-diritto e si è procurato tre match point sul 6-3.

Il torinese ha annullato i primi due affidandosi alla battuta e a un diritto vincente, ma sul terzo si è sviluppato uno dei pochi scambi giocati durante i punti al servizio del belga. L’ultimo errore di Sonego ha consegnato a Collignon il successo.

Il belga accede così ai quarti di finale dell’ATP 250 di Kitzbühel, mentre Sonego lascia il torneo con il rammarico per le opportunità non sfruttate nel primo set. L’azzurro ha lottato fino all’ultimo punto, ma nei due tie-break ha pagato una maggiore imprecisione rispetto all’avversario.

🇭🇷 ATP 250 Umago Umago, Croazia · 15 Luglio 2026 ☀ 25°C Soleggiato, poi nuvole intermittenti · Picco 33°C CIELO Soleggiato al mattino, poi nuvole intermittenti e cielo più coperto in serata PIOGGIA Assente nelle ore indicate, ma allerta temporali in serata CAMPO Terra Battuta TERRA BATTUTA Andamento della giornata — 15 Luglio 09:00 ☀ 23° 10:00 ☀ 25° 11:00 ☀ 28° 12:00 ⛅ 30° 13:00 ⛅ 32° 14:00 ☁ 32° 15:00 ☁ 33° 17:00 ☁ 32° 20:00 ☁ 30° 23:00 ☁ 26° ⚠ Allerta gialla per caldo e temporali in serata: 2° turno sulla terra da monitorare se il programma si prolunga 🎾 Programma del giorno — 15 Luglio 🎾 ATP 250 · Main Draw 2° Turno · Terra Battuta R2 ☀ Sole e nuvole

⚠ Allerta caldo

🎾 2° Turno

🏀 Terra Battuta

Goran Ivanisevic Stadium – ore 16:00

Federico Agustin Gomez vs Matteo Arnaldi



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Flavio Cobolli vs Roman Andres Burruchaga (Non prima 18:00)



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Dino Prizmic vs Alex Molcan (Non prima 21:00)



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Studenac Arena – ore 16:00

Tomas Martin Etcheverry vs Daniel Merida



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Marco Trungelliti vs Alejandro Davidovich Fokina (Non prima 18:00)



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Luca Van Assche vs Titouan Droguet (Non prima 19:30)



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Court 1 – ore 16:00

Juan Carlos Prado Angelo vs Damir Dzumhur



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Pablo Carreno Busta vs Camilo Ugo Carabelli



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David Stevenson / Marcus Willis vs Damir Dzumhur / Stefan Latinovic



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Court 2 – ore 16:00

Adam Pavlasek / Patrik Rikl vs JiSung Nam / Patrik Niklas-Salminen



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Admir Kalender / Nino Serdarusic vs Constantin Frantzen / Robin Haase



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Maximo Gonzalez / Santiago Gonzalez vs Roman Andres Burruchaga / Mariano Kestelboim



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🇨🇭 ATP 250 Gstaad Gstaad, Svizzera · 15 Luglio 2026 🌩 21°C Sole e nuvole, temporali dal primo pomeriggio · Picco 27°C CIELO Parzialmente soleggiato al mattino, poi instabile con temporali PIOGGIA Temporali indicati dalle 13:00 e di nuovo in serata CAMPO Terra Battuta TERRA BATTUTA Andamento della giornata — 15 Luglio 09:00 ⛅ 21° 10:00 ⛅ 24° 11:00 ⛅ 26° 12:00 ⛅ 27° 13:00 🌩 26° 14:00 ☁ 25° 15:00 ☁ 25° 17:00 ☁ 24° 19:00 🌩 22° 21:00 🌩 20° ⚠ Allerta arancione per temporali dalle 12:00: 2° turno sulla terra fortemente da monitorare 🎾 Programma del giorno — 15 Luglio 🎾 ATP 250 · Main Draw 2° Turno · Terra Battuta R2 🌩 Temporali

⚠ Allerta arancione

🎾 2° Turno

🏀 Terra Battuta

Roy Emerson Arena – ore 10:30

Raphael Collignon vs Lorenzo Sonego



ATP Gstaad Raphael Collignon [7] Raphael Collignon [7] 7 7 Lorenzo Sonego Lorenzo Sonego 6 6 Vincitore: Collignon Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 1*-2 2*-2 3-2* 3-3* 4*-3 5*-3 6-3* 6-4* 6*-5 6-6 → 7-6 L. Sonego 0-15 15-15 30-15 40-15 6-5 → 6-6 R. Collignon 15-0 30-0 5-5 → 6-5 L. Sonego 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 30-40 40-40 A-40 5-4 → 5-5 R. Collignon 15-0 15-15 30-15 40-15 4-4 → 5-4 L. Sonego 15-0 30-0 30-15 40-15 4-3 → 4-4 R. Collignon 0-15 15-15 ace 40-15 40-30 3-3 → 4-3 L. Sonego 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 ace 3-2 → 3-3 R. Collignon 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 3-2 L. Sonego 30-0 40-0 2-1 → 2-2 R. Collignon 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 L. Sonego 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 ace 1-0 → 1-1 R. Collignon 15-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 2-1* ace 3-1* 4*-1 5*-1 6-1* ace 6-2* 6-6 → 7-6 R. Collignon 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-30 5-6 → 6-6 L. Sonego 0-15 df 0-30 df 15-30 30-30 40-30 5-5 → 5-6 R. Collignon 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A df A-40 4-5 → 5-5 L. Sonego 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 R. Collignon 15-0 30-0 40-0 ace 3-4 → 4-4 L. Sonego 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 3-3 → 3-4 R. Collignon 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 df 2-3 → 3-3 L. Sonego 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 R. Collignon 0-15 df 0-30 0-40 15-40 30-40 2-1 → 2-2 L. Sonego 15-0 15-15 15-30 15-40 1-1 → 2-1 R. Collignon 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 L. Sonego 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1

Arthur Rinderknech vs Clement Tabur



ATP Gstaad Arthur Rinderknech [4] • Arthur Rinderknech [4] 0 4 Clement Tabur Clement Tabur 0 5 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 A. Rinderknech 4-5 C. Tabur 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-4 → 4-5 A. Rinderknech 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-4 → 4-4 C. Tabur 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 3-3 → 3-4 A. Rinderknech 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-3 → 3-3 C. Tabur 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 2-2 → 2-3 A. Rinderknech 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 40-40 A-40 1-2 → 2-2 C. Tabur 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 1-1 → 1-2 A. Rinderknech 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 40-A 1-0 → 1-1 C. Tabur 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0

Yannick Hanfmann vs Valentin Vacherot (Non prima 15:00)



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Jerome Kym vs Stefanos Tsitsipas (Non prima 17:30)



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Court 1 – ore 10:30

Jakub Paul / Ryan Seggerman vs Sergio Martos Gornes / Jaume Munar



ATP Gstaad Jakub Paul / Ryan Seggerman Jakub Paul / Ryan Seggerman 6 5 10 Sergio Martos Gornes / Jaume Munar Sergio Martos Gornes / Jaume Munar 3 7 7 Vincitore: Paul / Seggerman Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 10-7 S. Martos Gornes / Munar 0-2 0-3 1-3 1-4 2-4 2-5 3-5 4-5 4-6 5-6 6-6 6-7 7-7 7-8 7-9 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 J. Paul / Seggerman 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 5-6 → 5-7 S. Martos Gornes / Munar 0-15 15-15 30-15 40-15 5-5 → 5-6 J. Paul / Seggerman 30-0 ace 40-0 40-15 4-5 → 5-5 S. Martos Gornes / Munar 15-0 30-0 30-15 40-15 4-4 → 4-5 J. Paul / Seggerman 15-0 30-0 ace 3-4 → 4-4 S. Martos Gornes / Munar 15-0 30-0 30-15 30-30 df 30-40 40-40 3-3 → 3-4 J. Paul / Seggerman 30-0 40-0 2-3 → 3-3 S. Martos Gornes / Munar 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 J. Paul / Seggerman 0-15 15-15 30-15 1-2 → 2-2 S. Martos Gornes / Munar 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 J. Paul / Seggerman 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 df 40-30 ace 0-1 → 1-1 S. Martos Gornes / Munar 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 J. Paul / Seggerman 15-0 30-0 40-0 ace 5-3 → 6-3 S. Martos Gornes / Munar 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 5-2 → 5-3 J. Paul / Seggerman 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 4-2 → 5-2 S. Martos Gornes / Munar 15-0 30-0 30-15 40-15 4-1 → 4-2 J. Paul / Seggerman 15-0 30-0 3-1 → 4-1 S. Martos Gornes / Munar 15-0 30-0 40-0 3-0 → 3-1 J. Paul / Seggerman 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 2-0 → 3-0 S. Martos Gornes / Munar 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 1-0 → 2-0 J. Paul / Seggerman 30-0 ace 30-15 0-0 → 1-0

Sander Gille / Sem Verbeek vs Fernando Romboli / John-Patrick Smith



ATP Gstaad Sander Gille / Sem Verbeek Sander Gille / Sem Verbeek 6 6 Fernando Romboli / John-Patrick Smith Fernando Romboli / John-Patrick Smith 4 4 Vincitore: Gille / Verbeek Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 S. Gille / Verbeek 15-0 15-15 30-15 40-15 5-4 → 6-4 F. Romboli / Smith 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 5-3 → 5-4 S. Gille / Verbeek 15-0 15-15 30-30 40-30 4-3 → 5-3 F. Romboli / Smith 15-15 30-15 30-30 df 40-30 40-40 4-2 → 4-3 S. Gille / Verbeek 15-0 30-0 40-0 ace 3-2 → 4-2 F. Romboli / Smith 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 2-2 → 3-2 S. Gille / Verbeek 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 ace 1-2 → 2-2 F. Romboli / Smith 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 S. Gille / Verbeek 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 F. Romboli / Smith 0-15 15-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 S. Gille / Verbeek 15-0 30-0 40-0 ace 5-4 → 6-4 F. Romboli / Smith 0-30 0-40 4-4 → 5-4 S. Gille / Verbeek 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-4 → 4-4 F. Romboli / Smith 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 3-3 → 3-4 S. Gille / Verbeek 15-0 15-15 df 30-15 40-15 40-30 2-3 → 3-3 F. Romboli / Smith 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 S. Gille / Verbeek 15-0 30-0 ace 40-0 1-2 → 2-2 F. Romboli / Smith 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 S. Gille / Verbeek 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 F. Romboli / Smith 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 0-0 → 0-1

Hendrik Jebens / Matej Vocel vs Ignacio Buse / Inigo Cervantes



ATP Gstaad Hendrik Jebens / Matej Vocel Hendrik Jebens / Matej Vocel 0 0 Ignacio Buse / Inigo Cervantes Ignacio Buse / Inigo Cervantes 0 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 Tiebreak 0-0

Marcelo Demoliner / Robert Galloway vs Jakob Schnaitter / Mark Wallner



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🇸🇪 ATP 250 Bastad Bastad, Svezia · 15 Luglio 2026 ☀ 14°C Soleggiato e asciutto · Picco 26°C CIELO Soleggiato o prevalentemente soleggiato per tutta la giornata PIOGGIA Assente nelle ore indicate CAMPO Terra Battuta TERRA BATTUTA Andamento della giornata — 15 Luglio 09:00 ☀ 13° 10:00 ☀ 15° 11:00 ☀ 17° 12:00 ⛅ 19° 13:00 ⛅ 21° 14:00 ⛅ 24° 15:00 ⛅ 26° 17:00 ⛅ 24° 20:00 ⛅ 22° 23:00 ☀ 18° ✅ Nessuna pioggia indicata: 2° turno sulla terra in condizioni buone 🎾 Programma del giorno — 15 Luglio 🎾 ATP 250 · Main Draw 2° Turno · Terra Battuta R2 ☀ Soleggiato

✅ Asciutto

🎾 2° Turno

🏀 Terra Battuta

Centre Court – ore 11:00

Botic van de Zandschulp vs Adolfo Daniel Vallejo



ATP Bastad Botic van de Zandschulp [6] Botic van de Zandschulp [6] 30 6 3 6 Adolfo Daniel Vallejo • Adolfo Daniel Vallejo 30 4 6 5 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 A. Daniel Vallejo 0-15 0-30 df 15-30 30-30 6-5 B. van de Zandschulp 15-0 15-15 30-15 40-15 5-5 → 6-5 A. Daniel Vallejo 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 B. van de Zandschulp 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 df 40-A 40-40 A-40 ace 4-4 → 5-4 A. Daniel Vallejo 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-3 → 4-4 B. van de Zandschulp 15-0 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 A. Daniel Vallejo 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 3-2 → 3-3 B. van de Zandschulp 0-15 df 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 2-2 → 3-2 A. Daniel Vallejo 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 B. van de Zandschulp 15-0 30-0 30-15 df 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 2-1 A. Daniel Vallejo 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 B. van de Zandschulp 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 A. Daniel Vallejo 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 3-5 → 3-6 B. van de Zandschulp 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 3-4 → 3-5 A. Daniel Vallejo 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 2-4 → 3-4 B. van de Zandschulp 0-15 0-30 0-40 15-40 2-3 → 2-4 A. Daniel Vallejo 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-2 → 2-3 B. van de Zandschulp 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-2 → 2-2 A. Daniel Vallejo 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 B. van de Zandschulp 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 A. Daniel Vallejo 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 B. van de Zandschulp 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 5-4 → 6-4 A. Daniel Vallejo 0-15 0-30 0-40 4-4 → 5-4 B. van de Zandschulp 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 3-4 → 4-4 A. Daniel Vallejo 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 3-3 → 3-4 B. van de Zandschulp 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 3-3 A. Daniel Vallejo 0-15 df 15-15 30-15 30-30 30-40 1-3 → 2-3 B. van de Zandschulp 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 0-3 → 1-3 A. Daniel Vallejo 0-15 15-15 30-15 40-15 0-2 → 0-3 B. van de Zandschulp 0-15 15-15 30-15 40-30 40-40 40-A 0-1 → 0-2 A. Daniel Vallejo 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1

Nuno Borges vs Grigor Dimitrov



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Stefano Travaglia vs Mariano Navone



Il match deve ancora iniziare

Daniel Altmaier vs Luciano Darderi



Il match deve ancora iniziare

Court 1 – ore 11:00

Ariel Behar / Thiago Agustin Tirante vs Oliver Johansson / Nikola Slavic



Il match deve ancora iniziare

Theo Arribage / Francisco Cabral vs Erik Grevelius / Adam Heinonen



ATP Bastad Theo Arribage / Francisco Cabral [1] Theo Arribage / Francisco Cabral [1] 7 6 Erik Grevelius / Adam Heinonen Erik Grevelius / Adam Heinonen 5 4 Vincitore: Arribage / Cabral Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 E. Grevelius / Heinonen 0-15 0-30 0-40 5-4 → 6-4 T. Arribage / Cabral 15-0 30-0 30-15 df 30-30 30-40 40-40 4-4 → 5-4 E. Grevelius / Heinonen 15-0 15-15 df 30-15 40-15 4-3 → 4-4 T. Arribage / Cabral 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 4-2 → 4-3 E. Grevelius / Heinonen 15-0 15-15 15-30 df 15-40 df 3-2 → 4-2 T. Arribage / Cabral 15-0 30-0 ace 30-15 df 30-30 40-30 2-2 → 3-2 E. Grevelius / Heinonen 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-1 → 2-2 T. Arribage / Cabral 15-15 30-15 30-30 df 40-30 1-1 → 2-1 E. Grevelius / Heinonen 15-0 40-0 40-15 40-30 40-40 1-0 → 1-1 T. Arribage / Cabral 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 E. Grevelius / Heinonen 0-15 0-30 0-40 6-5 → 7-5 T. Arribage / Cabral 15-0 30-0 40-0 5-5 → 6-5 E. Grevelius / Heinonen 15-0 15-15 30-15 5-4 → 5-5 T. Arribage / Cabral 15-0 30-0 30-15 40-15 4-4 → 5-4 E. Grevelius / Heinonen 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-3 → 4-4 T. Arribage / Cabral 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 E. Grevelius / Heinonen 0-15 df 15-15 30-15 40-15 ace 3-2 → 3-3 T. Arribage / Cabral 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 E. Grevelius / Heinonen 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 2-1 → 2-2 T. Arribage / Cabral 0-30 15-30 30-30 1-1 → 2-1 E. Grevelius / Heinonen 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 T. Arribage / Cabral 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

Andrea Pellegrino / Andrea Vavassori vs Vasil Kirkov / Bart Stevens



ATP Bastad Andrea Pellegrino / Andrea Vavassori Andrea Pellegrino / Andrea Vavassori 0 0 Vasil Kirkov / Bart Stevens Vasil Kirkov / Bart Stevens 0 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 Tiebreak 0-0

Court 2 – ore 11:00

Orlando Luz / Rafael Matos vs Sander Arends / David Pel



ATP Bastad Orlando Luz / Rafael Matos Orlando Luz / Rafael Matos 6 3 6 Sander Arends / David Pel [3] Sander Arends / David Pel [3] 4 6 10 Vincitore: Arends / Pel Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-10 S. Arends / Pel 0-1 O. Luz / Matos 0-1 0-3 1-3 2-3 2-4 3-4 3-5 4-5 4-6 4-7 5-7 6-7 6-8 6-9 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 S. Arends / Pel 15-0 30-0 30-15 df 40-15 3-5 → 3-6 O. Luz / Matos 15-0 15-15 df 30-15 40-15 2-5 → 3-5 S. Arends / Pel 15-0 30-0 40-0 2-4 → 2-5 O. Luz / Matos 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 df 2-3 → 2-4 S. Arends / Pel 15-0 30-0 2-2 → 2-3 O. Luz / Matos 0-15 15-15 30-15 30-30 df 1-2 → 2-2 S. Arends / Pel 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 df 1-1 → 1-2 O. Luz / Matos 15-0 40-0 0-1 → 1-1 S. Arends / Pel 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 O. Luz / Matos 15-0 30-0 30-15 40-15 5-4 → 6-4 S. Arends / Pel 15-0 30-0 40-0 ace 5-3 → 5-4 O. Luz / Matos 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 4-3 → 5-3 S. Arends / Pel 15-0 15-15 30-15 40-15 4-2 → 4-3 O. Luz / Matos 0-15 0-30 0-40 30-40 40-40 4-1 → 4-2 S. Arends / Pel 0-15 15-15 15-30 df 30-30 40-30 4-0 → 4-1 O. Luz / Matos 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-0 → 4-0 S. Arends / Pel 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 2-0 → 3-0 O. Luz / Matos 0-15 15-15 30-30 40-30 1-0 → 2-0 S. Arends / Pel 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 0-0 → 1-0

Mac Kiger / Reese Stalder vs Sadio Doumbia / Fabien Reboul

