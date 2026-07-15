Si era sottoposto ad esami anche dopo il malore di Parigi Altro, Copertina

Sinner, controlli di routine al J Medical dopo il successo a Wimbledon (video)

15/07/2026 12:49 5 commenti
Jannik Sinner al J Medical
Jannik Sinner al J Medical

Con la straordinaria soddisfazione della seconda coppa dei Championship di Wimbledon vinta domenica scorsa a Londra, Jannik Sinner è tornato in Italia e stamattina si è presentato al J Medical di Torino per una serie di controlli di routine, già fissati per valutare i suoi parametri dopo le tre settimane passate sull’erba in Gran Bretagna. Nella breve clip video di Sky Sport che riportiamovediamo il n.1 del mondo mentre esce dall’ingresso della struttura, scelta da Sinner per monitorare il suo fisico. “Col numero uno del mondo il dottor Luca Semperboni della FITP”, si legge nel post che accompagna il breve video.

Jannik trascorrerà qualche giorno di meritata vacanza, non sappiamo se presso la sua casa di Monte Carlo oppure in altre località (è stato in Sardegna a giugno dopo Parigi), ma non tarderà a riprendere l’attività. Infatti a breve dovrebbe comunicare la sua decisione in merito al Masters canadese, torneo nel quale è iscritto di diritto e che porta bei ricordi, essendo il primo torneo mille vinto in carriera nel 2023. La priorità di Sinner sarà ovviamente presentarsi al massimo della forma a New York per US Open, tuttavia la suggestione di un 2026 con tutti i 9 Masters 1000 vinti è forte avendo vinto tutti i primi 5, e chissà che non lo spinga a giocare sia a Montreal che al successivo torneo di Cincinnati (dove nel 2025 fu costretto al ritiro in finale contro Alcaraz dopo pochi game, spossato da un virus contratto la sera precedente). Non resta che attendere la decisione del n.1 del mondo.

Mario Cecchi 

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5 commenti

JannikUberAlles 15-07-2026 13:53

Sinner torna sul cemento e…

…per gli avversari saranno ace amari!!!

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Sudtyrol (Guest) 15-07-2026 13:43

Secondo me deve giocare in Canada, saltare il forno a microonde di Cincinnati e presentarsi a NY con almeno un pò di partite nelle gambe. Così potrà gestire meglio un nuovo pericolo Kecmanovic.

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Lorenzo (Guest) 15-07-2026 13:30

Tutto bene i risultati?

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andrewthefirst 15-07-2026 13:08

Forse riescono a rimetterlo in moto.

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+1: Setrakian
Bagel 15-07-2026 13:07

Se per Montreal fa come per Madrid, allora non comunica nessuna decisione. É iscritto automaticamente, se rinuncia ne da comunicazione, altrimenti non da necessariamente conferma

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