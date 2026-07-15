Sinner, controlli di routine al J Medical dopo il successo a Wimbledon (video)

Con la straordinaria soddisfazione della seconda coppa dei Championship di Wimbledon vinta domenica scorsa a Londra, Jannik Sinner è tornato in Italia e stamattina si è presentato al J Medical di Torino per una serie di controlli di routine, già fissati per valutare i suoi parametri dopo le tre settimane passate sull’erba in Gran Bretagna. Nella breve clip video di Sky Sport che riportiamo, vediamo il n.1 del mondo mentre esce dall’ingresso della struttura, scelta da Sinner per monitorare il suo fisico. “Col numero uno del mondo il dottor Luca Semperboni della FITP”, si legge nel post che accompagna il breve video.

Torino Controlli di Routine al J-Med per Jan. Forza Via @SkySport pic.twitter.com/jpjlSFTRmf — Janniksin_Updates (@JannikSinner_Up) July 15, 2026

Jannik trascorrerà qualche giorno di meritata vacanza, non sappiamo se presso la sua casa di Monte Carlo oppure in altre località (è stato in Sardegna a giugno dopo Parigi), ma non tarderà a riprendere l’attività. Infatti a breve dovrebbe comunicare la sua decisione in merito al Masters canadese, torneo nel quale è iscritto di diritto e che porta bei ricordi, essendo il primo torneo mille vinto in carriera nel 2023. La priorità di Sinner sarà ovviamente presentarsi al massimo della forma a New York per US Open, tuttavia la suggestione di un 2026 con tutti i 9 Masters 1000 vinti è forte avendo vinto tutti i primi 5, e chissà che non lo spinga a giocare sia a Montreal che al successivo torneo di Cincinnati (dove nel 2025 fu costretto al ritiro in finale contro Alcaraz dopo pochi game, spossato da un virus contratto la sera precedente). Non resta che attendere la decisione del n.1 del mondo.

Mario Cecchi