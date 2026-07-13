Challenger Cordenons, Bunschoten, Lincoln, Granby, Pozoblanco: I risultati completi con il dettaglio del Day 1 (LIVE)
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22°C
Parzialmente soleggiato e caldo · Picco 32°C
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⚠ Caldo
🎾 Q / 1° Turno MD
🏀 Terra Battuta
Serena Maniva Center – ore 10:00
Francesco Forti vs Peter Makk
Alexander Binda vs Matyas Fuele
Inaki Montes-De La Torre vs Lorenzo Angelini (Non prima 17:00)
Stefano Napolitano vs Felix Balshaw (Non prima 19:00)
Serena Wines 1881 (12) – ore 10:00
Gonzalo Villanueva vs Giammarco Gandolfi
Giorgio Tabacco vs Samuel Vincent Ruggeri
Franco Agamenone vs Alex Barrena (Non prima 16:30)
Acqua Maniva (13) – ore 10:00
Oleg Prihodko vs Gabriele Crivellaro
Georgii Kravchenko vs Daniel Salazar
Max Hans Rehberg vs Guido Ivan Justo (Non prima 16:30)
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15°C
Soleggiato, caldo nel pomeriggio · Picco 28°C
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⚠ Allerta caldo
🎾 Q / 1° Turno MD
🏀 Terra Battuta
Center Court – NXT Level – ore 11:00
Sander Jong vs Mika Petkovic
Dimitar Kuzmanov vs Ryan Nijboer
Pieter De Lange vs Michael Geerts (Non prima 14:30)
Max Houkes vs David Jorda Sanchis (Non prima 18:00)
Court 1 – ore 11:00
Denis Yevseyev vs Gerard Campana Lee
Abel Forger vs Tsung-Hao Huang
Gilles Arnaud Bailly vs Filippo Romano (Non prima 14:30)
Andres Santamarta Roig vs Max Schoenhaus
Court 2 – ore 11:00
Mateus Alves vs Jan Kumstat
Dax Donders vs Louis Wessels
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16°C
Soleggiato e asciutto · Picco 34°C
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⚠ Caldo
🎾 Q / 1° Turno MD
🏸 Cemento
Pista Fabian Dorado – ore 18:30
Dominik Palan vs Mario Gonzalez Fernandez
Hugo Grenier vs Cyril Vandermeersch (Non prima 20:00)
Chris Rodesch vs Mert Alkaya (Non prima 22:00)
Pista 2 – ore 18:30
Aziz Ouakaa vs Samuel Alejandro Linde Palacios
Tiago Pereira vs Miguel Tobon (Non prima 20:00)
Akira Santillan vs Alejandro Lopez Escribano (Non prima 22:00)
Pista 3 – ore 18:30
Massimo Giunta vs Izan Almazan Valiente
Iliyan Radulov vs Ilya Ivashka
Paul Inchauspe vs Hamish Stewart
Pista 4 – ore 18:30
Takuya Kumasaka vs Pavel Lagutin
Bernardo Munk Mesa vs Mitsuki Wei Kang Leong (Non prima 20:00)
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Temporali nelle prime ore, poi schiarite · Picco 26°C
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⚠ Da monitorare
🎾 Q / 1° Turno MD
🏸 Cemento
Court Central – ore 16:00
Mikael Arseneault vs Guillaume Dalmasso
Alexander Rozin vs Kokoro Isomura
Nicolas Arseneault vs Andres Martin (Non prima 00:00)
Court 4 – ore 16:00
James Trotter vs Benjamin Thomas George
Karl Poling vs Kenta Miyoshi
Justin Boulais vs Zhizhen Zhang (Non prima 18:00)
Aleksandar Vukic vs Liam Broady
August Holmgren vs Yosuke Watanuki
Court 1 – ore 16:00
Cesar Bouchelaghem vs Adhithya Ganesan
Edward Winter vs Strong Kirchheimer
Yuta Shimizu vs Jay Friend
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24°C
Soleggiato e caldo · Picco 29°C
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🎾 Q / 1° Turno MD
🏸 Cemento
CENTER COURT – ore 17:00
Matthew Forbes vs Aniss Rafiq
Yibing Wu vs Pavle Marinkov
Jack Kennedy vs Anton Shepp (Non prima 00:30)
J.J. Wolf vs Andrew Fenty (Non prima 02:00)
COURT 11 – ore 17:00
Hiroki Moriya vs Thomas Fancutt
Christian Langmo vs Joshua Sheehy
Mitchell Krueger vs Alex Martinez (Non prima 20:00)
Coleman Wong vs Tung-Lin Wu (Non prima 23:00)
COURT 7 – ore 17:00
Keshav Chopra vs Dhakshineswar Suresh
Evan Zhu vs Yassine Dlimi
Rio Noguchi vs Charles Broom (Non prima 20:00)
TAG: Circuito Challenger
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