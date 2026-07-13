Circuito Challenger Challenger, Copertina

Challenger Cordenons, Bunschoten, Lincoln, Granby, Pozoblanco: I risultati completi con il dettaglio del Day 1 (LIVE)

13/07/2026 07:30 Nessun commento
Stefano Napolitano nella foto
Stefano Napolitano nella foto

🇮🇹
Challenger 75 Cordenons
Cordenons, Italia  ·  13 Luglio 2026

22°C
Parzialmente soleggiato e caldo  ·  Picco 32°C
CIELO Soleggiato al mattino, poi prevalentemente soleggiato e nuvole in aumento dal pomeriggio
PIOGGIA Assente nelle ore indicate
CAMPO Terra Battuta
TERRA BATTUTA

Andamento della giornata — 13 Luglio
08:00
23°
09:00
26°
10:00
28°
11:00
30°
12:00
30°
13:00
31°
14:00
32°
16:00
32°
19:00
30°
23:00
26°
⚠  Nessuna pioggia indicata, ma caldo nel pomeriggio: turno qualificazione e 1° turno MD sulla terra con temperature elevate
🎾  Programma del giorno — 13 Luglio
🎾
ATP Challenger 75 · Qualificazioni / Main Draw
Turno Qualificazione · 1° Turno MD · Terra Battuta
Q / R1
⛅  Parzialmente soleggiato
⚠  Caldo
🎾  Q / 1° Turno MD
🏀  Terra Battuta

Serena Maniva Center – ore 10:00
Francesco Forti ITA vs Peter Makk HUN

Il match deve ancora iniziare

Alexander Binda ITA vs Matyas Fuele HUN

Il match deve ancora iniziare

Inaki Montes-De La Torre ESP vs Lorenzo Angelini ITA (Non prima 17:00)

Il match deve ancora iniziare

Stefano Napolitano ITA vs Felix Balshaw FRA (Non prima 19:00)

Il match deve ancora iniziare



Serena Wines 1881 (12) – ore 10:00
Gonzalo Villanueva ARG vs Giammarco Gandolfi ITA

Il match deve ancora iniziare

Giorgio Tabacco ITA vs Samuel Vincent Ruggeri ITA

Il match deve ancora iniziare

Franco Agamenone ITA vs Alex Barrena ARG (Non prima 16:30)

Il match deve ancora iniziare



Acqua Maniva (13) – ore 10:00
Oleg Prihodko MKD vs Gabriele Crivellaro ITA

Il match deve ancora iniziare

Georgii Kravchenko UKR vs Daniel Salazar COL

Il match deve ancora iniziare

Max Hans Rehberg GER vs Guido Ivan Justo ARG (Non prima 16:30)

Il match deve ancora iniziare





🇳🇱
Challenger 75 Bunschoten
Bunschoten, Olanda  ·  13 Luglio 2026

15°C
Soleggiato, caldo nel pomeriggio  ·  Picco 28°C
CIELO Nuvole al mattino, poi soleggiato nelle ore centrali e pomeridiane
PIOGGIA Assente nelle ore indicate
CAMPO Terra Battuta
TERRA BATTUTA

Andamento della giornata — 13 Luglio
08:00
16°
09:00
18°
10:00
20°
11:00
23°
12:00
24°
13:00
25°
14:00
26°
17:00
28°
20:00
25°
23:00
21°
⚠  Allerta gialla per temperature massime estreme: turno qualificazione e 1° turno MD sulla terra con caldo da gestire
🎾  Programma del giorno — 13 Luglio
🎾
ATP Challenger 75 · Qualificazioni / Main Draw
Turno Qualificazione · 1° Turno MD · Terra Battuta
Q / R1
☀  Soleggiato
⚠  Allerta caldo
🎾  Q / 1° Turno MD
🏀  Terra Battuta

Center Court – NXT Level – ore 11:00
Sander Jong NED vs Mika Petkovic GER

Il match deve ancora iniziare

Dimitar Kuzmanov BUL vs Ryan Nijboer NED

Il match deve ancora iniziare

Pieter De Lange NED vs Michael Geerts BEL (Non prima 14:30)

Il match deve ancora iniziare

Max Houkes NED vs David Jorda Sanchis ESP (Non prima 18:00)

Il match deve ancora iniziare



Court 1 – ore 11:00
Denis Yevseyev KAZ vs Gerard Campana Lee KOR

Il match deve ancora iniziare

Abel Forger NED vs Tsung-Hao Huang TPE

Il match deve ancora iniziare

Gilles Arnaud Bailly BEL vs Filippo Romano ITA (Non prima 14:30)

Il match deve ancora iniziare

Andres Santamarta Roig ESP vs Max Schoenhaus GER

Il match deve ancora iniziare



Court 2 – ore 11:00
Mateus Alves BRA vs Jan Kumstat CZE

Il match deve ancora iniziare

Dax Donders NED vs Louis Wessels GER

Il match deve ancora iniziare





🇪🇸
Challenger 75 Pozoblanco
Pozoblanco, Spagna  ·  13 Luglio 2026

16°C
Soleggiato e asciutto  ·  Picco 34°C
CIELO Soleggiato per tutta la giornata, sereno in serata
PIOGGIA Assente nelle ore indicate
CAMPO Cemento
CEMENTO

Andamento della giornata — 13 Luglio
08:00
14°
09:00
17°
10:00
21°
11:00
24°
12:00
26°
13:00
28°
14:00
30°
16:00
33°
18:00
34°
23:00
26°
⚠  Nessuna pioggia indicata, ma caldo sul cemento: turno qualificazione e 1° turno MD con temperature elevate
🎾  Programma del giorno — 13 Luglio
🎾
ATP Challenger 75 · Qualificazioni / Main Draw
Turno Qualificazione · 1° Turno MD · Cemento
Q / R1
☀  Soleggiato
⚠  Caldo
🎾  Q / 1° Turno MD
🏸  Cemento

Pista Fabian Dorado – ore 18:30
Dominik Palan CZE vs Mario Gonzalez Fernandez ESP

Il match deve ancora iniziare

Hugo Grenier FRA vs Cyril Vandermeersch FRA (Non prima 20:00)

Il match deve ancora iniziare

Chris Rodesch LUX vs Mert Alkaya TUR (Non prima 22:00)

Il match deve ancora iniziare



Pista 2 – ore 18:30
Aziz Ouakaa TUN vs Samuel Alejandro Linde Palacios COL

Il match deve ancora iniziare

Tiago Pereira POR vs Miguel Tobon COL (Non prima 20:00)

Il match deve ancora iniziare

Akira Santillan JPN vs Alejandro Lopez Escribano ESP (Non prima 22:00)

Il match deve ancora iniziare



Pista 3 – ore 18:30
Massimo Giunta ITA vs Izan Almazan Valiente ESP

Il match deve ancora iniziare

Iliyan Radulov BUL vs Ilya Ivashka BLR

Il match deve ancora iniziare

Paul Inchauspe FRA vs Hamish Stewart GBR

Il match deve ancora iniziare



Pista 4 – ore 18:30
Takuya Kumasaka JPN vs Pavel Lagutin RUS

Il match deve ancora iniziare

Bernardo Munk Mesa ESP vs Mitsuki Wei Kang Leong MAS (Non prima 20:00)

Il match deve ancora iniziare





🇨🇦
Challenger 75 Granby
Granby, Canada  ·  13 Luglio 2026

🌩
17°C
Temporali nelle prime ore, poi schiarite  ·  Picco 26°C
CIELO Temporali nelle prime ore del mattino, poi parzialmente soleggiato
PIOGGIA Temporali indicati tra le 06:00 e le 07:00 locali
CAMPO Cemento
CEMENTO

Andamento della giornata — 13 Luglio
06:00
🌩
16°
07:00
🌩
18°
08:00
19°
09:00
21°
10:00
22°
11:00
24°
12:00
25°
13:00
26°
⚠  Temporali nelle prime ore: turno qualificazione e 1° turno MD sul cemento da monitorare se il programma parte presto
🎾  Programma del giorno — 13 Luglio
🎾
ATP Challenger 75 · Qualificazioni / Main Draw
Turno Qualificazione · 1° Turno MD · Cemento
Q / R1
🌩  Temporali
⚠  Da monitorare
🎾  Q / 1° Turno MD
🏸  Cemento

Court Central – ore 16:00
Mikael Arseneault CAN vs Guillaume Dalmasso FRA

Il match deve ancora iniziare

Alexander Rozin CAN vs Kokoro Isomura JPN

Il match deve ancora iniziare

Nicolas Arseneault CAN vs Andres Martin USA (Non prima 00:00)

Il match deve ancora iniziare



Court 4 – ore 16:00
James Trotter JPN vs Benjamin Thomas George CAN

Il match deve ancora iniziare

Karl Poling USA vs Kenta Miyoshi JPN

Il match deve ancora iniziare

Justin Boulais CAN vs Zhizhen Zhang CHN (Non prima 18:00)

Il match deve ancora iniziare

Aleksandar Vukic AUS vs Liam Broady GBR

Il match deve ancora iniziare

August Holmgren DEN vs Yosuke Watanuki JPN

Il match deve ancora iniziare



Court 1 – ore 16:00
Cesar Bouchelaghem FRA vs Adhithya Ganesan USA

Il match deve ancora iniziare

Edward Winter AUS vs Strong Kirchheimer USA

Il match deve ancora iniziare

Yuta Shimizu JPN vs Jay Friend JPN

Il match deve ancora iniziare





🇺🇸
Challenger 75 Lincoln
Lincoln, USA  ·  13 Luglio 2026

24°C
Soleggiato e caldo  ·  Picco 29°C
CIELO Sereno nelle prime ore, poi soleggiato
PIOGGIA Assente nelle ore indicate
CAMPO Cemento
CEMENTO

Andamento della giornata — 13 Luglio
06:00
18°
07:00
19°
08:00
22°
09:00
24°
10:00
26°
11:00
28°
12:00
29°
⚠  Nessuna pioggia indicata, ma caldo sul cemento: turno qualificazione e 1° turno MD con temperature elevate
🎾  Programma del giorno — 13 Luglio
🎾
ATP Challenger 75 · Qualificazioni / Main Draw
Turno Qualificazione · 1° Turno MD · Cemento
Q / R1
☀  Soleggiato
⚠  Caldo
🎾  Q / 1° Turno MD
🏸  Cemento

CENTER COURT – ore 17:00
Matthew Forbes USA vs Aniss Rafiq MAR

Il match deve ancora iniziare

Yibing Wu CHN vs Pavle Marinkov AUS

Il match deve ancora iniziare

Jack Kennedy USA vs Anton Shepp NZL (Non prima 00:30)

Il match deve ancora iniziare

J.J. Wolf USA vs Andrew Fenty USA (Non prima 02:00)

Il match deve ancora iniziare



COURT 11 – ore 17:00
Hiroki Moriya JPN vs Thomas Fancutt AUS

Il match deve ancora iniziare

Christian Langmo USA vs Joshua Sheehy USA

Il match deve ancora iniziare

Mitchell Krueger USA vs Alex Martinez ESP (Non prima 20:00)

Il match deve ancora iniziare

Coleman Wong HKG vs Tung-Lin Wu TPE (Non prima 23:00)

Il match deve ancora iniziare



COURT 7 – ore 17:00
Keshav Chopra USA vs Dhakshineswar Suresh IND

Il match deve ancora iniziare

Evan Zhu USA vs Yassine Dlimi MAR

Il match deve ancora iniziare

Rio Noguchi JPN vs Charles Broom GBR (Non prima 20:00)

Il match deve ancora iniziare

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